Детство в тесной комнатушке, путешествие по Арктике и прямолинейный слог даже в детских стихах: биография поэтессы Юнны Мориц

Биография поэтессы
Юнна Мориц — знаменитая советская и российская поэтесса и публицист. Творчество звезды наполнено чуткостью, прямолинейностью, любовью к Родине и своим близким. Она пишет любовную лирику, замечательные детские стихи и произведения. В них поэтесса всегда выражает свою твердую гражданскую позицию. В свои 86 лет знаменитость продолжает творить и давать интервью.
Нелегкое детство в тесной квартире
Юнна Мориц родилась 2 июня 1937 года в Киеве. Папа будущей поэтессы был инженером транспортных коммуникаций. А мама в разные годы преподавала французский язык и математику, некоторое время работала медсестрой.
Детство Юнны было нелегким. Семья проживала в маленькой комнатушке. В помещении катастрофически не хватало места. У маленькой Юнны и ее сестры не было кровати.
В конце 1930-х годов папу Юнны арестовали по доносу. Спустя некоторое время он вышел на свободу, однако здоровье мужчины серьезно пошатнулось: у него стремительно начало ухудшаться зрение.
Юнна Мориц (справа) со своей мамой. Фото: страница ВК Юнны Мориц
В военное время семья будущей поэтессы проживала на Урале. Будучи дошкольницей, из-под пера уже тогда талантливой малышки Юнны вышло стихотворение про жизнь ослика. После окончания войны девочка с родителями вернулась в Киев. школу девушка окончила в 1954 году. Получив аттестат, Юнна поступила в Киевский университет на филфак на заочное обучение.
Первые пробы пера
К моменту своего 18-летия девушка уже публиковалась в «Советской Украине». Вскоре Юнна приняла решение переехать в Москву и сразу же поступить в Литературный институт. В 1957 году состоялся дебют. Вышел известный сборник работ юной поэтессы «Разговор о счастье». В это же время Юнна работала в типографии корректором, чтобы прокормить себя.
Молодость Юнны была наполнена различными приключениями и поездками. В какой-то момент судьба забросила ее на ледокол «Седов», на котором она и ее друзья отправились в путешествие по Арктике. От увиденного в ее душе остались незабываемые впечатления. Именно эта поездка произвела на молодую поэтессу впечатление, которое позже вылилось на бумагу.
Юнна во время путешествия по Арктике. Фото: страница ВК Юнны Мориц
В 1957 году поэтессу исключили из вуза. Ее обвинили в якобы нездоровых интенциях в творчестве. Однако прямолинейной девушке дали доучиться, в 1961-м она окончила вуз. Впечатлениями о поездке на Крайний Север Юнна поделилась в сборнике стихов «Рассказы о чудесном».
Первая книга Юнны Мориц носит название «Мыс Желания». Поэтессу впечатлила поездка на Новую Землю. Многочисленные запреты на стихи прямолинейной звезды сыграли и позитивную роль. В непростой период Юнна Петровна переквалифицировалась в детского поэта. Ее произведения публиковались в разделе «Для младших братьев и сестер» популярного журнала «Юность». Стихи «Ежик резиновый», «Пузатый чайник», песни и сказки стали быстро популярны среди советских детей.
Поэтесса Мориц за работой. Фото: страницы ВК Юнны Мориц
В 1970-м году вышла новая книга писательницы «Лоза». В ней были собраны произведения о жизни того времени. Стихи пронизаны болью, воспоминаниями о войне и быте. В стихах при этом просматривалась резкость и суровость.
К слову, в период с 1990-го по 2000-й сборники Мориц не публиковались. После перерыва вышли книги «Таким образом» и «Лицо». Известная книга «По закону — привет почтальону!» была издана в 2005 году.
Вместе с основной деятельностью Юнна занималась переводами произведений классических иностранных поэтов. В 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, вышла серия рассказов на гражданскую тему и цикл стихов «Божий дар — негасимый свет…».
Сотрудничество с мультипликаторами
Многие известные советские мультипликаторы оценили поэтический талант Юнны. Ее умение сказать просто о самом главном, прямолинейность и легкая рука сыграли свое дело.
Первым в творческой биографии Мориц стало сотрудничество со Львом Атамановым. Звезда создала сценарий для мультфильма «Пони бегает по кругу». Другим проектом стала адаптация для мультфильма произведения Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени».
Мориц со своими третьим мужем и сыном Дмитрием. Фото: страница ВК Юнны Мориц
Личная жизнь поэтессы
Личная жизнь Мориц всегда была насыщенной. Ее постоянно окружали творческие личности, мужским вниманием поэтесса никогда не была обделена. Первым мужем звезды стал писатель Юрий Щеглов. В 60-е годы она вступила в отношения с поэтом Леоном Тоомом. В 1969 году Тоом трагически погиб.
У Юнны есть взрослый сын Дмитрий Глинский (Васильев). Он родился в третьем браке с Юрием Васильевым. Дмитрий с успехом окончил филфак МГУ.
Кстати, несмотря на свой возраст, Юнна Петровна является активным пользователем соцсетей, где она публикует старые и современные фото.
Юнна Петровна со своими книгами. Фото: страница ВК Юнны Мориц
Мориц сейчас
Юнна Петровна продолжает выпускать трогательные и прямолинейные строки, посвященные Донбассу. Поэтесса не скрывает, что сильно переживает события последних лет. К слову, героем стихотворений поэтессы нередко становился президент России Владимир Путин.
В одном из интервью Юнна призналась, что любовь к своей стране (а в ее случае к России) должна быть настолько естественным понятием, не требующим усилий, как мытье рук перед едой. Поэтесса считает себя настоящим патриотом и гордится историей страны и ее достижениями.
Поэтесса читает свои стихи. Фото: страница ВК Юнны Мориц
Интересные факты
1) Предки известной поэтессы жили в Испании и Германии.
2) Юнна не придерживается идей какой-либо религии, но и атеисткой себя не считает, признается, что верит в Творца и бессмертие души.
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