Турецкий актер из сериала «Любовь против судьбы» бросил школу и начал зарабатывать с 14 лет: история Озджана Дениза

Детство и юность

Озджан Дениз появился на свет в столице Турции Анкаре 19 мая 1972 года. Когда ему было 5 лет, его семья эмигрировала в Айдын, и все его детские годы прошли в Айдыне и Эгейском регионе.

Творчески одаренный ребенок с модельной внешностью также обладал и хорошими вокальными данными. Озджан начал петь и собиралась всерьез заниматься искусством.

Не доучившись, будущая звезда бросил школу, чтобы больше времени посвящать творчеству. Родители были против, но Дениз никого не послушал.

К 13 годам Озджан уже пел на профессиональном уровне, в 16 стал гастролировать, зарабатывая отличные гонорары. В 17 лет уехал в Германию, где 3 года жил и совершенствовал свой вокал.

Затем исполнитель отправился служить в армию, а после уже всего себя посвятил искусству.