Одна из самых влиятельных и важных фигур послевоенного кантри: биография певца Джонни Кэша

Кем был Джонни Кэш?

Джонни Кэш вырос в бедной фермерской общине и вступил в военно-воздушные силы в 1950 году. После увольнения он стал соучредителем группы, и в течение нескольких лет Джонни Кэш и the Tennessee Two записывали хиты с такими песнями, как Walk the Line.

Карьера Кэша едва не пошла под откос в 1960-х годах из-за серьезной проблемы с вредными привычками, но его брак с Джун Картер и нашумевший альбом Johnny Cash at Folsom Prison (1968) вернули его на правильный путь. В последующие годы Кэш присоединился к кантри-супергруппе the Highwaymen и выпустил серию записей с продюсером Риком Рубином.

Ранняя жизнь

Кэш родился 26 февраля 1932 года в Кингсленде, штат Арканзас. Кэш, сын бедных южных баптистов, один из семи детей, рожденных у Рэя и Кэрри Риверс Кэш, в возрасте трех лет переехал со своей семьей в Дайс, штат Арканзас, чтобы его отец мог воспользоваться преимуществами фермерских программ «Новый курс», учрежденных президентом Франклином Рузвельтом. Там семья Кэш жила в доме из пяти комнат и обрабатывал 20 акров хлопка и других сезонных культур.

Большую часть следующих 15 лет Кэш провел в поле, работая вместе со своими родителями, братьями и сестрами, чтобы помочь расплатиться с их долгами. Это была нелегкая жизнь, и музыка была одним из способов, с помощью которых семья Кэш находила спасение от некоторых трудностей. Молодого Кэша окружали песни, будь то народный фольклор его матери и баллады-гимны, или рабочая музыка, которую люди пели в полях.

С раннего возраста Кэш, который начал писать песни с 12 лет, проявлял любовь к музыке, которая окутывала его жизнь. Чувствуя певческий дар своего мальчика, Кэрри наскребла достаточно денег, чтобы он мог брать уроки пения. Однако всего после трех уроков его учитель, очарованный и без того уникальным стилем пения Кэша, сказал ему прекратить брать уроки и никогда не отклоняться от своего естественного голоса.

Религия тоже оказала сильное влияние на детство Кэша. Его мать была набожной прихожанкой Пятидесятнической церкви, а его старший брат Джек, казалось, был полон решимости стать священником до своей трагической гибели в 1944 году в результате несчастного случая. Опыт его ранней фермерской жизни и религия стали повторяющимися темами в творчестве Кэша.