От польского кинематографа до Голливуда: биография покорителя кинофестивалей Романа Полански

Кто такой Роман Полански?

Раймунд Полански появился на свет 18 августа 1933 года во французской столице. Кинорежиссер Роман Полански в 1968-м году перебрался в Голливуд, где дебютировал с классическим кинофильмом «Ребенок Розмари».

В 1969-м году жена Поланского, актриса Шэрон Тейт, будучи в положении, стала жертвой жестокого убийства, организованного сектантами Чарльза Мэнсона. В 1977-м году Полански оказался под уголовным преследованием по шести статьям за связь с несовершеннолетней девушкой.