Сколько на самом деле было мужей у Равшаны Курковой и кто является отцом ее детей

Жизнь известной актрисы Равшаны Курковой совсем не похожа на тихое болото. Она несколько раз была замужем, имела несколько громких романов и родила двоих детей.
А родилась Равшана в узбекской творческой семье в Ташкенте. При рождении носила фамилию Матчанова. Ее родители — Бахрам Матчанов и Рано Кубаева — профессиональные актеры, мама к тому же еще и кинорежиссер.
В 90-х Равшана Куркова переехала в Москву, поступив на филфак Московского госуниверситета. Окончив вуз, пошла работать по профессии, устроившись на телевидение редактором шоу и помощником режиссера.
С 2002 года начала активно сниматься в сериалах и полнометражных фильмах, хотя ее кинодебют состоялся еще в 1992 году, когда Курковой было всего 12 лет. Она снялась в узбекской драме «Тайна папоротников».
Всего на ее счету около 50 ролей в кино.
Мужья Курковой
Любимых мужчин по некоторым меркам у Равшаны Курковой тоже было немало.
Фамилию Курковой подарил ее первый муж, фотограф Семен Курков, их отношения завязались еще в студенчестве. Молодые мечтали о ребенке, однако их чаяниям не суждено было случиться: беременность Равшане пришлось прервать.
После этой трагедии супруги не смогли найти общего языка и развелись.
Равшана Куркова и Артем Ткаченко. Фото: Global Look Press
Вторым мужем Равшаны Курковой стал артист Артем Ткаченко. Их брак длился всего 4 года: с 2004-го по 2008-й. Отношения супругов были неплохими, но взгляды на семейную жизнь расходились кардинально.
Актриса не мыслила семьи без детей, а артист не был готов к продолжению рода. Паре пришлось расстаться.
Гражданские отношения Курковой и тайные дети
После неудачного брака Равшана Куркова перестала стремиться идти с ЗАГС и завязала гражданские отношения с продюсером Ильей Бачуриным, с которым часто появлялась на светских мероприятиях. Публика прочила им светлое совместное будущее, но их союз продержался опять всего 4 года.
Равшана Куркова и Илья Бачурин. Фото: Global Look Press
Так и не оставившая мечту о детях, Равшана Куркова в 2012 году неожиданно заявила, что у нее есть сын Гаспар и показала фото малыша в соцсетях. Публика была ошеломлена, ведь она ни разу не видела актрису с животиком, а тут уже годовалый ребенок.
Стало известно, что Равшана Куркова уже несколько лет состоит в отношениях с бизнесменом Сергеем Амаряном, совладельцем боксерского клуба. И сын родился от него.
На этом сюрпризы от Равшаны Курковой не закончились, в этом году она вновь тайно родила дочь, назвав ее Самирой.
Официально она не говорила, кто является отцом ребенка. Но некоторые поклонники уверены, что это Сергей Амарян.
Сергей Амарян. Фото: соцсети Сергея Амаряна
«Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается», — говорила артистка.
«Вы очень красивая мама!», «Материнство вам к лицу!», «Очень милая мама и прелестные дети», «Сыночек очень похож на папу, такой лапочка», — пишут про Равшану Куркову в Сети.
Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Источники: Teleprogramma.pro, «Википедия», news.ru.
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