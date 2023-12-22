Бессмертное наследие девочки, которая стала символом надежды и борьбы против зла: история Анны Франк

Кем была Анна Франк?
Аннелиз (Анна) Мария Франк родилась в Германии и уехала в Нидерланды вместе со своей семьей после прихода Гитлера к власти. Они скрывались от нацистского террора, но, к сожалению, их все равно схватили. Аннелиз была отправлена в концентрационный лагерь Освенцим, а затем в Берген-Бельзен, где умерла от тифа в возрасте 15 лет.
Она стала автором известного «Дневника Анны Франк», который документировал ужасы нацизма и был переведен на многие языки. Эта книга стала бестселлером, объединив в себе миллионы трагических историй, связанных с Холокостом. Анна Франк и ее семья являются одними из самых известных жертв нацизма.
Марка номиналом 60 пфеннигов, посвященная Анне Франк, 1979 г. Фото: Global Look Press
Семья Анны Франк
Анна Франк, младшая дочь Эдит и Отто Франк. Ее отец был лейтенантом в немецкой армии во время Первой мировой войны, а после войны стал успешным бизнесменом. После прихода Гитлера к власти семья Франк переехала в Амстердам, где Анна и ее старшая сестра Марго росли. Отто Франк был единственным членом семьи, который пережил заключение в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны.
Отто Франк с дочерьми Марго (слева) и Анной на коленях. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Анна Франк родилась 12 июня 1929 года в городе Франкфурт, расположенном в Германии. Она происходила из немецко-еврейской семьи, принадлежавшей к среднему классу и проживавшей в спокойном районе города, где проживало много людей разных религиозных взглядов. Однако ее рождение совпало с началом драматических изменений в немецком обществе, которые в скором времени прервали счастливую и спокойную жизнь ее семьи и всех остальных немецких евреев.
Из-за строгих санкций, примененных к Германии Версальским мирным договором, который положил конец Первой мировой войне, экономика Германии столкнулась с серьезными трудностями в 1920-х годах. К в концу 1920-х - началу 1930-х годов Национал-социалистическая рабочая партия (нацистская партия) под руководством Адольфа Гитлера активно распространяла антисемитские идеи и стала доминирующей политической силой в Германии, завоевав контроль над правительством в 1933 году.
Начальная школа Анны Франк, бывшее административное здание товарной станции на реке Шпрее, Берлин, Германия. Фото: Global Look Press
Бегство в Амстердам
Когда Гитлер стал канцлером Германии 20 января 1933 года, семья Франк сразу поняла, что пришло время бежать. Осенью 1933 года они переехали в Амстердам, Нидерланды.
Позже Отто сказал: «Хотя это причинило мне глубокую боль, я понял, что Германия - это не весь мир, и я навсегда покинул свою страну».
Несколько лет спустя Анна описала обстоятельства эмиграции своей семьи в своем дневнике: «Поскольку мы евреи, мой отец иммигрировал в Голландию в 1933 году, где он стал управляющим директором голландской компании Opekta, которая производит продукты, используемые для приготовления джема».
После нескольких лет непрекращающегося антисемитизма в Германии Франки почувствовали облегчение, снова насладившись свободой в своем новом родном городе Амстердаме. «В те дни у нас была возможность начать все сначала и чувствовать себя свободными», - вспоминал Отто.
Анна начала посещать Шестую школу Монтессори в Амстердаме в 1934 году, и до конца 1930-х годов у нее было относительно счастливое и нормальное детство. У Анны было много друзей, голландцев и немцев, евреев и христиан, и она была яркой и любознательной ученицей.
Статуя Анны Франк в Амстердаме, Нидерланды. Фото: Global Look Press
Нацистская оккупация Нидерландов
1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу, спровоцировав глобальный конфликт, который впоследствии перерос во Вторую мировую войну. 10 мая 1940 года немецкая армия вторглась в Нидерланды. Голландцы капитулировали 15 мая 1940 года, что ознаменовало начало нацистской оккупации Нидерландов.
Позже Анна записала в своем дневнике: «После мая 1940 года хороших времен было немного; сначала была война, затем капитуляция, а затем приход немцев, и тогда у евреев начались проблемы».
Начиная с октября 1940 года нацистские оккупанты ввели антиеврейские меры в Нидерландах. Евреи были обязаны постоянно носить желтую Звезду Давида и соблюдать строгий комендантский час; им также было запрещено владеть бизнесом. Анну и ее сестру вынудили перейти в еврейскую школу с раздельным обучением.
Отто удалось сохранить контроль над своей компанией, официально передав право собственности двум своим коллегам-христианам, Джо Клейману и Виктору Куглеру, продолжая управлять компанией из-за кулис.
Музей Анны Франк, вид со стороны канала. Фото: Global Look Press
Секретное убежище
5 июля 1942 года Марго получила официальную повестку явиться в нацистский трудовой лагерь в Германии. Уже на следующий день семья Франк укрылась в в Секретном убежище - задней части дома на набережной в пустовавших помещениях компании Отто. Убежище занимало 3-й, 4-й и 5-й этажи во второй части здания и единственный проход туда располагался в связующем проходе на третьем этаже, который замаскировали под шкаф с документами.
Франков сопровождали в бегах деловой партнер Отто Герман ван Пелс, а также его жена Августа и сын Питер. Сотрудники Отто Клейман и Куглер, а также Ян и Мип Гис и Беп Воскуйль приносили еду и информацию о внешнем мире.
Семьи провели два года в убежище, ни разу не выходя за пределы темной, сырой, изолированной части здания.
Мип и Ян Гис на церемонии присвоения имени средней школе Анны Франк в Гютерсло, 1988 г. Голландия. Фото: Global Look Press
Концентрационный лагерь
4 августа 1944 года сотрудник немецкой тайной полиции в сопровождении четырех голландских нацистов ворвался в Секретное убежище и арестовал всех, кто там прятался, включая Анну и ее семью. Власти получили донос на группу укрывающихся евреев, и личность их предателя остается неизвестной по сей день.
Обитатели Секретного убежища были отправлены в Кэмп Вестерборк, концентрационный лагерь на северо-востоке Нидерландов. Они прибыли пассажирским поездом 8 августа 1944 года. Посреди ночи 3 сентября 1944 года их перевели в концентрационный лагерь Освенцим в Польше. По прибытии в Освенцим мужчин и женщин разделили. Это был последний раз, когда Отто видел свою жену и дочерей.
После нескольких месяцев тяжелой работы по перетаскиванию тяжелых камней и травяных циновок из-за наступления советских войск с Восточных и Западных фронтов Анну и Марго снова перевели. Они прибыли в концентрационный лагерь Берген-Бельзен в Германии зимой, куда начали сгонять узников из других лагерей, хотя он не был рассчитан на большое число заключённых, из-за чего там не хватало еды, были ужасные санитарные условия и свирепствовали болезни.
Бернхард Элиас, двоюродный брат Анны Франк у Мемориала Анны Франк в Берген-Бельзене, бывшем концентрационном лагере. Фото: Global Look Press
Смерть Анны Франк
Анна и ее сестра Марго заболели тифом ранней весной 1945 года. Они умерли с разницей в день друг от друга в марте 1945 года, всего за несколько недель до того, как британские солдаты освободили немецкий концентрационный лагерь Берген-Бельзен, где они были интернированы. Анне было всего 15 лет на момент ее смерти, одной из более чем 1 миллиона еврейских детей, погибших во время Холокоста.
В конце войны отец Анны Отто, единственный выживший в концентрационных лагерях, вернулся домой в Амстердам, отчаянно разыскивая новости о своей семье. 18 июля 1945 года он встретил двух сестер, которые были с Анной и Марго в Берген-Бельзене, и сообщили трагическую весть об их смерти.
Могила Марго Франк и Анны Франк в бывшем концлагере Берген-Бельзен. Фото: Global Look Press
Дневник Анны Франк
Секретное приложение: письма из дневника с 14 июня 1942 года по 1 августа 1944 года представляло собой подборку отрывков из дневника Анны, который был опубликован 25 июня 1947 года ее отцом Отто. «Дневник молодой девушки», как его обычно называют по-английски, с тех пор был опубликован на 67 языках. Бесчисленные издания, а также экранизации и сценические адаптации этого произведения были созданы по всему миру, и оно остается одним из самых трогательных и широко читаемых рассказов из первых рук о еврейском опыте во время Холокоста.
12 июня 1942 года родители Анны подарили ей на 13-летие дневник в красную клетку. В тот же день она написала свою первую запись, адресованную воображаемой подруге по имени Китти: «Я надеюсь, что смогу довериться тебе во всем, поскольку я никогда не могла довериться никому, и я надеюсь, что ты будешь отличным источником утешения и поддержки».
В течение двух лет, которые Анна провела, скрываясь от нацистов со своей семьей в Секретном здании в Амстердаме, она ежедневно делала обширные записи в своем дневнике, чтобы скоротать время. Некоторые выдавали глубину отчаяния, в которое она время от времени впадала день за днем заточения.
«Я достигла той точки, когда мне уже все равно, жить мне или умереть», - написала она 3 февраля 1944 года. «Мир продолжит вращаться без меня, и я все равно ничего не смогу сделать, чтобы изменить события». Процесс написания позволил Анне сохранить рассудок и бодрость духа. «Когда я пишу, я могу избавиться от всех своих забот», - написала она 5 апреля 1944 года.
Когда Отто вернулся в Амстердам из концентрационных лагерей в конце войны, он нашел дневник Анны, который спасла Мип Гис. В конце концов он собрался с силами, чтобы прочитать его. Он был потрясен тем, что обнаружил.
«Ребенку, которого я потерял, открылась совершенно другая Анна», - написал Отто в письме своей матери. «Я понятия не имел о глубине ее мыслей и чувств».
Несмотря на все отрывки из «Дневника Анны», полные отчаяния, это, по сути, история веры, надежды и любви перед лицом ненависти. «Если бы она была здесь, Анна была бы так горда», - сказал Отто.
Дневник Анны живуч не только благодаря замечательным событиям, которые она описала, но и благодаря ее необычайным способностям рассказчицы и ее неутомимому духу преодолевать даже самые ужасные обстоятельства.
«Для меня совершенно невозможно строить свою жизнь на фундаменте хаоса, страданий и смерти», - написала она 15 июля 1944 года. «Я вижу, как мир медленно превращается в пустыню; я слышу приближающийся гром, который однажды уничтожит и нас. Я чувствую страдания миллионов. И все же, когда я смотрю на небо, я почему-то чувствую, что все изменится к лучшему, что этой жестокости тоже придет конец, что мир и умиротворение вернутся еще раз».
В дополнение к своему дневнику Анна заполнила тетрадь цитатами из своих любимых авторов, оригинальными рассказами и началом романа о времени, проведенном в Секретном убежище. Ее дневник раскрывает девочку-подростка, обладающую творческим потенциалом, мудростью, глубиной эмоций и риторической силой, далеко не по годам.
Оригинал рукописной страницы из дневника Анны Франк - экспонат выставки - Мифы народов - Арена воспоминаний 1945 года - в Немецком историческом музее в Берлине. Фото: Global Look Press
Страницы скрытого дневника Анны Франк
В мае 2018 года исследователи обнаружили две скрытые страницы в дневнике Анны, которые подросток обклеила оберточной бумагой коричневого цвета.
Страницы были датированы 28 сентября 1942 года и были частью ее первого дневника - того, который она предназначала только для себя. «Это действительно интересно и добавляет смысла нашему пониманию дневника», - сказал Рональд Леопольд, исполнительный директор Дома Анны Франк. «Это очень осторожное начало ее становления писательницей».
Милли Перкинс и Ричард Беймер в «Дневнике Анны Франк», 1959 год. Сцена из фильма Джорджа Стивенса, основанного на жизни Анны Франк. Фото: Global Look Press
Дом Анны Франк
После окончания Второй мировой войны дом с секретным убежищем был в списке зданий, подлежащих сносу, но группа людей в Амстердаме провела кампанию и основала фонд, ныне известный как Дом Анны Франк. В доме сохранилось укрытие Анны; сегодня это один из трех самых популярных музеев Амстердама.
В июне 2013 года Дом Анны Франк проиграл иск Фонду Анны Франк после того, как Фонд подал в суд на Дом с требованием вернуть документы, связанные с Анной и Отто Франком. Однако физический дневник Анны и другие записи являются собственностью голландского государства и с 2009 года находятся в постоянном пользовании Палаты представителей.
В 2015 году Фонды, правообладатели дневника Анны, проиграли иск против Дома Анны Франк после того, как в 2011 году Дом начал новое научное исследование текстов.
В 2009 году Центр Анны Франк в США запустил национальную инициативу под названием «Проект саженцев», посадив саженцы 170-летнего каштана, который Анна давно любила (как отмечено в ее дневнике), на 11 различных участках по всей стране.
Королева Анна Максима и Бриджит Макрон посетили Дом Анны Франк в Амстердаме во 2-й день двухдневного государственного визита в Нидерланды. 12 апреля 2023 г., Амстердам, Нидерланды. Фото: Global Look Press