Африкантова, Рапунцель, Лисова и другие звезды «Дома-2», которые развелись в 2023 году

Как выясняется, эти семьи создавались не на всю жизнь, а лишь на какой-то период времени. Вспоминаем, кто из бывших участников «Дома-2» в 2023 году решил разорвать отношения со своими супругами.
Марина Африкантова и Рома Капаклы: разочарование года
Пару бывших участников «Дома-2» Марину Африкантову и Рому Капаклы можно смело назвать главным разочарованием года. Их отношения казались гармоничными и трогательными, пока не грянул скандал с изменой.
Рома Капаклы и Марина Африкантова. Фото: соцсети Марины Африкантовой
Марина Африкантова предпочла ретироваться из возникшего любовного треугольника, как только своими глазами увидела, как ее муж Роман Капаклы прилег на диванчик подле Тани Мусульбес. С того зимнего дня начался отсчет тоннам грязи, которую оскорбленная Марина Африкантова вылила на Мусульбес и Капаклы. Дочери помогала справляться мама Татьяна Африкантова. Она припомнила неудавшемуся зятю Роме Капаклы все промахи.
Марина Африкантова сразу подала на развод, но оформить его и получить на руки свидетельство о разводе удалось только в декабре. Под занавес 2023 года Марина Африкантова, наконец-то, стала свободной женщиной не только фактически, но и юридически.
Настя Лисова и Михаил Шахиджанов: неожиданность года
Бывшая участница «Дома-2» Настя Лисова выходила замуж за оператора Михаила Шахиджанова по большой любви. Двадцатилетней разницы в возрасте с мужем Настя никогда не замечала, говорила, что это не имеет для нее никакого значения.
Михаил Шахиджанов и Анастасия Лисова. Фото: соцсети Насти Лисовой
У супругов была квартира в центре Москвы на Цветном бульваре и роскошный особняк за городом. Настя Лисова родила мужу двух дочерей, в микроблоге рассказывала о гармоничном союзе, щебетала о счастье и взаимопонимании. А потом оказалось, что все закончилось. В этом году супруги расстались. Неожиданно для поклонников.
«Все хотят знать причину нашего расставания и предстоящего развода: просто прошла любовь», - рассказала Анастасия Лисова в микроблоге.
Настя Лисова и Михаил Шахиджанов делают акцент на том, что расстаются они друзьями, будут поддерживать отношения и вместе воспитывать дочерей.
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко: непонимание года
Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко никогда не считались гармоничной парой. Уже после свадьбы, во время беременности Ольги старшей дочерью Василисой, был жуткий скандал с изменой.
Оля Рапунцель и Дима Дмитренко с дочками. Фото: соцсети Ольги Рапунцель
Позже супруги смогли примириться. Но в марте этого года Ольга Рапунцель вновь обвинила Дмитрия Дмитренко в измене и желании отобрать у нее и дочерей квартиру. Ольга рассказывала, что муж изменял ей чуть ли не в присутствии детей, а ее кидался душить.
Из общего с Дмитренко жилища Рапунцель съехала вместе с дочками Василисой и Софией. Дмитренко освобождать квартиру не торопится. За эти месяцы паре ни разу не удалось поговорить друг с другом. Так что, звание «непонимание года» они получают вполне заслуженно.
Ольга Рапунцель на днях тайно вывезла вещи из квартиры, пока там не было Дмитрия Дмитренко. Сейчас пара находится в состоянии развода. Дмитренко считает, что Ольга оговаривает его и добивается расторжения брака, чтобы отобрать квартиру, которой они сейчас владеют в равных долях.
Недавно состоялся суд по иску Дмитренко к Рапунцель о защите чести и достоинства. И Дмитренко его выиграл.
Саша Артемова и Женя Кузин: неторопливость года
Бывшие участники «Дома-2» Саша Артемова и Евгений Кузин расстались еще в 2020-м году, когда их дочери не было и года. Пара сумела при этом сохранить нормальные отношения. Саша Артемова делала все для того, чтобы Евгений Кузин общался с дочкой и проводил с ней как можно больше времени.
Евгений Кузин и Саша Артемова с дочкой. Фото: соцсети Саши Артемовой
Официально же Саша Артемова и Евгений Кузин развелись только в этом году – в мае. Причина такой медлительности объясняется бумажной волокитой, а не нежеланием одного из супругов давать развод. К обоюдному решению о расставании Артемова и Кузин пришли давно.
Аккурат после получения развода Саша Артемова встретила мужчину, который оказался ее достоин. Он на десять лет старше Саши, за плечами у него брак и две дочери, рожденные в нем.
Саша Черно и Иосиф Оганесян: «тяни-толкай» года
Саша Черно и Иосиф Оганесян поженились под камерами 22 декабря 2018 года. Через несколько дней они могли бы отметить пятую годовщину свадьбы. Но, скорее всего, не будут. За эти пять лет Черно и Оганесян не раз объявляли о расставании. Так что, они удостоены звания «тяни-толкая» года.
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети Саши Черно
Саша Черно, которая вернулась на «Дом-2», и сейчас говорит о решимости развестись с Иосифом Оганесяном. Она признается, что очень устала от того, что в браке ее совершенно не слышат. В каком именно году разведутся, в итоге Черно и Оганесян, узнаем позже.