Легенда мирового футбола, многодетный папа и экс-возлюбленный Ирины Шейк: биография Криштиану Роналду

Биография легендарного футболиста

Криштиану Роналду — легендарный футболист из Португалии. Можно смело сказать, что его имя известно практически каждому фанату спортивных состязаний. За свою уже довольно долгую карьеру звезда установил множество рекордов, он активно занимается благотворительностью и имеет огромную коллекцию самых дорогих машин и даже свою яхту. Красавчик играл за множество именитых футбольных клубов в разное время, состоял в отношениях с российской моделью Ириной Шейк и даже успел стать многодетным отцом.

Назван в честь одного из президентов США

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился 5 февраля 1985 года. Футболист был назван в честь экс-президента США Рональда Рейгана. Спортсмен — четвертый ребенок в большой семье. У него есть брат и две сестры.

В интервью Криштиану всегда с большим теплом вспоминает свое детство и утверждает, что родители старались, чтобы у их чад было все. Однако характер у будущего спортсмена был довольно тяжелым с юных лет. В детстве парень буквально не расставался со своим мячом.