Две свадьбы, два развода, двое детей и третья спонтанная беременность: как сейчас живет звезда «Дома-2» Алиана Устиненко

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко 31 декабря отметит свой день рождения. Ей исполнится тридцать лет. К своей прекрасной круглой дате Алиана Устиненко подходит с солидным багажом. У нее за плечами две свадьбы и два развода с одним и тем же Александром Гобозовым, один ребенок от него, второй – от другого мужчины. А на подходе - новое материнство. Алиана уже второй Новый год подряд будет встречать в интересном положении.

«Дом-2» и Саша Гобозов

Алиана Устиненко пришла на проект в январе 2013 года 19-летней девушкой. За ее плечами уже была работа моделью в Милане и учеба на заочном отделении юридического факультета.

Роман с Александром Гобозовым сделал Алиану Устиненко звездой телестройки. Парочка постоянно неистово ссорилась и потому часто попадала в эфиры. Каким-то непостижимым образом Гобозов и Устиненко поженились, а в мае 2014 года на свет появился сын пары Роберт.

Но буйства в семье продолжались, пара развелась. Правда, потом помирилась и вновь отправилась в ЗАГС. Гобозов и Устиненко даже закатили повторную свадьбу. Да, да, со всеми атрибутами – платьем, голубями, букетом роз.