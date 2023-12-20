«Какие щеки у Самиры, копия мамы»: как в соцсетях отреагировали на редкие фото дочки Равшаны Курковой

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она родилась в Узбекистане и выросла в актерской семье. Ее мама Рано Кубаева не только снималась в фильмах, но и трудилась режиссером. А папа - театральная звезда Бахрам Матчанов. И теперь в копилке самой Равшаны десятки ярких ролей.

О личной жизни она долго молчала. Хотя у нее был брак с фотографом Семеном Курковым. После развода звезда оставила себе фамилию экс-мужа.