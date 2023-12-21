Загадочная ясновидящая Линда Хевард-Миллс всего добивается силой мысли: жизнь участницы шоу «Битва экстрасенсов»

Детство и юность
Линда Хевард-Миллс начала свой жизненный путь 31 июля 1972 года в Москве. Мама ясновидящей русская, а отец с африканскими корнями.
Дед Линды происходил из династии аристократов. Учился в престижном Оксфорде, стал авторитетным судьей в Великобритании. Мужчина содержал конюшню с породистыми арабскими скакунами, которыми он обменивался с самой королевой Елизаветой.
Юность будущая ясновидящая провела в пригороде Чикаго. В 1991 году, окончив местную школу, девушка поступила на режиссерский факультет Государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, где училась до 1994 года. Кроме этого Линда прошла обучение в Иллинойсском университете в Чикаго.
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Финалистка «Битвы экстрасенсов» Линда Хевард-Миллс. Фото: соцсети Линды Хевард-Миллс
«Битва экстрасенсов»
Линда Хевард-Миллс работала бренд-бар-менеджером в кафе «Квартира 44» на Большой Никитской улице, но в сентября 2021 года отправилась на «Битву экстрасенсов», чтобы попробовать свои силы в 22 сезоне.
Экстравагантная иностранка приковала внимание скептиков и не осталась незамеченной телезрителями. Линда рассказала, что способности достались ей от отца, но она не хотела их принимать и развивать. Позже ее направила на путь магии личный астролог президента США. Когда она не смогла прочитать мысли Линды, то поведала, каком чудесным даром та обладает. Несмотря на это, Линда не считает себя особенной.
25 сентября 2021 года на канале ТНТ вышла первая серия 22-го сезона «Битвы экстрасенсов».
В отборочном испытании, где требовалось назвать предмет за ширмой, ясновидящая почувствовала столб огня и сказала, что произойдет взрыв. Это оказалось точным - за ширмой спрятали бомбу.
Человека в багажнике Линда также нашла без труда, еще и раскрыла участникам их тайны.
На последнем испытании, ведунья перепутала певицу Клаву Коку с ее тетей и точно описала внешность женщины.Потом объяснила это тем, что звезда является кармическим близнецом своей родственницы.
Линда успешно боролась за победу, прошла в финал вместе с Владом Череватым, но до победы не дотянула. Лучшим зрители выбрали Максима Левина.
Линда Хевард-Миллс на «Битве экстрасенсов». Фото: соцсети Линды Хевард-Миллс
Личная жизнь
Вся жизнь загадочной ясновидящей скрыта от посторонних глаз. На ее странице в социальной сети можно увидеть лишь редкие публикации о путешествиях, которые так любит Линда.
Линда обосновалась в России и живет в легендарном доме «на Ордынке», который называют Ахматовским.
Ясновидящая очень любит животных, в соцсетях постоянно поддерживает приюты и помогает братьям нашим меньшим.
Линда Хевард-Миллс в путешествии. Фото: соцсети Линды Хевард-Миллс
Линда Хевард-Миллс в настоящее время
Линда Хевард-Миллс продолжает развивать свой дар. Он ведет личные консультации и отвечает на вопросы подписчиков в своем аккаунте. Ясновидящая считает, что с помощью собственных мыслей можно осуществить даже самое невозможное желание.
Она рассказывает на своем примере, как сама добивается всего при помощи мышления. Мечтала о ноутбуке - подарили. Жила в коммуналке и грезила о квартире - поселилась в собственной жилплощади в центре Москвы.
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Линда Хевард-Миллс верит в силу мысли. Фото: соцсети Линды Хевард-Миллс