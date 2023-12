Одна из самых влиятельных и важных фигур послевоенного кантри: биография певца Джонни Кэша

Трио именно так и поступило, начав работу над записанным на деньги Hey Porter вскоре после первой сессии Sun. Филлипсу понравилась эта песня, а также последующий альбом группы Cry, Cry, Cry, и он подписал контракт с недавно созданными Johnny Cash и the Tennessee Two. Hey Porter был выпущен в мае 1955 года, а позже в том же году Cry, Cry, Cry достигла 14-й строчки в чартах Billboard.

Последовали другие хиты, включая 10 лучших треков So Doggone Lonesome и Folsom Prison Blues. Но настоящая слава пришла в 1956 году, когда Кэш написал и выпустил I Walk The Line, которая взлетела на первое место в чартах кантри-музыки и разошлась тиражом в 2 миллиона копий. Он выпустил свой дебютный альбом Johnny Cash with His Hot & Blue Guitar в 1957 году и закрепил свою славу такими песнями, как Ballad of a Teenage Queen и Don't Take Your Guns to Town.

Развод

К началу 1960-х годов Кэш, который перевез свою семью в Калифорнию и ушел из Sun на Columbia Records, был музыкальной суперзвездой. В турне «300 ночей в году» с группой, ныне известной как the Tennessee Three, его часто сопровождала Джун Картер, которая стала соавтором одной из фирменных песен the Man in Black, — Ring of Fire (1963). Кэш также стремился зарекомендовать себя как актер, сыграв главную роль в фильме «Пять минут до конца» (1961) и нескольких телепрограммах на западную тематику.

Но график и давление, с которыми он сталкивался, сказались на его личной жизни. Вивиан ушла из дома, чтобы заботиться об их семье, в которую теперь входили дочери Розанна (1955 г.р.), Кэти (1956 г.р.), Синди (1959 г.р.) и Тара (1961 г.р.), все больше расстраиваясь отсутствием мужа. В 1966 году она, наконец, подала на развод.