Путь к успеху и признанию в киноиндустрии актрисы Тессы Томпсон

Кто такая Тесса Томпсон?
Тесса Томпсон — американская кино- и телеактриса, играющая самых разных персонажей. Происходящая корнями из Африки, Панамы, Мексики и Европы, она избирает нестандартные роли – от сострадательного протагониста до безжалостного злодея и дикого супергероя.
Всенародная известность пришла к ней в 2015 году после роли в фильме «Крид: Наследие Рокки». Затем последовали съемки в супергеройском фильме «Тор: Рагнарек» (2017 год) и научно-фантастическом хорроре «Аннигиляция» (2018 год). В телесериалах она запомнилась ролью Джеки Кук из «Вероника Марс» (2005 год) и особенно — беспощадной Шарлоттой Хейл из «Мира Дикого Запада», премьера которого прошла в 2016 году.
Тесса Томпсон присутствует на красной дорожке «Бардо» на 79-м Венецианском международном кинофестивале, 1 сентября 2022 года, Венеция, Италия. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Тесса Линн Томпсон родилась в Лос-Анджелесе 3 октября 1983 года. Ее отец Марк, имеющий афро-панамское происхождение, является певцом и автором песен в музыкальной группе, а ее мать - мексиканка с европейскими корнями. Когда Тесса была маленькой, ее родители разошлись, и она жила то в Лос-Анджелесе, то в Нью-Йорке, где жил ее отец. У Тессы также есть сестра.
«Для цветных девушек», «Сельма», «Крид»
Карьера Томпсон в кино началась в 2006 году, но одной из ее самых заметных ролей стала роль в экранизации пьесы Тайлера Перри «Песни о любви» в 2010 году. Там она сыграла Найлу Адроуз, также известную как Леди в фиолетовом. После этого она появилась в удостоенной наград драмедии 2014 года «Уважаемые белые люди» (которая впоследствии была адаптирована для телевидения) и в исторической драме Авы ДюВерней «Сельма» (2014). В последнем фильме она сыграла роль Дайан Нэш, активистки за гражданские права.
Следующим годом для актрисы стал 2015, когда она снялась в спин-оффе «Рокки» и продолжении «Крид: Наследие Рокки». В этих фильмах она исполнила роль певицы и любовницы персонажа, которого сыграл Майкл Б. Джордан. Томпсон вернулась к роли во второй части «Крид-2» в 2018 году.
Майкл Б. Джордан в роли Адониса Джонсона, Тесса Томпсон в роли Бьянки в фильме «Крид: Наследие Рокки» 2015 г. Фото: Global Look Press
«Тор: Рагнарек»
Томпсон воплотила более острый и потусторонний образ в роли вымышленной героини-супергероя Валькирии, пьющей пиво, в фильме «Тор: Рагнарек» в 2017 году. В отличие от скандинавских мифологических истоков оригинального супергероя, Томпсон удалось переосмыслить образ Валькирии как цветной женщины и сделать этого персонажа по-своему.
Обсуждая изменения, внесенные в ее персонажа Marvel, Тесса Томпсон сказала в интервью CBR.com следующее:
«У нас было множество разговоров о разнообразии и инклюзии. Все это должно быть не просто словами. Я считаю, что важно, чтобы фильмы, которые мы создаем, отражали то время, в котором мы живем. Чтобы понять, что кино может также влиять на культуру. Я считаю это действительно замечательным, что молодые поклонники комиксов, такие как я, могут видеть свое отражение в фильме. Думаю, сейчас самое время».
«Тор: Рагнарек» 2017 г., Тесса Томпсон в роли Валькирии. Фото: Global Look Press
«Аннигиляция», «Простите за беспокойство», «Люди в черном: Интернэшнл»
В 2018 году карьера Томпсон продолжилась в мире фэнтези, на этот раз в научно-фантастическом жанре ужасов «Аннигиляция», который был полностью с женским актерским составом, включающим Натали Портман, Джину Родригес и Дженнифер Джейсон Ли. В том же году она снялась в научно-фантастической комедии «Простите за беспокойство». Затем она объединилась с коллегой по «Тор: Рагнарек» Крисом Хемсвортом для сиквела научно-фантастического боевика «Люди в черном: Интернэшнл» (2019).
«Люди в черном: Интернэшнл» 2019 г. Тесса Томпсон в роли Эм, Лиам Нисон в роли Т. Фото: Global Look Press
«Вероника Марс»
С 2005 по 2006 год Тесса Томпсон играла главную роль во втором сезоне телесериала «Вероника Марс» в роли Джеки Кук, возлюбленной Уоллеса Феннела. Хотя фанаты сериала приняли ее персонаж не очень хорошо, это привлекло внимание к актрисе и помогло ей в дальнейшем выбирать более многоплановые роли.
«Реакция фанатов была бурной, потому что Джеки была не очень приятна Веронике, и, конечно, она наш герой, — сказала Томпсон Vanity Fair в 2017 году. — Я думаю, сценаристы, пытаясь реабилитировать Джеки, а также убедительно убедить меня остаться здесь, хотели как-то смягчить ее. В результате у нее получился действительно увлекательный персонаж». Она добавила: «Вероника Марс определенно подтолкнула меня к поиску удивительных, динамичных женщин. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, насколько классной была эта работа».
После «Вероники Марс» Томпсон продолжила появляться в других крупных телевизионных шоу, таких как «Анатомия страсти», «Частная практика», «Герои» и «187 Детройт». С 2012 по 2013 год Томпсон играла роль в драматическом сериале ABC о сверхъестественном «Парк авеню, 666» и главную героиню Сару Фримен в исторической драме «Легавый».
«Мир Дикого Запада»
По мере того, как звезда Томпсон продолжала расти, особенно на большом экране, ее роли на телевидении также становились более впечатляющими: в 2016 году она начала играть безжалостного главу совета директоров Шарлотту Хейл в популярной научно-фантастической драме HBO «Мир дикого запада».
«С Хейл я действительно снимаю с себя какую-либо ответственность за то, чтобы сделать ее привлекательной, — призналась Томпсон о своем персонаже. — Мне часто кажется, что с мужчинами в профессиональной сфере дело не в том, чтобы нравиться. Дело в том, чтобы их уважали».
Тесса Томпсон в телешоу «Мир Дикого Запада» 1 сезон, 7 серия, 2016 г. Фото: Global Look Press