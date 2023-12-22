Гениальность, безумие и легенда мировых шахмат: кто такой Бобби Фишер

Кем был Бобби Фишер?
В возрасте 6 лет Бобби Фишер начал изучать шахматы и в конечном итоге стал самым молодым международным гроссмейстером, достигнув этого статуса в возрасте 15 лет. Его Iq, как сообщалось, был равен 181. В 1972 году Фишер стал первым американцем, завоевавшим титул чемпиона мира по шахматам, одолев Бориса Спасского.
Обладая репутацией эксцентричного гения и IQ, который, как предполагается, равен 181, в последние годы своей жизни Фишер был известен своими противоречивыми общественными заявлениями. В 2005 году, после возникновения юридических сложностей с Соединенными Штатами, он принял исландское гражданство.
Бобби Фишер, 1992 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Роберт Джеймс Фишер, эксцентричный гений и международный гроссмейстер, родился 9 марта 1943 года в Чикаго, Иллинойс. Когда он был еще маленьким ребенком, его родители развелись. Именно после этого события его старшая сестра Джоан подарила ему шахматный набор, с которого и началась его любовь к шахматам. Будучи юношей, он продолжал совершенствовать свои навыки в Бруклинском и Манхэттенском шахматных клубах.
Несмотря на то что его мать поддерживала его увлечение шахматами, она хотела, чтобы сын сосредоточился на других интересах. Фишер добился значительных успехов в шахматной игре. В возрасте 14 лет он стал самым молодым чемпионом США по шахматам, а в 1958 году в возрасте 15 лет стал самым молодым гроссмейстером за всю историю, заняв 6-е место на шахматном турнире в югославском городе Порторож (ныне территория Словении).
Матч века
В начале 60-ых годов, Фишер все еще участвовал в шахматных турнирах США и мира. Однако, его имя стало известным благодаря его эксцентричным комментариям. После выигрышной серии из 20 игр в начале 70-ых, Фишер снова вошел в историю шахматных турниров, когда он победил Бориса Спасского в 1972 году. Это был чемпионат мира в Рейкьявике, Исландии, где американский шахматист впервые выиграл этот титул. Фишеровская победа стала исторической и сделала шахматы очень популярными в Соединенных Штатах.
Противоречивая фигура
Вопреки своей мировой известности, противоречивое поведение Бобби Фишера продолжало попадать в заголовки газет. В середине 1970-х он отказался играть с Анатолием Карповым, который претендовал на его титул, из-за чего Международная шахматная федерация лишила его чемпионского звания. Говорят, что Фишер некоторое время прожил бездомным в Лос-Анджелесе и присоединился к маргинальной церкви. Он также славился своими антисемитскими высказываниями, несмотря на еврейские корни своей матери.
Когда в 1992 году наступила 20-летняя годовщина знаменитой игры между Бобби Фишером и Борисом Спасским, они снова встретились, чтобы провести матч-реванш за 5 миллионов долларов в Югославии. Это произошло в обход закона, поскольку тогдашние американские нормы запрещали гражданам посещать эту страну. Фишер в это время жил за границей, избегая уголовного преследования в США, и продолжал выражать свои антисемитские взгляды. На радио он публично приветствовал теракты 11 сентября во Всемирном торговом центре, что вызвало еще больше противоречий вокруг его личности.
В конце 2004 года, Фишер столкнулся с трудностями при попытке покинуть Японию из-за недействительного паспорта и был арестован. Он провел несколько месяцев в тюрьме. Впоследствии, в 2005 году, он получил гражданство Исландии и переехал туда на постоянное местожительство.
Борис Спасский делает ход в партии против Бобби Фишера, 1992 год. Фото: Global Look Press
Смерть
Фишер скончался 17 января 2008 года, в исландской столице Рейкьявик, от проблем с почками.
Личная жизнь
Чемпионка Японии по шахматам среди женщин Миеко Ватаи и генеральный секретарь Японской шахматной федерации заявила, что она вышла замуж за Бобби Фишера в 2004 году. Однако некоторые сомневаются в действительности этого брака.
Еще одна женщина утверждала, что у нее от Бобби Фишера родилась дочь. Его останки были извлечены для проведения ДНК-анализа, и заявление об отцовстве было признано недостоверным. В 2011 году суд Исландии признал Ватаи законной вдовой Фишера и его единственной наследницей.
Книги и фильмы о жизни Фишера
О жизни и карьере Бобби Фишера написано несколько книг, включая его автобиографические произведения «Бобби Фишер учит шахматам» и «Мои 60 памятных игр», а также биографические исследования, например «Финал: удивительный взлет и падение Бобби Фишера…» Фрэнка Брэйди. В 2011 году вышел документальный фильм Лиз Гарбус «Бобби Фишер против всего мира».
Премьера фильма «Жертвуя пешкой», рассказывающего о шахматных партиях Фишера и трудностях его гениальности, состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2014 года. Год спустя фильм был выпущен в кинотеатрах США. Режиссером фильма является Эдвард Цвик. Роль Фишера исполнил Тоби Магуайр, а роль Спасского - Лив Шрайбер.
Лив Шрайбер в роли Бориса Спасского и Тоби Магуайр в роли Бобби Фишера в фильме «Жертвуя пешкой» 2014 г. Фото: кадр из фильма