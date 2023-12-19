Какую роль сыграла Пугачева в жизни Миронова и почему Орбакайте на него долго дулась

Всегда был дружен с Примадонной
Артист Евгений Миронов в настоящий момент нередко бывает с гастролями в Донецке. По словам артиста и режиссера, уже с первой поездки для него все расставилось по местам.
Несмотря на эту позицию, он по-прежнему сохраняет приятельские отношения с Аллой Пугачевой, которая предпочла уехать за границу и скитаться с мужем по миру с началом известных событий.
В один из приездов в Россию Алла Пугачева даже навестила Евгения Миронова, заглянув к нему в Государственный театр Наций на представление.
В сентябре прошлого года Примадонна в сопровождении старшей дочки Кристины Орбакайте и ведущего Ивана Урганта пришла на спектакль «Кабаре». Позже народная артистка со своими спутниками зашла к худруку театра, чтобы пообщаться лично за кулисами.
Евгений Миронов и Юлия Пересильд. Фото: Global Look Press
Влияние Пугачевой на личную жизнь Миронова
Личная жизнь Евгения Миронова – это тайна за семью печатями. Режиссер никогда ничего не рассказывает в соцсетях и в интервью журналистам о своих любовных приключениях.
О частной жизни Евгения Миронова известно лишь одно – он воспитывает сына Петю, поразительно похожего на него.
Длительное время Миронов скрывал наследника от публики и только в 2020 году показал его на одном из рождественских мероприятий. Сейчас Петра часто видят в театре Наций, он любит погулять за кулисами или посидеть в зрительском зале, пока папа работает. Но Миронов тщательно охраняет его от посторонних глаз и внимания журналистов.
В Театре Наций для Петра даже есть специальная комната, чтобы ребенок мог отдохнуть и даже вздремнуть. Няни при этом рядом с наследником Миронова не замечали. Говорят, что он хочет сам воспитывать ребенка.
Евгений Миронов с сыном Петром. Фото: соцсети Иосифа Пригожина
Петру Миронову в настоящий момент уже около 8 лет, он увлекается брейк-дансом, занимаясь с личным тренером. В последнее время стал появляться на соревнованиях по танцам. Знаменитый папа приходит на эти конкурсы, но всегда пытается скрыть свое присутствие, садясь в тихом уголке зрительского зала и закрывая лицо головными уборами.
По данным «СтарХита», наследник Миронова родился от суррогатной мамы. А посоветовала Миронову пойти этим путем именно Пугачева.
Примадонна также дала режиссеру адрес клиники, благодаря которой появились на свет ее младшие дети Лиза и Гарри.
Алла Пугачева. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Немного об ЭКО
В этом свете вполне становится понятным интерес Евгения Миронова к теме искусственного оплодотворения (ЭКО). Он сыграл главную роль в социальном проекте «Может быть, когда-нибудь», где поднимают важные для современного общества вопросы о продолжении рода.
«Люди к продолжению рода и ЭКО относятся как к айфону. Или как к каким-то обыденным средствам этого мира, не понимая, что это жизнь», — говорил артист в программе «Смотрите сами» для Premier.
Отношения с дочкой Аллы Пугачевой
Евгений Миронов дружит не только с Аллой Пугачевой, но ее дочкой Кристиной Орбакайте. Однако их теплые отношения завязались не сразу. Некоторое время певица пренебрегли им и даже не хотела общаться с артистом. А все из-за глупой оплошности, которую Миронов допустил во время их совместной работы в фильме «Лимита» 1994 года выпуска.
Кристина Орбакайте. Фото: кадр из фильма «Лимита»
Евгений Миронов давно хотел подружиться с Кристиной Орбакайте, и когда узнал, что она будет сниматься с ним в одной картине, очень обрадовался. Понял – это его шанс.
К артистке он решил зайти с комплимента. Подошел к ней и заявил: «Я ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня».
Орбакайте действительно заинтересовалась и спросила, какая именно. На что Миронов ответил: «Посмотри в глаза, я хочу сказать». Дочь Пугачевой после этого надула губы и долго отказывалась с ним общаться.
Источники: «Россия-1», «СтарХит», NEWS.ru.
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