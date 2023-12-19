Как Александра Артемова из «Дома-2» построила любовь, родила дочь и стала обладательницей нескольких квартир в Москве

Детство и юность
Александра Артемова появилась на свет в Оренбурге 7 марта 1995 года. Семья Саши была самой обычной. Родители расстались, и Александру с сестрой Настей воспитывала мама, которая перевезла детей из родного города в Луганск. Там она встретила мужчину, ставшего девочкам папой. Он заботился о новообретенной семье, воспитывал дочерей и относился к ним как к родным.
В детстве Саша увлеклась музыкой, и ее отправили учиться в музыкальную школу на скрипку. Кроме этого, она занялась вокалом. Девочка принимала участие в различных музыкальных мероприятиях, становилась лауреаткой коллективных конкурсов. В юности Саша была очень прилежной ученицей, послушной дочерью. Но когда начала самостоятельную жизнь, стала жить по своим правилам.
Александра Артемова в детстве. Фото: сообщество ВК «Дом-2. Слухи»
«Дом-2»
Пережив первую любовь, Александра решила в корне поменять свою жизнь. Ее сестра Анастасия к тому времени окончила вуз, вышла замуж и перебралась в столицу России. Саша поехала вслед за сестрой.
В 2014 году ей пришла идея стать участнице скандального шоу, где люди ищут свою вторую половинку. Так Саша появилась на площадке проекта «Дом-2».
Придя на реалити, девушка заявила симпатию к одному из самых ярких участников проекта, Илье Григоренко, но взаимности не получила. Он строил отношения с Татьяной Кирилюк, одной из самых скандальных участниц. Позже у Саши произошел с ней конфликт.
Целый месяц Артемова была одна, и этот факт мог прервать ее нахождение на проекте. Но на одном из голосований ей признался в чувствах Никита Кузнецов. Саша тут же призналась, что тоже неравнодушна к парню. И пара стала жить вместе.
Их роман напоминал итальянскую семью. Ссоры, драки и бурные примирения. В то время, когда Саша ездила на сессию в Москву, Никита изменил подруге с другой участницей.
Артемова не простила предательство и ушла от молодого человека. Ей было сложно наблюдать за новыми отношениями бывшего парня, но она не покинула проект.
Александра Артемова на проекте «Дом-2». Фото: dom2.ru
Тогда-то у нее завязались отношения с еще одним участником — Евгением Кузиным, который казался парнем с серьезными намерениями. Уже через несколько месяцев Кузин познакомил свою избранницу с родителями.
В 2016 году влюбленные решили покинуть проект и строить отношения за периметром. Они даже хотели купить недвижимость, но сделка была приостановлена из-за сильного подорожания квартиры.
Год спустя Кузин и Артемова победили в конкурсе «Свадьба на миллион» и потратили деньги на свадьбу, которая состоялась в ноябре 2017 года.
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Александра Артемова и Евгений Кузин. Фото: соцсети Александры Артемовой
Личная жизнь
В Луганске Саша Артемова встречалась с парнем. С ним она планировала связать свою дальнейшую жизнь. Не дожидаясь 18 лет, девушка начала жить с молодым человеком в гражданском браке. Избранник Александры был музыкантом, гастролировал, а затем уехал в Китай работать. На расстояние отношения постепенно сошли на нет.
В 2015 году Артемова начала отношения с Женей Кузиным. В 2018 году, супружеская пара приобрели собственную жилплощадь, а в 2020 году купили недвижимость бизнес-класса в престижном жилищном комплексе столицы.
Весной 2019 года публика узнала о беременности Александры, а 19 сентября на свет появилась дочь Александрия.
Евгений был хорошим мужем и отцом, поддерживал и помогал Саше. Но в сентябре 2020 года в их отношениях начался разлад, а в октябре Евгений объявил о расставании. Многие подписчики решили, что влюбленные просто привлекают к себе внимание, потому что в ноябре они отметили годовщину свадьбы. Как оказалось позже, супруги принимали несколько попыток сохранить отношения, но не сложилось. Они расстались друзьями и хотели поддерживать отношения ради дочери.
В мае 2023 года их брак был расторгнут официально.
Саша Артемова с бывшим мужем Евгением и дочерью. Фото: соцсети Александры Артемовой
Александра Артемова строит любовь
Александра ведет насыщенную общественную жизнь и воспитывает свою дочь.
В марте 2023 года Артемова приобрела уже четвертое жилье в столице.
Летом 2023 года у нее появился мужчина — руководитель дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Николай Субачев, который является другом еще одной участницы телестройки — Нелли Ермолаевой.
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