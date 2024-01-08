Почему Коля Герасимов не влюбился в Алису: главная загадка «Гостьи из будущего»

Алиса Селезнева стала для мальчишек Советского Союза настоящей супергероиней. Отважная, загадочная, летающая в Космос, как к себе на дачу. А еще – красивая, с огромными выразительными глазами, в которых пряталась тайна.
В нее были влюблены все! Кроме главного героя «Гостьи из будущего» - Коли Герасимова. Почему же между центральными персонажами фантастической сказки – мальчиком и девочкой, подростками, - не возникло даже намека на романтические чувства? Попробуем разобраться.
Версия первая – чтобы фильм не запретила цензура
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Возможно, режиссер Павел Арсенов не хотел, чтобы чувства подростков заслонили от зрителей главное – фантастические элементы? Машина времени, поразительный прибор миелофон, читающий мысли, космические пираты, героический робот… Вот на чем должно сосредоточиться внимание каждого, кто будет смотреть фильм. Может быть, авторам не хотелось, чтобы зрители переключились на любовную линию между главными героями? Или не хотели ставить кино под удар – ведь в СССР действовала жесткая цензура, и фильм, где показывалась бы любовь школьников, могли запретить к показу.
Почему-то в это объяснение верится слабо. Ведь многие детские фильмы тех лет не обходились без романтических чувств, что вполне естественно – когда еще и влюбляться в одноклассников, как не в 13-14 лет? Вспомните хотя бы «Приключения Буратино» - какие серенады там поет Пьеро обожаемой Мальвине! А ведь эта сказка и вовсе для младшего школьного возраста.
И в «Приключениях Электроника» просматривается намек на романтику – во всяком случае, Сыроежкин смотрит на симпатичную Майю вполне влюбленными глазами, зритель понимает, что в будущем между ними может развиться нечто большее, чем просто дружба.
Сюжет «Приключений Петрова и Васечкина» и вовсе целиком выстроен вокруг любви и соперничества двух друзей за сердце красавицы Маши. Причем в советском кино умели показать первое чувство удивительно тонко и бережно, без малейшего намека на пошлость.
А вот «Гостья из будущего» обошлась без этого важного момента. В финале фильма, когда Алиса предсказывает одноклассникам их будущее, зрители с удивлением слышат о том, что Коля Герасимов, оказывается, будет посвящать стихи Лене Домбазовой – девочке, которая за все время лишь пару раз мелькнула на экране и ничем себя не проявила. И это – после знакомства с Алисой? С трудом верится…
Версия вторая – Коля недостоин Алисы
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Точнее, он так думает. Коля прекрасно понимает: он – обыкновенный троечник без особых способностей, а значит, вряд ли сможет заинтересовать «супергерл» из будущего. Алиса знает «всего» восемь языков, лучше всех прыгает и бегает, да что там – она лучшая во всем! Куда ему до такой девочки…
Добавьте к этому чувство вины, которое наверняка мучило его после вынужденной кражи миелофона. Ведь получается, что Коля втянул Алису в неприятности, это из-за него ей пришлось все бросить и мчаться в прошлое, из-за него она получила сотрясение мозга и лежала в больнице, из-за него подвергалась опасности. Скромный, стеснительный и совестливый Коля даже и мысли не допускал о том, что после всего случившегося Алиса почувствует к нему симпатию.
Версия третья – все равно это безнадежно
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Даже если бы между подростками и начался «школьный роман», - какое продолжение могло бы у него быть? Да никакого. Ведь Алиса во времена Коли еще не родилась. Ей предстоит родиться на сто лет позже, чем он. Она – из поколения праправнуков. Так какой смысл во всем этом? Не стоит даже начинать.
Версия четвертая – чтобы уберечь Алешу Фомкина
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
А еще Павел Арсенов вполне мог опасаться, что, покажи он на экране любовь Коли к Алисе, зрители-мальчишки возмутились бы и стали ревновать, что привело бы к травле исполнителя главной роли – Алеши Фомкина.
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Думается, эта версия не лишена правдоподобности. Ведь после выхода фильма на экраны у Наташи Гусевой, сыгравшей Алису, появилась целая армия поклонников. Они караулили у подъезда и возле школы, звонили ей домой, писали письма… В конце концов, как известно, повзрослевшая Наташа вышла замуж за одного из самых упорных поклонников. Правда, потом развелась с ним – но это уже совсем другая история.