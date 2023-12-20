В поисках единственного: Алена Ашмарина из «Дома-2» стала многодетной мамой, но не смогла построить любовь

Детство и юность

Алена Ашмарина, в девичестве Иваненко родилась в Венгрии 23 июля 1986 года. Отец Алены был военным, поэтому семья некоторое время находилась вдали от родины. Вскоре Иваненко вернулись в Москву.

Алена с детства проявляла творческие таланты. Родители водили ее на вокал, бальные танцы и живопись. Девочка участвовала в соревнованиях по танцам и добилась значительного успеха.

Юная девушка была недовольна собственной внешностью и в 15 лет задумала увеличить свой бюст. Но родители не позволили. Поэтому, став самостоятельной, Алена провела ряд пластических операций, в то числе по увеличению груди.

Девушка планировала стать актрисой и поступила в театральный вуз, но влюбилась. Избранник не спешил обеспечивать их безбедное существование и Алене пришлось самой зарабатывать. Начала он с мастера по наращиванию волос и вскоре стала директором собственной студии.