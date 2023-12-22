От польского кинематографа до Голливуда: биография покорителя кинофестивалей Романа Полански

Кто такой Роман Полански?
Раймунд Полански появился на свет 18 августа 1933 года во французской столице. Кинорежиссер Роман Полански в 1968-м году перебрался в Голливуд, где дебютировал с классическим кинофильмом «Ребенок Розмари».
В 1969-м году жена Поланского, актриса Шэрон Тейт, будучи в положении, стала жертвой жестокого убийства, организованного сектантами Чарльза Мэнсона. В 1977-м году Полански оказался под уголовным преследованием по шести статьям за связь с несовершеннолетней девушкой.
Режиссер Роман Полански на съемках фильма «Пираты» 1986 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь в Европе
Раймунд Полански увидел свет 18 августа 1933 г. в столице Франции. Спустя три года он вместе с родными уехал в Краков, родной город его отца, который находится в Польше. В 1941-м отца и мать Раймунда отправили в разные нацистские концлагеря, откуда мать не вернулась, погибнув в Освенциме. Избегая депортации, мальчик жил в разных польских семьях вплоть до 1944 года, когда смог встретиться с отцом.
Ранние фильмы
Юный Полански совершенствовал актерское мастерство, участвуя в радиопостановках и снимаясь в кино. В 1954-м он стал студентом Польской национальной киношколы в Лодзи. Там он снимал короткометражки и документальные фильмы. По окончании обучения он участвовал в создании ряда картин, включая те, которые снимал известный польский режиссер Анджей Вайда: «Летна» (1959 г.), «Невинные чародеи» (1960 г.) и «Самсон» (1961 г.).
«Нож в воде», «Отвращение»
В 1962-м году режиссер выпустил свою первую полнометражную картину «Нож в воде». Международное признание этого фильма, включая его номинацию на «Оскар» за лучший зарубежный фильм, подарило Полански возможность расширить аудиторию своего творчества. Спустя год он перебрался в Лондон. Там его следующий проект, психологический триллер «Отвращение» (1965 г.), получил признание как критиков, так и зрителей.
«Ребенок Розмари»
В 1968 г. Полански приехал в Голливуд и выпустил там свой дебютный фильм - классический триллер «Ребенок Розмари», где ярко проявили себя Миа Фэрроу и Джон Кассаветис.
Убийство жены Шэрон Тейт
Несмотря на успешную карьеру в кино, Роман Полански пережил ужасную трагедию в 1969 году, когда его беременная жена, актриса Шэрон Тейт, была убита членами «Семьи» Мэнсона. Отражая крайнее насилие, с которым он сталкивался на протяжении жизни, Полански часто обращался к мрачным темам отчуждения и зла в своих фильмах, особенно в современном нуаре «Китайский квартал» 1974 года, в котором снялись Джон Хьюстон, Джек Николсон и Фэй Данауэй.
Режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тейт на пляже, 1969 г. Фото: Global Look Press
Дело о насилии
В 1977 году режиссер Полански столкнулся с обвинениями по шести пунктам уголовного кодекса по поводу связи с несовершеннолетней девушкой. Инцидент произошел в доме актера Джека Николсона, который был его другом, и актрисы Анжелики Хьюстон, которая была его подругой. Оба они были свидетелями против Полански во время публичного судебного процесса.
Полански принял вину за один пункт обвинений в незаконных отношениях и прошел шестинедельный курс психиатрической экспертизы в тюрьме Калифорнии. Хотя остальные обвинения еще рассматривались, после окончания экспертизы Полански покинул США. Несмотря на то, что власти активно не разыскивали Поланского, его возвращение в Америку грозило ему тюремным заключением.
«Tэсс»
После 1977 года Полански жил в Европе, в конечном итоге осев в Париже. Там он снял фильм «Tэсс» (1979), который получил признание критиков. Фильм был экранизацией романа Томаса Харди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». В течение 1980-х Полански сконцентрировался на театральной игре, участвуя в постановках «Амадей» (1981) и «Метаморфозы» (1988)
«Смерть и девушка»
Полански возобновил работу над фильмами в 1988 году, сняв триллер «Неукротимый», в главных ролях Харрисон Форд и Бетти Бакли. За ним последовала эротическая драма «Горькая луна» в 1992 году, главные роли в которой исполнили Хью Грант и нынешняя жена Полански - Эммануэль Сэйн.
Оба фильма не имели успеха у критиков, однако в 1994 Полански реабилитировался, сняв фильм «Смерть и девушка», экранизацию пьесы Ариэля Дорфманна. В 1999 он снял триллер «Девятые врата», где главную роль исполнил Джонни Депп; и хотя фильм получил смешанные отзывы, как от критиков, так и от зрителей, он был успешен в коммерческом плане.
Польский режиссер Роман Полански со своей женой, французской актрисой Эммануэль Сенье, 1990 г. Фото: Global Look Press
Оскароносный фильм «Пианист»
В 2002 году Полански вернулся с драмой о холокосте «Пианист», которая получила признание критиков и Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Неожиданно для всех Полански получил «Оскар» за лучшую режиссуру, однако ему не позволили присутствовать на церемонии из-за уголовного обвинения, выдвинутого против него. Звезда фильма, 29-летний Эдриан Броуди, также получил «Оскар» за свою игру.
Эдриан Броуди в роли Владислава Шпильмана и режиссера Роман Полански на съемках военной драмы «Пианист» 2002 г. Фото: Global Look Press
«Оливер Твист»
После «Пианиста» Полански заявил, что хочет снять фильм, который понравился бы его детям. Его следующим проектом стала экранизация классического романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист» (2005), главную роль в котором исполнил Бен Кингсли. Несмотря на звездный актерский состав и сильные ожидания, фильм не смог собрать большую кассу и получил неоднозначные отзывы критиков.
Режиссер Роман Полански на съемочной площадке фильма «Оливер Твист» (2005). Фото: Global Look Press
«Призрак», «Венера в мехах»
В 2010 году вышел триллер «Призрак», политический триллер с Пирсом Броснаном и Эваном МакГрегором в главных ролях. За ним последовали драматическая комедия «Резня» (2011) с Джоди Фостер и Кейт Уинслет, эротическая драма «Венера в мехах» (2013), и психологический триллер «Основано на реальных событиях» (2017) с женой Полански в главной роли — Эммануэль Сенья.
Фото: кадр со съемок фильма «Резня» (2011), в главных ролях Джон Си Райли, Джоди Фостер, Кристоф Вальц, Кейт Уинслет и режиссер Роман Полански.
Юридические проблемы
В 2009 году Полански собирался получить награду за выдающиеся заслуги на кинофестивале в Цюрихе, когда в 1977 году его арестовала швейцарская полиция по давнему ордеру. После судебной тяжбы о его экстрадиции швейцарцы в конечном итоге отказали США. Позже Полански получил награду за документальный фильм «Роман Полански: Кино-мемуары» на фестивале в 2011 году.
Еще один запрос США об экстрадиции в 2015 году, на этот раз в Польше, также был отклонен.
В мае 2018 года, в соответствии с новыми этическими стандартами, внедренными Академией кинематографических искусств и наук под влиянием движения #MeToo, режиссер был исключен.
Хотя Полански не был на французской церемонии «Сезар» в 2020 году, он попал в заголовки новостей после того, как актриса и ещё двое выступили против его победы как лучшего режиссера и лучшего сценариста за фильм «Офицер и шпион» на этой премии.
Роман Полански и Скарлетт Йоханссон на 39-й Церемонии вручения премии «Сезар» 2014 г. 1 марта 2014 г. - Париж, Франция - Фото: Global Look Press