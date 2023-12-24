Звездные похмельные советы, которые помогут вам справиться с последствиями гулянки

«Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты» - бессмертную формулу из «Бриллиантовой руки» никто не отменял, но как еще можно победить абстинентный синдром, если голова наутро после хорошего вечера (или даже ночи) подобна раскаленной наковальне? В преддверии новогодних каникул и серии корпоративов «Телепрограмма» изучила рецепты от знаменитостей, которые помогут избавиться от похмелья.
Лариса Гузеева и черный петух
Фото: Global Look Press
Правильно передавать приветы с большого бодуна умеет и ведущая «Давай поженимся!» - знатная ценительница алкоголя (в прошлом, конечно!). Она признавалась: «Пила так, что люстры качались, а наутро просыпалась с дикого похмелья». Но отрицательный опыт - тоже опыт, который можно философски переосмыслить.
- Самые нежные люди - с похмелья, - говорит Гузеева. - Во-первых, все очень страшно. Боишься кого-то ранить. Не помнишь, ранил ли кого-то вчера. И ты такой хороший! У тебя такое правильное поведение! Как будто святой.
Во-вторых, я обычно звоню всем ночью (когда выпью). Плохим говорю плохое. Хорошим - хорошее, хочу замуж идти заново. Так что люди с похмелья нежные. Дозированно распределяют себя. Кстати, самые гениальные спектакли - именно 1 января. Актеры играют все точно и по задаче - никаких импровизаций, ничего личного. Каждый внимателен друг к другу...
Чтобы нежному и внимательному человеку утром было полегче, Гузеева рекомендует варить суп из... черного петуха. Это не шутка! По версии Ларисы Андреевны, именно черный петух принимает на себя больше всего солнечных лучей. И поэтому бульон из него получается наваристым и нежнейшим. Рецепт простой: варите ощипанного черного петуха вместе с квашеной капустой семь часов. Потом процеживаете, а капусту выбрасываете - антипохмелин готов.
Анна Семенович и пельмешки
Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети
Как бы активно ни использовала бывшая солистка «Блестящих» графические фильтры в соцсетях, шила в мешке не утаишь - певица и сама признается, что не прочь выпить в хорошей компании. Вот в конце сентября текущего года Анна вышла на связь с подписчиками и призналась, что была на девичнике и «намешала все подряд»: после вина пошли коктейли, а там уж и не упомнить всего. Утро выдалось непростым - «проснулась чуть очумевшая». Но зато помогла проверенная схема приведения себя в чувство. По версии Семенович, первым делом нужно принять ванну с морской солью (вытянуть из организма токсины и прочий шлак).
После водных процедур вдарить по горячему супчику и дать организму побездействовать в течение часа-двух. Если времени «принять ванну, выпить чашечку кофе» нет, поможет простой русский рецепт.
- Супа нет, варить его некогда, поэтому пельмеши с бульошкой - божественно, - рассказала в соцсетях в специальном сюжете Анна, тут же проглотив пельмень.
Леди Гага и утренняя йога
Фото: личная страница Леди Гаги в социальной сети
Еще раньше начинает бороться с «бодунизмом» Леди Гага, потому что трезво признает свою зависимость от алкоголя.
- Я всегда выпиваю, когда работаю, - констатирует артистка. - Виски и другой крепкий алкоголь... Проблема в том, что работаю я каждый день, а с утра порой у меня бывает похмелье.
Чтобы его победить, певица и актриса утро (!) перед вечеринкой начинает с круассана и зеленого сока (в состав могут входить авокадо, груша, огурец, шпинат, сельдерей, мята и т. д.). А сразу после возлияний с утра пораньше бежит... в спортзал. Чтобы заняться любимой йогой.
«Шесть утра, хочу начать день, чувствуя себя сильной и энергичной, - подписала она один из снимков из зала. - Поэтому нужно вывести из организма виски, выпитый вчера».
Кейт Уинслет и бутерброды с беконом
Фото: кадр из фильма
Голливудские звезды тоже знают средства, которые помогут выглядеть после бурной вечеринки свежо и бодро. Звезда «Титаника» рекомендует играть на опережение: актриса начинает побеждать похмелье еще до того, как оно наступило. Как? Перед вечеринкой съедает плотный ужин, в котором должно быть много овощей. Алкоголь обязательно чередует с водой, что помогает организму не остаться без жидкости. Но это еще не все. Утро должно начаться с плотного калорийного завтрака.
- Мне лучше всего помогают сосиски и бутерброды с беконом, - уверена актриса. - А еще я выпиваю большой стакан апельсинового сока и чашку сладкого чая. Эта комбинация позволяет мне воспрянуть духом. Обычно я ем и пью все это прямо в кровати, а потом ложусь еще немного поспать. После иду в душ и просыпаюсь уже окончательно.
Леонид Якубович и уха из леща
Фото: Первый канал
Ведущий «Поля чудес» не рекомендует «лечить подобное подобным», как настаивал его коллега Дмитрий Дибров, да и на легкое пенное налегать тоже не советует - «от пива совеешь». Зато Якубович ценит лимонную воду.
- Почему во время тяжелого похмелья пьют так много? - спрашивал сам себя Леонид Аркадьевич в программе «Смак», посвященной старому Новому году. - Наступает обезвоживание организма. Надо восстановить этот баланс. Не дай бог вам это делать водой - опухнете! Вам нужна вода с лимоном: можно просто выдавить его, а можно кинуть лимон в кипяток и, когда он остынет, принять холодный чай с лимоном. А еще в старинной книге русских пословиц я нашел такое выражение: «ври не завирайся, пей - не похмеляйся». Иначе наступит состояние ложной трезвости. Но, чтобы его поддерживать, придется постоянно выпивать, хоть и понемногу.
Кроме того, Леонид Аркадьевич рекомендует иметь дома рассол, а при умении сварить уху с юшкой из леща. С вечера ставится настаиваться рыбный бульон, куда добавляются луковица, морковь, соль и перец.