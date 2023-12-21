Если у рок-н-ролла есть имя, то это Чак Берри: биография родоначальника жанра

Кем был Чак Берри?
Чак Берри — афроамериканский гитарист, певец и автор песен. Если кого-то и можно назвать главной фигурой рок-н-ролла, так это Чака Берри. Его музыка, тексты и свободный дух произвели неизгладимое впечатление на миллионы молодых людей, включая «Битлз» и «Роллинг Стоунз». Он отпраздновал рождение рок-н-ролла в 1955 году.
С каждым годом все больше и больше людей осознают его огромное влияние. Рок-н-ролл был началом, пусть и предварительным, массового сознания, если не образа жизни. Его песни были гимном поколению. Чак Берри соединил некоторые из самых резонансных и остроумных текстов поп-музыки с музыкой с блюзовым низом и верхом в стиле кантри, отметив результаты своей фирменной игрой на двухструнной гитаре. Благодаря содержательным текстам и характерному исполнению Берри стал одной из самых влиятельных фигур в истории рок-музыки.
Чак Берри, около 1960 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь в Сент-Луисе
Чак Берри родился 18 октября 1926 года в Сент-Луисе, штат Миссури, и был четвертым ребенком в семье из шести человек. Он вырос в северном районе Сент-Луиса, известном как the Ville («Деревня») — районе, где в то время жило много чернокожих представителей среднего класса Сент-Луиса. Его отец был подрядчиком и дьяконом близлежащей баптистской церкви, а мать — квалифицированным директором. Район был настолько изолированным от других районов с белым населением, что Берри никогда даже не сталкивался с белым человеком, пока в возрасте трех лет не увидел, как несколько белых пожарных тушат пожар.
«Я думал, они были так напуганы, что их лица побелели от страха приближаться к большому костру, — однажды вспоминал он. — Папа сказал мне, что они были белыми людьми, и их кожа всегда была такой белой, днем или ночью».
Берри в детстве имел самые разные увлечения. Он с удовольствием помогал отцу по плотницкому делу. С удовольствием занимался фотографией: в этом ему помогал родной дядя Гарри Дэвис, который был профессиональным фотографом. Берри также рано проявил музыкальные способности, начав петь в церковном хоре в возрасте шести лет. Он посещал среднюю школу Самнера — престижное частное учебное заведение, которое было первой полностью чернокожей средней школой к западу от Миссисипи.
На ежегодном школьном шоу талантов Берри исполнил песню Джея Макшанна Confessin' the Blues под аккомпанемент друга на гитаре. Хотя администрация школы разозлилась на то, что они сочли грубым содержанием песни, исполнение имело огромный успех у учащихся и пробудило интерес Берри к самостоятельному обучению игре на музыкальном инструменте. Вскоре после этого он начал брать уроки игры на гитаре у местной легенды джаза Айры Харриса.
В старших классах Берри прослыл нарушителем спокойствия. Он мало интересовался учебой и чувствовал себя скованным строгими приличиями и дисциплиной. В 1944 году, в возрасте 17 лет, Берри и двое ее друзей, бросив учебу, отправились в импровизированное путешествие по Калифорнии. По дороге в Канзас-Сити на автомобильной парковке они нашли пистолет и решили подзаработать грабежом. Размахивая пистолетом, они ограбили пекарню, магазин одежды и парикмахерскую, затем угнали машину, прежде чем были арестованы дорожными патрульными. Трое молодых людей получили максимальное наказание — 10 лет тюремного заключения, — несмотря на то что были несовершеннолетними и совершали преступления впервые.
Чак Берри в молодости. Фото: соцсети
Отсидев три года, Берри был освобожден за примерное поведение из исправительного учреждения промежуточного содержания для молодых людей в Алгоа, недалеко от Джефферсон-Сити, штат Миссури, в свой 21-й день рождения в 1947 году. После освобождения из тюрьмы Берри женился на Теметте (Тодди) Саггс 28 октября 1948 года.
Брак оказался крепким, о чем свидетельствует тот факт, что супруги прожили вместе всю жизнь и у них было четверо детей. Берри в это время работал на нескольких должностях в Сент-Луисе, в том числе парикмахером, фотографом и уборщиком на автозаводе. Кроме того, он подрабатывал, исполняя блюзовые произведения в клубах Сент-Луиса. Благодаря своим ярким шоу Берри быстро завоевал репутацию.
Чак Берри на сцене, 1950 год. Фото: соцсети
В конце 1952 года пианист по имени Джонни Джонсон позвонил Чаку Берри и попросил его сыграть новогоднее шоу в клубе Cosmopolitan в Сент-Луисе. После чего группа стала стабильно играть в клубе в течение следующих трех лет. Влияние Берри изменило не только название группы (на Chuck Berry Combo), но и ее стиль. Музыка представляла собой в основном динамичную комбинацию кантри, поп-музыки и ритм-н-блюза. Берри также восхищался комизмом певца Луи Джордана, который он добавлял в свои выступления. Стоит отметить, что они играли в высококлассном ночном клубе для чернокожих в Восточном Сент-Луисе, который начал привлекать даже белых посетителей.
Рождение рок-н-ролла
Чак Берри жаждал записывать пластинки, и его поездка в Чикаго привела к двухминутной беседе с его кумиром Мадди Уотерсом, который посоветовал ему обратиться в Chess Records. Прослушав самодельную демо-запись Берри, президент лейбла Леонард Чесс признался, что ему понравилась деревенская мелодия под названием Ida Red, и быстро назначил сессию на 21 мая 1955 года.
Во время сессии название было изменено на Maybellene. Берри немедленно предложили контракт. В течение нескольких месяцев композиция Maybellene достигла № 1 в чартах R & B и № 5 в поп-чартах. Благодаря уникальному сочетанию энд-блюзовых ритмов, гитарных «облизываний» в стиле кантри и привкусу чикагского блюза многие историки музыки считают Maybellene первым произведением в жанре рок-н-ролла.
От Берри быстро последовало множество других уникальных синглов, которые продолжали формировать новый жанр рок-н-ролла: Roll Over, Beethoven, Too Much Monkey Business и «Кареглазый красавчик». Берри удалось привлечь внимание также белой молодежи, не оттолкнув своих чернокожих поклонников, смешав блюз и R & B с повествованием, затрагивающим животрепещущие молодежные темы. В конце 1950-х такие песни, как Johnny B. Goode, Sweet Little Sixteen и Carol сумели пробиться в топ-10 поп-чартов, достигнув равной популярности у молодежи по обе стороны расового разделения.
«Я делал пластинки для людей, которые их покупали, — сказал Берри. — Ни цветных, ни этнических, ни политических — я этого не хочу, никогда не хотел».
Берри также был популярным живым исполнителем. Он был известен своей «утиной походкой», которую он создал, когда ребенком «прыгал вперед» под столом, чтобы гоняться за мячом. За несколько лет Чак Берри превратился из местного сборщика блюза в Сент-Луисе, зарабатывающего 15 долларов за вечер, в сенсацию, зарабатывающую более чем в сто раз больше, придя на заре нового направления популярной музыки, называемого рок-н-ролл. Берри был оплотом концертной деятельности середины 50-х.
Чак Берри. 1958 год. Фото: соцсети
И все шло гладко до 1961 года, когда он был осужден по Закону Манна за незаконную перевозку девочки-подростка через границу штата в «аморальных целях». В 1958 году Чак Берри открыл Club Bandstand в деловом районе, где преобладали белые, в центре Сент-Луиса. После откровенно расистского первого судебного процесса, который был отклонен, он был признан виновным на втором. Чак Берри провел два года в федеральной тюрьме в Индиане, что оставило его озлобленным.
К тому времени, когда Чака Берри освободили из тюрьмы, такие группы, как «Битлз» и «Роллинг Стоунз», записывали версии классических произведений Берри и представляли его музыку новой аудитории. Вместо того, чтобы смириться с прошлым, Берри оказался в разгаре мирового бит-бума, где его музыка стала центральным элементом. В 1970-х Берри гастролировал на основе своих предыдущих успехов.
Чак Берри много лет был в разъездах, имея с собой только свою гитару Gibson, уверенный, что сможет нанять группу, которая уже знала его музыку, куда бы он ни пошел. Среди многих руководителей оркестра, исполнявших роль дублера с Чаком Берри, были Брюс Спрингстин и Стив Миллер, когда каждый только начинал свою карьеру.
Спрингстин рассказал позднее, что Берри даже не предоставлял группе сет-лист и просто ожидал, что музыканты будут следовать его примеру после каждого гитарного вступления. Берри при этом не разговаривал с группой и не поблагодарил ее после выступления.
Чак Берри принимает участие в 14-часовом концерте «Возрождение рок-н-ролла в Торонто», Торонто, Канада, 4 сентября 1969 года. Фото: Global Look Press
Берри выпустил один из своих последних альбомов оригинальной музыки, Rock It, получивший довольно положительные отзывы в 1979 году. Хотя Берри продолжал выступать и в 1990-е, ему никогда не вернуть ту притягательную энергию и оригинальность, которые впервые привели его к славе в 50-е и 60-е годы.
Проблемы с законом и налоговой службой преследовали его на протяжении многих лет. Незадолго до выступления Джимми Картера в Белом доме в июне 1979 года IRS обвинило Берри в уклонении от уплаты подоходного налога, и в 1979 году он отбыл 100-дневный тюремный срок. В 1988 году в Нью-Йорке он заплатил штраф в размере 250 долларов, чтобы урегулировать Иск на 5 миллионов долларов от женщины, которую он якобы ударил кулаком по лицу.
В 1990 году полиция провела обыск в его доме и, обнаружив 62 грамма марихуаны и видеозаписи женщин (одна из которых, очевидно, была несовершеннолетней), пользовавшихся туалетом в ресторане Berry Park, выдвинула против Берри обвинения в совершении уголовного преступления, связанного с жестоким обращением с детьми. Чтобы снять обвинения, Берри согласился признать себя виновным в одном правонарушении, связанном с хранением запрещенным веществ. Берри приговорили к шести месяцам условного тюремного заключения, дали два года испытательного срока без надзора и обязали пожертвовать 5000 долларов местной больнице.
Зал славы рок-н-ролла
Берри по-прежнему остается одним из самых влиятельных музыкантов жанра. В 1985 году он получил премию «Грэмми» за прижизненные достижения. Год спустя, в 1986 году, он стал первым приглашенным в Зал славы рок-н-ролла. Возможно, лучшим показателем влияния Берри является степень, в которой другие популярные исполнители копировали его творчество. The Beach Boys, the Rolling Stones и the Beatles записали каверы на различные песни Чака Берри, и влияние Берри — как тонкое, так и глубокое, пронизывает всю их музыку.
Чак Берри в театре Palace 22 августа 1997 года. Миртл-Бич, Южная Каролина, США. Фото: Global Look Press
Представляя Берри в Зале славы рок-н-ролла, Кит Ричардс из the Rolling Stones сказал:
«Мне очень трудно говорить о Чаке Берри, потому что я запомнил все его песни, которые он когда-либо исполнял. Это человек, с которого все началось!»
В свой 90-летний юбилей легенда музыки объявил, что планирует выпустить новый альбом, посвященный Теметте, которую он назвал Тодди, своей жене, с которой прожил 68 лет.
«Эта пластинка посвящается моей любимой Тодди, — сказал он в заявлении. — Моя дорогая, я старею! Я работал над этой пластинкой долгое время. Теперь я могу повесить свою обувь!»
Чак Берри на сцене, одно из последних выступлений. Фото: соцсети
Смерть и наследие
Берри скончался 18 марта 2017 года в возрасте 90 лет. Его помнят как отца-основателя рок-н-ролла, чья новаторская карьера повлияла на поколения музыкантов. Что касается его музыки, возможно, Джон Леннон сказал об этом лучше всех:
«Если бы вы собирались дать рок-н-роллу другое имя, вы могли бы назвать его «Чак Берри».
Звезда Чака Берри на голливудской «Аллее славы». Фото: Global Look Press