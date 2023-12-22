Как живет одна из самых востребованных и дорогих актрис Турции Нургюль Ешилчай из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»

Детство и юность

Нургюль родилась 26 марта 1976 года в городе Афьон-Карахисаре, но вскоре родители переехали в Измир. Имя Нургюль означает «Душистая» или «Ароматная» - девочку назвали под стать фамилии, которая переводится как «Зеленый чай».

Чтобы стать актрисой Нургюль получала специальное образование. Она окончила театральную студию в Анталии, а также прошла курс по актерскому мастерству в Эскишехирском университете.

Получив диплом, Ешилчай отправилась покорять театральные подмостки. Она сыграла множество ролей, в том числе Офелию в спектакле «Гамлет». Но артистке пришлось оставить театр, потому что начали поступать предложения о съемках на телевидении.