Как Александра Артемова из «Дома-2» построила любовь, родила дочь и стала обладательницей нескольких квартир в Москве

«Дом-2»

Пережив первую любовь, Александра решила в корне поменять свою жизнь. Ее сестра Анастасия к тому времени окончила вуз, вышла замуж и перебралась в столицу России. Саша поехала вслед за сестрой.

В 2014 году ей пришла идея стать участнице скандального шоу, где люди ищут свою вторую половинку. Так Саша появилась на площадке проекта «Дом-2».

Придя на реалити, девушка заявила симпатию к одному из самых ярких участников проекта, Илье Григоренко, но взаимности не получила. Он строил отношения с Татьяной Кирилюк, одной из самых скандальных участниц. Позже у Саши произошел с ней конфликт.

Целый месяц Артемова была одна, и этот факт мог прервать ее нахождение на проекте. Но на одном из голосований ей признался в чувствах Никита Кузнецов. Саша тут же призналась, что тоже неравнодушна к парню. И пара стала жить вместе.

Их роман напоминал итальянскую семью. Ссоры, драки и бурные примирения. В то время, когда Саша ездила на сессию в Москву, Никита изменил подруге с другой участницей.

Артемова не простила предательство и ушла от молодого человека. Ей было сложно наблюдать за новыми отношениями бывшего парня, но она не покинула проект.