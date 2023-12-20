В поисках единственного: Алена Ашмарина из «Дома-2» стала многодетной мамой, но не смогла построить любовь

Детство и юность
Алена Ашмарина, в девичестве Иваненко родилась в Венгрии 23 июля 1986 года. Отец Алены был военным, поэтому семья некоторое время находилась вдали от родины. Вскоре Иваненко вернулись в Москву.
Алена с детства проявляла творческие таланты. Родители водили ее на вокал, бальные танцы и живопись. Девочка участвовала в соревнованиях по танцам и добилась значительного успеха.
Юная девушка была недовольна собственной внешностью и в 15 лет задумала увеличить свой бюст. Но родители не позволили. Поэтому, став самостоятельной, Алена провела ряд пластических операций, в то числе по увеличению груди.
Девушка планировала стать актрисой и поступила в театральный вуз, но влюбилась. Избранник не спешил обеспечивать их безбедное существование и Алене пришлось самой зарабатывать. Начала он с мастера по наращиванию волос и вскоре стала директором собственной студии.
Алена Ашмарина и Ольга Бузова. Фото: соцсети
Телепроекты
В 2011 году Ашмарина впервые появилась на телевидении. Она приняла участие в популярной тогда кулинарной передаче на Рен-ТВ «Званый ужин».
Затем Алена снялась в реалити-шоу «Каникулы в Мексике». Но на проекте была недолго, отношения не построила и создала себе имидж взбалмошной и скандальной особы. Тогда девушка не расстроилась и приняла решение отправиться на телестройку «Дом-2».
«Дом-2»
При своем появлении Алена понравилась многим участникам мужского пола. Александр Гобозов был безумно влюблен в девушку, несмотря на то что еще состоял в браке с Алианой Гобозовой-Устиненко. После пары свиданий, он предложил заселиться в городские квартиры. Мать Александра тоже поддержала сына.
Ради Ашмариной Саша решил развестись. Но в это время Алене приглянулся другой участник шоу Егор Халявин, правда, она быстро остыла, не желая стать очередной в списке его побед.
В тот момент и произошло знакомство с Ильей Григоренко. Молодой хоккеист до этого встречался с рыжеволосой Татьяны Кирилюк и не отличался примерным поведением. Отношения Ашмариной с Григоренко были полны страсти. Зрители наблюдали за их бурными ссорами с драками и уходами и не менее бурными примирениями.
Алена Ашмарина с детьми и Ильей Григоренко. Фото: соцсети Алены Ашмариной
Однажды Илья даже изменил своей девушке с Камилой Коробейниковой. Но, переборов все испытания и пройдя сложный путь притирки, экранная любовь стала реальной.
Личная жизнь
Впервые Алена Иваненко вышла замуж за успешного предпринимателя Германа Ашмарина. Через год свиданий и ухаживаний девушка сдалась, и вскоре пара поженилась.
В семье появилась дочь Патрисия, но даже это не спасло брак. Алена и Герман развелись. Точные причины неизвестны. В Сети говорят, что расстаться влюбленные могли из-за злоупотребления мужа спиртным, ревности или чрезмерной занятости на работе.
Роман с Ильей Григоренко
В конце июля 2018 года в СМИ появилась информация, что в паре Ильи Григоренко и Ашмариной родилась дочь. А ближе к Новому году Илья написал в социальной сети, что они с возлюбленной расстались. Но в феврале пара объявило о намеченном на лето бракосочетании.
Но все же вместе им было быть не суждено и вскоре последовал окончательный разрыв отношений.
Отношения с Жан-Полем
Через некоторое время Алена поделилась с подписчиками новостью о своем новом возлюбленном. Им стал бизнес-тренер и сотрудник администрации подмосковного города Балашиха Жан-Поль Чуркин.
В мае 2020 года Алена вновь забеременела. К ее удивлению, а также ее поклонников, УЗИ показало двойню. Возлюбленный испугался ответственности, тогда Ашмарина разорвала с ним отношения, назвав трусом и предателем.
Алена Ашмарина с Жан-Полем и дочерьми. Фото: соцсети
В начале июня девушка купила таунхаус в Подмосковье в 30 км от МКАДа, площадью 145 кв. м. А зимой 2021 года родились девочки Ариана и Аврора.
Даже став многодетной матерью, Алена все еще верила в настоящую любовь и не теряла надежду встретить своего человека.
Весной 2021 года у Ашмариной начались новые романтические отношения. Как позже стало ясно, избранником звезды «Дома-2» стал тиктокер под ником SayRammi. Молодой человек не только готов был принять четверых детей Алены, но и мечтал обзавестись общим ребенком. Однако в августе Ашмарина и Рами расстались.
Через год отец двойняшек Жан-Поль попросил прощения у Алены за свое недостойное поведение и сделал ей предложение. Она ответила согласием. Торжество назначили на август 2023 года, но оно не состоялось. В мае Алена сообщила том, что они с Чуркиным расстались, и он встречается с другой.
Алена Ашмарина из «Дома-2» с Рами и дочками. Фото: соцсети
Алена Ашмарина в настоящее время
Ашмарина продолжает развивать свой бьюти-бизнес. Также она занимается обучением по наращиванию волос, в том числе в онлайн-формате.
В октябре 2023 года у Алены начались проблемы со здоровьем. Он падала в обморок и ее госпитализировали с множественными сотрясениями мозга и подозрением на межреберную невралгию. Выяснилось, что у нее повреждены легкие и ребра, а также наблюдается внутреннее кровотечение. Ашмарина провела в реанимации пять дней. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, благодаря чему она была переведена в обычную палату.
Позже Алена рассказала о причинах резкого ухудшения состояния. Она посещала сеанс иглотерапевта, где специалист случайно проколол ей легкое. После того, как вернулась домой, почувствовала недомогание. Как затем выяснилось, у нее был левосторонний пневмоторакс.
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Алена Ашмарина со своей семье. Фото: соцсети Алены Ашмариной