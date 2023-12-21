Известный адвокат, политик и участник самого знаменитого интеллектуального шоу: что известно о Михаиле Барщевском

Биография знаменитости
Михаил Барщевский — знаменитый интеллектуал, юрист, знаток знаменитой на всю страну телеигры. Он обладает редким красноречием, любовью к выступлениям перед камерой и редким талантом оставаться в числе приличных людей вопреки «хождению во власть». Барщевский также является талантливым писателем, большим любителем собак и верным мужем.
В школе носил кличку Адвокат
27 декабря 1955 года в семье юриста и артистки театра родился долгожданный сын Миша. Парень учился в престижной английской школе в Москве.
При этом успеваемость Миши оставляла желать лучшего. С учителями, несмотря на это, парень пытался решать конфликты мирным путем. За умение убеждать и тонкий ум он получил прозвище Адвокат.
Будучи молодым человеком, Михаил писал рассказы, увлекался литературой. Увы, писательский талант парня не оценили и посчитали его тексты слишком поверхностными. При выборе пути парень, обладающий дарованием выступать перед публикой, колебался между профессиями родителей.
Папа убедил сына, что актерская карьера не прокормит юношу, а вот юридическая сфера может принести Михаилу немало денег. Поэтому молодой человек поступил во Всесоюзный заочный юридический институт. Окончил вуз Михаил в 1978 году.
Барщевский в студенчестве. Фото: соцсети Михаила Барщевского
Собственная адвокатская контора и два главных принципа в карьере
Вскоре талантливый юноша устроился на практику на Московский маргариновый завод. Далее последовала защита кандидатской диссертации в Институте государства и права АН СССР. После этого Миша прошел несколько практик в различных компаниях.
Ему удалось создать первую в стране частную адвокатскую контору «Московские юристы», в 1993 году она превратилась в фирму «Барщевский и партнеры». Спустя несколько лет Барщевский стал полпредом правительства России в Конституционном суде.
Вместе с этим знаменитость занималрсь написанием книг и справочников («Большая юридическая энциклопедия», «Домашняя правовая энциклопедия» и другие произведения).
Популярность Барщевского как адвоката росла. В свою деятельность он решил заложить два принципа, которые чтит и помнит до сих пор.
Первый принцип — браться за заведомо проигрышные дела. По словам Барщевского, фиаско в них предсказуемо и не списывается на некомпетентность защитника, а неожиданная победа повышает статус и будущие расценки адвоката. Второй принцип — никогда не обманывать суд. Как в интервью объяснял Михаил, о фактах, порочащих клиента, можно и нужно умолчать, но в произносимые слова надо верить, заведомая ложь неубедительна.
Михаил Барщевский выступает с докладом. Фото: соцсети Михаила Барщевского
В 2001-м уже вполне опытный и знаменитый адвокат перешел на государственную службу и по своей инициативе отказался от своего прежнего статуса. Спустя несколько лет деятель вступил в партию «Гражданская сила». Позже на очередном съезде политической группы избран председателем ее Высшего совета.
После нескольких лет он вступил в партию «Гражданская платформа». В 2015-м на внеочередном собрании правовед объявил об уходе и сообщил, что «больше не видит для себя места в Федеральном гражданском комитете». Так началась новая глава в жизни знаменитого юриста.
Участие в «Что? Где? Когда?»
Телеигра «Что? Где? Когда?» является важной частью жизни Барщевского. На всю страну он стал известен как раз-таки после того, как начал участвовать в известной викторине. С мая 1994 года на протяжении почти шести лет юрист выступал своеобразным адвокатом игроков, интересы которых отстаивал с жаром и убедительностью.
Барщевский на телеигре (в правом нижнем углу). Фото: Первый канал
В кресло знатока Михаил сел только в 2002 году. В 2015 году опытная команда Барщевского обыграла телезрителей. В состав команды входили топ-менеджеры, бизнесмены и общественные деятели нашей страны.
Личная жизнь звезды
Барщевский удачно женился еще во время своего студенчества. Со своей любимой Ольгой судьба сводила молодого человека трижды: в компании знакомых, в московском метро и в подмосковном пансионате.
Свадьба Михаила и Ольги. Фото: соцсети Михаила Барщевского
Познакомиться с загадочной красоткой у Михаила хватило смелости только во время третьей встречи. Роман развивался стремительно.
В 1977-м у пары родилась дочь Наталия. Значительно позже Михаил и Ольга усыновили двойняшек 2005 года рождения — Дашу и Максима. Звездные родители души на чаят в своих отпрысках.
Пара стремится радовать друг друга сюрпризами. Так, на 30-летие свадьбы Ольга станцевала для любимого канкан, а талантливый муж приурочил к юбилею спутницы жизни спектакль «Зебра нашего двора», поставленный в театре «У Никитских ворот» по его произведению. Кстати, домашнее прозвище Ольги как раз-таки Зебра. Сам же юрист является известным коллекционером фигурок африканских лошадей.
Барщевский подписывает свои книги. Фото: Global Look Press
Единственная родная дочь правозащитника дважды выходила замуж. От первого избранника, крупного предпринимателя Льва Хасиса, женщина родила сыновей Александра и Леонида. От второго супруга, бизнесмена Кирилла Мещерякова, родились дочки Юлия и Елизавета.
Кстати, в 2011-м на Кирилла и Наталию было совершено покушение. Преступники обстреляли машину, в которой находилась пара. К счастью, ребята выжили, а пострадала лишь машина. Спустя два года арестовали троих обвиняемых в покушении.
Спустя несколько лет несчастье постучалось уже к самому Михаилу. В 2018 году у него случился инфаркт миокарда. Возможно, роль в заболевании сыграли вести о неурядицах в личной жизни старшей дочери. Пациенту потребовалась экстренная госпитализация. Медики сделали успешную операцию и поставили на ноги адвоката
Михаил Барщевский со своей семьей. Фото: соцсети Михаила Барщевского
Барщевский сейчас
Сейчас Михаил занимает должность полпреда правительства в судах. Осенью 2022 года он появился в авторской программе писательницы Татьяны Устиновой «Мой герой». Деятель рассказал о юриспруденции, своих книгах и воспитании приемных детей.
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