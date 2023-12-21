Турецкий актер из сериала «Любовь против судьбы» бросил школу и начал зарабатывать с 14 лет: история Озджана Дениза

Детство и юность
Озджан Дениз появился на свет в столице Турции Анкаре 19 мая 1972 года. Когда ему было 5 лет, его семья эмигрировала в Айдын, и все его детские годы прошли в Айдыне и Эгейском регионе.
Творчески одаренный ребенок с модельной внешностью также обладал и хорошими вокальными данными. Озджан начал петь и собиралась всерьез заниматься искусством.
Не доучившись, будущая звезда бросил школу, чтобы больше времени посвящать творчеству. Родители были против, но Дениз никого не послушал.
К 13 годам Озджан уже пел на профессиональном уровне, в 16 стал гастролировать, зарабатывая отличные гонорары. В 17 лет уехал в Германию, где 3 года жил и совершенствовал свой вокал.
Затем исполнитель отправился служить в армию, а после уже всего себя посвятил искусству.
Озджан Дениз. Фото: кадр из сериала «Стамбульская невеста»
Музыка
Даже будучи актером, Озджан продолжал петь, снимать клипы и гастролировать. У певца огромным тиражом вышел сольный альбом «Мой ангел», который поклонники молниеносно раскупили. За первым последовал и второй под названием «Звезда Венера».
Поклонники горячо обсуждали его дуэт с Дениз Чакыр в 2011 году. Они совместно работали над песней «Сонра», выпустили на нее клип.
Актер, певец Озджан Дениз. Фото: кадр из фильма «Второй шанс»
Фильмы и сериалы
Отслужив в армии, исполнитель впервые получил предложение сниматься. Дебютной стала работа в сериале «Особняк с виноградными лозами». Зрителям сразу понравилась игра ранее незнакомого актера, также его заметили и режиссеры.
Посыпались новые предложения, среди которых роль в картине «Теперь он солдат», «Июньская ночь» и «Где ты, Фируза?». Эти ленты заслужили в Турции высокие рейтинги.
Высокую популярность актеру принесла роль в сериале «Опасная любовь». В картине Озджан воплотил образ влюбленного юноши Неджата. После выхода мелодрамы на экраны Дениз стал одним из самых высокооплачиваемых актером Турции и любимцем турецкой публики.
В 2100 году талантливый актер и исполнитель впервые примерил на себя роль режиссера в фильме «А что потом?». При этом Озджан выступил также и в роли сценариста и композитора картины. Зрители с восторгом встретили его дебютную работу, а критики дали положительную оценку.
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Турецкий актер Озджан Дениз. Фото: кадр из фильма «Огонь и вода»
Окрыленный успехом, новоиспеченный режиссер выпустил новый проект «Ты, мой дом», где главную женскую роль сыграла Фахрие Эвджен. Сериал снова оказался на вершине рейтингов.
Позже актер появился в главных ролях в ленте «Вода и огонь» о сложном пути влюбленных, а затем в драме «Черный цветок». В 2014 году артист снялся в мелодраме «День, когда написана моя судьба», через пару лет его фильмографию пополнила роль бизнесмена в сериале «Все из-за любви».
Почти все работы актера заслуживали высокие рейтинги на родине. Не остался в стороне и фильм «Второй шанс».
В 2017 году Дениз вернулся к работе режиссера и снялся в собственном триллере «Другая сторона». В любовном треугольнике, который был запланирован по сюжету также снимались Мерьем Узерли и Аслы Энвер.
Сериал «Стамбульская невеста» знаком и российскому зрителю. Здесь Дениз выступил в дуэте с Аслы Энвер.
Озджан Дениз и Нургюль Ешилчай. Фото: ВК-сообщество Озджан Дениз
Личная жизнь
Талантливый и красивый актер, исполнитель и режиссер успешен не только в карьере, но и в личной жизни.
В 1991 году он женился на актрисе Хандан Дениз, но в 2000-м пара развелась.
Затем знаменитость встречался с Фахрие Эвджен. Влюбленные задумывались о свадьбе, но в 2013 году неожиданно расстались. В СМИ причиной указали измену актера.
Озджан, как истинный мужчина, не любит рассказывать, с кем и какие у него отношения, но пресса приписывает ему множество романов со звездами шоу-бизнеса Турции. Матери актера не нравился имидж сына-ловеласа, и она потребовала немедленно жениться и родить внуков.
В 2018 году в Сети появилась информация о свадьбе Дениза с Фейзой Актан. Для публики это стало полным сюрпризом, никто об этом даже не догадывался, ведь актер не делится фото со своими девушками. Торжество прошло в Стамбуле в кругу родственников и близких друзей. Невеста облачилась в черное платье, но все остальное было в традиционном стиле.
Позже выяснилось, что во время бракосочетания Фейза уже ждала ребенка. Наследник появился на свет в апреле 2018 года. Его назвали Кузей. Но брак, несмотря на рождение сына, не был долгим. Летом 2019 года актер сообщил о разводе, не став разглашать его причину.
Первоначально ходили слухи, что за 15 месяцев брака Фейза требует от супруга 15 млн турецких лир. В действительности все оказалось намного скромнее.
Суд назначил паре совместную опеку, поручив Озджану выплачивать бывшей жене по 10 тыс. лир на ее содержание и по 2,5 тысяч на ребенка.
Актер и режиссер Озджан Дениз. Фото: кадр из сериала «Я так долго ждал тебя»
Озджан Дениз в наши дни
Озджан Дениз продолжает радовать зрителя своими актерскими работами. В 2020 году российские поклонники смогли увидеть его в фильме «Любовь против судьбы», где знаменитость появился в роли богатого бизнесмена. Его персонаж вместе со своей любимой прибегают к услугам суррогатной матери. Девушка, которая вынуждена вынашивать чужого ребенка решается сбежать.
В январе 2023 года пресса написала о том, что известный турецкий актер женился во второй раз. Его избранницей стала иранская модель Самар Дадгар. Разница в возрасте у супругов составляет 22 года. Также появилась информация, что Озджан скоро станет отцом во второй раз.
У актера, исполнителя, режиссера Озджана Дениза есть свой сайт, также официальные группы в соцсетях, в которых много информации о творческой карьере, но мало о личной жизни знаменитости.
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