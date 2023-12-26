Как живет Кристина Корягина, которая весила 17 кг: героиня «Пусть говорят» и ее трудный путь

Очень медленно и тяжело, но дело стало налаживаться. Воодушевленная помощью врача и близких людей, Кристина Корягина начала постепенно набирать вес. Голодная смерть ей больше не грозила. С момента выхода той передачи прошло уже 7 лет. Теперь Кристина весит уже больше 30 килограммов, хотя, конечно, это еще очень мало.

И все же результат налицо: если прежде на нее невозможно было смотреть без слез жалости и ужаса, то теперь Кристина стала симпатичной девушкой, привлекающей внимание парней. Да, худенькой, но вес продолжает прибавляться, а главное – Кристина поверила в себя, в то, что она - нормальный человек, и сможет вести нормальную жизнь. Она даже начала работать – ведь у нее диплом юриста.

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Несмотря на то, что в 2019 году ей назначили пожизненную инвалидность (некоторые нарушения в работе организма, к сожалению, оказались необратимыми), Кристина выполняет обязанности помощника арбитражного управляющего в сфере банкротства, - правда, удаленно. Она мечтает набрать 45 килограммов. Однако пока еще до выздоровления очень далеко. Девушка передвигается на инвалидной коляске. Ей очень тяжело, но она старается не опускать рук.