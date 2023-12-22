Турецкий красавец Энгин Акюрек ведет закрытый образ жизни: что известно об актере из сериала «Дочь посла»

Детство и юность
Энгин Акюрек начал свою жизнь в Анкаре 12 октября 1981 года. В столице он провел все свое детство. Отец будущей звезды кинематографа трудился чиновником на госслужбе, мама занималась домашним хозяйством и воспитанием сыновей - старшего Энгина и младшего Эрена.
В юности знаменитость был очень разносторонней личностью. Он только занимался спортом, чаще футболом, но также играл на гитаре и фортепиано.
Об актерской карьере он тогда не задумывался, а мечтал стать адвокатом. Сдав выпускные экзамены с приличным результатом, Энгин отправился учиться в Государственный университет Анкары, причем поступил сразу на два факультета - лингвистический и исторический.
Именно в студенчестве молодого человека заинтересовало актерское мастерство. Он стал заниматься в драматической студии и играть в театральных постановках.
О высшем образовании, которое не пригодилось ему в профессии он не жалел, считая, что это так или иначе повлияло на уровень его интеллекта.
После вуза Энгин попробовал принять участие в популярном шоу, которое ищет таланты и одержал победу в актерском мастерстве. После этого на него сразу же обратили внимание кинорежиссеры и предложили работу.
Один из самых привлекательных актеров Турции Энгин Акюрек. Фото: соцсети Энгина Акюрека
Карьера в кино
Дебют Энгина Акюрека состоялся в мелодраме «Иностранный жених». Затем он снялся в трагедии «Судьба», роль в которой принесла ему престижную награду на одной из кинопремий Турции.
Сериал о сложной жизни турецких женщин 1970-х годов «В чем вина Фатмагюль?» принес актеру большую популярность. Мелодрама также вышла и на российских телеэкранах, но под другим названием - «Без вины виноватая».
После долговременных съемок в проекте Энгин на пару лет пропал из поля зрения, а уже в 2014 году появился сразу в двух картинах - детективе «Маленькая проблема Эйлюль» и остросюжетной драме «Грязные деньги, лживая любовь», роль в которой принесла ему зрительскую любовь по всему миру.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Актер Энгин Акюрек. Фото: соцсети Энгина Акюрека
В 2017 году актер сыграл главную роль в криминальном сериале «До самой смерти»вместе с другой знаменитой турецкой актрисой Фахрие Эвджен. Затем была еще одна роль в ленте «Дети вверены тебе».
В начале 2019 года зрители увидели Акюрека в новой романтической комедии «Одна любовь две жизни», где Энгин предстал в образе режиссера. В этом же году вышла еще одна громкая премьера с участием актера - «Дочь посла». Здесь его партнершей стала Неслихан Атагюль, которую позже сменила Туба Буйукустун.
Энгин Акюрек в сериале «Дочь посла». Фото: кадр из сериала «Дочь посла»
Личная жизнь
Энгин носит имидж начитанного интеллектуала. Он живет в тихом районе Стамбула и ведет достаточно уединенный образ жизни. Закрытость звезды, несомненно, порождает массу слухов о его личной жизни.
Актеру приписывали роман с партнершей по сериалу «В чем вина Фатмагюль?» Берен Саат, а позже с исполнительницей главной роли в фильме «Грязные деньги, лживая любовь» Тубой Буйукустун.
Энгин не подтвердил ни один из этих слухов, заявив, что с этими актрисами он просто дружит. Роман на съемках «Грязные деньги, лживая любовь» у него действительно был, но с другой знаменитостью - Туваной Тюркай, и ничем серьезным не закончился.
Энгин Акюрек в сериале «Грязные деньги, лживая любовь». Фото: кадр из сериала «Грязные деньги, лживая любовь»
В начале 2018 года в прессе появились предположения о романе Акюрека с актрисой Джансу Дере. Эта новость так и не получила подтверждения, но бурно обсуждалась в Сети, так, что даже вошла в топ-список самых обсуждаемых тем в социальных сетях .
А в 2019 году появилась информация о том, что Энгин встречается с модельером Невбахар Дойуран, и дело даже идет к свадьбе, но пока ничего в статусе актера не изменилось.
После землетрясения в Турции актер принял участие в благотворительной помощи соотечественникам.
Акюрек выпустил собственную книгу «Тишина», состоящую из коротких рассказов. На досуге актер занимается дайвингом.
Энгин Акюрек
Энгин Акюрек и Демет Оздемир в сериале «Меня зовут Фарах». Фото: кадр из сериала «Меня зовут Фарах»
Энгин Акюрек в настоящее время
Актер продолжает работать и по-прежнему востребован. На одной из кинопремий в январе 2023 году он появился с актрисой Демет Оздемир.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro