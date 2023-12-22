Турецкий красавец Энгин Акюрек ведет закрытый образ жизни: что известно об актере из сериала «Дочь посла»

Детство и юность

Энгин Акюрек начал свою жизнь в Анкаре 12 октября 1981 года. В столице он провел все свое детство. Отец будущей звезды кинематографа трудился чиновником на госслужбе, мама занималась домашним хозяйством и воспитанием сыновей - старшего Энгина и младшего Эрена.

В юности знаменитость был очень разносторонней личностью. Он только занимался спортом, чаще футболом, но также играл на гитаре и фортепиано.

Об актерской карьере он тогда не задумывался, а мечтал стать адвокатом. Сдав выпускные экзамены с приличным результатом, Энгин отправился учиться в Государственный университет Анкары, причем поступил сразу на два факультета - лингвистический и исторический.

Именно в студенчестве молодого человека заинтересовало актерское мастерство. Он стал заниматься в драматической студии и играть в театральных постановках.

О высшем образовании, которое не пригодилось ему в профессии он не жалел, считая, что это так или иначе повлияло на уровень его интеллекта.

После вуза Энгин попробовал принять участие в популярном шоу, которое ищет таланты и одержал победу в актерском мастерстве. После этого на него сразу же обратили внимание кинорежиссеры и предложили работу.