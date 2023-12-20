Две свадьбы, два развода, двое детей и третья спонтанная беременность: как сейчас живет звезда «Дома-2» Алиана Устиненко

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко 31 декабря отметит свой день рождения. Ей исполнится тридцать лет. К своей прекрасной круглой дате Алиана Устиненко подходит с солидным багажом. У нее за плечами две свадьбы и два развода с одним и тем же Александром Гобозовым, один ребенок от него, второй – от другого мужчины. А на подходе - новое материнство. Алиана уже второй Новый год подряд будет встречать в интересном положении.
«Дом-2» и Саша Гобозов
Алиана Устиненко пришла на проект в январе 2013 года 19-летней девушкой. За ее плечами уже была работа моделью в Милане и учеба на заочном отделении юридического факультета.
Роман с Александром Гобозовым сделал Алиану Устиненко звездой телестройки. Парочка постоянно неистово ссорилась и потому часто попадала в эфиры. Каким-то непостижимым образом Гобозов и Устиненко поженились, а в мае 2014 года на свет появился сын пары Роберт.
Но буйства в семье продолжались, пара развелась. Правда, потом помирилась и вновь отправилась в ЗАГС. Гобозов и Устиненко даже закатили повторную свадьбу. Да, да, со всеми атрибутами – платьем, голубями, букетом роз.
Саша Гобозов и Алиана Устиненко на своей второй свадьбе. Фото: соцсети Алианы Устиненко
Но от скорого разрыва и нового развода это буйную семью не спасло. Алиана Устиненко вновь стала свободной. И … залегла на дно.
Ни слова о личной жизни
После пережитой семейной драмы Алиана Устиненко зареклась рассказывать в Сети о личной жизни. На протяжении довольно долгого времени Алиана Устиненко старалась обходить эту тему. В микроблоге она рассказывала о своем творчестве, а Алиана Устиненко неплохо поет и записала несколько песен. Показывала сына, делилась тем, как складываются отношения после развода с Сашей Гобозовым.
И вдруг под занавес 2022 года Алиана Устиненко сообщила в Сети, что ждет ребенка. И пошло, поехало. Она рассказала, что уже давно счастлива в отношениях с музыкантом Максимом Меченковым. Показала кадры с гендерпати, сообщив, что ждет дочку.
Алиана Устиненко во время беременности дочкой Микаэллой. Фото: соцсети Алианы Устиненко
Малышка Микаэлла появилась на свет 26 апреля 2023 года. На днях девочке исполнится восемь месяцев.
Сын Алианы от Гобозова Роберт обожает младшую сестренку. А будущей весной Алиана Устиненко станет мамой в третий раз.
«Загадала большую семью»
Сейчас Алиана Устиненко вновь беременна. Судя по всему, она сама была шокирована, узнав, что ждет третьего ребенка. В микроблоге Алиана Устиненко призналась, что для нее и ее гражданского мужа беременность стала большой неожиданностью. Но варианта не рожать Алиана даже не рассматривала.
«Когда загадала под Новый Год большую семью, и Вселенная исполнила это моментально», - написала Алиана Устиненко в микроблоге.
Алиана Устиненко с дочкой Микаэллой и ее отцом Максимом Меченковым. Фото: соцсети Алианы Устиненко
Третий малыш Алианы появится на свет весной, как и дочь Микаэлла. Алиана Устиненко призналась, что в семье есть трудности. И сейчас она пытается найти, какие же плюсы у такой маленькой разницы в возрасте между детьми.
«Я рада, несмотря на некоторые трудности. Это наша жизнь. Без этого никуда. Дети – это счастье. Я всегда мечтала о большой семье, правда, не так быстро», - призналась Алиана Устиненко.
Как отреагировали в Сети
Поклонники поздравили Алиану Устиненко с грядущим пополнением. И призвали ее готовиться к непростому периоду в жизни. Дети-погодки – это неимоверный материнский труд.
Алиана Устиненко с сыном Робертом от Саши Гобозова и гражданским мужем Максимом Меченковым. Фото: соцсети Алианы Устиненко
«Алиана, у тебя крыша поедет - такой маленький разрыв между малышами», - предвидит пользовательница nastya.
«Круто! Вы прошли все эти испытания и пролили море слез, чтобы обрести сейчас такое счастье», - считает alenyshka_alexeenko.
«Поздравляю, ура! Год кармы уже наступил, похоже. Кому тюрьма, а кому дите - бе-бе-бе», - злорадно намекнула на Гобозова aneri300.
«Погодки будут, как двойняшки. А если это девочка, две девочки-погодки – классно», - радуется за Алиану narrra.
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