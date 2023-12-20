Сколько на самом деле было мужей у Равшаны Курковой и кто является отцом ее детей

Жизнь известной актрисы Равшаны Курковой совсем не похожа на тихое болото. Она несколько раз была замужем, имела несколько громких романов и родила двоих детей.

А родилась Равшана в узбекской творческой семье в Ташкенте. При рождении носила фамилию Матчанова. Ее родители — Бахрам Матчанов и Рано Кубаева — профессиональные актеры, мама к тому же еще и кинорежиссер.

В 90-х Равшана Куркова переехала в Москву, поступив на филфак Московского госуниверситета. Окончив вуз, пошла работать по профессии, устроившись на телевидение редактором шоу и помощником режиссера.

С 2002 года начала активно сниматься в сериалах и полнометражных фильмах, хотя ее кинодебют состоялся еще в 1992 году, когда Курковой было всего 12 лет. Она снялась в узбекской драме «Тайна папоротников».

Всего на ее счету около 50 ролей в кино.

Мужья Курковой

Любимых мужчин по некоторым меркам у Равшаны Курковой тоже было немало.

Фамилию Курковой подарил ее первый муж, фотограф Семен Курков, их отношения завязались еще в студенчестве. Молодые мечтали о ребенке, однако их чаяниям не суждено было случиться: беременность Равшане пришлось прервать.

После этой трагедии супруги не смогли найти общего языка и развелись.