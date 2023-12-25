Легенда мирового футбола, многодетный папа и экс-возлюбленный Ирины Шейк: биография Криштиану Роналду

Биография легендарного футболиста
Криштиану Роналду — легендарный футболист из Португалии. Можно смело сказать, что его имя известно практически каждому фанату спортивных состязаний. За свою уже довольно долгую карьеру звезда установил множество рекордов, он активно занимается благотворительностью и имеет огромную коллекцию самых дорогих машин и даже свою яхту. Красавчик играл за множество именитых футбольных клубов в разное время, состоял в отношениях с российской моделью Ириной Шейк и даже успел стать многодетным отцом.
Назван в честь одного из президентов США
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился 5 февраля 1985 года. Футболист был назван в честь экс-президента США Рональда Рейгана. Спортсмен — четвертый ребенок в большой семье. У него есть брат и две сестры.
В интервью Криштиану всегда с большим теплом вспоминает свое детство и утверждает, что родители старались, чтобы у их чад было все. Однако характер у будущего спортсмена был довольно тяжелым с юных лет. В детстве парень буквально не расставался со своим мячом.
Маленький Криштиану. Фото: соцсети Криштиану Роналду
С восьми лет мальчик начал карьеру в клубе «Андоринья». Там работал папа будущей звезды. Позже парень стал играть в небезызвестном клубе «Насьонал».
В 2001 году парень дебютировал составе «Спортинга» в матче против «Атлетико». Игра получилась великолепной, талантливого парня заметили. Одновременно с этим молодой спортсмен играл за сборную Португалии.
В подростковом возрасте у Криштиану были обнаружены проблемы со здоровьем. Врачи нашли у парня тахикардию. Чаще всего такой диагноз является препятствием к продолжению спортивной карьеры. Однако Роналду сделали операцию, и буквально через несколько дней он вышел в поле.
Во время первых игр за «Манчестер Юнайтед» голы Роналду приводили в восторг болельщиков.
Юный футболист во время своих первых игр. Фото: соцсети Криштиану Роналду
Карьера в «Манчестер Юнайтед» и волна популярности
После наступления совершеннолетия он отправился на сборы в футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Знаменитый клуб заплатил за форварда £12,24 млн ($15,9 млн).
С 2003 года Криштиану начал играть за новую команду. Молодой человек играл под счастливым номером 7. Раньше семерку носили лишь признанные легенды мирового футбола.
Совсем скоро Роналду признали лучшим молодым футболистом года. При этом Криштиану признавался, что не хочет никого копировать в игре, а старается выработать собственный стиль. С 2008-го парень стал стал капитаном команды.
Криштиану играет за «Манчестер Юнайтед». Фото: Global Look Press
Со временем Роналду перекочевал в «Реал». Трансфер Роналду обошелся клубу в £ 80 млн ($ 104 млн). Переход в испанский коллектив сделал из спортсмена самого высокооплачиваемого футболиста в мире. И критики, и фанаты Роналду признаются, что его игра весьма разнообразна.
Особой темой для спортивных обсуждений тех лет являлось противостояние Роналду с легендарным игроком «Барселоны» Лионелем Месси. Матчи «Реала» против «Барселоны» называли битвой двух лучших игроков современного футбола. Два профессиональных футболиста и легендарных человека выглядели достойными противниками на поле.
В 2016 году в испанских СМИ появились слухи, что Роналду уходит из «Реала». В итоге слухи не подтвердились, спортсмен продлил с клубом контракт.
Переход в «Ювентус»
Однако в 2018 году все СМИ начали трубить о том, что Роналду уходит из «Реала» в «Ювентус». Футболист сам изъявил желание о переходе.
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото: Global Look Press
В 2019 году состоялся матч «Сандория» — «Ювентус». Криштиану забил потрясающий гол в ворота противника, ему удалось привести свою команду к победе.
В начале следующего года он был признан лучшим игроком на чемпионате Италии. Личная статистика спортсмена составила 7 голов за 4 поединка. В матче с «Кальяри» спортсмен отметился 56-м по счету хет-триком в карьере. Тем временем на вопрос о переходе из «Ювентуса» красавец не давал никакого прямого ответа.
Летом 2021-го стало известно, что спортсмен перешел в «Манчестер Юнайтед». Контракт был рассчитан всего 2 года.
Криштиану Роналду и сборная Португалии. Фото: Global Look Press
В матче против «Ньюкасл Юнайтед» Роналду отличился дублем. Вскоре Криштиану установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов. Следующее достижение случилось зимой, когда спортсмен забил свой 801-й гол на профессиональном уровне.
Криштиану и сборная Португалии
В национальной сборной Португалии Роналду дебютировал в 18-летнем возрасте. В 2003 году он сыграл в товарищеском матче против сборной Казахстана, игра закончилась победой команды Криштиану.
В 2004 году состоялся домашний для португальцев чемпионат Европы. Команда взяла серебро. В том же году в Афинах прошли Олимпийские игры, которые для португальцев завершились неудачно: они даже не вышли из группы.
В составе сборной Португалии в 2016 году спортсмен стал чемпионом Европы. Однако игра против Франции стала первой за последние десять лет, когда легенду заменили на футбольном поле. В какой-то момент он получил травму и покинул поле на носилках.
Футболист и его дорогой спорткар. Фото: соцсети Криштиану Роналду
Приезд в Россию
В июне 2017-го знаменитый на весь мир футболист побывал в России. Его включили в состав сборной на первый в истории Португалии Кубок конфедераций, который проходил в России.
А в 2018 году спортсмен в составе сборной Португалии пожаловал в Россию на чемпионат мира. Фанаты ожидали сенсационной игры своего любимчика и бесспорной победы, но все оказалось не так просто. Из группы спортсмены вышли, но уже в матче 1/8 против Уругвая проиграли и сенсационно покинули турнир.
Спустя несколько лет, в ноябре 2022-го, Криш в составе португальской сборной отправился на чемпионат мира в Катар. В матче с Ганой он заработал 11-метровый и сам забил с него, что помогло одержать победу его команде.
Самый высокооплачиваемый спортсмен и увлечение дорогими машинами
По версии американского журнала Forbes, в 2017 году спортсмена снова признали самым высокооплачиваемым спортсменом. Его доход за год составил $93 млн. Уже к 2020 году состояние форварда достигло отметки в $1 млрд.
Известный факт: Криштиану любит шикарные машины. В его гараже есть Bentley Continental, Bugatti Veyron. Также спортсмен живет вместе со своей семье в шикарном особняке и любит демонстрировать предметы роскоши в соцсетях.
Криштиану и его большая семья. Фото: соцсети Криштиану Роналду
Кроме того, Криштиану является владельцем шикарной яхты, которая предназначена как для семейных путешествий, так и для вечеринок со звездами.
К слову, легендарный спортсмен ежегодно тратит миллионы евро на благотворительность. Он помогает детям, больным раком, оплачивает лечение пострадавшим от лесных пожаров в Португалии, много жертвует на развитие медицины. Криштиану сотрудничает с различными организациями.
Личная жизнь футболиста
Личная жизнь Криша всегда была полна слухов и пересудов. СМИ называют португальского футболиста настоящим ловеласом.
В молодости он встречался с красоткой-моделью Жорданой Жардел. Испанская дива сцены Нереида Гальярдо также была возлюбленной Роналду. Девушка даже познакомилась с мамой спортсмена и представила его своим родителям. В списке знаменитых бывших Роналду есть и модель Пэрис Хилтон.
О романе Криштиану с моделью российского происхождения Ириной Шейк в свое время писали все СМИ. Влюбленные не раз признавались самой красивой парой. Поклонники с нетерпением ждали свадьбы и рождения прекрасных детей, Ирине приписывали в скором времени статус жены, но в 2015 году модель и футболист официально заявили о расставании. Ходили слухи, что Роналду изменил Ирине.
Криштиану и Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
В конце ноября 2016 года футболист вывел в свет испанскую модель Джорджину Родригес. Красавица оказалась на десять лет младше футболиста.
Летом 2017-го появилась информация, что у Роналду стал папой. Близнецов, появившихся от суррогатной матери, назвали Мэтью и Ева. Уже в ноябре этого года стало известно, что спортсмен стал отцом в четвертый раз. Его гражданская жена Джорджина подарила красавцу дочку Алану-Мартину.
Уже в октябре 2021 года спортсмен сообщил, что Джорджина ждет прибавления в семействе. Однако семью вскоре ждал настоящий удар.
Весной 2022 года у знаменитой пары должны были родиться близнецы, мальчик и девочка. Однако 18 апреля Роналду сообщил трагическую новость: новорожденный сын скончался. При этом состоянию родившейся девочки ничего не угрожало.
Футболист с женой и детьми после матча. Фото: соцсети Джорджины Родригес
Роналду сейчас
Накануне 2022-го стало известно, что футболист подписал контракт с арабским клубом «Аль-Наср». СМИ писали о том, что зарплата футболиста будет составлять €200 млн.
Первый гол за новую команду Криштиану забил 3 февраля 2023-го в матче против «Аль-Фатеха». Команда Криштиану в общем зачете заняла второе место. В августе Роналду помог своему новому клубу выиграть Кубок арабских чемпионов. Осенью он дебютировал в Лиге чемпионов АФК.
Криштиану остается одним из самых талантливых и высокооплачиваемых футболистов. Фото: Global Look Press
В октябре Forbes объявил о том, что Роналду вернул себе статус самого высокооплачиваемого футболиста с доходом в $260 млн.
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