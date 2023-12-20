«Чтобы содрать очередной кусок»: Орбакайте посещает светские мероприятия и новогодние шоу, а публика в Сети негодует

Еще в начале декабря Кристина Орбакайте вернулась в Россию из Америки, где в последнее время проживает певица со своей семьей. На этот раз поводом стали съемки в «Песне года». После девятимесячного перерыва певица выступила на концерте с композицией «Только вдвоем».
Во время мероприятия Кристина избегала общения с прессой и отгоняла назойливых журналистов.
Многие общественники выразили свое возмущение появлением артистки на сцене. Их поддержали и россияне. В Сети активно обсуждают приезд дочери Примадонны. Причем некоторые даже не особенно выбирают выражения. Настолько быстро народная любовь может перерасти в ненависть.
Галина Павленко: «И зачем эти нелюди возвращаются?»
Валентина Хлынина: «Интересно узнать кто же их приглашает? Кому они здесь нужны. Их на пушечный выстрел к границам России не подпускать. Пусть зарабатывают там, откуда приехали. Лучше деньги на лечение детей перевести, если они кому-то карманы прожигают, а не этим певичкам».
Любовь Федорова: «Примадонна столько талантов зарубила на корню. А эта бездарность вылезла за счет своей мамы».
Елена Ивашкина: «Вон ее из России».
Впрочем, все прекрасно понимают, что вернулась артистка, чтобы неплохо заработать. Ведь предновогодняя пора - самое горячее время для представителей шоу-бизнеса.
Нина Зинченко: «Чтобы содрать очередной кусок прибыла».
Ольга Хамзина: «Если мы такие добрые , то почему бы нами не пользоваться, вот и пользуются и смеются над нами».
Рафаэль Закиров: «Уехать она уехала, а кормушка-то тут».
Татьяна Киселева: «Ну понятно почему - все ринулись получить халявные гонорары. Там ведь их не приглашают. Они там никто и зовут их никак. Гонорары светят, на которые потом будут безбедно проживать за границей и смеяться над дураками-россиянами».
Певица Кристина Орбакайте на «Песне года». Фото: сообщество Кристины Орбакайте в ВК
Люди задаются вопросами, когда певица вновь покинет родину и примет ли участие в новогодних шоу. Судя по всему, примет. И не в одном. Но хотят ли видеть ее там зрители?
Анастасия Федотова: «А зачем их пускают на российскую песню года? У нас найдется кем заменить.Талантов хватает».
Сергей Сидоров: «Кто от них чего требует?) их вообще не существует для Народа!»
Татьянашпаковская Шпаковская: «Зачем пускать? Умерла так умерла. Что она, что ее маман! Мышь не родит слона».
Кристина Орбакайте на выступлении в «Песне года». Фото: Global Look Press
Вокруг Кристины Орбакайте сейчас ходит много разных слухов. Недавно появилась информация, что певица покинула Россию, но вскоре она снова объявилась на одном из крупных московских мероприятий в сопровождении своего сына Дени Байсарова.
Кроме того, также стало известно, что дочь Примадонны приняла участие в съемках новогодней музыкальной кинофантазии, где в ряду других звезд российского шоу-бизнеса спела на французском.
Что же касается отъезда певицы, в прессе появилась информация, что Кристина Орбакайте вернется в США после того, как пройдут новогодние корпоративы. Говорят, что знаменитость уже купила обратные билеты.
Весной Орбакайте планирует вернуться, у нее уже запланированы концерты в России.