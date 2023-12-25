Филипп Киркоров установил дома 5-ти метровую елку, а Катя Лель украсила свою кусками торта: как звезды нарядили дом к празднику

Новый год уже не за горами, а для артистов весь декабрь горячая пора. Именно поэтому большинство звезд российского шоу -бизнеса уже давно поставили и нарядили елки дома, а также успели поделиться фотографиями и видео своих лесных красавиц в социальных сетях. Кто-то подошел к делу с большим энтузиазмом, вложил частичку души и сам нарядил символ Нового года, другие звезды нанимали декораторов, чтобы выдержать определенный стиль. В любом случае, праздник без елки не может быть полным. Поэтому встречаем подборку лесных красавиц наших знаменитостей.
Филипп Киркоров
Осенью Киркоров ездил в Китай и именно оттуда привез идею своей шикарной елки. Король российской эстрады украсил свой дом в традиционные для Восточных празднеств красный и золотой. Высота лесной красавицы составляет 5 метров, аи на нее ушел не один километр гирлянд. Игрушки Киркоров заказывал мягкие, чтобы случайно разбившись не поранили детей.
Минимализм не по-королевски, поэтому елка поп-звезды выглядит действительно великолепно. Под ней стоят целых два Санты и огромная гора подарков. В прессе сообщают, что на декор дома и новогоднее дерево у певца ушло около 1,5 миллионов рублей. Дом украшали несколько дней, но поработали декораторы на славу.
Елка Филиппа Киркорова. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
Ксения Бородина
У Ксении, как всегда, дом украшен оригинально и со вкусом. Телеведущая каждый год при декоре дома выдерживает какой-то определенный стиль. Она арендует лесную красавицу и все сопутствующее, что очень удобно - не нужно хранить и постоянно можно придумать что-то новое.
В этом году Ксения выбрала тематику сказки «Морозко». Вот и елка у нее в цвете холодного серебра. В качестве акцентов на веточках поселились большие красные птицы, стеклянные сосульки, игрушки из хрусталя, переливающиеся как бриллианты. С еловыми соседствуют и веточки рябины. А под елкой уселись полярные мишки и Санта Клаус с санями, в которых лежат подарки.
Даже глядя на такую лесную диву начинаешь чувствовать запах мороза, хвои и погружаешься в атмосферу зимнего леса. Елка Ксении высотой 2,5 метра может стоить около 300 тысяч, с учетом игрушек и работы декораторов.
Лесная красавица в доме Ксении Бородиной. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Ольга Бузова
Для Бузовой команда декораторов создала пушистую елку в золотом, красном и белом цветах.
Когда певица вернулась домой - зеленая яркая красавица уже ждала ее. На ветках расположились большие золотистые и бордово-красные шары и цветы, а также белые игрушки и шишки. Высота елки 2,3 метра, и, по информации в Сети, стоит она примерно 270-300 тысяч рублей.
Ольга Бузова на фоне своей елки. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Катя Лель
У Кати Лель милая елка, украшенная кусками торта, мишками, заснеженными веточками, шарами разного цвета и другими атрибутами праздника. Все дерево получилось в модном стиле бохо. На дерево в качестве игрушек можно вешать все, создавая своеобразный хаос. Но в целом, смотрится интересно и, главное - празднично.
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Катя Лель со своей елкой. Фото: соцсети Кати Лель
Слава
Несмотря на то, что в моду давно вошли искусственные деревья, певица Слава отдает предпочтение настоящей ели.
Правда, у нее в каждой комнате по лесной красавице, и одна из них должна быть натуральной. Украшает дом Анастасия Сланевская сама вместе с семьей - это добрая традиция. Игрушки используются как новые, так и те, которые купили в этом году.
Живая ель певица Славы. Фото: соцсети Славы
Ани Лорак
Певица, как и многие звезды в этом году выбрала красные и золотые украшения для своей елки. Говорят, что Дракон любит такое сочетание, поэтому декораторы выполнили все пожелания.
Пышное дерево украшено сверкающими шарами и фигурками Щелкунчиков, гномов и медвежат. А под елкой своих получателей ждут коробки с подарками.
Праздничная атмосфера в семье Ани Лорак. Фото: соцсети Ани Лорак