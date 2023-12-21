Дочь армянского дальнобойщика, поп-дива и звезда бурлеска: биография певицы Шер

Биография певицы
Певица Шер — мировая звезда, певица, актриса, мать, королева сцены и икона стиля. Исполнительница исполнила свою мечту, став яркой представительницей своего поколения. Шер известна и как автор песен и музыкальный продюсер. В кинобизнесе она также поработала вне кадра и попробовала силы как режиссер.
Смуглая красавица с индейскими и армянскими корнями
Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллман (полное имя артистки) родилась в Калифорнии 20 мая 1946 года. Смуглая красавица росла в семье водителя-дальнобойщика Карапета Саркисяна, выходца из Армении, и актрисы эпизодических ролей с индейскими корнями Джорджии Холт. Родители развелись, когда малышке Шер не исполнилось и года. Девочка смогла впервые встретиться с папой только в возрасте 11 лет.
Вскоре мама будущей звезды вышла замуж за актера Джона Саутхолла, в браке родилась девочка Шерилин Джорджин. Этот брак также распался, когда Шер исполнилось девять. Но именно Саутхолла она воспринимала как своего отца. В следующие годы мама Шер неоднократно пыталась построить свое счастье, но каждый из браков заканчивался разводом.
Малышка Шерилин. Фото: соцсети певицы Шер
К слову, Шерилин была в школе не шибко прилежной ученицей. Точные науки давались ей с трудом, ситуацию усугубляла и природная застенчивость будущей звезды. Но поддержка мамы ипомощь Джона Саутхолла, который находил для дочерей актерские роли, вселил в девочку большую мечту вырасти и непременно стать звездой. Девушка стала расцветать и все чаще принимать участие в школьных постановках.
В подростковом возрасте Шер часто пропадала в кинозалах и на рок-концертах. Желание девушки стать звездой только усиливалось.
Один из мужей матери, управляющий банком Гилберт Лапьер, в 1961-м удочерил сестер, подарив им фамилию. Он устроил девушек в дорогую школу при колледже Монклер. Однако спустя время Шер оставила учебу и вместе с подружкой отправилась в Лос-Анджелес. Там девушки планировали стать актрисами и пробиться в мир кино.
Легендарный дуэт Сонни и Шер
В новом городе Шерилин с завидной частотой ходила на уроки актерского мастерства и на прослушивания. также девушка успевала подрабатывать, чтобы было чем оплатить жилье. В 1962-м в одном из кафе она познакомилась с ассистентом музыкального продюсера Фила Спектора. Его звали Сонни (Сальваторе) Боно.
В какой-то момент мужчина предложил смуглой красавице переехать к нему в дом. Поначалу она лишь готовила ему еду, убирала, получая зарплату. Вскоре Сонни заметил у Шер живой интерес к музыке. При этом обнаружился и красивый глубокий голос. Дружеские отношения ребят плавно перешли в любовные.
Сонни и Шер. Фото: Global Look Press
В скором времени начинающая певица устроилась бэк-вокалисткой в студию Спектора. Шер принимала активное участие в записи классических песен, некоторые из них оказались хитами. А вот первый сольный трек появился в 1964 году.
Кроме этого, Сонни и Шер решили петь дуэтом. Мужчина писал и продюсировал песни, дуэт исполнял эти композиции. Изначально артисты выступали как Caesar & Cleo, а с сентября 1964-го появилось название Sonny & Cher. Экзотическая пара практическим моментально стала популярной сначала в Штатах, а потом и за их пределами.
Уже в 1965 году ребята выпустили дебютный альбом Look at Us. Его синглом стала песня I Got You Babe. За первой последовали еще четыре студийные пластинки Шер и Сонни, в том числе диск In Case You're in Love, куда вошел известный хит дуэта Little Man.
В 1973 году вышел последний альбом легендарного дуэта Сонни и Шер, но популярностью он не особо пользовался. Из-за неудачных работ и кредитов ребята обросли огромными долгами. Тогда они решили переориентироваться в своей творческой деятельности. Было принято решение вести собственную передачу на одном из телеканалов. Проект назвали «Комедийный час Сонни и Шер», но вскоре сменили название на более емкое — «Шоу Сонни и Шер».
Шер в 1960-е. Фото: соцсети певицы Шер
Юмористическая передача просуществовала в течение семи лет. В 1974 году Сонни и Шер развелись. Вместе с союзом исчезло и популярное шоу. Знаменитости попробовали выпускать свои передачи отдельно друг от друга, но из этой затеи ничего не вышло. Звезды попытались воссоединиться в 1976-м, но восстановить былую популярность не вышло. Помимо этого, у Сонни и Шер в это время уже были другие отношения, да и творческие планы никак между собой не пересекались.
Сольная карьера Шер
В 1965 году у артистки вышел дебютник All I Really Want to Do. В него вошла одноименная композиция, песня стала хитом. Уже в следующем году третий сольный диск, Cher произвел фурор практически на весь мир.
Золотой статус получила следующая пластинка звезды под названием Gypsys, Tramps & Thieves (1971). Одноименный трек для диска стал результатом сотрудничества Шер со Снаффом Гарреттом. Диск Half-Breed (1973) с одноименным треком всколыхнул мировые чарты и даже возглавил Billboard Hot 100.
Новая волна популярности творчества Шер пришлась на 1979 год. Альбом в стиле диско Take Me Home стал золотым. Но последовавшая за этим очередная попытка певицы стать рок-звездой привела к коммерческому провалу сборника Prisoner, как и попытка петь рок-н-ролл в группе Black Rose. Коллектив распался в 1981-м.
В 1987 году брюнетка возродила свою музыкальную карьеру. Был подписан контракт со студией Geffen Records.
Шер с Сонни и детьми (слева) и со взрослой дочкой (справа). Фото: соцсети певицы Шер
Следующий альбом Шер, Heart of Stone (1989), стал трижды платиновым в Штатах. Видео на хит If I Could Turn Back Time было запрещено из-за слишком эротического образа звезды.
1998 год вновь оказался прибыльным для Шер. Вышла новая пластинка под названием Believe. В него вошел одноименный хит, который был впоследствии признан мировым и принес исполнительнице «Грэмми». В 2001 году исполнительница записала песню Più che puoi вместе с мэтром сцены Эросом Рамазотти.
С 2002 по 2005 год певица ездила с прощальными концертами большинство стран мира. Но после этого ее музыкальная карьера не закончилась. Шер выпустила автобиографическую книгу, в которой рассказала о всех подводных камнях шоу-бизнеса.
В 2018 году состоялся релиз 26-го альбома исполнительницы Dancing Queen, идея которого родилась во время работы Шер над мюзиклом Mamma Mia! Пластинка заработала много положительных отзывов и радостных откликов фанатов певицы.
Шер во время выступления. Фото: Global Look Press
Фильмография певицы
В 1982 году после переезда в Нью-Йорк началась театральная и кинокарьера певицы. Шер играла на сцене Бродвея весьма успешно. Прежде чем добиться успеха в кинематографе, ей пришлось сняться в сериалах и малобюджетных фильмах.
Актерский талант звезды оценили довольно быстро. Шер предложили сыграть в ленте «Силквуд». В фильме также засветилась знаменитая актриса Мерил Стрип.
Спустя некоторое время звезда заскочила на съемки драмы «Маска». Главная роль принесла ей приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и номинацию на «Золотой глобус».
В 1987-м года актриса получила заветную золотую статуэтку за работу в мелодраме режиссера Нормана Джуисона «Во власти Луны». Ее партнером по работе над фильмом стал Николас Кейдж. Эта комедийная мелодрама получила три «Оскара».
Ярким проектом в творческой биографии актрисы стал музыкальный фильм «Бурлеск». В мюзикле дива сыграла звезды театра бурлеск, которая окружена мужчинами и молодыми завистницами.
Шер и Николас Кейдж. Фото: кадр из фильма «Во власти Луны» (1987)
Бурная личная жизнь звезды
У звезды двое детей. В 1969 году в браке с продюсером появилась дочь Честити. Во втором браке, с музыкантом Грегом Оллманом, в 1976 году она родила сына Элайджу.
В 1980-х звезды состояла в коротких, но ярких отношениях с Эриком Клептоном, Ричи Самборой и Марком Хадсоном.
Спустя несколько лет 40-летняя дива познакомилась с 23-летним актером Томом Крузом, который только начал восхождение на киноолимп. Их роман продлился лишь несколько месяцев.
В 1998 году в семье Шер случилась трагедия. На горнолыжном курорте погиб ее первый муж Сонни Боно, с которым она поддерживала теплые отношения. Как признавалась знаменитость, она продолжила общаться с Сонни через медиума Джеймса ван Праага.
Летом 2012 года звезда познакомилась с байкером Тимом Медветцем. Бурный роман звезд сопровождался драками, ссорами и бесконечными обвинениями и продлился всего два года.
Шер в голливудском фильме «Иствикские ведьмы». Фото: кадр из фильма «Иствикские ведьмы» (1987)
В 2022 году поползли слухи о новом романе звезды. В этот раз избранником оказался 36-летний рэпер Александр Эдвардс. Разница в возрасте звезд составила 40 лет, но ребят это не смутило. Когда он на Рождество подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом, таблоиды заговорили о намечающейся свадьбе. Но уже весной 2023 года журналисты написали о распаде пары.
А уже к осени СМИ заговорили о воссоединении Шер и Александра. Пару увидели выходящей из ресторана в Калифорнии. ребята держались за руки и смеялись.
Шер является большой любительнице пластических операций. Как признавалась сама артистка, в молодости она комплексовала по поводу формы своего носа, который впоследствии первым подвергла изменению. Ринопластика оказалась удачной. С тех пор певица часто ложилась под хирургический нож.
Шер и Александр Эдвардс. Фото: соцсети певицы Шер
Шер сейчас
Сейчас поп-дива продолжает творческую карьеру. Она активно занимается благотворительностью и снимается в рекламе ведущих брендов моды и косметики.
Также артистка принимает участие в мюзикле The Cher Show, в основу которого легла история ее жизни и карьеры. В 2022-м обновленная постановка была представлена в театре Leicester Curve и отправилась в большой тур по Британии.
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