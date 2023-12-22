Его песни поют до сих пор: как жил автор хита «На белом покрывале января» Олег Хромов

Детство и юность
Олег Юрьевич Хромов начал свой жизненный путь 13 января 1966 года в поселке Коренево Московской области. Немного позже маленький населенный пункт присоединили к поселку городского типа Красково.
Семья мальчика была самой простой. Он рос вместе с младшей сестрой Натальей, которой позже посвятил песню «Маха (Крокодильчик на рубахе)». В 90-е годы среди молодежи в моде были футболки с логотипом Lacoste, они шились в китайских подвалах. Его сестра тоже носила такую вещь, вот именно об этом крокодильчике и поется в композиции.
Олег учился в средней школе, позже поступил в училище на повара. Затем пришло время службы в армии, и юноша был призван в Казахстан.
Олег Хромов в детстве. Фото: ВК-сообщество «Олег Хромов — легенда 90-х. Группа памяти...»
Музыка
Никакого музыкального образования у Олега не было. Он самостоятельно научился игре на гитаре и ночами напролет исполнял для своих товарищей душевные песни.
Друзья искренне восхищались талантливым самородком. Вскоре Олег стал знаменит на все Коренево. На творческих вечерах Хромов исполнял всем известные композиции на сцене местного Дома культуры.
Именно в этом же ДК он познакомился с Владимиром Масловым,у которого тут же возникла идея создать музыкальную группу, которая прославится на всю страну.
Так и был создан коллектив из трех парней, куда входили, кроме Олега, Сергей Васюта и Алексей Светличный. Группу назвали сначала «Светлый путь», но затем переименовали в «Сладкий сон».
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Олег Хромов в молодости. Фото: ВК-сообщество «Олег Хромов — легенда 90-х. Группа памяти...»
Олег взял на себя роль автора песен и музыке. При этом его соратники вспоминают, что новая композиция писалась им буквально на коленке. Он мог за полчаса, пока едет в электричке, создать новый хит.
Олег Хромов стал знаменит как участник поп-коллектива «Сладкий сон». Он обосновался в Москве. Хиты «На белом покрывале января» и «Ночной февраль» стали визитными карточками Олега и всей группы. Эти песни поют до сих пор.
Какое-то время артисты гастролировали, но вскоре в группе начались конфликты. Васюта заявил права на владение лейблом и на ряд самых популярных композиций. По этому поводу даже был суд. Хромова убрали из списка руководителей, а затем и Маслова.
Но Олег продолжил петь написанные им хиты и создавать новые. Будучи солистом, он создал два альбома: «След уходящего поезда» и «Общий вагон». В качестве аранжировщика выступил Константин Чепиков. Все 16 композиций из дискографии исполнителя на слуху и любимы у каждого россиянина.
Некоторое время Хромов продолжал гастролировать, пел на разогреве у Алены Апиной во время ее концерта в Геленджике, сотрудничал с Андреем Гордеевым из «Манго-манго».
Но для жестокого мира шоу-бизнеса Олег не подходил. Парень из небольшого поселка был честным и простодушным. Подходящего продюсера он так и не нашел, а сам не смог долго оставаться на плаву. Вскоре его стали забывать.
Автор и исполнитель Олег Хромов. Фото: ВК-сообщество «Олег Хромов — легенда 90-х. Группа памяти...»
Друзья певца пытались вернуть его на сцену. Однажды Хромову выпал шанс спеть свою композицию Николаю Расторгуеву из группы «Любэ». Ему понравилось произведение, но исполнение ее со сцены так и не состоялось.
Опустив руки, Олег вернулся в родной поселок, где и окончил свою жизнь. Работал грузчиком и сторожем. Но и там писал новые музыкальные произведения, которые так и не дошли до слушателя.
Личная жизнь
В далекой молодости Хромов был женат на женщине по имени Светлана. У него есть две дочери — Екатерина и Анастасия. Но брак не удалось сохранить, и он распался.
Наследницы композитора и автора уже сами имеют детей.
Сестра Олега Хромова, Наталья. Фото: ВК-сообщество «Олег Хромов — легенда 90-х. Группа памяти...»
Смерть
Олег Хромов ушел из жизни 3 августа 2006 года. Причина смерти так и не раскрыта, но известно, что знаменитый исполнитель чувствовал кончину, о чем поделился с другом.
Хромова кремировали и похоронили на кладбище в Малаховке. Его сестра скончалась на 6 лет раньше брата, их могилы находятся рядом.
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Могила Олега Хромова и его сестры. Фото: ВК-сообщество «Олег Хромов — легенда 90-х. Группа памяти...»