Чем финальная версия «Слово пацана» отличается от слитой, и что больше понравилось зрителям

21 декабря в онлайн-кинотеатре Wink зрители смогли увидеть заключительную серию драмы «Слово пацана». Но многие зрители, несмотря на просьбы актеров дождаться официального выхода эпизодов, уже успели посмотреть 7 и 8 серии, которые кто-то слил в Сеть.

После этого Жора Крыжовников объявил о пересъемке финала. История о конце 80-х годов, которая происходила в Казани вызвала небывалый ажиотаж среди зрителей. Книгу, послужившую основой для сериала смели с полок магазинов. Многие поклонники «Слова пацана» не скрывали, что живут от четверга до четверга, когда выходят новые серии с полюбившимися героями. Поэтому, когда в Сеть утекли два последних эпизода, фанаты кинулись узнавать, чем закончится судьба Марата, Вовы Адидаса и Андрея Пальто.

В принципе, финал оригинала и демо-версии кардинально не отличаются, но по сюжету разница есть. Начнем по порядку.

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Демо-версия

Последняя серия драмы Крыжовникова повествует о судьбах главных героев. Конечно, никто не ждал хэппи-энда, но финал получился очень волнительным.

Андрей Пальто переживал трансформацию не в лучшую сторону на протяжении всего сериала. В последней серии начинает казаться, что парень готов вернуться к прежней жизни хорошего мальчика, восстановиться в музыкальной школе и помогать инспектору Ире воспитывать его сестренку. Даже момент, где Кощей отбирает у него пальто символичен. Таким образом автор словно хочет сказать нам, что Андрей отказался от такой жизни. Но система сметает и его, отбирая последний шанс.

Когда Ирина приводит маму Андрея и Юли домой, юноша бежит за конфетами к чаю. Тут он снова примеряет на себя образ «пацана» и начинает отбирать у младших ребят деньги также, как однажды это делал с ним Марат.

Момент, когда Андрей вымогает деньги у школьников, показывает, как сложно ему вернуться к прежней жизни, насколько погряз он в негативе. Но даже мелкие преступления не остаются безнаказанными, поэтому Андрея сажают за решетку за кражу видеомагнитофона. И теперь талантливый пианист развлекает преступников и воров.