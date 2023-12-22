Как живет одна из самых востребованных и дорогих актрис Турции Нургюль Ешилчай из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»

Детство и юность
Нургюль родилась 26 марта 1976 года в городе Афьон-Карахисаре, но вскоре родители переехали в Измир. Имя Нургюль означает «Душистая» или «Ароматная» - девочку назвали под стать фамилии, которая переводится как «Зеленый чай».
Чтобы стать актрисой Нургюль получала специальное образование. Она окончила театральную студию в Анталии, а также прошла курс по актерскому мастерству в Эскишехирском университете.
Получив диплом, Ешилчай отправилась покорять театральные подмостки. Она сыграла множество ролей, в том числе Офелию в спектакле «Гамлет». Но артистке пришлось оставить театр, потому что начали поступать предложения о съемках на телевидении.
Нургюль Ешилчай в молодости. Фото: соцсети Нургюль Ешилчай
Карьера в кино
Актриса впервые появилась в комедии «Все будет очень хорошо» в 1998 году. Затем Нургюль три года была занята в съемках сериала «Вторая весна», где предстала в образе Гюльсюм.
В 2001 году турецкая актриса получила сразу две роли: в драме «Водопад» - истории о военном перевороте 60-х годов в Турции и в мелодраме «90-60-90» - об изнанке модельнй жизни.
Вскоре Ешилчай дебютировала и на большом экране в боевике «Мумия в бегах» в роли красавицы Фатимы.
Первой главной ролью актрисы стал образ Бахар в драме «Особняк с виноградными лозами», а в 2004 году Нургюль сыграла современную спящую красавицу в киноальманахе «Расскажи, Стамбул!».
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Актриса Нургюль Ешилчай на отдыхе. Фото: соцсети Нургюль Ешилчай
Для съемки в мелодраме «Остров ангелов», актрисе пришлось обрезать свои волосы, но уже через год она появилась в сериале «Временная невеста» с роскошными длинными волосами.
Актриса воплотила образ непокорной студентки в драме «На краю рая», совместного турецко-германского производства. Фильм получил хорошую оценку критиков и заслужил несколько престижных кинопремий.
В 2008 году у Нургюль Ешилчай была прочная репутация востребованной актрисы и любимицы телезрителей.
Картина «Любовь и наказание» сделала артистку популярной и за рубежом, потому что права на показ купили многие страны мира, в том числе Россия.
Актриса вскоре стала одной из самых высокооплачиваемых и продолжала много работать.
Нургюль Ешилчай в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»
В 2016 году Нургюль получила приглашение на съемку во втором сезоне сериала «Великолепный век. Империя Кесем». Ешилчай сыграла главную роль бывшей наложницы Кесем-султан. Сериал стал историческим продолжением своего предшественника - проекта «Великолепный век», который стал очень популярен не только в Турции и России, но и других странах мира.
За все годы своей успешной карьеры, Нургюль несколько раз становилась лучшей исполнительницей женских ролей и получала награды престижных кинопремий.
Нургюль Ешилчай с экранным сыном из сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Метином Акдюльгером. Фото: соцсети Нургюль Ешилчай
Личная жизнь
Нургюль Ешилчай имела принцип не связываться с женатым мужчиной и не разрушать семью. Однако так получилось, что актер Джем Езер ради актрисы оставил предыдущую жену Селин Дельмен.
Пара поженилась в 2004 году. Муж Ешилчай был старше ее на 17 лет. У них родился сын Осман Нежат.
Нургюль Ешилчай с новорожденным. Фото: соцсети Нургюль Ешилчай
Брак продлился всего 6 лет. Супруг требовал от актрисы бросить работу, в итоге последовал развод.
Через некоторое время актриса начала встречаться с режиссером по имени Толга Карачелик. Их отношения были гармоничными, но все же влюбленные расстались.
Нургюль Ешилчай с бывшим мужем и сыном. Фото: соцсети
В 2018 году актриса закрутила роман с продюсером Неджати Коджабаем. Отношения стали серьезными, и пара планировала пожениться, пока в их планы не вмешалась пандемия коронавируса.
Кроме таланта актрисы Ешилчай еще и отличная художница, успевшая получить признание в мире искусства живописи.
Нургюль активно ведет свою страницу в соцсети и часто радует подписчиков селфи.
Нургюль Ешилчай с Неджати Коджабаем. Фото: соцсети Нургюль Ешилчай
Нургюль Ешилчай в настоящее время
Сегодня Нургюль продолжает появляться в новых фильмах, конечно же, в главных ролях.
Одной из последних ее работ стал сериал «Прощальное письмо» - история о молодой Аланур, которая влюбляется в простого парня Зию. Но богатые родители девушки против этих отношений и готовы предпринять что угодно. Вскоре парень сбегает, оставив прощально письмо, но через 30 лет их судьбы вновь переплетаются и откроется вся правда.
В дуэте с Нургюль здесь сыграл турецкий актер Селим Байрактар, которого российские зрители знают по роли Сюмбюля-аги в сериале «Великолепный век».
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Актриса Нургюль Ешилчай в настоящее время. Фото: соцсети Нургюль Ешилчай