Его песни поют до сих пор: как жил автор хита «На белом покрывале января» Олег Хромов

Олег взял на себя роль автора песен и музыке. При этом его соратники вспоминают, что новая композиция писалась им буквально на коленке. Он мог за полчаса, пока едет в электричке, создать новый хит.

Олег Хромов стал знаменит как участник поп-коллектива «Сладкий сон». Он обосновался в Москве. Хиты «На белом покрывале января» и «Ночной февраль» стали визитными карточками Олега и всей группы. Эти песни поют до сих пор.

Какое-то время артисты гастролировали, но вскоре в группе начались конфликты. Васюта заявил права на владение лейблом и на ряд самых популярных композиций. По этому поводу даже был суд. Хромова убрали из списка руководителей, а затем и Маслова.

Но Олег продолжил петь написанные им хиты и создавать новые. Будучи солистом, он создал два альбома: «След уходящего поезда» и «Общий вагон». В качестве аранжировщика выступил Константин Чепиков. Все 16 композиций из дискографии исполнителя на слуху и любимы у каждого россиянина.

Некоторое время Хромов продолжал гастролировать, пел на разогреве у Алены Апиной во время ее концерта в Геленджике, сотрудничал с Андреем Гордеевым из «Манго-манго».

Но для жестокого мира шоу-бизнеса Олег не подходил. Парень из небольшого поселка был честным и простодушным. Подходящего продюсера он так и не нашел, а сам не смог долго оставаться на плаву. Вскоре его стали забывать.