Пионер панк-рока и поэтесса с гитарой: кто такая Патти Смит

Возвращение и наследие

Когда Фред Соник Смит умер от сердечного приступа в 1994 году — последний в череде многих близких друзей и сотрудников Смит, которые быстро ушли из жизни, — это, наконец, дало Смит толчок к возрождению ее музыкальной карьеры. Она добилась триумфального возвращения со своим альбомом 1996 года Gone Again, включающим синглы Summer Cannibals и Wicked Messenger.

Артистка оставалась заметной фигурой на рок-музыкальной сцене благодаря своим альбомам Peace and Noise (1997), Gung Ho (2000) и Trampin' (2004), все из которых были высоко оценены музыкальными критиками, доказав способность Смит изменять свою музыку, чтобы она обращалась к новому поколению поклонников рока. В ее альбоме Twelve 2007 года Смит использовала дюжину классических рок-композиций, включая Gimme Shelter, Changing of the Guards и Smells Like Teen Spirit. Смит выпустила получившую признание критиков «Бангу» (2012), доказав, что после 35 лет музыки и 11 альбомов она продолжала постоянно развиваться.

Одна из пионеров панк-рок-музыки, первопроходец, переосмыслившая роль женщин — рок-звезд, поэтесса, раскрывшая свой лирический талант за мощными гитарами, Смит выделяется как одна из величайших фигур в истории рок-н-ролла. Спустя четыре десятилетия Смит находит постоянную мотивацию для написания музыки в несправедливо укорачиваемых жизнях своих близких и потребностях своих детей.