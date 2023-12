Королева эпатажа и поп-музыки, многодетная мать и любимица миллионов слушателей: биография певицы Мадонны

Книги и бизнес

Мадонна успела проявить себя и в литературном деле. И здесь она решила придерживаться провокаций и эпатажа. Книги артистки можно разделить на две группы. К первой относятся откровенные биографические произведения, в основном в формате фотоальбомов. Дебютным трудом этой категории стал Sex, вышедший в 1992-м.

Ко второй группе можно отнести детские сказки. К слову, они стали не менее известными, чем другие произведения Мэдж. Первой стала книга «Английские розы», изданная в 2003-м. За ней последовали «Яблоки мистера Пибоди» и другие истории. В основу этих сочинений для детей легли традиционные ценности, переклички с хасидскими притчами.

Кинокарьера и режиссура

Увы или ах, актерская карьера певицы сложила не так удачно, как музыкальная. Чаще всего Мадонна снималась в эпизодах или у режиссеров второго эшелона. Заметные работы в фильмографии певицы появились в середине 90-х, хотя сниматься звезда начала еще в конце 70-х. Среди знаковых киноработ исполнительницы этого периода можно назвать «Четыре комнаты» и экранизацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита». В последней ленте дива исполнила главную роль жены президента Аргентины Эвы Перон. Лента получила положительные отзывы кинокритиков, а также премию «Оскар» за песню You Must Love Me.

В 2004 году появилась вторая документальная картина о скандалистке I’m Going to Tell You a Secret. Одним из проектов в карьере актрисы стала кинолента «Унесенные», получившая провальную критику. ее даже не стали показывать в кино, а на Мадонну обрушился шквал критики.

Позднее певица попробовала свои силы в качестве режиссера. В 2008 году артистка представила на Берлинском кинофестивале комедию «Грязь и мудрость». С режиссурой также не сложилось, и звезда решила оставить это дело и сосредоточиться на музыкальной части своей жизни.