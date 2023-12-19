Шехзаде Баязид из «Великолепного века»: Арас Булут учился на инженера, но стал актером

С детства мальчик проявлял артистические способности, поэтому его отдали заниматься в театральную студию. Однако кроме этого, Арас интересовался техникой, поэтому после школы решил учиться на инженера в Стамбульском техническом университете.

Брат и сестра парня так или иначе связали свою жизнь с миром искусства: Орджун выучился на режиссера, а Джейд стала звукорежиссером и телеведущей.

В студенческие годы Булут тоже стал появляться на экране. Он снимался в рекламных роликах. Этот опыт пришелся по душе парню, и он решил начать карьеру актера.

Амбициозный молодой человек планировал участвовать и в международных проектах, поэтому кроме актерского мастерства совершенствовал свой английский язык.