Угадайте, кто есть кто: 7 пар похожих российских звезд

Когда похожи близкие родственники – это никого не удивляет. Но случается, что поразительное сходство обнаруживается между совершенно чужими по крови людьми. Особенно это заметно, когда такие люди – знаменитости.
Инна Чурикова и Яна Чурикова
Инна Чурикова и Яна Чурикова. Фото: Global Look Press
Это просто поразительно, как Яна Чурикова похожа на свою знаменитую однофамилицу! Многие до сих пор думают, что между ними существует родственная связь, хотя давно известно – это не так. Популярная ведущая Яна Чурикова действительно выглядит будто дочь Инны Михайловны.
Екатерина Копанова и Екатерина Дубакина
Екатерина Копанова и Екатерина Дубакина. Фото: Global Look Press
Эти две актрисы отличаются ярко-рыжим цветом волос, что придает им особое очарование. Мало того – они носят еще и одинаковые имена. Поэтому зрители порой в растерянности: то ли любимая актриса сменила вдруг фамилию, то ли у нее появился двойник.
Юлия Пересильд и Ирина Таранник
Юлия Пересильд и Ирина Таранник.Фото: Global Look Press и кадр из сериала «Судьба по имени любовь»
Если присмотреться, звезда сериалов Ирина Таранник порой очень напоминает известную актрису кино Юлию Пересильд. Возможно, дело в ракурсе и игре теней, но все-таки даже скептически настроенные зрители не смогут отрицать: налицо – портретное сходство.
Татьяна Арнтгольц и Полина Стрельникова
Татьяна Арнтгольц и Полина Стрельникова. Фото: Global Look Press и кадр из фильма «Психология преступления. Эра стрельца»
У Татьяны Арнтгольц есть сестра-близнец Ольга – тоже известная актриса. Неудивительно, что сестер часто путают – они ведь двойняшки! А вот поразительное сходство с Татьяной еще одной актрисы – Полины Стрельниковой – уже загадка. Тонкие черты славянского лица практически в точности повторяются в облике обеих девушек.
Карина Андоленко и Елена Дудина
Карина Андоленко и Елена Дудина. Фото: Global Look Press
Из этих двух актрис Карина Андоленко появляется на экране гораздо чаще, и сниматься она начала раньше, чем Елена Дудина. Однако между ними наблюдается такое сходство, что Елену нередко принимают за Карину, - и удивляются, увидев в титрах другую фамилию.
Екатерина Вилкова и Людмила Курепова
Екатерина Вилкова и Людмила Курепова. Фото: Global Look Press
Людмила Курепова когда-то исполнила одну из ролей в популярном сериале «Бедная Настя». С тех пор, впрочем, прошло много времени, и актриса появляется на экране довольно редко. Екатерина Вилкова моложе почти на десять лет и гораздо более известна. Несмотря на это, этих двух актрис можно с полным правом назвать двойниками.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Седокова и Анна Плетнева
Анна Седокова и Анна Плетнева. Фото: Global Look Press
Темноволосые шатенки с огромными выразительными глазами и пышными формами, обе поют о любви, - у них и в самом деле много общего. Анна Плетнева – экс-солистка группы «Винтаж». Журнал «Максим» в 2009 году назвал ее самой сексуальной девушкой России, в этом же списке не раз оказывалась бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова.
Девушки знакомы друг с другом и прекрасно понимают, что похожи. Это давно стало предметом для шуток. Периодически две красавицы «троллят» друг друга в Сети, выкладывая фото в одинаковы позах и интерьере, - на радость поклонникам.