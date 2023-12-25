Со спокойной уверенностью подчинял себе стадионы: жизнь и творчество Эрика Клэптона

Кто такой Эрик Клэптон?
Эрик Клэптон был видным участником Yardbirds и Cream, прежде чем добиться успеха в качестве сольного исполнителя. Считающийся одним из величайших рок-н-ролльных гитаристов всех времен, он известен такими классическими песнями, как Layla, Crossroads и Wonderful Tonight.
Эрик Клэптон и Джордж Харрисон. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Эрик Клэптон — уроженец Рипли, графство Суррей. Его мать (Патриция Молли Клэптон) родила его, когда ей было всего 16 лет, и умерла в 1999 году. Его отец, Эдвард Уолтер Фрайер, родился в 1920 году и умер в 1985 году в возрасте 65 лет. Его отцу было 25 лет, когда родился Эрик. Он был солдатом и уроженцем Монреаля, Канада.
Еще до рождения Эрика его отец ушел на войну, а затем через несколько месяцев вернулся обратно в Канаду, чтобы принять своего новорожденного и жену. Пока он отсутствовал, об Эрике заботились его мать и бабушка Роуз. Маленький Эрик рос в отсутствие отца, что как бы искажало его восприятие матери и бабушки.
Свою биологическую мать он принял как старшую сестру, поскольку в то время, когда Эрик был маленьким мальчиком, она выглядела довольно молодо. Поскольку Эрик и его мать жили с его бабушкой Роуз, которая снова вышла замуж за Джека Клэппа после смерти ее первого мужа, Эрик думал, что его бабушка на самом деле была его матерью. Фамилия Клэптона происходит от его деда, отца Патриции, Реджинальда Сесила Клэптона.
Эрик Клэптон в детстве. Фото: соцсети
Клэптон вырос в очень музыкальной семье. Его бабушка была искусной пианисткой, а его мать и дядя оба любили слушать музыку биг-бэнда. Как оказалось, отсутствующий отец Клэптона также был талантливым пианистом, который играл в нескольких танцевальных группах, пока служил в Суррее. Примерно в возрасте восьми лет Клэптон обнаружил потрясающую правду о том, что люди, которых он считал своими родителями, на самом деле были его бабушкой и дедушкой, а женщина, которую он считал своей старшей сестрой, на самом деле была его матерью.
Позже Клэптон вспоминал: «До меня дошла истина, что, когда дядя Адриан в шутку назвал меня маленьким ублюдком, он говорил правду».
Юный Клэптон, до тех пор хорошо учившийся и всеми любимый мальчик, стал угрюмым и замкнутым и потерял всякую мотивацию выполнять свои школьные задания. Он описывает момент вскоре после того, как узнал новость о своем происхождении:
«Я играл с бабушкиной пудреницей, знаете, такая, с маленьким зеркальцем, и я впервые увидел себя в двух зеркалах, и я не знаю, как вы, но это было все равно, что впервые услышать ваш голос на магнитофоне. И я этого не сделал, я, я был так расстроен. Я увидел провалившийся подбородок и сломанный нос и подумал, что моя жизнь кончена».
Клэптон провалил важные экзамены, которые определяли поступление в среднюю школу. Однако он проявил высокие способности к искусству, поэтому в возрасте 13 лет поступил в художественное отделение школы Холифилд-Роуд.
Эрик Клэптон с бабушкой Патрисией Молли Клэптон. Фото: соцсети
Музыкальное начало
К тому времени, в 1958 году, рок-н-ролл ворвался на британскую музыкальную сцену и на свой 13-й день рождения Клэптон попросил гитару. Он получил дешевую гитару немецкого производства Hoyer и, обнаружив, что играть на гитаре со стальными струнами трудно и мучительно, вскоре отложил ее в сторону.
В возрасте 16 лет он был принят в Кингстонский колледж искусств с годичным испытательным сроком; именно там, в окружении подростков с музыкальными вкусами, схожими с его собственными, Клэптон по-настоящему пристрастился к инструменту. Клэптону особенно понравилась блюзовая гитара, на которой играли такие музыканты, как Роберт Джонсон, Мадди Уотерс и Алексис Корнер, последний из которых вдохновил Клэптона на покупку его первой электрогитары — относительной редкости в Англии.
Также именно в Кингстоне Клэптон открыл для себя то, что окажет почти такое же большое влияние на его жизнь, как гитара — выпивку. Он вспоминает, что в первый раз, когда он напился, в возрасте 16 лет, он проснулся один в лесу, весь в рвоте и без денег.
«Я не мог дождаться, когда смогу повторить все это снова», — вспоминает Клэптон.
Его исключили из школы после первого курса.
Позже он объяснил: «Даже когда ты поступил в художественную школу, это был не просто лагерь отдыха для рок-н-ролльщиков. Через год меня выгнали за то, что я не выполнял никакой работы. Это был настоящий шок. Я всегда был в пабе или играл на гитаре».
Окончив школу, в 1963 году Клэптон начал ошиваться в лондонском Вест-Энде и пытаться пробиться в музыкальную индустрию в качестве гитариста. В том же году он присоединился к своей первой группе The Roosters, но они распались всего через несколько месяцев. Затем он присоединился к ориентированным на поп-музыку Casey Jones и The Engineers, но покинул группу всего через несколько недель. На тот момент, еще не зарабатывая на жизнь своей музыкой, Клэптон трудился разнорабочим на стройках, чтобы свести концы с концами.
Эрик Клэптон в молодые годы. Фото: соцсети
В Вэст-Энде Клэнтон считался уже талантливым гитаристом, когда был приглашен в группу The Yardbirds. С этим коллективом Клэптон записал свои первые удачные хиты Good Morning Little Schoolgirl и For Your Love, но вскоре, в 1965 году, покинул группу. На место Клэнтона в The Yardbirds были приняты музыканты Джимми Пейдж и Джефф Бек, которые также позднее вошли в число величайших рок-гитаристов в истории.
Творя историю
С 1965 года Клэптон начал выступать в блюзовой группе John Mayall & the Bluesbreakers, здесь он записал альбом под названием The Bluesbreakers с Эриком Клэптоном, который закрепил за ним репутацию одного из величайших гитаристов своего времени. Альбом, в который вошли такие песни, как What'd I Say и Ramblin' on My Mind, по праву считается одним из величайших блюзовых альбомов всех времен. Чудесная игра Клэптона на гитаре на альбоме также вдохновила на его самое лестное прозвище — Бог, популяризированное небольшим граффити на стене лондонской станции метро с надписью «Клэптон — это Бог».
Несмотря на успех пластинки, Клэптон вскоре также покинул Bluesbreakers; несколько месяцев спустя он объединился с басистом Джеком Брюсом и барабанщицей Джинджер Бейкер, чтобы сформировать рок-трио Cream. Исполняя в высшей степени оригинальные варианты классической блюзовой музыки, такие как Crossroads и Spoonful, а также современные блюзовые треки, такие как Sunshine of Your Love и White Room, Клэптон раздвинул границы блюзовой гитары.
Благодаря трем хорошо принятым альбомам Fresh Cream (1966), Disraeli Gears (1967) и Wheels of Fire (1968), а также обширным гастролям по Соединенным Штатам, Cream достигли статуса международной суперзвезды. Тем не менее они тоже расстались после двух заключительных концертов в лондонском Королевском Альберт-холле, сославшись в качестве причины на столкновение самолюбий.
Трудные времена
После распада Cream Клэптон сформировал еще одну группу, Blind Faith, но группа распалась после всего лишь одного альбома и провального тура по Америке. В 1970 году он сформировал группу Derek and the Dominos и продолжил сочинять и записывать один из основополагающих альбомов в истории рока — «Лейла и другие разнообразные песни о любви».
Концептуальный альбом о безответной любви Клэптон написал Лейле, чтобы выразить свою отчаянную привязанность к Патти Бойд, жене Джорджа Харрисона из The Beatles. Альбом был одобрен критиками, но потерпел коммерческий провал, и после него состояние подавленного и одинокого Клэптона ухудшилось до трех лет пагубной зависимости от запрещенных препаратов.
Патти Бойд и Джордж Харрисон. 9 марта 1966 года. Фото: Global Look Press
Клэптон, наконец, отказался от своей зависимости и вновь появился на музыкальной сцене в 1973 году с двумя концертами в лондонском театре Rainbow, организованными его другом Питом Таунсендом из The Who. Позже в том же году он выпустил альбом 461 Ocean Boulevard, содержащий один из его самых популярных синглов — кавер-версию песни Боба Марли I Shot the Sheriff.
Альбом положил начало удивительно плодотворной сольной карьере, в течение которой Клэптон выпускал заметный альбом за заметным альбомом. Основные моменты включают No Reason to Cry (1976) с песней Hello Old Friend; Slowhand (1977) с песнями Cocaine и Wonderful Tonight; и Behind the Sun (1985) с песнями She's Waiting и Forever Man.
Несмотря на его большую музыкальную продуктивность в эти годы, личная жизнь Клэптона оставалась в прискорбном беспорядке. В 1979 году, через пять лет после развода с Джорджем Харрисоном, Патти Бойд наконец вышла замуж за Клэптона. Однако к этому времени Клэптон просто заменил свою зависимость от запрещенных препаратов алкоголизмом, и его пьянство создавало постоянную напряженность в их отношениях. Он был неверным мужем и зачал двоих детей от других женщин во время их брака.
В 1985 году от годичного романа с Ивонн Келли родилась дочь Рут, а в 1986 году от романа с итальянской моделью Лори Дель Санто родился сын Конор. Клэптон и Бойд развелись в 1989 году. В 1991 году сын Клэптона Конор погиб, выпав из окна квартиры своей матери. Трагедия тяжело сказалась на Клэптоне, а также вдохновила на одну из его самых красивых и проникновенных песен — Tears in Heaven.
Эрик Клэптон с сыном Конором. Фото: соцсети
Новые начинания
В 1987 году с помощью «12 шагов анонимных алкоголиков» Клэптон наконец бросил пить и с тех пор остается трезвым. Трезвость впервые в его взрослой жизни позволила Клэптону достичь такого личного счастья, которого он никогда раньше не знал. В 1998 году он основал «Перекресток» — центр реабилитации от наркозависимости и алкоголизма, а в 2002 году женился на Мелии МакЭнери. Вместе у них трое дочерей — Джули Роуз, Элла Мэй и Софи.
Эрик Клэптон выступает на сцене Fleet Center 14 апреля 1998 года в Бостоне, Массачусетс, США. Фото: Global Look Press
Клэптон, опубликовавший свою автобиографию в 2007 году и был назван журналом Rolling Stone вторым, после Джими Хэндрикса, величайшим гитаристом всех времен в 2015 году. 18-кратный обладатель премии «Грэмми» и единственный тройной обладатель премии «Рок-н-ролльная слава» (в составе группы The Yardbirds), как участник Cream и как сольный исполнитель), он продолжал записывать музыку и гастролировать до тех пор, пока ему не исполнилось 60 лет, а также занимался благотворительной деятельностью.
В 2016 году Клэптон сообщил, что тремя годами ранее у него была диагностирована периферическая невропатия, заболевание, из-за которого у него болели спина и ноги. В начале 2018 года он признался в интервью, что также страдает тиннитусом — звоном в ушах, вызванным потерей слуха из-за шума. Несмотря на недуги, легенда гитары заявил, что намерен продолжать выступления.
Эрик Клэптон на сцене. Берлин, ФРГ, 29 мая 2022 года. Фото: Global Look Press
Состояние и капитал
Согласно независимым источникам, чистый капитал Эрика Клэптона на сегодняшний день оценивается в 470 миллионов долларов. Состояние Эрика Клэптона во многом является результатом его успеха как талантливого гитариста.