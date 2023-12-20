Как Сергей Рост стал звездой 90-х, почему разругался с Дмитрием Нагиевым и чем занимается сегодня

В вузе Сергей познакомился с Дмитрием Нагиевым, и они вместе начали развивать свои актерские способности, ставили спектакли, выступали с миниатюрами на студенческой сцене.

Именно Нагиев посоветовал товарищу взять псевдоним «Рост» для сцены, так как вместе они смотрелись довольно иронично – высокий Дмитрий и низкорослый (165 см при весе 85 кг) Сергей. Так начинающий юморист обыграл свою особенность.

Начало карьеры

В 1993 году Рост устроился работать на радио «Модерн» в Петербурге, стал ведущим вместе с Дмитрием Нагиевым, Аркадием Арнаутским и Аллой Щелищевой (Алисой Шер). Они вместе проработали до 1996 года и поняли, что им стало тесно в радиорубке.