Романы с участницами «Дома-2», подозрения в связи с Ольгой Орловой и новая любовь: что происходит в личной жизни Влада Кадони

Бывший ведущий и экс-участник «Дома-2» Влад Кадони, а ныне – ведущий авторского шоу на телеканале ТВ-3 всегда пользовался успехом у представительниц прекрасного пола. Тонкий, умный, ироничный, хорош собой. Девушки из «Дома-2» сходили по нему с ума.
Романы Кадони на телестройке и за ее пределами
Влад Кадони крутил романы с самыми яркими девушками «Дома-2». В его «послужном» списке отношения с Нелли Ермолаевой, Инной Воловичевой. Кадони приписывали интрижки с Марией Кохно, Ирой Пинчук, Кристиной Дерябиной.
Несколько лет назад Влада Кадони связывали тесные отношения с Анной Девицкой, которая на восемь лет старше Влада. Роман возник во время участия Влада Кадони в шоу «Битва экстрасенсов», где Девицкая трудилась продюсером. Поговаривают, что именно ради возлюбленной Влад Кадони приобрел особняк в Подмосковье. Но со временем отношения сошли на нет.
Быстро, коротко и ярко
Именно таким был роман Влада Кадони с участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал. Эффектная брюнетка с тонкими чертами лица, казалось, сотворила с Кадони невозможное. До встречи с Шаповал Влад Кадони никогда не говорил открыто о своих чувствах, да и вообще, держал под секретом свою личную жизнь. Ксения Шаповал стала первой девушкой, общее фото с которой появилось в микроблоге Влада Кадони. Об их романе знали все. Не только участники «Дома-2», но и телезрители.
Ксения Шаповал и Влад Кадони. Фото: соцсети Ксении Шаповал
«Мне нравится, что ты рядом, но не нравится, что об этом знают все. Но мне кажется, что первое сильно важнее второго. И может жизнь намеренно столкнула нас на проекте, чтобы у меня не было вариантов скрыть от мира такую красоту», - признавался Влад Кадони в чувствах к Ксении Шаповал в своем микроблоге.
Влад Кадони уговорил Ксению Шаповал уйти с проекта. Но почти сразу после того, как Ксения покинула «Дом-2», отношения пары были разорваны. По какой причине это произошло, никто из экс-влюбленных объяснять не стал. Ксения Шаповал лишь намекнула, что совершила некую непоправимую ошибку.
Дружба – тоже любовь
Ольга Орлова и Влад Кадони долгое время были коллегами по съемочной площадке, вместе работая на «Доме-2». Они так часто размещали в соцсетях свои совместные фотографии, при этом восхищаясь друг другом, словно пытались убедить общественность в том, что у них роман. И в итоге, добились своего.
Влад Кадони и Ольга Орлова. Фото: соцсети Ольги Орловой
В пабликах, посвященных «Дому-2», даже писали о скорой свадьбе Влада Кадони и Ольги Орловой по причине беременности последней. Ольга Орлова все это с гневом опровергала, уверяя, что она и Влад – просто друзья.
А дружба – это, в общем-то, тоже любовь.
Два года верен одной
И вот уже два года, как Влад Кадони счастлив в отношениях с девушкой по имени Мария. Снимки с ней телеведущей изредка размещает в микроблоге. А на днях даже допустил неслыханную для себя откровенность. Кадони рассказал, что Мария – банковский работник, а познакомились они в Интернете. Чтобы вызвать доверие Марии, Владу Кадони пришлось очень постараться.
Влад Кадони и его девушка Мария. Фото: соцсети Влада Кадони
«Где-то месяц я уламывал ее на встречу, потому что она боялась, я же типа публичный человек, еще и связан с «Домом-2». Я ей слал фотографии, какие-то истории рассказывал», — делился Влад Кадони во время шоу «Злые языки» на RUTUBE.
Телеведущий признался – жизнь с ним не сахар. Он невероятно занудлив и педантичен в быту. Иногда Мария его требований не выдерживает, пара ссорится и на время разъезжается.
Ответа на сакраментальный вопрос от поклонников: когда же свадьба и детишки, у Влада Кадони пока нет. Точнее, он не готов говорить об этом публично.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».