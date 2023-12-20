Как Сергей Рост стал звездой 90-х, почему разругался с Дмитрием Нагиевым и чем занимается сегодня

Сергей Рост родился в Ленинграде 3 марта 1965 года в семье инженеров – Раисы Нетковой и Анатолия Титивина, имеет украинские и болгарские корни. В детстве занимался борьбой, по окончании школы отслужил в армии, а демобилизовавшись, поступил в институт сценических искусств на факультет сценографии и театральной технологии.
Сергей Рост в детстве. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
В вузе Сергей познакомился с Дмитрием Нагиевым, и они вместе начали развивать свои актерские способности, ставили спектакли, выступали с миниатюрами на студенческой сцене.
Именно Нагиев посоветовал товарищу взять псевдоним «Рост» для сцены, так как вместе они смотрелись довольно иронично – высокий Дмитрий и низкорослый (165 см при весе 85 кг) Сергей. Так начинающий юморист обыграл свою особенность.
Начало карьеры
В 1993 году Рост устроился работать на радио «Модерн» в Петербурге, стал ведущим вместе с Дмитрием Нагиевым, Аркадием Арнаутским и Аллой Щелищевой (Алисой Шер). Они вместе проработали до 1996 года и поняли, что им стало тесно в радиорубке.
Сергей Рост (слева) на радио "Модерн" с Дмитрием Нагиевым и братьями Запашными. Фото: "ВКонтакте" С.Роста
В паре с Дмитрием Нагиевым Сергей Рост появляется на СТС в 1996 году с развлекательным шоу «Осторожно, модерн!». Затем были «Полный модерн!», «Осторожно, модерн 2», где артисты исполняли комичные роли и разыгрывали скетчи на различные бытовые темы. Все роли, в том числе женские, исполняли Рост и Нагиев. Сценариями занимался Сергей в соавторстве с Анной Пармас.
Сергей Рост (слева) в программе "Осторожно, модерн!". Кадр из программы
В 2004 году Рост покинул проект, поскольку с Нагиевым у них начались разногласия. Дмитрий хотел остаться в кадре один, а Сергей чтобы продолжал писать сценарии. По мнению Роста, у товарища началась звездная болезнь, и оставаться на таких условиях он не видел для себя смысла.
Телевидение
После ухода из проекта Рост столкнулся с трудностями. Поддержку ему оказал Александр Цекало, шоумена начали приглашать на телевидение в качестве ведущего. На РЕН ТВ он стал вести шоу «Шестое чувство», а на СТС – программу «Поколение СТС» и играл в «Слава Богу, ты пришел!». Затем как юморист снимался в программе «Субботний вечер», «Петросян-шоу» и «Дом культуры и смеха» на «России 1». И стал чаще появляться в кино.
Сергей Рост в программе "Слава Богу, ты пришел!". Кадр из программы
Кинокарьера
В кино Рост успел сняться еще во времена шоу «Осторожно, модерн!», в паре с Дмитрием Нагиевым. Боевик «Чистилище» (1997) стал дебютным в карьере актера.
Затем Рост появился в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Сыщики», «Две судьбы», «Мангуст», «Приключения мага». В 2010-е годы его фильмография пополнилась такими проектами, как «Литейный», «Универ. Новая общага», «Ищейка», «Деффчонки» и другими.
Сергей Рост в фильме "Проклятый чиновник". Кадр из фильма
В 2019 году Рост по приглашению режиссера Анны Пармас появился в комедии «Давай разведемся!», а в 2021 году исполнил роль Соломатина в сериале «Вертинский», в фильме «Проклятый чиновник» сыграл главу администрации поселка. Также снялся в сериале «Нереалити» в 2022 году.
Театр
Проявил себя Рост и как театральный актер и режиссер. С его участием зрители видели антрепризы «Рыба на четверых», «Левша», «Дублеры», «Мужской стриптиз», «Осторожно, Рост!», «Свидание на четверых», «Ищу обманутого мужа», «Женюсь по объявлению» и других.
Сергей Рост в театре. Фото: "ВКонтакте" С.Роста
Личная жизнь
В молодости популярный Рост крутил романы направо и налево. Он позднее признавался, что надо было тогда остепениться и жениться. Но было непросто не поддаваться искушениям. Поэтому лишь после 43 лет он впервые женился.
Сергей Рост с женой Ольгой. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
Его женой стала журналистка Ольга, с которой он повстречался в кругу общих знакомых. Она попросила у него интервью, после чего они стали общаться. Спустя год ухаживаний девушка, которая, к слову, была на 20 лет моложе него, ответила взаимностью актеру, и они сыграли свадьбу.
Сергей Рост с дочкой Анфисой. Фото: "ВКонтакте" С.Роста
В 2011 году Рост впервые стал отцом. Жена подарила ему дочку Анфису. Правда, вскоре семейную лодку начало штормить. Ольга жутко стала ревновать мужа, за которым по-прежнему ходили толпы поклонниц, хотя актер оставался верен супруге. В итоге скандалы разрушили отношения, и Сергей решил их прекратить.
«У нас просто не стало гармонии, к которой мы стремились. Я считал, что у нас все наладится, но ошибся. Из-за дочки я долго не хотел уходить. А потом я понял, что мой ребенок не должен видеть конфликтов между родителями», - рассказал актер в программе «Судьба человека» в 2021 году.
После развода бывшая жена не давала ему видеться с дочкой, а потом и вовсе увезла на Бали, где Анфиса живет по сей день. Разлуку с наследницей актер переживает тяжело.
Карьера сегодня
Сейчас Рост по-прежнему востребованный кино- и театральный актер. Он в 2023 году успел сняться в фильме «Квест», комедии «Сбитые летчики», «Сюрприз для покойника». О личной жизни звезда не распространяется, предпочитая держать ее подальше от посторонних.
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