Какую роль сыграла Пугачева в жизни Миронова и почему Орбакайте на него долго дулась

Всегда был дружен с Примадонной

Артист Евгений Миронов в настоящий момент нередко бывает с гастролями в Донецке. По словам артиста и режиссера, уже с первой поездки для него все расставилось по местам.

Несмотря на эту позицию, он по-прежнему сохраняет приятельские отношения с Аллой Пугачевой, которая предпочла уехать за границу и скитаться с мужем по миру с началом известных событий.

В один из приездов в Россию Алла Пугачева даже навестила Евгения Миронова, заглянув к нему в Государственный театр Наций на представление.

В сентябре прошлого года Примадонна в сопровождении старшей дочки Кристины Орбакайте и ведущего Ивана Урганта пришла на спектакль «Кабаре». Позже народная артистка со своими спутниками зашла к худруку театра, чтобы пообщаться лично за кулисами.