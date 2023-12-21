Он называл себя «королем рок-н ролла»: Литтл Ричард — история жизни

Ранние годы

Ричард Уэйн Пенниман, более известный под именем Литтл Ричард, родился 5 декабря 1932 года в Мейконе, штат Джорджия, США. Его родителями были Лева и Чарльз Пенниман. Семья была многодетная, у него также есть одиннадцать братьев и сестер. В детстве он был членом очень религиозной семьи. Из-за этого он часто пел в церковном хоре, что было одним из первых его выступлений на публике. Подростком Литтл Ричард посещал среднюю школу Хадсона. Во время учебы в этой школе Литтл Ричард играл в группе, что помогло ему еще больше отточить свои музыкальные таланты.

Родитель Литтла Ричарда, Чарльз Пенниман, был позже убит, когда юноше было всего 19 лет; к этому времени отец и сын отдалились друг от друга. После того, как он переехал из родительского дома, он жил с владелицей клуба Энн Джонсон.

Литтл Ричард начал профессионально заниматься музыкой в конце 1940-х годов. Одной из первых групп, с которыми он играл, была Medicine Show доктора Хадсона. В начале 1950-х годов он играл с различными другими группами, такими как Broad Follies и Sugarfoot Sam. Одними из самых известных ранних групп, в которых он был участником, были Camden и Tempo Toppers. Но с репертуаром, состоящим в основном из мягких блюзовых номеров, которые маскировали его жгучий вокал, карьера Ричарда не пошла в гору, как он надеялся.