Бессмертное наследие девочки, которая стала символом надежды и борьбы против зла: история Анны Франк

Дневник Анны Франк

Секретное приложение: письма из дневника с 14 июня 1942 года по 1 августа 1944 года представляло собой подборку отрывков из дневника Анны, который был опубликован 25 июня 1947 года ее отцом Отто. «Дневник молодой девушки», как его обычно называют по-английски, с тех пор был опубликован на 67 языках. Бесчисленные издания, а также экранизации и сценические адаптации этого произведения были созданы по всему миру, и оно остается одним из самых трогательных и широко читаемых рассказов из первых рук о еврейском опыте во время Холокоста.

12 июня 1942 года родители Анны подарили ей на 13-летие дневник в красную клетку. В тот же день она написала свою первую запись, адресованную воображаемой подруге по имени Китти: «Я надеюсь, что смогу довериться тебе во всем, поскольку я никогда не могла довериться никому, и я надеюсь, что ты будешь отличным источником утешения и поддержки».

В течение двух лет, которые Анна провела, скрываясь от нацистов со своей семьей в Секретном здании в Амстердаме, она ежедневно делала обширные записи в своем дневнике, чтобы скоротать время. Некоторые выдавали глубину отчаяния, в которое она время от времени впадала день за днем заточения.

«Я достигла той точки, когда мне уже все равно, жить мне или умереть», - написала она 3 февраля 1944 года. «Мир продолжит вращаться без меня, и я все равно ничего не смогу сделать, чтобы изменить события». Процесс написания позволил Анне сохранить рассудок и бодрость духа. «Когда я пишу, я могу избавиться от всех своих забот», - написала она 5 апреля 1944 года.

Когда Отто вернулся в Амстердам из концентрационных лагерей в конце войны, он нашел дневник Анны, который спасла Мип Гис. В конце концов он собрался с силами, чтобы прочитать его. Он был потрясен тем, что обнаружил.

«Ребенку, которого я потерял, открылась совершенно другая Анна», - написал Отто в письме своей матери. «Я понятия не имел о глубине ее мыслей и чувств».

Несмотря на все отрывки из «Дневника Анны», полные отчаяния, это, по сути, история веры, надежды и любви перед лицом ненависти. «Если бы она была здесь, Анна была бы так горда», - сказал Отто.

Дневник Анны живуч не только благодаря замечательным событиям, которые она описала, но и благодаря ее необычайным способностям рассказчицы и ее неутомимому духу преодолевать даже самые ужасные обстоятельства.

«Для меня совершенно невозможно строить свою жизнь на фундаменте хаоса, страданий и смерти», - написала она 15 июля 1944 года. «Я вижу, как мир медленно превращается в пустыню; я слышу приближающийся гром, который однажды уничтожит и нас. Я чувствую страдания миллионов. И все же, когда я смотрю на небо, я почему-то чувствую, что все изменится к лучшему, что этой жестокости тоже придет конец, что мир и умиротворение вернутся еще раз».

В дополнение к своему дневнику Анна заполнила тетрадь цитатами из своих любимых авторов, оригинальными рассказами и началом романа о времени, проведенном в Секретном убежище. Ее дневник раскрывает девочку-подростка, обладающую творческим потенциалом, мудростью, глубиной эмоций и риторической силой, далеко не по годам.