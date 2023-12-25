Чем финальная версия «Слово пацана» отличается от слитой, и что больше понравилось зрителям

21 декабря в онлайн-кинотеатре Wink зрители смогли увидеть заключительную серию драмы «Слово пацана». Но многие зрители, несмотря на просьбы актеров дождаться официального выхода эпизодов, уже успели посмотреть 7 и 8 серии, которые кто-то слил в Сеть.
После этого Жора Крыжовников объявил о пересъемке финала. История о конце 80-х годов, которая происходила в Казани вызвала небывалый ажиотаж среди зрителей. Книгу, послужившую основой для сериала смели с полок магазинов. Многие поклонники «Слова пацана» не скрывали, что живут от четверга до четверга, когда выходят новые серии с полюбившимися героями. Поэтому, когда в Сеть утекли два последних эпизода, фанаты кинулись узнавать, чем закончится судьба Марата, Вовы Адидаса и Андрея Пальто.
В принципе, финал оригинала и демо-версии кардинально не отличаются, но по сюжету разница есть. Начнем по порядку.
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Демо-версия
Последняя серия драмы Крыжовникова повествует о судьбах главных героев. Конечно, никто не ждал хэппи-энда, но финал получился очень волнительным.
Андрей Пальто переживал трансформацию не в лучшую сторону на протяжении всего сериала. В последней серии начинает казаться, что парень готов вернуться к прежней жизни хорошего мальчика, восстановиться в музыкальной школе и помогать инспектору Ире воспитывать его сестренку. Даже момент, где Кощей отбирает у него пальто символичен. Таким образом автор словно хочет сказать нам, что Андрей отказался от такой жизни. Но система сметает и его, отбирая последний шанс.
Когда Ирина приводит маму Андрея и Юли домой, юноша бежит за конфетами к чаю. Тут он снова примеряет на себя образ «пацана» и начинает отбирать у младших ребят деньги также, как однажды это делал с ним Марат.
Момент, когда Андрей вымогает деньги у школьников, показывает, как сложно ему вернуться к прежней жизни, насколько погряз он в негативе. Но даже мелкие преступления не остаются безнаказанными, поэтому Андрея сажают за решетку за кражу видеомагнитофона. И теперь талантливый пианист развлекает преступников и воров.
Андрей Пальто играет на фортепиано в колонии для несовершеннолетних. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Судьба Марата, наверное, самая сложная в душевном плане. Уверенный в себе, крутой парень словно перегорел и жизнь в нем перестала бить ключом после смерти возлюбленной Айгуль. Но его сердце просит мести. В демо-версии история остается недосказанной.
Когда комсомольцы, развлекаются в сауне, Марат не принимает участия в общем веселье. Он оказался вне системы: полностью не принадлежит ни тем, ни другим, словно потерялся. Отшитый пацан тут же сдает своих бывших соратников, опять же из-за того, что , по его мнению, довели девочку до суицида. Что ждет Марата в будущем - непонятно и никак не раскрыто в финале.
Вова-Адидас в это время пытается убежать. Он сам покупает билеты в Адлер, передает их Наташе через регистратора и ждет ее на вокзале. До этого успевает сходить на юбилей к отцу, где собрался полный зал народа. Поет песню и в курилке рассказывает отцу о преступлении. Папа помогает Вове деньгами и прощается. После этого Адидас ссорится с братом. Оказавшись в поезде вместе с любимой, Адидас решает выйти покурить, где его ранят ножом. Вследствие чего бывший главарь группировки «Универсам» закатывает глаза на руках у своей медсестры.
Оригинал
В оригинальной версии большая часть времени посвящена побегу Вовы Адидаса. Он приходит в общежитие к Наташе, где встречает милицию. Они вместе сбегают, не решаются купить билеты на поезд, и Вова крадет машину. Немного ранее он встречается братом у дома, где они также, как и в демо-версии ссорятся.
Вова встречается с Маратом. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Узнав о пошатнувшимся здоровье отца, беглец принимает решение встретиться с ним. На юбилее у отца никого нет, Вова пытается с ним поговорить, но отец обижен на него, тогда Адидас прощается и уходит, но тут же попадает под облаву. В итоге милиционер Ильдар Юнусов ранит Адидаса, и тот, как и в демо-версии теряет сознание на руках у любимой.
Для Марата финал кардинально изменился, он получил возможность отомстить. Его приводят в туалет, где находится тот парень, который изнасиловал Айгуль. Марат зверски избивает его.
Марат встречает Колика. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Для Андрея же ничего принципиально не поменялось, он все-таки оказался в колонии для несовершеннолетних. Отличие в том, что милиционер Ирина отвела ребят в больницу, где и произошла встреча с мамой. И именно она попросила принести ей конфеты, отправившись за которыми, Андрей попал в руки правоохранителей.
Андрея задержала милиция. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Что понравилось зрителям больше
Зрители в Сети бурно обсуждают и сравнивают версии. Кому-то откликается демо-версия, другие рады за то, что Марат смог отомстить за смерть своей любимой. Вову многим жалко, но ведь ребята сами выбрали такой путь, а он, как известно, ведет в никуда.
Вот что пишут в Сети об оригинальном варианте 8-й серии.
Мира Компутеровна: «Сделали его более понятно что ли».
Ilona: «Не знаю, смысл переснимать? Адидаса так и так убили. Я думала, его живым оставят. А с ним все разругались. Короче, ничего нового и интересного. Колика вот нашли - это круто».
Антон Крягин: «Лучше. В новой серии все раскрыли. Марат отомстил Колику, смерть Вовы тоже раскрыли, поступок отца понятен, он презирает сына убийцу».
Нюсляша: «Ну больше драмы и больше крови добавили. Эмоциональная серия. Единственное, что не все сюжетные арки закрыли. Возможно, во 2-м сезоне их закроют, если он будет вообще».
Schrey: «Ну, если честно, вполне ожидаемый финал. С самого начала было ясно, что хэппи-энда не будет. Они переснимали, чтобы сделать ее ярче да, но и подтащить под 2ой сезон. Очень много недосказанности».
Ruslan Maratov: «Наоборот, хуже сделали. Сцена разговора Марата и Вовы в демо выглядела в разы лучше. Сцена, когда маму Андрея привели домой, была более душевная. Единственный плюс в измененной серии - появление и наказание Колика».
Лиза Комо: «Единственное, что почти не поменяли - драку Андрея и Марата. Но все же в слитой не очень понравилась, в оригинале эпичнее».
Схватка Андрея и Марата. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Kaulq: «Суть концовки такая же, только более понятнее ее пересняли. И я нигде не увидела намека на то, что может быть 2 сезон».
Vladimir Sokolov: «Очень много крутых сцен не вставили в оригинал. Специально дождался оригинала, чтобы только после этого посмотреть слив».
Реакция на сцену возможной гибели Адидаса разная. Многие считают, что в демо-версии убийство выглядело реалистичнее.
Nikita: «Плюс нового финала в том, что хоть раскрыли сюжетную линию Марата и Колика, и правильно грохнули Адидаса, в первоначальной версии серии, его убили очень пепсикольно»
Ярослав Герасимов: «Демо-версия более реалистична получилась и правдива. Не хватает сцены, где Мурату Колика найдут. А там, где Адидас бежит к машине, и его мент пристрелил - прям индийское кино получись, если честно, как в демо-версии он кончил было эпичнее и реалистичнее. Чисто мое мнение, ребят».
Вова Адидас теряет сознание на руках у Наташи. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Ninja: «Демо лучше была, правдивее и жизненнее. По сути, мент не мог стрелять в Адидаса без предупредительного выстрела».
Хотя второй сезон сериала пока отрицается создателями и актерами «Слово пацана», финал получился несколько незавершенным и прямо отсылающим к продолжению истории.
Неизвестно, погиб ли Вова Адидас, что будет с Маратом, и как сложились судьбы второстепенных героев, о которых в последней серии нет ни слова. Зрителям остается ждать, когда Жора Крыжовников объявит о съемках второго сезона нашумевшей драмы.