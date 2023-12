Скромный и загадочный: биография соло-гитариста и третьего вокалиста «Битлз» Джорджа Харрисона

Со временем интерес Харрисона к индийской музыке перерос в стремление узнать больше о восточных духовных практиках. В 1968 году он повел the Beatles в путешествие в северную Индию, чтобы изучать трансцендентальную медитацию у Махариши Махеша Йоги.

Конец «Битлз»

Выросший духовно и музыкально с момента основания группы, Харрисон, испытывавший угрызения совести от необходимости включать больше своего материала на пластинки Beatles, был явно обеспокоен доминированием Леннона-Маккартни в группе. Во время сессий записи Let It Be в 1969 году Харрисон ушел, оставив группу на несколько недель, прежде чем его уговорили вернуться, пообещав, что группа будет использовать больше его песен на своих пластинках.

Но напряженность в группе была явно высокой. Леннон и Маккартни прекратили писать вместе много лет назад, и они тоже чувствовали стремление двигаться в другом направлении. В январе 1970 года группа записала песню Харрисона I Me Mine. Это была последняя песня, которую легендарная группа когда-либо записывала вместе. Три месяца спустя Маккартни публично объявил, что покидает группу, и The Beatles официально распались.

Сольная карьера

Все это оказалось большим подспорьем для Харрисона. Он немедленно собрал музыкальную группу, состоящую из Старра, гитариста Эрика Клэптона, клавишника Билли Престона и других, чтобы записать все песни, которые так и не попали в каталог the Beatles. Результатом стал трехдисковый альбом 1970 года All Things Must Pass. Хотя одна из его фирменных песен, My Sweet Lord, позже была сочтена слишком похожей по стилю на более ранний хит the Chiffons He's So Fine, что вынудило гитариста выложить почти 600 000 долларов, альбом в целом остается самой известной записью Харрисона.

Вскоре после выхода альбома Харрисон продемонстрировал, что ему не чужда благотворительность и организовал серию новаторских благотворительных концертов в нью-йоркском Madison Square Garden, чтобы собрать деньги для беженцев в Бангладеш. Концерты, известные как «Концерт для Бангладеш», в которых приняли участие Боб Дилан, Старр, Клэптон, Леон Рассел, Бэдфингер и Шанкар, должны были собрать около 15 миллионов долларов для ЮНИСЕФ. Они также выпустили альбом, удостоенный премии «Грэмми», и заложили основу для будущих благотворительных шоу, таких как Live Aid и Farm Aid.