Дочь армянского дальнобойщика, поп-дива и звезда бурлеска: биография певицы Шер

Биография певицы

Певица Шер — мировая звезда, певица, актриса, мать, королева сцены и икона стиля. Исполнительница исполнила свою мечту, став яркой представительницей своего поколения. Шер известна и как автор песен и музыкальный продюсер. В кинобизнесе она также поработала вне кадра и попробовала силы как режиссер.

Смуглая красавица с индейскими и армянскими корнями

Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллман (полное имя артистки) родилась в Калифорнии 20 мая 1946 года. Смуглая красавица росла в семье водителя-дальнобойщика Карапета Саркисяна, выходца из Армении, и актрисы эпизодических ролей с индейскими корнями Джорджии Холт. Родители развелись, когда малышке Шер не исполнилось и года. Девочка смогла впервые встретиться с папой только в возрасте 11 лет.

Вскоре мама будущей звезды вышла замуж за актера Джона Саутхолла, в браке родилась девочка Шерилин Джорджин. Этот брак также распался, когда Шер исполнилось девять. Но именно Саутхолла она воспринимала как своего отца. В следующие годы мама Шер неоднократно пыталась построить свое счастье, но каждый из браков заканчивался разводом.