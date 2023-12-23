Как бывшая стюардесса Юлия Сытник, больше известная под именем Zivert, смогла влюбить в себя всю страну.

Песенка спета

Петь всерьез она начала поздно, в 24 года. Зиверт обратилась в музыкальную студию Vocalmix, где и обрела команду, с которой, по сути, работает до сих пор. Однако перед этим все же попробовала вернуться к бабушкиному искусству.

- У меня не было никого вообще из музыкального мира, у меня не было музыкального образования, - признавалась певица. - Но у нас с моей подругой Настей был свой маленький бренд одежды. Вот мы с ней в подвале по ночам строчили какие-то платья. У нас даже начало получаться... Казалось бы, надо в это углубиться, а я, помню, вышла на улицу, села на тротуар и стала слушать свой внутренний голос... И решила, что я буду добиваться того, чего хочу...

И Юля начала записывать самопальные короткие ролики с песнями и выкладывать их в сеть: «С юности я писала стихи, но никогда не имела дела с музыкальными текстами, а это абсолютно разные формы изложения мыслей. Поэтому первое время я стеснялась показывать свои наброски».

Помогал (и помогает до сих пор) начинающей певице композитор и продюсер Богдан Леонович. Богдан создает 80% текста и музыки, после чего Zivert дошлифовывает треки.

Юля долго оттачивала фирменную манеру: она называет это «петь в груве и качать вокалом», то есть вести вокальную партию не точно в ритме, а слегка отставая или опережая его.

В 2016 году Zivert приняла участие во Всероссийском вокальном конкурсе и одержала победу. А в 2017 году вышла полноценная дебютная песня артистки «Чак»: композиция «зашла» аудитории на YouTube. Настоящий прорыв случился через год, после выхода по сути автобиографической песни Life («Эта life в кайф, когда ты сделал выбор сам и по пустякам не ищешь повода в глазах»), у которой сейчас только в Ютубе более трехсот миллионов прослушиваний.

То ли внешность певицы так зацепила публику, то ли ее слегка «расщепленный» тембр голоса, но Zivert начали крутить повсюду без остановки. Вскоре даже Филипп Киркоров признал, что зафанател от этого трека, - и записал на него кавер-дуэт с Юлией. Потом был другой перепетый хит - «Ветер перемен», затем еще один звездный дуэт, с Бастой, а еще бронебойные хиты «Двусмысленно», Beverly Hills, «Сияй» и «Паруса».

Теперь Zivert катает масштабные гастрольные туры по России, получает многомиллионные гонорары на корпоративах. Вот поэтому певица и оказалась в числе наставников «Голоса». Что бы ни говорили про консервативность Первого канала, руку его музыкальная дирекция всегда держит на пульсе. Появление Егора Крида в жюри «Голоса» это тоже подтверждает.

Кстати, о Криде: с Zivert ему приписывали отношения, которых, конечно, не было. Зато Юлия встречалась с неким загадочным бородачом Евгением, с которым еще пять лет назад выкладывала фото в соцсети, но затем резко перестала. Или расстались, или зашифровались. Замужем певица никогда не была, детей не имеет. Так что все силы и время может спокойно отдавать музыке.