Скромный и загадочный: биография соло-гитариста и третьего вокалиста «Битлз» Джорджа Харрисона

Кем был Джордж Харрисон?
Джордж Харрисон со своими школьными товарищами создал музыкальную группу, которая давала концерты как в родном Ливерпуле, так и в германском Гамбурге. Группа The Beatles стала величайшей рок-группой в мире. После распада The Beatles Харрисону было всего 27 лет, и следующие три десятилетия своей жизни он провел как успешный и новаторский сольный музыкант. Он скончался от рака легких в ноябре 2001 года.
Ранняя жизнь
Джордж Харрисон родился младшим из четырех детей 25 февраля 1943 года в Ливерпуле, Англия. Как и его будущие коллеги по группе, Джордж Харрисон не родился в богатой семье. Его отец Гарольд Харрисон работал кондуктором автобуса и стюардом на корабле. А его мать Луиза Френч временами работала продавцом в магазине и сиделкой-домохозяйкой. Что касается его братьев и сестер, у Джорджа было два брата по имени Гарольд и Питер и одна сестра Луиза.
Его любовь к музыке развилась в юном возрасте благодаря его матери Луизе. Среди друзей она была известна как любительница музыки с громким певческим голосом. Судя по всему, она с самого начала очень поддерживала его музыкальную карьеру. А его отец, поначалу настроенный скептически, в 1956 году купил ему акустическую гитару с плоской декой. Джордж Харрисон встретил Пола Маккартни в школьном автобусе, где их сразу сблизила общая любовь к музыке. Остальное уже история.
По его собственному признанию, Харрисон был неважным студентом, и тот небольшой интерес, который он испытывал к учебе, исчез вместе с электрогитарой и знакомством с американским рок-н-роллом.
Джордж Харрисон в юности. Фото: соцсети
У него было своего рода «прозрение» в возрасте 12 или 13 лет, когда он, катаясь на велосипеде, впервые услышал песню Элвиса Пресли Heartbreak Hotel, которая звучала в соседнем доме. К 14 годам Харрисон, среди ранних рок-героев которого были Карл Перкинс, Литтл Ричард и Бадди Холли, купил свою первую гитару и сам выучил несколько аккордов.
Формирование The Beatles
Прежде чем стать теми, кем они известны сегодня, «Битлз» называли The Quarrymen. Британская скиффл-группа, созданная Джоном Ленноном и несколькими школьными друзьями. Пол Маккартни встретил Джона Леннона летом 1957 года, а позже, в октябре того же года, присоединился к The Quarrymen. А Джордж Харрисон присоединился к группе зимой 1958 года по рекомендации Пола. Однако сначала Леннон отклонил предложение Пола, поскольку считал Джорджа слишком молодым, поскольку Джордж был на три года моложе Леннона, которому на тот момент было 17 лет.
Пол Маккартни, однако, был не совсем доволен этим решением и уговаривал Джона дать ему второй шанс. Что он в конце концов и сделал. И Джордж успешно прошел прослушивание, которое проходило на верхнем этаже общественного автобуса в Ливерпуле. После этого он продолжал играть в составе The Quarrymen до 1960 года, когда на руинах бывшей группы родились The Beatles. Теперь с новым составом, новым названием и меньшим количеством участников группы, потому что школьные друзья Леннона покинули коллектив.
Недавно сформированные «Битлз» отчаянно нуждались в барабанщике. Отчаяние длилось два года, пока Ринго Старр не закрепил это место в 1962 году. Таким образом был сформирован легендарный состав потрясающей четверки, о которой знает весь мир.
До конца 1962 года Харрисон и the Beatles записали хит Love Me Do, вошедший в топ-20 британских хитов. В начале следующего года был выпущен еще один хит — Please Please Me, за которым последовал одноименный альбом. Группа организовала большой тур по Соединенным Штатам. Именно тогда началась «битломания» и мир перевернулся. Включая жизнь «Битлз».
Джордж Харрисон (в центре) в составе The Beatles. 9 февраля 1964 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Тихий Битл
Харрисона часто называют Тихим Битлом, он отошел на второй план по сравнению с Маккартни, Ленноном и, в определенной степени, Старром. Тем не менее он мог быть остроумным и даже резким. В середине одного американского тура участников группы спросили, как они спят по ночам с длинными волосами.
«Как ты можешь спать со связанными руками и ногами?» — Харрисон выстрелил в ответ.
The Beatles: Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Старр и Джордж Харрисон, 1963 год. Фото: Global Look Press
Пол Маккартни и Джон Леннон были лучшими в группе. Они написали и спели все песни в предыдущие годы. При этом сам Джордж тоже хотел принять участие в написании, но ему не хватало опыта и знаний, которыми обладали Джон и Пол. Ему потребовалось пару лет, прежде чем его первая композиция была опубликована на альбоме «Битлз». Песня называлась Don't Bother Me и появилась на их втором альбоме With the Beatles.
«Был неловкий период, когда песни Джорджа были не очень хороши, и никто не хотел ничего говорить,— сказал о песнях Харрисона Леннон, а позже он добавил: — Он просто долгое время не был в одной лиге — это его не унижает, просто у него не было той писательской практики, которая была у нас».
Но с годами Джордж Харрисон становился все лучше и лучше. Позже он написал такие песни, как Something и While My Guitar Gally Weeps, которые являются одними из самых известных песен «Битлз». Something — вторая по популярности кавер-песня «Битлз» после Yesterday. Даже сам Фрэнк Синатра назвал ее «самой красивой песней о любви, когда-либо написанной».
Но его влияние на группу и поп-музыку в целом выходило за рамки синглов. В 1965 году, находясь на съемках второго фильма the Beatles «Помогите!», Харрисон проявил интерес к индийским мотивам и музыкальным оранжировкам. Он научился играть на ситаре, используя этот инструмент для композиций «Битлз» (песня Джона Леннона Norwegian Wood).
Он также поддерживал тесные отношения с известным исполнителем на ситаре Рави Шанкаром. Вскоре и другие рок-группы, включая the Rolling Stones, также начали включать этот оригинальный индийский музыкальный инструмент в своих произведениях. Эксперименты Харрисона с различными видами инструментов помогли проложить путь к таким новаторским альбомам Beatles, как Revolver и Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Обложка альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Джордж Харрисон — крайний справа
Со временем интерес Харрисона к индийской музыке перерос в стремление узнать больше о восточных духовных практиках. В 1968 году он повел the Beatles в путешествие в северную Индию, чтобы изучать трансцендентальную медитацию у Махариши Махеша Йоги.
Конец «Битлз»
Выросший духовно и музыкально с момента основания группы, Харрисон, испытывавший угрызения совести от необходимости включать больше своего материала на пластинки Beatles, был явно обеспокоен доминированием Леннона-Маккартни в группе. Во время сессий записи Let It Be в 1969 году Харрисон ушел, оставив группу на несколько недель, прежде чем его уговорили вернуться, пообещав, что группа будет использовать больше его песен на своих пластинках.
Но напряженность в группе была явно высокой. Леннон и Маккартни прекратили писать вместе много лет назад, и они тоже чувствовали стремление двигаться в другом направлении. В январе 1970 года группа записала песню Харрисона I Me Mine. Это была последняя песня, которую легендарная группа когда-либо записывала вместе. Три месяца спустя Маккартни публично объявил, что покидает группу, и The Beatles официально распались.
Сольная карьера
Все это оказалось большим подспорьем для Харрисона. Он немедленно собрал музыкальную группу, состоящую из Старра, гитариста Эрика Клэптона, клавишника Билли Престона и других, чтобы записать все песни, которые так и не попали в каталог the Beatles. Результатом стал трехдисковый альбом 1970 года All Things Must Pass. Хотя одна из его фирменных песен, My Sweet Lord, позже была сочтена слишком похожей по стилю на более ранний хит the Chiffons He's So Fine, что вынудило гитариста выложить почти 600 000 долларов, альбом в целом остается самой известной записью Харрисона.
Вскоре после выхода альбома Харрисон продемонстрировал, что ему не чужда благотворительность и организовал серию новаторских благотворительных концертов в нью-йоркском Madison Square Garden, чтобы собрать деньги для беженцев в Бангладеш. Концерты, известные как «Концерт для Бангладеш», в которых приняли участие Боб Дилан, Старр, Клэптон, Леон Рассел, Бэдфингер и Шанкар, должны были собрать около 15 миллионов долларов для ЮНИСЕФ. Они также выпустили альбом, удостоенный премии «Грэмми», и заложили основу для будущих благотворительных шоу, таких как Live Aid и Farm Aid.
Джордж Харрисон принимает участие в «Концерте для Бангладеш». Фото: Global Look Press
Но не все в жизни бывшего «битлз» шло гладко. В 1974 году распался его восьмилетний брак с Пэтти Бойд, когда Патти ушла от Джорджа, чтобы быть с его другом — музыкантом Эриком Клэптоном. Его студийная работа тоже складывалась непросто. «Жизнь в материальном мире» (1973), «Дополнительная текстура» (1975) и «Тридцать три и 1/3» (1976) не оправдали ожиданий продаж.
После выхода последнего альбома Харрисон взял небольшой перерыв в музыке, закрыв свой собственный лейбл Dark Horse, который продюсировал работы для ряда других групп, и основал собственную компанию по производству фильмов HandMade Films. Группа написала сценарий к фильму Монти Пайтона «Жизнь Брайана» и культовому классическому фильму «Мы с Нейлом» и выпустила еще 25 фильмов, прежде чем Харрисон продал свою долю в компании в 1994 году.
Жизнь после «Битлз»
Несколько лет спустя, в 1978 году, Харрисон встретил свою будущую вторую жену Оливию Тринидад Ариас, от которой у него родился сын. Его единственный сын Дхани Харрисон пошел по стопам своего отца и тоже стал музыкантом. В этом же году Харрисон записал свой восьмой сольный альбом, который был выпущен в 1979 году.
Джордж Харрисон с женой и сыном. Фото: соцсети
За ним последовал два года спустя Somewhere in England. После убийства Джона Леннона Харрисон добавил в альбом трибьют-трек Леннону All Those Years Ago — песню, в которой участвовали Маккартни и Старр.
В то время как песня стала хитом, альбом, его предшественник и преемник, Gone Troppo (1982), таковыми не были. Для Харрисона отсутствие коммерческой привлекательности и постоянные баталии с музыкальными руководителями оказались изматывающими, и они привели к очередному перерыву в работе студии.
Но своего рода возвращение произошло в 1987 году, с выпуском его альбома Cloud Nine. Пластинка включала пару хитов и привела к тому, что Харрисон объединился с Джеффом Линном, Роем Орбисоном, Томом Петти и Диланом, чтобы сформировать то, что было названо «супергруппой» в виде the Traveling Wilburys. Воодушевленный коммерческим успехом двух студийных альбомов Уилбери, Харрисон отправился в путь в 1992 году, отправившись в свой первый сольный тур за 18 лет.
Вскоре после этого Харрисон воссоединился со Старром и Маккартни для создания трехчастного релиза The Beatles Anthology, в который вошли редкие треки и ранее не издававшееся демо Леннона. Первоначально записанное Ленноном в 1977 году демо под названием Free as a Bird было завершено в студии тремя оставшимися в живых Beatles. Песня стала 34-м синглом из топ-10 группы.
С этого момента Харрисон решил взять перерыв в творческой деятельности. Он отошел от музыкального бизнеса, поселился в поместье в Хенли-на-Темзе в южном Оксфордшире и стал заниматься домашним хозяйством, садоводством и автомобилями, к которым всегда был неравнодушен: он любил автогонки и спортивные автомобили. В свое время он даже написал песню об этом под названием «Быстрее». Песня — дань уважения гонщикам «Формулы-1» сэру Джеки Стюарту и Ронни Питерсону.
Особняк Джорджа Харрисона. Фото: соцсети
Смерть и наследие
Тем не менее последующие годы не были полностью свободны от стрессов. В 1998 году Харрисон успешно прошел лечение от рака горла. Год спустя его жизнь снова оказалась под угрозой, когда невменяемый 33-летний фанат Beatles каким-то образом сумел обойти сложную систему безопасности Харрисона и ворвался в его дом, напав с ножом на музыканта и его жену Оливию. Харрисону оказали помощь в связи с коллапсом легкого и незначительными ножевыми ранениями. Оливия получила несколько порезов и ушибов.
К сожалению, в мае 2001 года его рак вернулся, более агрессивный, чем когда-либо, и распространился на мозг. Всего полгода спустя, 29 ноября 2001 года, Джордж Харрисон проиграл свою последнюю битву и скончался в доме своего друга в Лос-Анджелесе, рядом с женой и сыном.
Джордж Харрисон, 2001 год. Одно из последних фото: соцсети
Конечно, творчество Харрисона не забыто. Записи Beatles и сольные альбомы Харрисона продолжают продаваться. В июне 2009 года EMI выпустила «Let It Roll: Песни Джорджа Харрисона» — 19-трековую антологию лучших сольных работ гитариста. После смерти музыканта клавишник Джулс Холланд выпустил компакт-диск с треком, написанным Харрисоном и его сыном Дхани.
Кроме того, в конце 2002 года его сын завершил и выпустил последний студийный альбом Харрисона Brainwashed — сборник песен, над которыми он работал на момент своей смерти. Он также дважды был избран в Зал славы рок-н-ролла — вместе с The Beatles (2008) и посмертно как сольный исполнитель (2004).
Джордж Харрисон с гитарой в молодости. Фото: соцсети