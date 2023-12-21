Загадочная ясновидящая Линда Хевард-Миллс всего добивается силой мысли: жизнь участницы шоу «Битва экстрасенсов»

«Битва экстрасенсов»

Линда Хевард-Миллс работала бренд-бар-менеджером в кафе «Квартира 44» на Большой Никитской улице, но в сентября 2021 года отправилась на «Битву экстрасенсов», чтобы попробовать свои силы в 22 сезоне.

Экстравагантная иностранка приковала внимание скептиков и не осталась незамеченной телезрителями. Линда рассказала, что способности достались ей от отца, но она не хотела их принимать и развивать. Позже ее направила на путь магии личный астролог президента США. Когда она не смогла прочитать мысли Линды, то поведала, каком чудесным даром та обладает. Несмотря на это, Линда не считает себя особенной.

25 сентября 2021 года на канале ТНТ вышла первая серия 22-го сезона «Битвы экстрасенсов».

В отборочном испытании, где требовалось назвать предмет за ширмой, ясновидящая почувствовала столб огня и сказала, что произойдет взрыв. Это оказалось точным - за ширмой спрятали бомбу.

Человека в багажнике Линда также нашла без труда, еще и раскрыла участникам их тайны.

На последнем испытании, ведунья перепутала певицу Клаву Коку с ее тетей и точно описала внешность женщины.Потом объяснила это тем, что звезда является кармическим близнецом своей родственницы.

Линда успешно боролась за победу, прошла в финал вместе с Владом Череватым, но до победы не дотянула. Лучшим зрители выбрали Максима Левина.