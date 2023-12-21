Королева эпатажа и поп-музыки, многодетная мать и любимица миллионов слушателей: биография певицы Мадонны

Биография звезды
Великолепная, опасная, очаровательная, эпатажная, неоднозначная, талантливая, скандальная. Все это об американской певице итальянского происхождения Мадонне. Она известная на весь мир королева поп-музыки, автор песен, продюсер, актриса, модная дива и обладательница нескольких премий «Грэмми». Творчество певицы неизменно оказывается в центре скандалов. Она всегда пела от сердца, на разные темы, вызывая реакции от отвращения и презрения до любви и восхищения.
Рано потеряла мать и враждовала с мачехой
Мадонна Луиза Вероника Чикконе появилась на свет 16 августа 1958 года в Мичигане. У нее было пятеро братьев и сестер. В роду у детей были итальянцы по отцу и франко-канадцы по матери.
В пять лет малышка Мадонна осталась без матери. Женщина умерла после болезни. Очень скоро папа девочки привел в дом новую женщину, с мачехой отношения у подрастающей Мадонны не сложились. Мачеха заботилась лишь о родных детях.
Мадонна в детстве. Фото: соцсети Мадонны
Спустя несколько лет юная особа выступила на школьном конкурсе талантов. Своим выступлением девушка нехило шокировала учителей и одноклассников. За номер, где ярко накрашенная девушка пела со сцены в топе и в малюсеньких шортах, отец посадил ее под домашний арест.
Окончив школу, девушка решила поступить в Мичиганский университет. Она безумно хотела стать балериной, о музыке же в то время речи и не шло. Она твердо решила: надо уезжать из провинции и пытаться строить свою карьеру и личную жизнь.
Чуть позже будущая певица переехала в Нью-Йорк. Девушка несколько лет работала за еду и жила в криминальном районе с жесткими законами и порядками. В 1979 году она пробовалась на подтанцовку к известному гастролеру. Профессионалы заметили в ней хороший потенциал. Преподаватели по танцам решили помочь девушке стать известной.
Мадонна в школьные годы. Фото: соцсети Мадонны
Звание поп-дивы и эпатажные клипы
В 1983 году Мадонна начала свою музыкальную карьеру. Дебютный альбом молодой скандалистки так и назывался — Madonna. Он сумел достигнуть восьмой позиции в чарте Billboard 200. Второй альбом Like a Virgin практически сразу оказался на вершине престижных чартов США. В 1985 году исполнительница выпустила знаменитый клип на хит Material Girl. Тем временем популярность Мэдж (как ее зовут поклонники) росла бешеными темпами.
Вслед за этим началась серия успешных релизов молодой певицы. Среди которых — пластинка True Blue, сингл Live to Tell, видеоклип на композицию La Isla Bonita. Последняя песня записана в жанре латиноамериканской поп-музыки.
В 1998 году вышел знаменитый альбом дивы Ray of Light, сингл из которого под названием Frozen стал рекордным по лидирующим позициям в знаменитых чартах по всему миру. В тот период артистка активно заинтересовалась каббалой, йогой, что отразилось на художественном наполнении пластинки.
В 2000 году Мадонна предоставила на суд слушателей новый студийный альбом, получивший название Music. Пластинка заняла первые места в топ-рейтингах США и Великобритании.
Мадонна в начале своей музыкальной карьеры. Фото: Global Look Press
В 2005 году выстрелил трек артистке Hung Up. В это же время певице присудили титул королевы танцпола. Этому способствовали зажигательные выступления и музыкальные клипы исполнительницы. Певица выступала с бесконечными концертами в поддержку альбома, а в перерывах между этим занималась воспитанием детей и записью новых песен.
В 2019-м знаменитость отправилась с гастрольным туром Madame X Tour по разным странам. В 2020 году, несмотря на хорошую физическую форму, артистка перенесла заболевание. В подробности она не вдавалась, поклонникам лишь сообщила, что долгое время испытывала проблемы с ногой. Мадонна отменила большинство концертов из-за проблем со здоровье. Поклонники даже успели запаниковать. Позже на фото в соцсетях она продемонстрировала шрам, который у нее остался после операции на бедре.
В 2022-м артистка продолжила творческую деятельность, а также не перестала оставаться в центре всеобщего интереса, появляясь с другими звездами на ярких вечеринках.
Эпатаж и неприятие к собственному голосу
Скандальные выходки певицы всегда привлекали особое внимание. Еще в самом начале карьеры против ее откровенных клипов, совмещающих темы религии и секса, выступали представители католической церкви. Даже доходило до того, что некоторые концерты Мэдж отменяли из-за страха, что она окажет пагубное влияние на молодежь.
Не менее спорной для критиков и хейтеров стала и манера исполнения знаменитости. Музыкальные эксперты неоднократно подчеркивали, что американка, по сути, не вокалистка, что ее голос слаб, она не вытягивает ноты и часто фальшивит, выдавая это за свою изюминку. В интервью Мэдж и сама признавалась, что стесняется собственного голоса. Чтобы усовершенствовать вокал, Мадонна регулярно брала уроки, уже будучи известной и богатой.
Эпатажная и откровенная Мадонна. Фото: Global Look Press
Книги и бизнес
Мадонна успела проявить себя и в литературном деле. И здесь она решила придерживаться провокаций и эпатажа. Книги артистки можно разделить на две группы. К первой относятся откровенные биографические произведения, в основном в формате фотоальбомов. Дебютным трудом этой категории стал Sex, вышедший в 1992-м.
Ко второй группе можно отнести детские сказки. К слову, они стали не менее известными, чем другие произведения Мэдж. Первой стала книга «Английские розы», изданная в 2003-м. За ней последовали «Яблоки мистера Пибоди» и другие истории. В основу этих сочинений для детей легли традиционные ценности, переклички с хасидскими притчами.
Кинокарьера и режиссура
Увы или ах, актерская карьера певицы сложила не так удачно, как музыкальная. Чаще всего Мадонна снималась в эпизодах или у режиссеров второго эшелона. Заметные работы в фильмографии певицы появились в середине 90-х, хотя сниматься звезда начала еще в конце 70-х. Среди знаковых киноработ исполнительницы этого периода можно назвать «Четыре комнаты» и экранизацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита». В последней ленте дива исполнила главную роль жены президента Аргентины Эвы Перон. Лента получила положительные отзывы кинокритиков, а также премию «Оскар» за песню You Must Love Me.
В 2004 году появилась вторая документальная картина о скандалистке I’m Going to Tell You a Secret. Одним из проектов в карьере актрисы стала кинолента «Унесенные», получившая провальную критику. ее даже не стали показывать в кино, а на Мадонну обрушился шквал критики.
Позднее певица попробовала свои силы в качестве режиссера. В 2008 году артистка представила на Берлинском кинофестивале комедию «Грязь и мудрость». С режиссурой также не сложилось, и звезда решила оставить это дело и сосредоточиться на музыкальной части своей жизни.
Мадонна в фильме «Отчаянные поиски Сьюзан». Фото: кадр из фильма «Отчаянные поиски Сьюзан» (1985)
Скандальный брак с Шоном Пенном и рождение сына от Гая Ричи
Личная жизнь Мадонны всегда была предметом бурных обсуждений. Певица меняла мужчин как перчатки, впутывалась в скандалы и никогда не боялась критики со стороны завистников. Обосновавшись в Нью-Йорке, 20-летняя танцовщица вступила в отношения с продюсером Джоном Бенитесом. Позже у Мадонны случились краткие отношения с художником Жан-Мишелем Баскией.
Брак со скандальным актером Шоном Пенно продержался 4 года. Актера даже прозвали «мистером Мадонна». Об этой парочке ходили разные легенды: от обоюдного рукоприкладства, измен и странных творческих экспериментов.
После громкого развода певица закрутила роман с поп-певцом Ленни Кравицем. Первый ребенок Мадонны появился от связи с латиноамериканцем Карлосом Леоном, работавшим фитнес-тренером. В 1996 году Мадонна впервые стала мамой. Она родила темноволосую малышку Лурдес Марию Чикконе-Леон. Вскоре после рождения дочери певица рассталась с избранником.
Мадонна со своей дочерью Лурдес. Фото: соцсети Мадонны
Самые длительные и серьезные отношения у Мэдж получились с режиссером и актером Гаем Ричи. В 2000 году у пары родился сын Рокко. Во втором браке она взяла фамилию мужа. Помимо воспитания двоих родных детей, Мадонна усыновила приемных — Мерси Джеймс и Дэвида Банда. В 2008 году певица объявила о разводе с мужем.
В 2017 году Мадонна удочерила еще двоих детей — 4-летних девочек-близняшек из Малави Стеллу и Эстер. К слову, многочисленные дети звезды становятся частыми героями фото и видеосъемок для соцсетей Мэдж.
В 2015 году дива во время кастинга для своего тура познакомилась с 25-летним танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Однако роман между звездами начался позднее. Лишь в 2019 году певица на весь мир призналась, что состоит в отношениях с молодым красавчиком. А уже спустя год влюбленные начали жить вместе.
Мадонна и Шон Пенн. Фото: Global Look Press
Несмотря на тяжелое ковидное время, избранник артистки сопровождал ее во время музыкального тура Madame X Tour. А в начале 2021 года пара вместе с детьми Мадонны отправилась в путешествие. Весной 2022 года стало известно о расставании пары. Мадонна призналась, что не имеет никаких претензий к молодому человеку, сам же танцовщик никак не комментировал расставание.
Однако Мадонна недолго была одна. В сентябре 2022 года у певицы завязались отношения с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. В феврале 2023-го СМИ трубили об их расставании. Практически сразу после этого Мадонне приписали роман с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером.
Мадонна и Гай Ричи. Фото: Global Look Press
Фанаты Мэдж по всему миру считают ее иконой стиля. В течение творческой биографии внешность певицы неоднократно менялась. В начале 80-х Мадонна предпочитала в одежде стиль панк или гранж: сценический и повседневный гардероб исполнительницы изобиловал кожаными куртками, колготками в сеточку, лосинами. В 90-х она стала выбирать более женственные и сексуальные образы, отрастила волосы. А в нулевых и по сей день звезда любит щеголять на сцене в чулках, корсетах либо наоборот в деловых костюмах на голое тело и сетчатых топах.
Некоторые хейтеры и критики также подозревают звезду в чрезмерной любви к пластическим операциям. Лицо звезды на некоторых фото действительно не узнать. Отчасти, дело в возрасте дивы, однако, сама Мадонна как-то призналась, что любит улучшать и менять себя под стать моде. Также певица до сих пор посещает спортзалы и кабинеты массажа.
Мадонна со своими детьми. Фото: соцсети Мадонны
Мадонна сейчас
Летом 2023 года журналисты сообщили о госпитализации звезды. Слухи поползли разные. Писали, что ее обнаружили без сознания, после чего доставили в нью-йоркскую больницу, где ввели трубку в трахею для искусственной вентиляции легких. Ее менеджер и друг рассказал о некой бактериальной инфекции. При этом некоторые поклонники предположили, что речь может идти о неудачно проведенной пластической операции, после которой Мэдж стало хуже.
После выписки из больницы, как писали СМИ, дива также чувствовала себя плохо. Писали, что знаменитость мучили приступы тошноты и слабость.
Однако уже в конце июля звезда порадовала публику танцевальным видео в личном блоге — состояние ее здоровья уже не вызывало опасений. Музыкальным сопровождением для танца стала композиция Lucky Star. В этом году певица встретила свое 65-летие.
Мадонна и Ахламалик Уильямс. Фото: соцсети Мадонны
Певица на весь мир объявила о возобновлении праздничного гастрольного тура Celebration. Некоторые концерты пришлось отменить, но осенью звезду ждали в Берлине и Кельне.
В октябре 2023 года было объявлено о повторном попадании артистки в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стала продажа звездой 400 млн копий пластинок. Это является лучшим показателем среди всех певиц.
Мадонна во время нового тура. Фото: Global Look Press
Интересные факты
1. IQ Мадонны составляет 140 баллов.
2. В 2017 году было опубликовано письмо, написанное Мадонне рэпером Тупаком Шакуром. Послание выставили на торги со стартовой ценой $100 тыс. В нем содержались прощальные слова рэпера, состоявшего в недолгих отношениях с певицей. Также в длинном письме указывались причины расставание звезд.
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