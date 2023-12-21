Одна из самых влиятельных и важных фигур послевоенного кантри: биография певца Джонни Кэша

Кем был Джонни Кэш?
Джонни Кэш вырос в бедной фермерской общине и вступил в военно-воздушные силы в 1950 году. После увольнения он стал соучредителем группы, и в течение нескольких лет Джонни Кэш и the Tennessee Two записывали хиты с такими песнями, как Walk the Line.
Карьера Кэша едва не пошла под откос в 1960-х годах из-за серьезной проблемы с вредными привычками, но его брак с Джун Картер и нашумевший альбом Johnny Cash at Folsom Prison (1968) вернули его на правильный путь. В последующие годы Кэш присоединился к кантри-супергруппе the Highwaymen и выпустил серию записей с продюсером Риком Рубином.
Ранняя жизнь
Кэш родился 26 февраля 1932 года в Кингсленде, штат Арканзас. Кэш, сын бедных южных баптистов, один из семи детей, рожденных у Рэя и Кэрри Риверс Кэш, в возрасте трех лет переехал со своей семьей в Дайс, штат Арканзас, чтобы его отец мог воспользоваться преимуществами фермерских программ «Новый курс», учрежденных президентом Франклином Рузвельтом. Там семья Кэш жила в доме из пяти комнат и обрабатывал 20 акров хлопка и других сезонных культур.
Большую часть следующих 15 лет Кэш провел в поле, работая вместе со своими родителями, братьями и сестрами, чтобы помочь расплатиться с их долгами. Это была нелегкая жизнь, и музыка была одним из способов, с помощью которых семья Кэш находила спасение от некоторых трудностей. Молодого Кэша окружали песни, будь то народный фольклор его матери и баллады-гимны, или рабочая музыка, которую люди пели в полях.
С раннего возраста Кэш, который начал писать песни с 12 лет, проявлял любовь к музыке, которая окутывала его жизнь. Чувствуя певческий дар своего мальчика, Кэрри наскребла достаточно денег, чтобы он мог брать уроки пения. Однако всего после трех уроков его учитель, очарованный и без того уникальным стилем пения Кэша, сказал ему прекратить брать уроки и никогда не отклоняться от своего естественного голоса.
Религия тоже оказала сильное влияние на детство Кэша. Его мать была набожной прихожанкой Пятидесятнической церкви, а его старший брат Джек, казалось, был полон решимости стать священником до своей трагической гибели в 1944 году в результате несчастного случая. Опыт его ранней фермерской жизни и религия стали повторяющимися темами в творчестве Кэша.
Джонни Кэш в молодости. Фото: соцсети
Военная служба и музыкальные устремления
В 1950 году Кэш окончил среднюю школу и уехал из Дайсса в поисках работы, отправившись в Понтиак, штат Мичиган, ненадолго поработать на заводе по производству автомобильных кузовов. Тем летом он поступил на службу в военно-воздушные силы США как Джон Р. Кэш: военные правила требовали указывать полное имя — и его отправили на обучение на военно-воздушную базу Лэкленд в Сан-Антонио, штат Техас, где он познакомился с будущей женой Вивиан Либерто. Большую часть четырехлетней службы в ВВ С Кэш находился в Ландсберге, Германия, где работал офицером радиоперехвата, подслушивая переговоры советской стороны.
Также в Германии Кэш начал уделять больше внимания музыке. С несколькими своими приятелями из военно-воздушных сил он сформировал Landsberg Barbarians, дав Кэшу шанс выступать с концертами, больше учиться игре на гитаре и попробовать себя в написании песен.
«Мы были ужасны, — сказал он позже, — но это пиво Lowenbrau заставит вас почувствовать себя великолепно. Мы приносили наши инструменты этим хонки-тонкам и играли до тех пор, пока они нас не выгоняли или не начиналась драка».
После увольнения в июле 1954 года Кэш женился на Вивиан и поселился с ней в Мемфисе, штат Теннесси, где работал как мог, в том числе продавцом бытовой техники. Занимаясь музыкой на стороне, Кэш объединился с парой механиков, Маршаллом Грантом и Лютером Перкинсом, которые работали со старшим братом Кэша Роем. Вскоре между молодыми музыкантами установилась тесная связь, и команда вместе со своими женами часто направлялась в один из их домов, чтобы послушать музыку, в основном госпел.
Кэш, который отлично играл на старой гитаре за 5 долларов, купленной им в Германии, стал фронтменом группы, и они оттачивали свой уникальный синтез блюза и музыки кантри-энд-вестерн на живых выступлениях.
«Он был приличным певцом, но не великим, — написал Маршалл Грант в своей автобиографии 2006 года — Я был там, когда это случилось: моя жизнь с Джонни Кэшем. Но в его голосе чувствовались сила и присутствие».
Джонни Кэш перед концертом. Фото: соцсети
Джонни Кэш и двое из Теннесси
В июле 1954 года другой музыкант из Мемфиса, Элвис Пресли, записал свою первую пластинку, вызвав волну элвисомании, а также интерес к местному продюсеру, владельцу Sun Records Сэму Филлипсу, который выпустил пластинку. Позже в том же году Кэш, Грант и Перкинс без предупреждения посетили Sun, чтобы пригласить Филлипса на прослушивание.
Владелец Sun Records сдался, и Кэш с ребятами вскоре вернулись, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Филлипсу понравилось их звучание, но не выбор песен, основанных на госпеле, которые, по его мнению, будут иметь ограниченный рынок сбыта, и он попросил их вернуться с оригинальной песней.
Джерри Ли Льюис, Карл Перкинс, Элвис Пресли и Джонни Кэш. Фото: Global Look Press
Трио именно так и поступило, начав работу над записанным на деньги Hey Porter вскоре после первой сессии Sun. Филлипсу понравилась эта песня, а также последующий альбом группы Cry, Cry, Cry, и он подписал контракт с недавно созданными Johnny Cash и the Tennessee Two. Hey Porter был выпущен в мае 1955 года, а позже в том же году Cry, Cry, Cry достигла 14-й строчки в чартах Billboard.
Последовали другие хиты, включая 10 лучших треков So Doggone Lonesome и Folsom Prison Blues. Но настоящая слава пришла в 1956 году, когда Кэш написал и выпустил I Walk The Line, которая взлетела на первое место в чартах кантри-музыки и разошлась тиражом в 2 миллиона копий. Он выпустил свой дебютный альбом Johnny Cash with His Hot & Blue Guitar в 1957 году и закрепил свою славу такими песнями, как Ballad of a Teenage Queen и Don't Take Your Guns to Town.
Развод
К началу 1960-х годов Кэш, который перевез свою семью в Калифорнию и ушел из Sun на Columbia Records, был музыкальной суперзвездой. В турне «300 ночей в году» с группой, ныне известной как the Tennessee Three, его часто сопровождала Джун Картер, которая стала соавтором одной из фирменных песен the Man in Black, — Ring of Fire (1963). Кэш также стремился зарекомендовать себя как актер, сыграв главную роль в фильме «Пять минут до конца» (1961) и нескольких телепрограммах на западную тематику.
Но график и давление, с которыми он сталкивался, сказались на его личной жизни. Вивиан ушла из дома, чтобы заботиться об их семье, в которую теперь входили дочери Розанна (1955 г.р.), Кэти (1956 г.р.), Синди (1959 г.р.) и Тара (1961 г.р.), все больше расстраиваясь отсутствием мужа. В 1966 году она, наконец, подала на развод.
Джонни Кэш, Вивиан Либерто и их дети. Фото: соцсети
Личная жизнь Кэша продолжала выходить из-под контроля. В следующем году, после серьезного употребления запрещенных препаратов, Кэш был обнаружен полицейским в тяжелом состоянии в маленькой деревне в Джорджии. Были и другие инциденты, включая арест за контрабанду в Соединенные Штаты через мексиканскую границу и за разжигание лесного пожара в калифорнийском парке.
Повторный брак и возрождение
Кэш получил спасательный круг, в котором он нуждался, от своей старой спутницы по гастролям Джун Картер, которая помогла ему переориентироваться на христианскую веру и получить необходимое лечение. Они поженились 1 марта 1968 года.
Со своей новой женой у Кэша начались замечательные перемены. В 1969 году он начал вести «Шоу Джонни Кэша», телевизионный эстрадный сериал, в котором участвовали современные музыканты — от Боба Дилана до Луи Армстронга. Он также предоставил Кэшу форум для обсуждения ряда социальных проблем, включая дискуссии, которые варьировались от войны во Вьетнаме до тюремной реформы и прав коренных американцев.
Джонни Кэш, его жена Джун и его труппа артистов выступали перед примерно 900 заключенными в тюрьме Камминс 11 апреля 1969 года. Фото: Global Look Press
В том же году, когда дебютировало его шоу, Кэш также получил две премии «Грэмми» за концертный альбом Johnny Cash at Folsom Prison (1968). Критический и коммерческий успех альбома был приписан тому, что он помог возродить популярность исполнителя. В начале 1970 года Кэш и Картер испытали больше радости, когда родился их первый и единственный ребенок — Джон Картер Кэш.
Последующее десятилетие принесло артисту еще больший успех, поскольку музыкальная карьера Кэша расцвела благодаря выпуску таких хитов, как A Thing Called Love (1972) и One Piece at a Tim (1976). Он также снялся вместе с Кирком Дугласом в фильме «Перестрелка» (1970).
Джонни Кэш и Кирк Дуглас в фильме «Перестрелка» (1970). Фото: Global Look Press
Кэш написал музыку к полнометражному фильму «Маленький Фаусс и Большой Хэлси» (1970) и опубликовал автобиографический бестселлер «Человек в черном» (1975). В 1980 году он стал самым молодым из ныне живущих людей, избранных в Зал славы кантри-музыки.
У Кэша по-прежнему был напряженный график, и он все чаще объединялся с другими музыкантами. В 1986 году он объединился со старыми коллегами Sun Records Карлом Перкинсом, Джерри Ли Льюисом и Роем Орбисоном для записи широко популярного сборника The Class Of '55. Тем временем он объединил усилия с другими приверженцами кантри, Крисом Кристофферсоном, Вилли Нельсоном и Уэйлоном Дженнингсом, чтобы сформировать the Highwaymen, которые выпустили три студийных альбома в период с 1985 по 1995 год. В начале 1990-х Кэш пришел в студию с U2, чтобы записать The Wanderer, трек, который появится в релизе группы 1993 года Zooropa.
Однако на протяжении всего этого времени проблемы со здоровьем Кэша и его продолжающаяся борьба с зависимостью были рядом. После перенесенной операции на брюшной полости в 1983 году он зарегистрировался в клинике Бетти Форд. В 1988 году Кэш снова лег под нож, на этот раз из-за операции двойного шунтирования сердца.
Но, как всегда, Кэш продвигался вперед. В 1992 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 1994 году объединился с музыкальным продюсером Риком Рубином для выпуска American Recordings. Акустический альбом American Recordings, состоящий из 13 треков, в котором традиционные баллады смешаны с современными композициями, принес Cash новую аудиторию и премию «Грэмми» 1995 года за лучший современный фолк-альбом. За ним последовал еще один альбом, спродюсированный Рубином, Unchained (1996), а в 1997 году он опубликовал свои вторые мемуары — «Кэш: Автобиография».
Джонни Кэш на сцене. Фото: Global Look Press
Последние годы, смерть и наследие
Физическое здоровье Кэша стало более серьезной проблемой в конце 1990-х годов. Ему поставили диагноз: нейродегенеративное заболевание, или синдром Шай-Дрейджера (ошибочный диагноз, который позже был исправлен на «автономную нейропатию») — и в 1998 году он был госпитализирован с пневмонией.
Тем не менее артист продолжал заниматься музыкой. В 2002 году он выпустил American IV: The Man Comesaround — смесь оригиналов и каверов, включая песни от The Beatles до Трента Резнора из Nine Inch Nails. Альбом, записанный в студии Cash Cabin в Хендерсонвилле, штат Теннесси, стал четвертым сборником Cash-Rubin.
В течение следующего года здоровье Кэша продолжало ухудшаться. Он был опустошен, когда в мае 2003 года умерла его возлюбленная Джун Картер, но он продолжал работать. Вместе с Рубином певец записал то, что впоследствии стало альбомом American V: A Hundred Highways. Всего за неделю до своей смерти 12 сентября 2003 года от осложнений, связанных с диабетом, Кэш завершил свой последний трек.
Джонни Кэш и Джун Картер. Фото: Global Look Press
«После того, как прошел июнь, у него появилось желание прожить достаточно долго, чтобы записаться, но это было почти все, — вспоминал позже Рубин. — На следующий день после того, как прошел июнь, он сказал: «Мне нужно что-то делать каждый день. В противном случае у меня нет причин оставаться здесь».
В ноябре того же года Кэш был посмертно удостоен ежегодной награды CMA, выиграв лучший альбом для American IV, лучший сингл и лучшее видео. В 2005 году история его жизни и карьеры конца 1960-х годов была превращена в художественный фильм «Переступить черту» с Хоакином Фениксом в роли Кэша и Риз Уизерспун в роли Картер.
Хоакин Феникс в роли Джонни Кэша и Риз Уизерспун в роли Джуны Картер в фильме «Переступить черту» (2005). Фото: кадр из фильма
В 2006 году поклонников порадовала новая музыка покойного исполнителя. Мэй принес с собой Personal File, набор из двух компакт-дисков неизданного материала, записанного десятилетиями ранее. В июле был представлен фильм American V: A Hundred Highways. Резко аранжированные, а иногда и скорбные, песни подчеркивали более старый и грубый голос Кэша, пронизанный грубой честностью.
Неудивительно, что влияние Кэша продолжало находить отклик. В 2007 году община Старквилля, штат Миссисипи, почтила память исполнителя (его арестовали там в 1965 году за публичное опьянение на фестивале Johnny Cash Flower Pickin' Festival). В следующем году покойный артист получил еще одну премию «Грэмми» в номинации «Лучшее короткометражное музыкальное видео на композицию God's Gonna Cut You Down».
«Я думаю, его запомнят за то, как он вырос как личность и артист, — написал Крис Кристофферсон в 2010 году после того, как журнал Rolling Stone назвал Кэша 31-м величайшим артистом всех времен. — Он прошел путь от парня, столь же дикого, как Хэнк Уильямс, до почти такого же уважения, как один из отцов нашей страны. Он дружил с президентами и с Билли Грэмом. Было ощущение, что его лицо должно было быть на горе Рашмор».
В 2010 году дополнительный материал с записей с Рубином был выпущен под названием American VI: Ain't No Grave. В декабре 2013 года стало известно, что был обнаружен еще один альбом Кэша. Альбом Out Among the Stars, записанный в начале 1980-х, но так и не выпущенный Columbia Records, был обнаружен Джоном Картером Кэшем в архивах его отца. Подчеркивая устойчивую популярность певца, альбом стал лидером чартов после своего выпуска в марте 2014 года.
Зал славы кантри-музыки, гитара Джонни Кэша. США, Теннесси, Нэшвилл. Фото: Global Look Press