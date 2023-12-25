Скромный и загадочный: биография соло-гитариста и третьего вокалиста «Битлз» Джорджа Харрисона

Кем был Джордж Харрисон?

Джордж Харрисон со своими школьными товарищами создал музыкальную группу, которая давала концерты как в родном Ливерпуле, так и в германском Гамбурге. Группа The Beatles стала величайшей рок-группой в мире. После распада The Beatles Харрисону было всего 27 лет, и следующие три десятилетия своей жизни он провел как успешный и новаторский сольный музыкант. Он скончался от рака легких в ноябре 2001 года.

Ранняя жизнь

Джордж Харрисон родился младшим из четырех детей 25 февраля 1943 года в Ливерпуле, Англия. Как и его будущие коллеги по группе, Джордж Харрисон не родился в богатой семье. Его отец Гарольд Харрисон работал кондуктором автобуса и стюардом на корабле. А его мать Луиза Френч временами работала продавцом в магазине и сиделкой-домохозяйкой. Что касается его братьев и сестер, у Джорджа было два брата по имени Гарольд и Питер и одна сестра Луиза.

Его любовь к музыке развилась в юном возрасте благодаря его матери Луизе. Среди друзей она была известна как любительница музыки с громким певческим голосом. Судя по всему, она с самого начала очень поддерживала его музыкальную карьеру. А его отец, поначалу настроенный скептически, в 1956 году купил ему акустическую гитару с плоской декой. Джордж Харрисон встретил Пола Маккартни в школьном автобусе, где их сразу сблизила общая любовь к музыке. Остальное уже история.

По его собственному признанию, Харрисон был неважным студентом, и тот небольшой интерес, который он испытывал к учебе, исчез вместе с электрогитарой и знакомством с американским рок-н-роллом.