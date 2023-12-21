В его песнях были призывы к действию, искусству, человечности: биография Боба Дилана

Кто такой Боб Дилан?

Боб Дилан — американский музыкант, писатель и художник. Уже почти 60 лет он оказывает заметное влияние на массовую культуру и широко известен как один из лучших композиторов всех времен. Дилан получил десять премий «Грэмми» и был удостоен Нобелевской премии по литературе в 2016 году. Работы Боба Дилана были отмечены в Зале славы «Грэмми», он был введен в Зал славы рок-н-ролла как музыкант в 1988 году.

Многие из его самых известных песен, в том числе Blowin in the Wind 1963 года и The Times They Are A-Changin 1964 года, были гимнами в поддержку гражданских прав и антивоенных кампаний 1960-х годов. Его песни поднимали различные социальные, политические, интеллектуальные и литературные проблемы, бросая вызов господствующим музыкальным стандартам и обращаясь к растущей контркультуре.