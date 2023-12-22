Как Алина Акилова стала блогером-миллионником и приняла участие в «Новых звездах в Африке»

 Алина Акилова на проекте «Новые звезды в Африке». Фото: телеканал ТНТ  

Teleprogramma.pro рассказывает о судьбе одного из самых успешных блогеров России.

Алина Акилова — успешный блогер-миллионник, бизнесвумен и счастливая мама. Она одна из тех, кто стоял у истоков блогосферы и начал общаться с читателями, когда эта деятельность только развивалась. 

Сегодня же Алина дает советы о том, как развивать личный бренд, эффектно подавать себя и строить гармоничные отношения. Широкая аудитория могла видеть ее в проекте «Новые звезды в Африке», где молодая женщина боролась за главный приз наряду с Виталием Гогунским, Эвелиной Бледанс, Марией Погребняк и другими селебрити. 

Детство и учеба 

Алина Акилова родилась 11 июля 1994 года в городе Михайловске. Отец Алины ушел из семьи, когда она была совсем маленькой, ее воспитывали бабушка и мама Лариса. 

«Папа ушел из семьи, маме приходилось много работать. Меня вырастила бабушка, она всегда искренне мной гордилась и верила в меня», — признавалась Алина в интервью Business-magazine.

Также в своих соцсетях Алина неоднократно упоминала двух теть, двух двоюродных сестер и отчима, который помог ей поступить в элитную школу Ставрополя. Творческие способности начали проявляться у Алины Акиловой еще в детстве. Она занималась музыкой, танцами и гимнастикой.

Алина Акилова в юности. Фото: соцсети Алины Акиловой  

Однако несмотря на большой творческий потенциал, поступила на бесплатное отделение лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Сеченова. Окончила вуз в 2017 году, но в итоге не стала выбирать сферу медицины. Однако в одном из интервью призналась, что ей пригождается опыт, полученный в медицинском вузе, в обычной жизни. 

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Первые заработки и блог 

Зарабатывать Алина начала еще на первом курсе университета.  Будучи студенткой, она продавала бижутерию и работала продавцом в магазине одежды, а затем трудилась визажистом и делала укладки клиентам.

Несмотря на небольшой рост (167 сантиметров), Алина пробовала себя и в модельном бизнесе: посещала модельные кастинги, принимала участие в разных рекламных акциях, работала с небольшими фирмами как модель. Но большую роль в ее продвижении, конечно, сыграли соцсети. 

В одном из своих интервью Алина рассказала, что начала вести свой блог еще в 2015 году, когда эта сфера находилась еще в зачаточном состоянии. 

«Я просто стала делать то, что мне нравится. Я фотографировала и снимала себя и свою семью, делилась с подписчиками мыслями и рассказывала о себе, — признавалась Алина. — Наверное, это было некое подобие реалити-шоу в «Инстаграме» (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) — каждый мог зайти и посмотреть». 

Алина Акилова. Фото: соцсети  

В своем личном аккаунте Алина рассказывала подписчикам, как правильно краситься, подбирать одежду, делилась разными секретами красоты. Постепенно Алина стала блогером-миллиоником, но, конечно, не ограничилась только соцсетями. 

Потом она открыла сеть бутиков White Room по всей России, создала бренд женской одежды Killa и вошла в состав крупного комьюнити блогеров Insight People.

Также Алина попробовала свои силы и в вокале. Так, в 2019 году она выпустила дебютный сингл «Зодиак». В 2020 году записала дуэт с 8ADIM на песни «Я твоя» и «Лайм». В 2021 году вышла ее композиция «Капли вина», а в 2022 году — «Се ля ви». 

Личная жизнь 

Сначала Алину Акилову и ее будущего супруга, блогера Николая Сердюкова, связывала только дружба. Так, они общались на протяжении трех лет. Однако в 2015 году на новогодних праздниках Николай провел с Алиной вечер и понял, что она именно та женщина, которую он так долго искал. 

Их роман развивался довольно стремительно. Так, в августе 2017 года влюбленные поженились, а уже через год у них родилась дочь Николь. Причем Николай присутствовал на родах жены.  

Алина Акилова и Николай Сердюков. Фото: соцсети Алины Акиловой  

Но, к сожалению, в 2021 году брак пары распался. И уже через год Николай появился в реалити-шоу «Влюбись, если сможешь». 

Однако такие девушки, как Алина, не остаются одни надолго. Сейчас в ее соцсетях можно увидеть фото с молодым человеком, с которым Акилова счастлива в отношениях. 

Алина Акилова с дочкой Николь. Фото: соцсети 

Рост и вес 

Рост Алины Акиловой — 167 сантиметров, вес — 48 килограммов. 

Алина Акилова сейчас 

В феврале 2023 года Алина Акилова приняла участие в съемках проекта «Новые звезды в Африке». Также в этом сезоне на главный приз претендовали Эвелина Бледанс, Виталий Гогунский и Мария Погребняк. В третьем выпуске Алина боролась за возможность участия в шоу с Натальей Медведевой, но, к сожалению, проиграла своей сопернице. 

Алина Акилова с новым избранником. Фото: соцсети Алины Акиловой 

Однако можно ли назвать это проигрышем? Ведь, появившись в знаменитом реалити-шоу о выживании, Алина Акилова только увеличила число своих подписчиков. 

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