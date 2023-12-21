Если у рок-н-ролла есть имя, то это Чак Берри: биография родоначальника жанра

Ранняя жизнь в Сент-Луисе

Чак Берри родился 18 октября 1926 года в Сент-Луисе, штат Миссури, и был четвертым ребенком в семье из шести человек. Он вырос в северном районе Сент-Луиса, известном как the Ville («Деревня») — районе, где в то время жило много чернокожих представителей среднего класса Сент-Луиса. Его отец был подрядчиком и дьяконом близлежащей баптистской церкви, а мать — квалифицированным директором. Район был настолько изолированным от других районов с белым населением, что Берри никогда даже не сталкивался с белым человеком, пока в возрасте трех лет не увидел, как несколько белых пожарных тушат пожар.

«Я думал, они были так напуганы, что их лица побелели от страха приближаться к большому костру, — однажды вспоминал он. — Папа сказал мне, что они были белыми людьми, и их кожа всегда была такой белой, днем или ночью».

Берри в детстве имел самые разные увлечения. Он с удовольствием помогал отцу по плотницкому делу. С удовольствием занимался фотографией: в этом ему помогал родной дядя Гарри Дэвис, который был профессиональным фотографом. Берри также рано проявил музыкальные способности, начав петь в церковном хоре в возрасте шести лет. Он посещал среднюю школу Самнера — престижное частное учебное заведение, которое было первой полностью чернокожей средней школой к западу от Миссисипи.

На ежегодном школьном шоу талантов Берри исполнил песню Джея Макшанна Confessin' the Blues под аккомпанемент друга на гитаре. Хотя администрация школы разозлилась на то, что они сочли грубым содержанием песни, исполнение имело огромный успех у учащихся и пробудило интерес Берри к самостоятельному обучению игре на музыкальном инструменте. Вскоре после этого он начал брать уроки игры на гитаре у местной легенды джаза Айры Харриса.

В старших классах Берри прослыл нарушителем спокойствия. Он мало интересовался учебой и чувствовал себя скованным строгими приличиями и дисциплиной. В 1944 году, в возрасте 17 лет, Берри и двое ее друзей, бросив учебу, отправились в импровизированное путешествие по Калифорнии. По дороге в Канзас-Сити на автомобильной парковке они нашли пистолет и решили подзаработать грабежом. Размахивая пистолетом, они ограбили пекарню, магазин одежды и парикмахерскую, затем угнали машину, прежде чем были арестованы дорожными патрульными. Трое молодых людей получили максимальное наказание — 10 лет тюремного заключения, — несмотря на то что были несовершеннолетними и совершали преступления впервые.