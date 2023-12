Если у рок-н-ролла есть имя, то это Чак Берри: биография родоначальника жанра

В конце 1952 года пианист по имени Джонни Джонсон позвонил Чаку Берри и попросил его сыграть новогоднее шоу в клубе Cosmopolitan в Сент-Луисе. После чего группа стала стабильно играть в клубе в течение следующих трех лет. Влияние Берри изменило не только название группы (на Chuck Berry Combo), но и ее стиль. Музыка представляла собой в основном динамичную комбинацию кантри, поп-музыки и ритм-н-блюза. Берри также восхищался комизмом певца Луи Джордана, который он добавлял в свои выступления. Стоит отметить, что они играли в высококлассном ночном клубе для чернокожих в Восточном Сент-Луисе, который начал привлекать даже белых посетителей.

Рождение рок-н-ролла

Чак Берри жаждал записывать пластинки, и его поездка в Чикаго привела к двухминутной беседе с его кумиром Мадди Уотерсом, который посоветовал ему обратиться в Chess Records. Прослушав самодельную демо-запись Берри, президент лейбла Леонард Чесс признался, что ему понравилась деревенская мелодия под названием Ida Red, и быстро назначил сессию на 21 мая 1955 года.

Во время сессии название было изменено на Maybellene. Берри немедленно предложили контракт. В течение нескольких месяцев композиция Maybellene достигла № 1 в чартах R & B и № 5 в поп-чартах. Благодаря уникальному сочетанию энд-блюзовых ритмов, гитарных «облизываний» в стиле кантри и привкусу чикагского блюза многие историки музыки считают Maybellene первым произведением в жанре рок-н-ролла.

От Берри быстро последовало множество других уникальных синглов, которые продолжали формировать новый жанр рок-н-ролла: Roll Over, Beethoven, Too Much Monkey Business и «Кареглазый красавчик». Берри удалось привлечь внимание также белой молодежи, не оттолкнув своих чернокожих поклонников, смешав блюз и R & B с повествованием, затрагивающим животрепещущие молодежные темы. В конце 1950-х такие песни, как Johnny B. Goode, Sweet Little Sixteen и Carol сумели пробиться в топ-10 поп-чартов, достигнув равной популярности у молодежи по обе стороны расового разделения.

«Я делал пластинки для людей, которые их покупали, — сказал Берри. — Ни цветных, ни этнических, ни политических — я этого не хочу, никогда не хотел».

Берри также был популярным живым исполнителем. Он был известен своей «утиной походкой», которую он создал, когда ребенком «прыгал вперед» под столом, чтобы гоняться за мячом. За несколько лет Чак Берри превратился из местного сборщика блюза в Сент-Луисе, зарабатывающего 15 долларов за вечер, в сенсацию, зарабатывающую более чем в сто раз больше, придя на заре нового направления популярной музыки, называемого рок-н-ролл. Берри был оплотом концертной деятельности середины 50-х.