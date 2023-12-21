Детство в тесной комнатушке, путешествие по Арктике и прямолинейный слог даже в детских стихах: биография поэтессы Юнны Мориц

Биография поэтессы

Юнна Мориц — знаменитая советская и российская поэтесса и публицист. Творчество звезды наполнено чуткостью, прямолинейностью, любовью к Родине и своим близким. Она пишет любовную лирику, замечательные детские стихи и произведения. В них поэтесса всегда выражает свою твердую гражданскую позицию. В свои 86 лет знаменитость продолжает творить и давать интервью.

Нелегкое детство в тесной квартире

Юнна Мориц родилась 2 июня 1937 года в Киеве. Папа будущей поэтессы был инженером транспортных коммуникаций. А мама в разные годы преподавала французский язык и математику, некоторое время работала медсестрой.

Детство Юнны было нелегким. Семья проживала в маленькой комнатушке. В помещении катастрофически не хватало места. У маленькой Юнны и ее сестры не было кровати.

В конце 1930-х годов папу Юнны арестовали по доносу. Спустя некоторое время он вышел на свободу, однако здоровье мужчины серьезно пошатнулось: у него стремительно начало ухудшаться зрение.