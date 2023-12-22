Как Алина Акилова стала блогером-миллионником и приняла участие в «Новых звездах в Африке»

Алина Акилова — успешный блогер-миллионник, бизнесвумен и счастливая мама. Она одна из тех, кто стоял у истоков блогосферы и начал общаться с читателями, когда эта деятельность только развивалась.

Сегодня же Алина дает советы о том, как развивать личный бренд, эффектно подавать себя и строить гармоничные отношения. Широкая аудитория могла видеть ее в проекте «Новые звезды в Африке», где молодая женщина боролась за главный приз наряду с Виталием Гогунским, Эвелиной Бледанс, Марией Погребняк и другими селебрити.

Детство и учеба

Алина Акилова родилась 11 июля 1994 года в городе Михайловске. Отец Алины ушел из семьи, когда она была совсем маленькой, ее воспитывали бабушка и мама Лариса.

«Папа ушел из семьи, маме приходилось много работать. Меня вырастила бабушка, она всегда искренне мной гордилась и верила в меня», — признавалась Алина в интервью Business-magazine.

Также в своих соцсетях Алина неоднократно упоминала двух теть, двух двоюродных сестер и отчима, который помог ей поступить в элитную школу Ставрополя. Творческие способности начали проявляться у Алины Акиловой еще в детстве. Она занималась музыкой, танцами и гимнастикой.