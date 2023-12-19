Африкантова, Рапунцель, Лисова и другие звезды «Дома-2», которые развелись в 2023 году

Позже супруги смогли примириться. Но в марте этого года Ольга Рапунцель вновь обвинила Дмитрия Дмитренко в измене и желании отобрать у нее и дочерей квартиру. Ольга рассказывала, что муж изменял ей чуть ли не в присутствии детей, а ее кидался душить.

Из общего с Дмитренко жилища Рапунцель съехала вместе с дочками Василисой и Софией. Дмитренко освобождать квартиру не торопится. За эти месяцы паре ни разу не удалось поговорить друг с другом. Так что, звание «непонимание года» они получают вполне заслуженно.

Ольга Рапунцель на днях тайно вывезла вещи из квартиры, пока там не было Дмитрия Дмитренко. Сейчас пара находится в состоянии развода. Дмитренко считает, что Ольга оговаривает его и добивается расторжения брака, чтобы отобрать квартиру, которой они сейчас владеют в равных долях.

Недавно состоялся суд по иску Дмитренко к Рапунцель о защите чести и достоинства. И Дмитренко его выиграл.

Саша Артемова и Женя Кузин: неторопливость года

Бывшие участники «Дома-2» Саша Артемова и Евгений Кузин расстались еще в 2020-м году, когда их дочери не было и года. Пара сумела при этом сохранить нормальные отношения. Саша Артемова делала все для того, чтобы Евгений Кузин общался с дочкой и проводил с ней как можно больше времени.