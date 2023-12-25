Пионер панк-рока и поэтесса с гитарой: кто такая Патти Смит

Искусство и музыкальное вдохновение

В детстве Смит также переживала гендерную идентификацию. Она чувствовала себя не вписывающейся в стандарты и избегала занятий, обычно считаемых «женскими», предпочитая брутальные игры со своими друзьями, в основном мальчиками. Ее стройное и что-то мужественное тело вызывало вопросительные взгляды, но уроки рисования в средней школе помогли ей принять свою уникальность, когда учитель показал ей работы великих художников, изображавших женщин.

«Искусство полностью освободило меня, — вспоминала Смит. — Я нашла Модильяни, я открыла для себя «Голубой период» Пикассо и подумала: «Посмотри на это, это великие мастера, и все женщины сложены так же, как я». Я начала вырывать фотографии из книг и брать их домой, чтобы позировать перед зеркалом».

Во время учебы в Дептфордской средней школе, которая была расово интегрированной, Смит завела дружбу с одноклассниками разных расовых групп и встречалась с ними. В свои старшие годы в школе она также проявила большой интерес к музыке и пению. Она восхищалась музыкой Джона Колтрейна, Литтл Ричарда и The Rolling Stones, и активно участвовала в школьных театральных постановках и мюзиклах.

После окончания средней школы в 1964 году, Смит решила устроиться на фабрику игрушек, что оказалось недолгим и ужасным опытом, который она позднее описала в своем первом сингле Piss Factory. В том же году она поступила в Государственный колледж Глассборо (ныне известный как Университет Роуэн), планируя стать учителем рисования в средней школе. Однако, ей было трудно в учебе, а её настойчивое предложение отказаться от традиционных обучающих программ и сконцентрироваться исключительно на работе с экспериментальными и малоизвестными художниками не понравилось администрации учебного заведения. В результате в 1967 году Смит переехала в Нью-Йорк, имея смутные надежды на карьеру художника и устроилась на работу в книжный магазин на Манхэттене.