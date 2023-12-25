Филипп Киркоров установил дома 5-ти метровую елку, а Катя Лель украсила свою кусками торта: как звезды нарядили дом к празднику

Новый год уже не за горами, а для артистов весь декабрь горячая пора. Именно поэтому большинство звезд российского шоу -бизнеса уже давно поставили и нарядили елки дома, а также успели поделиться фотографиями и видео своих лесных красавиц в социальных сетях. Кто-то подошел к делу с большим энтузиазмом, вложил частичку души и сам нарядил символ Нового года, другие звезды нанимали декораторов, чтобы выдержать определенный стиль. В любом случае, праздник без елки не может быть полным. Поэтому встречаем подборку лесных красавиц наших знаменитостей.

Филипп Киркоров

Осенью Киркоров ездил в Китай и именно оттуда привез идею своей шикарной елки. Король российской эстрады украсил свой дом в традиционные для Восточных празднеств красный и золотой. Высота лесной красавицы составляет 5 метров, аи на нее ушел не один километр гирлянд. Игрушки Киркоров заказывал мягкие, чтобы случайно разбившись не поранили детей.

Минимализм не по-королевски, поэтому елка поп-звезды выглядит действительно великолепно. Под ней стоят целых два Санты и огромная гора подарков. В прессе сообщают, что на декор дома и новогоднее дерево у певца ушло около 1,5 миллионов рублей. Дом украшали несколько дней, но поработали декораторы на славу.