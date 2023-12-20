«Чтобы содрать очередной кусок»: Орбакайте посещает светские мероприятия и новогодние шоу, а публика в Сети негодует

Еще в начале декабря Кристина Орбакайте вернулась в Россию из Америки, где в последнее время проживает певица со своей семьей. На этот раз поводом стали съемки в «Песне года». После девятимесячного перерыва певица выступила на концерте с композицией «Только вдвоем».

Во время мероприятия Кристина избегала общения с прессой и отгоняла назойливых журналистов.

Многие общественники выразили свое возмущение появлением артистки на сцене. Их поддержали и россияне. В Сети активно обсуждают приезд дочери Примадонны. Причем некоторые даже не особенно выбирают выражения. Настолько быстро народная любовь может перерасти в ненависть.

Галина Павленко: «И зачем эти нелюди возвращаются?»

Валентина Хлынина: «Интересно узнать кто же их приглашает? Кому они здесь нужны. Их на пушечный выстрел к границам России не подпускать. Пусть зарабатывают там, откуда приехали. Лучше деньги на лечение детей перевести, если они кому-то карманы прожигают, а не этим певичкам».

Любовь Федорова: «Примадонна столько талантов зарубила на корню. А эта бездарность вылезла за счет своей мамы».

Елена Ивашкина: «Вон ее из России».

Впрочем, все прекрасно понимают, что вернулась артистка, чтобы неплохо заработать. Ведь предновогодняя пора - самое горячее время для представителей шоу-бизнеса.

Нина Зинченко: «Чтобы содрать очередной кусок прибыла».

Ольга Хамзина: «Если мы такие добрые , то почему бы нами не пользоваться, вот и пользуются и смеются над нами».

Рафаэль Закиров: «Уехать она уехала, а кормушка-то тут».