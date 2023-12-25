Пионер панк-рока и поэтесса с гитарой: кто такая Патти Смит

Кто такая Патти Смит?
Патти Смит — известная певица, писательница и художница, оказавшая огромное влияние на становление панк-рока в Нью-Йорке. Начав свою карьеру на заводе, она стала выступать со своими стихотворениями, а затем основала музыкальную группу с таким же названием, как и ее имя. Самым популярным ее альбомом является Horses. Романтические отношения с Фредом Смитом, известным как «Соник», привели к временному прекращению ее музыкальной карьеры, однако после его внезапной смерти Патти возобновила свою музыкальную деятельность. В дальнейшем она получила признание благодаря своей автобиографической литературе.
Патти Смит выступает. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Известная американская певица, поэтесса и автор песен Патрисия Ли (Патти) Смит родилась 30 декабря 1946 года в городе Чикаго, штат Иллинойс, США. Она была старшим ребенком в семье Беверли, работавшей официанткой и певицы в стиле джаз, и Гранта, работника завода компании Honeywell. Первые четыре года жизни Патти провела в южной части Чикаго. В 1950 году семья переехала в город Филадельфия, а в 1956-м, когда Патти было 9 лет, они переехали в Вудбери (штат Нью-Джерси).
Смит была высоким, долговязым и болезненным ребенком с косым левым глазом. Внешность Смит и застенчивое поведение не давали ни малейшего намека на новаторскую рок-звезду, которой она станет. Однако Смит говорит, что всегда знала, что ей суждено достичь величия.
«Когда я была маленькой, я всегда знала, что внутри меня есть что-то особенное», - вспоминала она. «Я имею в виду, я не была привлекательной, я была не очень словоохотливой, я была не очень умной в школе. Я не была ничем, что показало бы миру, что я была чем-то особенным, но у меня все время была эта огромная надежда. У меня был потрясающий дух, который помогал мне двигаться вперед... Я была счастливым ребенком, потому что у меня было чувство, что я собираюсь выйти за пределы своего физического тела... Я просто знала это».
Патти Смит на открытии экспозиции Роберта Мэпплторпа, 25 марта 2014 г. – Париж, Франция – Фото: Global Look Press
Искусство и музыкальное вдохновение
В детстве Смит также переживала гендерную идентификацию. Она чувствовала себя не вписывающейся в стандарты и избегала занятий, обычно считаемых «женскими», предпочитая брутальные игры со своими друзьями, в основном мальчиками. Ее стройное и что-то мужественное тело вызывало вопросительные взгляды, но уроки рисования в средней школе помогли ей принять свою уникальность, когда учитель показал ей работы великих художников, изображавших женщин.
«Искусство полностью освободило меня, — вспоминала Смит. — Я нашла Модильяни, я открыла для себя «Голубой период» Пикассо и подумала: «Посмотри на это, это великие мастера, и все женщины сложены так же, как я». Я начала вырывать фотографии из книг и брать их домой, чтобы позировать перед зеркалом».
Во время учебы в Дептфордской средней школе, которая была расово интегрированной, Смит завела дружбу с одноклассниками разных расовых групп и встречалась с ними. В свои старшие годы в школе она также проявила большой интерес к музыке и пению. Она восхищалась музыкой Джона Колтрейна, Литтл Ричарда и The Rolling Stones, и активно участвовала в школьных театральных постановках и мюзиклах.
После окончания средней школы в 1964 году, Смит решила устроиться на фабрику игрушек, что оказалось недолгим и ужасным опытом, который она позднее описала в своем первом сингле Piss Factory. В том же году она поступила в Государственный колледж Глассборо (ныне известный как Университет Роуэн), планируя стать учителем рисования в средней школе. Однако, ей было трудно в учебе, а её настойчивое предложение отказаться от традиционных обучающих программ и сконцентрироваться исключительно на работе с экспериментальными и малоизвестными художниками не понравилось администрации учебного заведения. В результате в 1967 году Смит переехала в Нью-Йорк, имея смутные надежды на карьеру художника и устроилась на работу в книжный магазин на Манхэттене.
Патти Смит, 2000 г. Фото: Global Look Press
Лирическое выражение
Смит подружилась с молодым художником по имени Роберт Мэпплторп, и хотя их романтические отношения закончились, когда он обнаружил свою гомосексуальность, Смит и Мэпплторп сохраняли тесную дружбу и творческое партнерство на долгие годы.
Выбрав поэзию-перформанс в качестве своего любимого художественного средства, Смит дала свое первое публичное чтение 10 февраля 1971 года в церкви Святого Марка в Бауэри. Ставшее легендарным чтение под гитарный аккомпанемент Ленни Кея представило Смит как перспективную фигуру в нью-йоркском художественном кругу. Позже в том же году она еще больше повысила свой авторитет, став соавтором и сыграв одну из главных ролей с Сэмом Шепардом в его полуавтобиографической пьесе «Ковбойский рот».
В течение следующих нескольких лет Смит посвятила себя писательству. В 1972 году она опубликовала свою первую книгу стихов «Седьмое небо», которая получила лестные отзывы, но разошлась небольшим тиражом. Еще два сборника, Early Morning Dream (1972) и Witt (1973), получили столь же высокую оценку. В то же время Смит также писала музыкальную журналистику для таких журналов, как Creem и Rolling Stone.
Патти Смит на открытии экспозиции Роберта Мэпплторпа, 25 марта 2014 г. – Париж, Франция – Фото: Global Look Press
Horses и рождение панк-рока
Смит, которая ранее экспериментировала с переложением своих стихов на музыку, начала более полно исследовать рок-н-ролл как отдушину для своей лирики. В 1974 году она создала группу и записала сингл Piss Factory, считающийся сейчас первой настоящей «панк» песней, которая привлекла к ней значительное число фанатичных поклонников. В следующем году, после того как Боб Дилан придал ей авторитет в мейнстриме, посетив один из ее концертов, Смит заключила контракт со звукозаписывающей компанией Arista Records.
Дебютный альбом Смит 1975 года Horses, включающий культовые синглы Gloria и Land of a Thousand Dances, имел огромный коммерческий успех и успех у критиков благодаря своей маниакальной энергии, проникновенным текстам и умелой игре слов. Окончательный альбом раннего панк-рока Horses почти повсеместно включен в списки лучших альбомов всех времен.
Фото: обложка альбома Патти Смит Horses 1975 г.
Коммерческий успех: Easter и Because the Night
Переименовав свое выступление в the Patti Smith Group, чтобы отдать должное своей группе — Ленни Кею (гитара), Ивану Кралу (бас), Джею Ди Догерти (ударные) и Ричарду Соулу (фортепиано) — Смит выпустила свой второй альбом Radio Ethiopia в 1976 году. Затем группа Патти Смит добилась коммерческого прорыва со своим третьим альбомом Easter (1978), которому способствовал хитовый сингл Because the Night, написанный в соавторстве со Смитом и Брюсом Спрингстином.
Патти Смит и Брюс Спрингстин исполняют Because the Night на Кинофестиваль Tribeca 2018, 23 апреля 2018 г. – Нью-Йорк, США. - Фото: Global Look Press
Уединение и семейная жизнь
Четвертый альбом Смит Wave, 1979 года, получил лишь вялые отзывы и скромные продажи. К тому времени, когда она выпустила Wave, Смит по уши влюбилась в гитариста MC5 Фреда Соника Смита, и пара поженилась в 1980 году.
На следующие 17 лет Смит в значительной степени исчезла с общественной сцены, посвятив себя семейной жизни и воспитанию двоих детей пары. За это время она выпустила только один альбом Dream of Life 1988 года в сотрудничестве со своим мужем. Альбом стал коммерческим разочарованием, несмотря на то что в него был включен один из самых культовых синглов Смита People Have the Power.
Фанатка группы Патти Смит с пластинкой Wave 1979 года после бесплатного концерт в Мехико, 2 сентября 2017 г. Фото: Global Look Press
Возвращение и наследие
Когда Фред Соник Смит умер от сердечного приступа в 1994 году — последний в череде многих близких друзей и сотрудников Смит, которые быстро ушли из жизни, — это, наконец, дало Смит толчок к возрождению ее музыкальной карьеры. Она добилась триумфального возвращения со своим альбомом 1996 года Gone Again, включающим синглы Summer Cannibals и Wicked Messenger.
Артистка оставалась заметной фигурой на рок-музыкальной сцене благодаря своим альбомам Peace and Noise (1997), Gung Ho (2000) и Trampin' (2004), все из которых были высоко оценены музыкальными критиками, доказав способность Смит изменять свою музыку, чтобы она обращалась к новому поколению поклонников рока. В ее альбоме Twelve 2007 года Смит использовала дюжину классических рок-композиций, включая Gimme Shelter, Changing of the Guards и Smells Like Teen Spirit. Смит выпустила получившую признание критиков «Бангу» (2012), доказав, что после 35 лет музыки и 11 альбомов она продолжала постоянно развиваться.
Одна из пионеров панк-рок-музыки, первопроходец, переосмыслившая роль женщин — рок-звезд, поэтесса, раскрывшая свой лирический талант за мощными гитарами, Смит выделяется как одна из величайших фигур в истории рок-н-ролла. Спустя четыре десятилетия Смит находит постоянную мотивацию для написания музыки в несправедливо укорачиваемых жизнях своих близких и потребностях своих детей.
«Люди, которых я потеряла, все верили в меня, и мои дети нуждались во мне, так что это множество причин продолжать, не говоря уже о том, что жизнь прекрасна, — говорит она. — Это сложно, но это здорово, и каждый день открывает что-то новое, замечательное. Будь то новая книга, или небо красивое, или очередное полнолуние, или ты встречаешь нового друга — жизнь интересна».
Афиша о предстоящем выступлении Патти Смит, Стокгольм, Швеция, 21 августа 2017 г. Фото: Global Look Press
Мемуары: «Просто дети», «Поезд М», «Год обезьяны»
В 2010 году Смит опубликовала свои знаменитые мемуары «Просто дети», которые дают читателям личное представление о ее юности прототипа «голодающего художника» и ее близких отношениях с Мэпплторпом в конце 1960-х и 70-х годах в Нью-Йорке. Произведение стало бестселлером New York Times и получило Национальную книжную премию. В 2015 году Showtime Networks объявила, что будет разрабатывать ограниченную серию, посвященную детям. В том же году Смит также выпустила еще одну книгу, M Train, мемуары, в которых сочетаются философия искусства и связь с путешествиями по миру.
В 2019 году художница выпустила третьи мемуары «Год обезьяны», в которых описываются события ее жизни в 2016 году — от посещения умирающих друзей до ее реакции на победу Дональда Трампа на президентских выборах.
Патти Смит и дочь Джесси Смит на нью-йоркской премьере фильма «Светская жизнь», 13 июля 2016 г. Фото: Global Look Press