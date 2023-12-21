Романы с участницами «Дома-2», подозрения в связи с Ольгой Орловой и новая любовь: что происходит в личной жизни Влада Кадони

Бывший ведущий и экс-участник «Дома-2» Влад Кадони, а ныне – ведущий авторского шоу на телеканале ТВ-3 всегда пользовался успехом у представительниц прекрасного пола. Тонкий, умный, ироничный, хорош собой. Девушки из «Дома-2» сходили по нему с ума.

Романы Кадони на телестройке и за ее пределами

Влад Кадони крутил романы с самыми яркими девушками «Дома-2». В его «послужном» списке отношения с Нелли Ермолаевой, Инной Воловичевой. Кадони приписывали интрижки с Марией Кохно, Ирой Пинчук, Кристиной Дерябиной.

Несколько лет назад Влада Кадони связывали тесные отношения с Анной Девицкой, которая на восемь лет старше Влада. Роман возник во время участия Влада Кадони в шоу «Битва экстрасенсов», где Девицкая трудилась продюсером. Поговаривают, что именно ради возлюбленной Влад Кадони приобрел особняк в Подмосковье. Но со временем отношения сошли на нет.

Быстро, коротко и ярко

Именно таким был роман Влада Кадони с участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал. Эффектная брюнетка с тонкими чертами лица, казалось, сотворила с Кадони невозможное. До встречи с Шаповал Влад Кадони никогда не говорил открыто о своих чувствах, да и вообще, держал под секретом свою личную жизнь. Ксения Шаповал стала первой девушкой, общее фото с которой появилось в микроблоге Влада Кадони. Об их романе знали все. Не только участники «Дома-2», но и телезрители.