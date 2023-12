В его песнях были призывы к действию, искусству, человечности: биография Боба Дилана

Дилан снова попал в новости в ноябре 2017 года с выпуском бокс-сета Trouble No More — The Bootleg Series Vol. 13 / 1979–1981.

В 2018 году Дилан был одним из исполнителей, представленных на шеститрековом EP Universal Love: Wedding Songs Reimagined, сборнике классики разных эпох. Дилан записал композицию 1929 года She's Funny That Way как «Он такой забавный», в то время как более поздние хиты, такие как My Girl и And Then He Kissed Me, также получили новые дубли с добавлением местоимений.

В ноябре 2019 года был выпущен еще один малоизвестный материал с Бобом Диланом (при участии Джонни Кэша) — «Travelin’ Thru, 1967–1969: Серия бутлегов, том 15». Наряду с песнями из совместной работы Дилана с Кэшем в 1969 году, в набор из трех компакт-дисков вошли треки с его сессии 1970 года с bluegrass great Earl Scraggs и отрывки с сессий записи Джона Уэсли Хардинга 1967 года и Nashville Skyline 1969 года.

Дилан преподнес поклонникам приятный сюрприз, выпустив в марте 2020 года 17-минутную песню Murder Most Foul, посвященную убийству Джона Ф. Кеннеди. В кратком заявлении он представил несколько подробностей о треке, отметив лишь, что он был «записан некоторое время назад».

