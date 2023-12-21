Королева эпатажа и поп-музыки, многодетная мать и любимица миллионов слушателей: биография певицы Мадонны

Биография звезды

Великолепная, опасная, очаровательная, эпатажная, неоднозначная, талантливая, скандальная. Все это об американской певице итальянского происхождения Мадонне. Она известная на весь мир королева поп-музыки, автор песен, продюсер, актриса, модная дива и обладательница нескольких премий «Грэмми». Творчество певицы неизменно оказывается в центре скандалов. Она всегда пела от сердца, на разные темы, вызывая реакции от отвращения и презрения до любви и восхищения.

Рано потеряла мать и враждовала с мачехой

Мадонна Луиза Вероника Чикконе появилась на свет 16 августа 1958 года в Мичигане. У нее было пятеро братьев и сестер. В роду у детей были итальянцы по отцу и франко-канадцы по матери.

В пять лет малышка Мадонна осталась без матери. Женщина умерла после болезни. Очень скоро папа девочки привел в дом новую женщину, с мачехой отношения у подрастающей Мадонны не сложились. Мачеха заботилась лишь о родных детях.