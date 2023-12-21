В его песнях были призывы к действию, искусству, человечности: биография Боба Дилана

Кто такой Боб Дилан?
Боб Дилан — американский музыкант, писатель и художник. Уже почти 60 лет он оказывает заметное влияние на массовую культуру и широко известен как один из лучших композиторов всех времен. Дилан получил десять премий «Грэмми» и был удостоен Нобелевской премии по литературе в 2016 году. Работы Боба Дилана были отмечены в Зале славы «Грэмми», он был введен в Зал славы рок-н-ролла как музыкант в 1988 году.
Многие из его самых известных песен, в том числе Blowin in the Wind 1963 года и The Times They Are A-Changin 1964 года, были гимнами в поддержку гражданских прав и антивоенных кампаний 1960-х годов. Его песни поднимали различные социальные, политические, интеллектуальные и литературные проблемы, бросая вызов господствующим музыкальным стандартам и обращаясь к растущей контркультуре.
Боб Дилан — лауреат Нобелевской премии по литературе. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Боб Дилан родился в Дулуте, штат Миннесота, 24 мая 1941 года. Он вырос в Хиббинге, штат Миннесота, недалеко от хребта Месаби на озере Верхнее. Абрам Циммерман, отец Дилана, и Беатрис Стоун, мать Дилана, оба были членами крошечной, сплоченной еврейской общины. После гонения на евреев его бабушка и дедушка переехали в Соединенные Штаты. Они оставались в Дулуте, пока Дилану не исполнилось шесть лет, а затем вернулись в Хиббинг, родной город матери Дилана, где его отец и дяди по отцовской линии управляли компанией по производству мебели и бытовой техники.
Он вырос, слушая радио, сначала блюзовые и кантри-каналы из Шривпорта, штат Луизиана, а затем, когда он был подростком, рок-н-ролл. Во время учебы в средней школе Хиббинга Дилан создавал различные группы. Он спел версии Литтла Ричарда и Элвиса Пресли с Golden Chords.
Боб Дилан в юные годы, 1963 год. Фото: Global Look Press
Народное пение
Дилан поехал в Миннеаполис в сентябре 1959 года и поступил в Университет Миннесоты. Он начал выступать в Ten O’Clock Scholar, кафе, расположенном в нескольких улицах от университета, и начал активно выступать на традиционной музыкальной сцене Динкитауна, когда жил в доме еврейско-ориентированного общества «Сигма Альфа Му». В это время он начал называть себя Бобом Диланом.
Дилан покинул колледж по окончании первого года обучения в мае 1960 года. В 1961 году он переехал в Нью-Йорк, чтобы петь и попробовать себя в музыке. Боб Дилан имел ряд значимых партнерских отношений. Сьюз Ротоло, художница и дочь боевиков Коммунистической партии США, была его первой любовью. После этого он обручился с певицей и автором песен Джоан Баэз, с которой часто выступал.
Боб Дилан и Джоан Баэз. Фото: соцсети
Хотя его романтические отношения с Баэз длились всего два года, они принесли огромную пользу обоим исполнителям с точки зрения их музыкальной карьеры — Дилан написал некоторые из самых известных материалов Баэз, а Баэз представила его тысячам поклонников на своих концертах.
К 1964 году Дилан давал 200 концертов в год, но устал от своей роли фолк-певца и автора песен протестного движения. Альбом Another Side of Bob Dylan, записанный в 1964 году, представлял собой гораздо более личный, интроспективный сборник песен, гораздо менее политизированный, чем предыдущие работы Дилана.
Переосмысливая свой имидж
В 1965 году Дилан шокировал многих своих поклонников фолка, записав наполовину акустический, наполовину электрический альбом Bringing It All Back Home при поддержке группы из девяти человек. 25 июля 1965 года его, как известно, освистали на фолк-фестивале в Ньюпорте, когда он впервые выступил с электрическим концертом.
Последующие альбомы, Highway 61 Revisited (1965), в который вошла основополагающая рок-песня Like a Rolling Stone и двухдисковый альбом Blonde on Blonde (1966), представили Дилана в его наиболее новаторском проявлении. Благодаря своему безошибочному голосу и незабываемым текстам Дилан объединил миры музыки и литературы так, как никто другой.
Боб Лилан играет на бас-гитаре Fender Jazz с губной гармошкой на шее во время записи своего альбома Bringing It All Back Home в Columbia Studio A в Нью-Йорке. 13 января 1965 года. Фото: Global Look Press
В следующие годы Дилан был в творческом поиске новых музыкальных форм. В 1966 году он чуть не погиб в ДТП на мотоцикле, после чего последовала длительное восстановление и реабилитация. Результатом вынужденного уединения и творческих находок стали два его новых альбома: John Wesley Harding (1967), и Nashville Skyline (1969). В 1970-е годы он занимался актерским мастерством, снявшись в вестерне-триллере «Пэт Гарретт» и «Билли Кид» в 1973 году. Кроме того, он написал и спел ряд песен для фильма. Картина, однако, провалилась в прокате.
Гастроли
В 1978 году Дилан отправился в годовое мировое турне при поддержке группы из восьми человек и трех бэк-вокалистов. Всего он дал 114 концертов в Европе, Японии и США. Только за этот тур он заработал более 20 миллионов долларов. Боб Дилан начал гастролировать дальше в 1980-х годах и часто работал с другими музыкантами и ансамблями.
В период с 1986 по 1987 год он часто гастролировал с Томом Петти, а также с Heartbreakers. Infidels, Knocked Out Loaded и Oh Mercy были одними из его самых популярных альбомов того времени.
Боб Дилан выступает с концертом в Maple Leaf Gardens 12 октября 1978 года, Торонто, Канада. Фото: Global Look Press
Статус рок-звезды
Авторитет Боба Дилана, несмотря на все трудности, неуклонно рос. Регулярно выходили новые альбомы. Среди них — Infidels (1983), ретроспективную биографию из пяти дисков (1985), Knocked Out Loaded (1986) и Oh Mercy (1989). Последний на том момент стал самым популярным. Боб Дилан сотрудничал с группой the Traveling Wilburys, результатом стали два совместных альбома. В 1994 году Дилан вернулся к своим фолковым корням, выиграв премию «Грэмми» за лучший традиционный фолк-альбом World Gone Wrong.
В 1989 году, когда Дилан был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1997 году Дилан стал первой рок-звездой, когда-либо получившей награды Центра Кеннеди, считающейся высшей национальной наградой за артистическое совершенство.
Альбом Дилана 1997 года Time Out of Mind восстановил этого бывшего фолк-кумира в качестве одного из выдающихся мудрецов рока, выиграв три премии «Грэмми». Он продолжил свой активный гастрольный график, включая незабываемое выступление в 1997 году для папы римского Иоанна Павла II.
В 2000 году он записал сингл Things Have Changed для саундтрека к фильму «Чудо-мальчики» с Майклом Дугласом в главной роли. Песня принесла Дилану «Золотой глобус» и премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню.
Боб Дилан на сцене, 2001 год. Фото: Global Look Press
Затем Дилан решил приостановить музыкальную карьеру и принялся за писательскую деятельность, решив поведать поклонникам историю своей жизни. В 2004 году был издан первый том трилогии — «Хроники: первый том». Затем в 2005 году он дал свое первое развернутое интервью за 20 лет для документального фильма, выпущенного в 2005 году. Режиссером фильма под названием «Домой без направления: Боб Дилан» выступил Мартин Скорсезе.
Более поздняя работа и почести
В 2006 году Дилан выпустил студийный альбом Modern Times, который быстро достиг вершины чартов. Альбом, представляющий собой смесь блюза, кантри и фолка, получил высокую оценку за богатое звучание и образность. Несколько критиков также отметили игривость альбома. Дилан продолжал гастролировать на протяжении всего первого десятилетия XXI века и выпустил студийный альбом Together Through Life в апреле 2009 года.
Боб Дилан на сцене. Февраль 2010 года. Фото: Global Look Press
В 2010 году он выпустил альбом под названием The Witmark Demos, за которым последовал новый сет под названием Bob Dylan: The Original Mono Recordings. Кроме того, он выставил 40 своих оригинальных картин для персональной выставки в Национальной галерее Дании. В 2011 году артист выпустил еще один концертный альбом, Bob Dylan in Concert — Brandeis University 1963, а в сентябре 2012 года он выпустил свой новый студийный альбом Tempest. Shadows in the Night, кавер-альбом American standards, вышедший в 2015 году.
Год спустя Дилан выпустил Fallen Angels, свой 37-й студийный альбом, в который вошло больше классических песен из the Great American Songbook. В 2017 году он продолжил прославлять классику своим трехдисковым студийным альбомом Triplicate, в который вошли 30 американских стандартов, включая Stormy Weather, As Time Goes By и «Лучшее еще впереди».
Помимо премий «Грэмми», «Оскара» и «Золотого глобуса», Дилан получил президентскую медаль Свободы от Барака Обамы в 2012 году. 13 октября 2016 года легендарный певец и автор песен также получил Нобелевскую премию по литературе, впервые эта честь была присуждена музыканту. Он стал первым американцем, удостоенным этой чести после писательницы Тони Моррисон в 1993 году, и был отмечен Шведской академией «за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».
Литературные произведения Боба Дилана. Фото: соцсети
Дилан снова попал в новости в ноябре 2017 года с выпуском бокс-сета Trouble No More — The Bootleg Series Vol. 13 / 1979–1981.
В 2018 году Дилан был одним из исполнителей, представленных на шеститрековом EP Universal Love: Wedding Songs Reimagined, сборнике классики разных эпох. Дилан записал композицию 1929 года She's Funny That Way как «Он такой забавный», в то время как более поздние хиты, такие как My Girl и And Then He Kissed Me, также получили новые дубли с добавлением местоимений.
В ноябре 2019 года был выпущен еще один малоизвестный материал с Бобом Диланом (при участии Джонни Кэша) — «Travelin’ Thru, 1967–1969: Серия бутлегов, том 15». Наряду с песнями из совместной работы Дилана с Кэшем в 1969 году, в набор из трех компакт-дисков вошли треки с его сессии 1970 года с bluegrass great Earl Scraggs и отрывки с сессий записи Джона Уэсли Хардинга 1967 года и Nashville Skyline 1969 года.
Дилан преподнес поклонникам приятный сюрприз, выпустив в марте 2020 года 17-минутную песню Murder Most Foul, посвященную убийству Джона Ф. Кеннеди. В кратком заявлении он представил несколько подробностей о треке, отметив лишь, что он был «записан некоторое время назад».
Личная жизнь
Боб Дилан, Сара Лондес и их дети. Фото: соцсети
Помимо Баэз, Дилан в какой-то момент был романтически связан с другой певицей, иконой госпела Мэвис Стейплс, и хотел жениться на ней, хотя эти двое так и не дошли до алтаря. У Боба Дилана и Сары Лондес, которые поженились в 1965 году и развелись в 1977 году, было четверо общих детей: Джесси, Анна, Сэмюэл и Якоб — причем Якоб впоследствии стал солистом популярной рок-группы the Wallflowers. Дилан также удочерил дочь Лондеса, Марию, от предыдущего брака.
Когда Дилан не занимается музыкой, он раскрывает свои таланты визуального художника. Его картины появляются на обложках его альбомов «Автопортрет» (1970) и «Планета волн» (1974), и он опубликовал несколько книг со своими картинами и рисунками, а также выставлял свои работы по всему миру.
Выставка картин Боба Дилана в галерее on canvas в Halcyon Gallery, Мэйфэр, Лондон, 10 февраля 2010 года. Фото: Global Look Press
Капитал и доходы
Состояние Боба Дилана составляет около 500 миллионов долларов. Боб Дилан широко известен как один из величайших и наиболее плодовитых композиторов в истории. Более 6000 известных музыкантов написали каверы на его мелодии. В последнее время поток авторских отчислений от его библиотеки песен приносил ему, по некоторым оценкам, 15 миллионов долларов в год.