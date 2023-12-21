Известный адвокат, политик и участник самого знаменитого интеллектуального шоу: что известно о Михаиле Барщевском

Биография знаменитости

Михаил Барщевский — знаменитый интеллектуал, юрист, знаток знаменитой на всю страну телеигры. Он обладает редким красноречием, любовью к выступлениям перед камерой и редким талантом оставаться в числе приличных людей вопреки «хождению во власть». Барщевский также является талантливым писателем, большим любителем собак и верным мужем.

В школе носил кличку Адвокат

27 декабря 1955 года в семье юриста и артистки театра родился долгожданный сын Миша. Парень учился в престижной английской школе в Москве.

При этом успеваемость Миши оставляла желать лучшего. С учителями, несмотря на это, парень пытался решать конфликты мирным путем. За умение убеждать и тонкий ум он получил прозвище Адвокат.

Будучи молодым человеком, Михаил писал рассказы, увлекался литературой. Увы, писательский талант парня не оценили и посчитали его тексты слишком поверхностными. При выборе пути парень, обладающий дарованием выступать перед публикой, колебался между профессиями родителей.

Папа убедил сына, что актерская карьера не прокормит юношу, а вот юридическая сфера может принести Михаилу немало денег. Поэтому молодой человек поступил во Всесоюзный заочный юридический институт. Окончил вуз Михаил в 1978 году.