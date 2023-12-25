Путь к успеху и признанию в киноиндустрии актрисы Тессы Томпсон

Кто такая Тесса Томпсон?

Тесса Томпсон — американская кино- и телеактриса, играющая самых разных персонажей. Происходящая корнями из Африки, Панамы, Мексики и Европы, она избирает нестандартные роли – от сострадательного протагониста до безжалостного злодея и дикого супергероя.

Всенародная известность пришла к ней в 2015 году после роли в фильме «Крид: Наследие Рокки». Затем последовали съемки в супергеройском фильме «Тор: Рагнарек» (2017 год) и научно-фантастическом хорроре «Аннигиляция» (2018 год). В телесериалах она запомнилась ролью Джеки Кук из «Вероника Марс» (2005 год) и особенно — беспощадной Шарлоттой Хейл из «Мира Дикого Запада», премьера которого прошла в 2016 году.