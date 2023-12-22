Гениальность, безумие и легенда мировых шахмат: кто такой Бобби Фишер

Противоречивая фигура

Вопреки своей мировой известности, противоречивое поведение Бобби Фишера продолжало попадать в заголовки газет. В середине 1970-х он отказался играть с Анатолием Карповым, который претендовал на его титул, из-за чего Международная шахматная федерация лишила его чемпионского звания. Говорят, что Фишер некоторое время прожил бездомным в Лос-Анджелесе и присоединился к маргинальной церкви. Он также славился своими антисемитскими высказываниями, несмотря на еврейские корни своей матери.

Когда в 1992 году наступила 20-летняя годовщина знаменитой игры между Бобби Фишером и Борисом Спасским, они снова встретились, чтобы провести матч-реванш за 5 миллионов долларов в Югославии. Это произошло в обход закона, поскольку тогдашние американские нормы запрещали гражданам посещать эту страну. Фишер в это время жил за границей, избегая уголовного преследования в США, и продолжал выражать свои антисемитские взгляды. На радио он публично приветствовал теракты 11 сентября во Всемирном торговом центре, что вызвало еще больше противоречий вокруг его личности.

В конце 2004 года, Фишер столкнулся с трудностями при попытке покинуть Японию из-за недействительного паспорта и был арестован. Он провел несколько месяцев в тюрьме. Впоследствии, в 2005 году, он получил гражданство Исландии и переехал туда на постоянное местожительство.