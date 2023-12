Дочь армянского дальнобойщика, поп-дива и звезда бурлеска: биография певицы Шер

В скором времени начинающая певица устроилась бэк-вокалисткой в студию Спектора. Шер принимала активное участие в записи классических песен, некоторые из них оказались хитами. А вот первый сольный трек появился в 1964 году.

Кроме этого, Сонни и Шер решили петь дуэтом. Мужчина писал и продюсировал песни, дуэт исполнял эти композиции. Изначально артисты выступали как Caesar & Cleo, а с сентября 1964-го появилось название Sonny & Cher. Экзотическая пара практическим моментально стала популярной сначала в Штатах, а потом и за их пределами.

Уже в 1965 году ребята выпустили дебютный альбом Look at Us. Его синглом стала песня I Got You Babe. За первой последовали еще четыре студийные пластинки Шер и Сонни, в том числе диск In Case You're in Love, куда вошел известный хит дуэта Little Man.

В 1973 году вышел последний альбом легендарного дуэта Сонни и Шер, но популярностью он не особо пользовался. Из-за неудачных работ и кредитов ребята обросли огромными долгами. Тогда они решили переориентироваться в своей творческой деятельности. Было принято решение вести собственную передачу на одном из телеканалов. Проект назвали «Комедийный час Сонни и Шер», но вскоре сменили название на более емкое — «Шоу Сонни и Шер».