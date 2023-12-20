«Какие щеки у Самиры, копия мамы»: как в соцсетях отреагировали на редкие фото дочки Равшаны Курковой

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она родилась в Узбекистане и выросла в актерской семье. Ее мама Рано Кубаева не только снималась в фильмах, но и трудилась режиссером. А папа - театральная звезда Бахрам Матчанов. И теперь в копилке самой Равшаны десятки ярких ролей.
О личной жизни она долго молчала. Хотя у нее был брак с фотографом Семеном Курковым. После развода звезда оставила себе фамилию экс-мужа.
А в 2004 году у актрисы была свадьба с коллегой Артемом Ткаченко. Однако этот союз оказался не крепким. Они расстались спустя четыре года. После этого Куркова стала вести закрытый образ жизни. Все романы она тщательно скрывала.
А в августе 2021 года артистка неожиданно объявила, что стала мамой. Она полтора года скрывала сына, которого назвала Гаспаром. Тогда она отметила, что его отец - бизнесмен Сергей Амарян. На фото актриса красовалась с маленьким пухлым малышом.
«Мое сердце растет вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни - самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый», – написала она тогда.
Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Тогда многие поклонники были сражены. Некоторые даже заподозрили, что Равшана воспользовалась услугами суррогатной мамы, так как ее не видели с округлившимся животом. Однако артистка никак не стала это комментировать. Вскоре она стала появляться с ребенком на съемках и путешествовать с ним за границу.
«Поддерживал маму на съемках и сразу влюбил в себя всю нашу команду», – делилась звезда.
Артистка постепенно стала отдавать сына в кружки. Он занимался плаванием. А в три года Гаспар стал ходить на джиу-джитсу. Порой также Куркова показывает, как ее сын читает стихи. Поклонники каждый раз восхищаются обаятельным наследником актрисы.
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Так в декабре накануне наступления 2023 года Равшана уехала отдыхать на море. Она делилась новыми кадрами. Гаспар наслаждался солнечной погодой.
«Равшаночка, он же копия вы! Такая мама может только такого прекрасного доброго и светлого сына воспитать, свои качества вложив в него!» – написала подписчица звезды ielinas.
«Разве можно быть таким невозможно красивым малышом?» – заявил siuskadance.
«Берегитесь, девчонки», – присоединилась vladlena.shavonina.
Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети Равшаны Курковой.
В мае 2023 года актриса снова всех поразила. Она показала кадры, на которых красовалась с округлившимся животом. Звезда призналась, что в марте стала мамой во второй раз. На этот раз уже никто не сомневался, что Куркова сама рожала ребенка.
«Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью - в марте я родила Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», – написала она.
И до 31 августа артистка скрывала вторую наследницу. Оказалось, что девочку она назвала Самирой. Также к тому моменту Куркова уже не была в отношениях с Амаряном. Более того, этим же летом его новая девушка родила от него ребенка.
А вот актриса не говорит о новых отношениях и не называет имя отца дочки. На первом фото лица малышки не было видно, но поклонники разглядели темные волосики.
20 декабря 2023 года Равшана перестала прятать лицо девочки. Она показала кадры, которые были сделаны на съемках сериала «Предпоследняя инстанция». Оказалось, что актриса снималась вместе с дочкой, которой теперь уже девять месяцев. Малышка спокойно сидела на руках у мамы.
Она была с не такими густыми волосами, как у брата, но тоже с темными. Также кроха кареглазая. Звезда отметила, что беременная дочкой снималась в сериале «Контакт», поэтому это вторая роль для Самиры.
Дочь Равшаны Курковой Самира. Фото: соцсети Равшаны Курковой
«Самирка - любовь», – заявила артистка.
Поклонники отметили, что малышка похожа на брата, но большинство сошлось во мнение, что она копия - своей мамы. Многие были в восторге от пухлой крохи. Равшана стала получать сотни комментариев под постом со снимками юной актрисы. Реакция на фото была бурной, так как актриса долго прятала дочку от всех. Но оказалось, что режиссер и съемочная группа давно знакомы с малышкой.
«Боже мой, какая сладкая девочка», – написала подписчица sky_is_above__.
«Какая замечательная девочка! И так похожа на братика Гаспара», – присоединилась miniminimosich.
«Какая она хорошенькая», – заявила rybakdmitrienko.
«Какие щеки у Самиры. Копия мамы», – поделилась мнением toda_elf.