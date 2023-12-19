Шехзаде Баязид из «Великолепного века»: Арас Булут учился на инженера, но стал актером

Детство и юность
25 августа 1990 года Стамбул пополнился еще одним жителем. В семье интеллигентов на свет появился третий ребенок Арас Булут.
Арас Булут в детстве. Фото: соцсети Араса Булута
С детства мальчик проявлял артистические способности, поэтому его отдали заниматься в театральную студию. Однако кроме этого, Арас интересовался техникой, поэтому после школы решил учиться на инженера в Стамбульском техническом университете.
Брат и сестра парня так или иначе связали свою жизнь с миром искусства: Орджун выучился на режиссера, а Джейд стала звукорежиссером и телеведущей.
В студенческие годы Булут тоже стал появляться на экране. Он снимался в рекламных роликах. Этот опыт пришелся по душе парню, и он решил начать карьеру актера.
Амбициозный молодой человек планировал участвовать и в международных проектах, поэтому кроме актерского мастерства совершенствовал свой английский язык.
Арас Булут в юности. Фото: соцсети Араса Булута
Фильмы
В 16 лет Арас дебютировал в кино. Он сыграл в приключенческом детективе.
После большого перерыва, через 4 года он снова появляется на экране в драме «Бесценное время», где молодой актер снялся в роли Мете. За этот образ актер даже получил несколько престижных наград.
Арас Булут в фильме «Бесценное время». Фото: кадр из сериала «Бесценное время»
2013 год подарил Арасу первую главную роль. В сериале «Махмут и Мерьем», юноша сыграл молодого мусульманина, полюбившего дочь христианского священника. Съемки картины проходили в Турции и Азербайджане.
Актер Арас Булут в сериале «Махмут и Мерьем». Фото: кадр из сериала «Махмут и Мерьем»
В это же время актер исполнил роль, которая сделала его знаменитым на весь мир. Съемка в историческом сериале «Великолепный век» принесла многим актером небывалую известность. Как и его коллеги, после появления в картине Арас проснулся знаменитым. Многосерийный фильм был популярен не только в Турции, но и в полсотни других странах мира.
Арас сыграл роль одного из сыновей султана Сулеймана шехзаде Баязида, жизнь которого закончилась трагически в расцвете лет.Он погиб от рук собственного брата.
Для съемок в проекте молодая звезда научился драться на мечах, ездить верхом и даже набрал 13 лишних кг.
Так как Арас Булут появился только в 4 сезоне сериала, ему пришлось пересматривать три предыдущих. Кроме этого он досконально изучил историю времени правления Сулеймана, чтобы лучше вжиться в образ.
Арас Булут в «Великолепном веке». Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
После «Великолепного века» Арас стал еще более востребованным актером, его сразу же пригласили на главную роль в драме «Неужели мы поняли друг друга?». История о двух молодых людях , один из которых живет в богатой семье и в качестве бунта начинает заниматься творчеством, а другой выживает на пенсию матери.
В 2014 году Арас появился в камео в комедии «Скоро».
Затем последовала главная роль в остросюжетном сериале «Внутри». По сюжету два брата, одного из которых сыграл Арас Булут расстаются в детстве, а потом становятся врагами. В конце концов, жизнь расставляет все на свои места и они воссоединятся, узнав правду о детстве.
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Арас Булут в сериале «Внутри». Фото: кадр из сериала «Внутри»
В 2017 году Арас появился в сериале «Чукур», за роль в котором стал победителем самой престижной премии в Турции «Золотая бабочка» в номинации «Лучший актер».
Арас Булут с другом и коллегой Энгином Озтюрком. Фото: соцсети Араса Булута
Личная жизнь
Арас Булут не женат, но постоянно замечен в романах с коллегами. Так во время работы над картиной «Великолепный век» Арас начал встречаться с Бурджу Озберк, исполнительницей роли Хуриджихан Султан, дочери Ибрагима и Хатидже. Влюбленность из экранной переросла в реальную, но серьезными отношения не стали.
В 2015 году звезда закрутил отношения с другой актрисой, партнершей по сериалу «Марал» Биге Онал.
В целом, Арас предпочитает не афишировать свою личную жизнь. На его странице в соцсети в основном фото с друзьями и родными, а также фотографии рабочих моментов.
Актер Арас Булут с семьей. Фото: соцсети Араса Булута
Герой Араса в сериале «Бесценное время» занимался музыкой, благодаря чему актер решил принять участие в программе «Голос Турции». Но профессионально заниматься этим не стал. Любимым жанром в музыке считает рок.
Арас Булут в настоящее время
Арас принял участие в еще одном известном проекте «Столкновение», 3 сезона которого вышли в 2018–2019 годах. В 2019 году появился в фильме «Чудо в седьмой камере».
Затем актер отправился служить в армию, в Кутахью, где отдал свой 3-недельный гражданский долг родине.
Актер продолжает работать, радуя зрителей новыми ролями.
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