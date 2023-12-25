Со спокойной уверенностью подчинял себе стадионы: жизнь и творчество Эрика Клэптона

Музыкальное начало

К тому времени, в 1958 году, рок-н-ролл ворвался на британскую музыкальную сцену и на свой 13-й день рождения Клэптон попросил гитару. Он получил дешевую гитару немецкого производства Hoyer и, обнаружив, что играть на гитаре со стальными струнами трудно и мучительно, вскоре отложил ее в сторону.

В возрасте 16 лет он был принят в Кингстонский колледж искусств с годичным испытательным сроком; именно там, в окружении подростков с музыкальными вкусами, схожими с его собственными, Клэптон по-настоящему пристрастился к инструменту. Клэптону особенно понравилась блюзовая гитара, на которой играли такие музыканты, как Роберт Джонсон, Мадди Уотерс и Алексис Корнер, последний из которых вдохновил Клэптона на покупку его первой электрогитары — относительной редкости в Англии.

Также именно в Кингстоне Клэптон открыл для себя то, что окажет почти такое же большое влияние на его жизнь, как гитара — выпивку. Он вспоминает, что в первый раз, когда он напился, в возрасте 16 лет, он проснулся один в лесу, весь в рвоте и без денег.

«Я не мог дождаться, когда смогу повторить все это снова», — вспоминает Клэптон.

Его исключили из школы после первого курса.

Позже он объяснил: «Даже когда ты поступил в художественную школу, это был не просто лагерь отдыха для рок-н-ролльщиков. Через год меня выгнали за то, что я не выполнял никакой работы. Это был настоящий шок. Я всегда был в пабе или играл на гитаре».

Окончив школу, в 1963 году Клэптон начал ошиваться в лондонском Вест-Энде и пытаться пробиться в музыкальную индустрию в качестве гитариста. В том же году он присоединился к своей первой группе The Roosters, но они распались всего через несколько месяцев. Затем он присоединился к ориентированным на поп-музыку Casey Jones и The Engineers, но покинул группу всего через несколько недель. На тот момент, еще не зарабатывая на жизнь своей музыкой, Клэптон трудился разнорабочим на стройках, чтобы свести концы с концами.