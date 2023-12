Со спокойной уверенностью подчинял себе стадионы: жизнь и творчество Эрика Клэптона

В Вэст-Энде Клэнтон считался уже талантливым гитаристом, когда был приглашен в группу The Yardbirds. С этим коллективом Клэптон записал свои первые удачные хиты Good Morning Little Schoolgirl и For Your Love, но вскоре, в 1965 году, покинул группу. На место Клэнтона в The Yardbirds были приняты музыканты Джимми Пейдж и Джефф Бек, которые также позднее вошли в число величайших рок-гитаристов в истории.

Творя историю

С 1965 года Клэптон начал выступать в блюзовой группе John Mayall & the Bluesbreakers, здесь он записал альбом под названием The Bluesbreakers с Эриком Клэптоном, который закрепил за ним репутацию одного из величайших гитаристов своего времени. Альбом, в который вошли такие песни, как What'd I Say и Ramblin' on My Mind, по праву считается одним из величайших блюзовых альбомов всех времен. Чудесная игра Клэптона на гитаре на альбоме также вдохновила на его самое лестное прозвище — Бог, популяризированное небольшим граффити на стене лондонской станции метро с надписью «Клэптон — это Бог».

Несмотря на успех пластинки, Клэптон вскоре также покинул Bluesbreakers; несколько месяцев спустя он объединился с басистом Джеком Брюсом и барабанщицей Джинджер Бейкер, чтобы сформировать рок-трио Cream. Исполняя в высшей степени оригинальные варианты классической блюзовой музыки, такие как Crossroads и Spoonful, а также современные блюзовые треки, такие как Sunshine of Your Love и White Room, Клэптон раздвинул границы блюзовой гитары.

Благодаря трем хорошо принятым альбомам Fresh Cream (1966), Disraeli Gears (1967) и Wheels of Fire (1968), а также обширным гастролям по Соединенным Штатам, Cream достигли статуса международной суперзвезды. Тем не менее они тоже расстались после двух заключительных концертов в лондонском Королевском Альберт-холле, сославшись в качестве причины на столкновение самолюбий.

Трудные времена

После распада Cream Клэптон сформировал еще одну группу, Blind Faith, но группа распалась после всего лишь одного альбома и провального тура по Америке. В 1970 году он сформировал группу Derek and the Dominos и продолжил сочинять и записывать один из основополагающих альбомов в истории рока — «Лейла и другие разнообразные песни о любви».

Концептуальный альбом о безответной любви Клэптон написал Лейле, чтобы выразить свою отчаянную привязанность к Патти Бойд, жене Джорджа Харрисона из The Beatles. Альбом был одобрен критиками, но потерпел коммерческий провал, и после него состояние подавленного и одинокого Клэптона ухудшилось до трех лет пагубной зависимости от запрещенных препаратов.