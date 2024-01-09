Угадайте, кто есть кто: 7 пар похожих российских звезд

Людмила Курепова когда-то исполнила одну из ролей в популярном сериале «Бедная Настя». С тех пор, впрочем, прошло много времени, и актриса появляется на экране довольно редко. Екатерина Вилкова моложе почти на десять лет и гораздо более известна. Несмотря на это, этих двух актрис можно с полным правом назвать двойниками.

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Анна Седокова и Анна Плетнева