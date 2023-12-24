Звездные похмельные советы, которые помогут вам справиться с последствиями гулянки

Правильно передавать приветы с большого бодуна умеет и ведущая «Давай поженимся!» - знатная ценительница алкоголя (в прошлом, конечно!). Она признавалась: «Пила так, что люстры качались, а наутро просыпалась с дикого похмелья». Но отрицательный опыт - тоже опыт, который можно философски переосмыслить.

- Самые нежные люди - с похмелья, - говорит Гузеева. - Во-первых, все очень страшно. Боишься кого-то ранить. Не помнишь, ранил ли кого-то вчера. И ты такой хороший! У тебя такое правильное поведение! Как будто святой.

Во-вторых, я обычно звоню всем ночью (когда выпью). Плохим говорю плохое. Хорошим - хорошее, хочу замуж идти заново. Так что люди с похмелья нежные. Дозированно распределяют себя. Кстати, самые гениальные спектакли - именно 1 января. Актеры играют все точно и по задаче - никаких импровизаций, ничего личного. Каждый внимателен друг к другу...

Чтобы нежному и внимательному человеку утром было полегче, Гузеева рекомендует варить суп из... черного петуха. Это не шутка! По версии Ларисы Андреевны, именно черный петух принимает на себя больше всего солнечных лучей. И поэтому бульон из него получается наваристым и нежнейшим. Рецепт простой: варите ощипанного черного петуха вместе с квашеной капустой семь часов. Потом процеживаете, а капусту выбрасываете - антипохмелин готов.

Анна Семенович и пельмешки