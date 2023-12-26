Как живет Кристина Корягина, которая весила 17 кг: героиня «Пусть говорят» и ее трудный путь

Зрители программы «Пусть говорят» пришли в ужас, когда увидели на экранах истощенную девушку, больше похожую на старушку. Казалось, она может взлететь от порыва ветра, словно пушинка. Девушка, пришедшая в студию, чтобы рассказать о своей проблеме, весила тогда 22 килограмма.
Училась, забывая поесть
Кристина Корягина в 2016 году. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»
Ведущий ток-шоу, Андрей Малахов, расспросил героиню передачи – что довело ее до такого состояния. Кристина не стала ничего скрывать. Выяснилось, что она с детства отличалась перфекционизмом: ей непременно надо было быть лучшей во всем! Увлекаясь учебой, Кристина нередко забывала про еду. В девять лет девочка попала в больницу. Ей сделали операцию, после которой она заметно похудела. И потом так и не набрала прежний вес.
Еда летела в окно
Конечно, родители беспокоились за ее здоровье. Пытались накормить ребенка, мама готовила вкусные блюда – Кристина сердилась на их настойчивость. Могла швырнуть тарелку или выбросить еду за окошко. Участившиеся истерики стали пугать родителей. К тому же дочь ела все меньше и меньше – как птичка: завтракала стаканом сока, на обед ей хватало кофе с сахаром, а вечером она довольствовалась половинкой яблока.
Обмороки и слабость
Кристина Корягина в 2016 году. Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»
Спустя несколько лет такого режима Кристина стала напоминать скелет – «кожа да кости» в прямом смысле слова. Она училась в выпускном классе и очень нервничала из-за предстоящего ЕГЭ, из-за этого вообще прекратила есть – правда, иногда ей хотелось сладкого, но пара кусочков лакомства не спасали ситуацию. Девушка слабела с каждым днем. Вскоре она уже не могла ходить самостоятельно, часто теряла сознание.
Тогда родители обратились к врачам. Но в их родном Барнауле не оказалось нужных специалистов – медики только разводили руками. Между тем, Кристина продолжала худеть. Каким-то чудом ей удалось окончить институт. Но ни о какой работе не могло быть и речи: ни один работодатель не примет девушку, весящую чуть больше 20 килограммов, страдающую головными болями и слабостью.
Помощь Марии Кохно
Кристина Корягина. Фото: ВК, страница «Рецепты здоровья»
В какой-то момент девушка написала письмо той, которая когда-то прошла через похожие страдания и сумела вернуться к нормальной жизни, - Марии Кохно, героине «Дома-2». Мария помогла девушке попасть на программу «Пусть говорят». Там ей пообещали помочь специалисты, но улучшение наступило далеко не сразу. В 2018 году Кристина появилась уже в другой передаче – у Дмитрия Борисова. К тому времени она весила 17 килограммов и уже всерьез боялась умереть от голода.
Помощь врача Яна Голанда
К счастью, судьба повернулась к Кристине лицом. Передачи с ее участием увидел психотерапевт Ян Голанд, живший в Нижнем Новгороде. Его потряс тот поток негатива, с которым пришлось столкнуться Кристине и ее родителям. Зрители в студии тогда буквально набросились на семью. Обвиняли родителей Кристины в том, что они «довели» ее до такого состояния, а саму девушку – в «капризах».
Психотерапевт опасался, что после такой «поддержки» Кристина не сможет выбраться из пучины безнадежности, в которую она погружалась все глубже. Заслуженный врач России Ян Голланд уверенно взялся за дело. Он обеспечил своей подопечной поддержку и мотивацию, помог ей поверить в себя. Не последнюю роль здесь сыграла Мария Кохно – она постоянно находилась на связи с Кристиной, делилась с ней своими прошлыми переживаниями, помогала научиться вновь принимать пищу.
Поворот к лучшему
Кристина Корягина. Фото: ВК, страница «Рецепты здоровья»
Очень медленно и тяжело, но дело стало налаживаться. Воодушевленная помощью врача и близких людей, Кристина Корягина начала постепенно набирать вес. Голодная смерть ей больше не грозила. С момента выхода той передачи прошло уже 7 лет. Теперь Кристина весит уже больше 30 килограммов, хотя, конечно, это еще очень мало.
И все же результат налицо: если прежде на нее невозможно было смотреть без слез жалости и ужаса, то теперь Кристина стала симпатичной девушкой, привлекающей внимание парней. Да, худенькой, но вес продолжает прибавляться, а главное – Кристина поверила в себя, в то, что она - нормальный человек, и сможет вести нормальную жизнь. Она даже начала работать – ведь у нее диплом юриста.
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Несмотря на то, что в 2019 году ей назначили пожизненную инвалидность (некоторые нарушения в работе организма, к сожалению, оказались необратимыми), Кристина выполняет обязанности помощника арбитражного управляющего в сфере банкротства, - правда, удаленно. Она мечтает набрать 45 килограммов. Однако пока еще до выздоровления очень далеко. Девушка передвигается на инвалидной коляске. Ей очень тяжело, но она старается не опускать рук.