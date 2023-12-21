Он называл себя «королем рок-н ролла»: Литтл Ричард — история жизни

Кем был Литтл Ричард?
Литтл Ричард своим драйвовым, ярким звучанием помог определить эпоху раннего рок-н-ролла 1950-х годов. Своими напевами, воплями и визгами он превратил такие песни, как Tutti Frutti и Long Tall Sally, в суперпопулярные хиты и оказал влияние на многие музыкальные группы, в том числе на the Beatles.
Литтл Ричард. Обложка альбома As Good As It Gets!
Ранние годы
Ричард Уэйн Пенниман, более известный под именем Литтл Ричард, родился 5 декабря 1932 года в Мейконе, штат Джорджия, США. Его родителями были Лева и Чарльз Пенниман. Семья была многодетная, у него также есть одиннадцать братьев и сестер. В детстве он был членом очень религиозной семьи. Из-за этого он часто пел в церковном хоре, что было одним из первых его выступлений на публике. Подростком Литтл Ричард посещал среднюю школу Хадсона. Во время учебы в этой школе Литтл Ричард играл в группе, что помогло ему еще больше отточить свои музыкальные таланты.
Родитель Литтла Ричарда, Чарльз Пенниман, был позже убит, когда юноше было всего 19 лет; к этому времени отец и сын отдалились друг от друга. После того, как он переехал из родительского дома, он жил с владелицей клуба Энн Джонсон.
Литтл Ричард начал профессионально заниматься музыкой в конце 1940-х годов. Одной из первых групп, с которыми он играл, была Medicine Show доктора Хадсона. В начале 1950-х годов он играл с различными другими группами, такими как Broad Follies и Sugarfoot Sam. Одними из самых известных ранних групп, в которых он был участником, были Camden и Tempo Toppers. Но с репертуаром, состоящим в основном из мягких блюзовых номеров, которые маскировали его жгучий вокал, карьера Ричарда не пошла в гору, как он надеялся.
Литтл Ричард в молодости. Фото: соцсети
Коммерческий успех
В середине 1950-х Литтл Ричард начал сольную карьеру. В 1955-м он подписал контракт со Specialty Records в то время как продюсер компании Арт Руп находился в поиске фронтмена, играющего на фортепиано, чтобы возглавить группу музыкантов в Новом Орлеане. В сентябре Ричард зашел в студию звукозаписи и выпустил Tutti Frutti, хит Billboard, который мгновенно достиг 17-й строчки.
В течение следующих полутора лет музыкант выпустил еще несколько рок-хитов, в том числе Long Tall Sally, «Боже мой, мисс Молли» и Send Me Some Lovin. Своей потрясающей игрой на фортепиано и наводящими на размышления текстами Литтл Ричард, наряду с такими музыкантами, как Элвис Пресли и Джерри Ли Льюис, утвердил рок как настоящую музыкальную форму и вдохновил других, в первую очередь the Beatles, попробовать себя в этом.
Помимо своих записей синглов, Литтл Ричард снялся в нескольких музыкальных рок-фильмах, таких как «Не сбивай камень» (1956), «Девушка ничего не может с этим поделать» (1957) и «Мистер рок-н-ролл» (1957).
Госпел и возвращение к року
Но по мере того, как его успех рос, Литтл Ричард, подпитываемый своими прежними связями с церковью, видел, как углубляются его сомнения по поводу рока. В 1957 году он резко и публично прекратил исполнять рок и посвятил себя служению церкви и записи евангельских песен. В 1959 году он записал свой дебютный религиозный альбом «Бог реален».
Литтл Ричард на концертном выступлении в гамбургском клубе Star, Германия. 31 октября 1962 года. Фото: Global Look Press
В 1964 году, после записи The Beatles песни Long Tall Sally, Литтл Ричард снова погрузился в рок-музыку. В последующие десятилетия Литтл Ричард продолжал выступать и записывать новые композиции. Хотя общественный резонанс не соответствовал энтузиазму, с которым был встречен его предыдущий успех, его важность в развитии рок-музыки никогда не подвергалась сомнению.
Литтл Ричард прибывает в Великобританию для тура по клубам и бальным залам. 11 ноября 1966 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Награды и почетные звания
В 1986 году Литтл Ричард был одним из 10 первых приглашенных в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году он был удостоен награды за пожизненные достижения от Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук, а год спустя Фонд ритм-энд-блюза наградил его своей престижной премией Pioneer Award.
Литтл Ричард на концерте в Grugahalle. 19 июля 1997 года, Северный Рейн-Вестфалия, Эссен. Фото: Global Look Press
В последующие годы некогда динамичный исполнитель ушел с концертной сцены. Он заболел во время выступления в Вашингтоне, округ Колумбия, летом 2012 года. В сентябре следующего года у Литтл Ричарда случился сердечный приступ. Он описал этот инцидент Си Ло Грин во время интервью в Атланте: «Прошлой ночью я не знал, что у меня сердечный приступ. Я кашлял, и у меня болела правая рука.»
Певец принимал детский аспирин, который, по мнению его врача, спас ему жизнь. Икона глубоко религиозной музыки приписывал свое выживание высшей силе:
«У Иисуса было кое-что для меня. Он довел меня до конца».
Литтл Ричард. Фото: Global Look Press
Смерть
Агент Литтла Ричарда подтвердил, что певец скончался 9 мая 2020 года в Нэшвилле, штат Теннесси, от рака.