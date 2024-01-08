Почему Коля Герасимов не влюбился в Алису: главная загадка «Гостьи из будущего»

Возможно, режиссер Павел Арсенов не хотел, чтобы чувства подростков заслонили от зрителей главное – фантастические элементы? Машина времени, поразительный прибор миелофон, читающий мысли, космические пираты, героический робот… Вот на чем должно сосредоточиться внимание каждого, кто будет смотреть фильм. Может быть, авторам не хотелось, чтобы зрители переключились на любовную линию между главными героями? Или не хотели ставить кино под удар – ведь в СССР действовала жесткая цензура, и фильм, где показывалась бы любовь школьников, могли запретить к показу.

Почему-то в это объяснение верится слабо. Ведь многие детские фильмы тех лет не обходились без романтических чувств, что вполне естественно – когда еще и влюбляться в одноклассников, как не в 13-14 лет? Вспомните хотя бы «Приключения Буратино» - какие серенады там поет Пьеро обожаемой Мальвине! А ведь эта сказка и вовсе для младшего школьного возраста.

И в «Приключениях Электроника» просматривается намек на романтику – во всяком случае, Сыроежкин смотрит на симпатичную Майю вполне влюбленными глазами, зритель понимает, что в будущем между ними может развиться нечто большее, чем просто дружба.

Сюжет «Приключений Петрова и Васечкина» и вовсе целиком выстроен вокруг любви и соперничества двух друзей за сердце красавицы Маши. Причем в советском кино умели показать первое чувство удивительно тонко и бережно, без малейшего намека на пошлость.

А вот «Гостья из будущего» обошлась без этого важного момента. В финале фильма, когда Алиса предсказывает одноклассникам их будущее, зрители с удивлением слышат о том, что Коля Герасимов, оказывается, будет посвящать стихи Лене Домбазовой – девочке, которая за все время лишь пару раз мелькнула на экране и ничем себя не проявила. И это – после знакомства с Алисой? С трудом верится…

Версия вторая – Коля недостоин Алисы