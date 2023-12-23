Как бывшая стюардесса Юлия Сытник, больше известная под именем Zivert, смогла влюбить в себя всю страну.

В самом начале наступающего года на Первом стартует очередной сезон шоу «Голос» - уже двенадцатый по счету. Главным событием станет появление абсолютно новой наставницы, которая будет соседствовать с Владимиром Пресняковым, Полиной Гагариной и Антоном Беляевым, - певицы Zivert. Что это за девушка, почему ее песни звучат из каждого утюга, на каком основании она берет 5 миллионов рублей за концерт? И что помогло ей попасть в красное кресло наставника? На все эти вопросы мы попробуем ответить.
Одесса, мама, самолет
Буквально за несколько лет Юлия Сытник (Зиверт - девичья фамилия мамы), родившаяся в Москве в 1990 году, из ниоткуда вырвалась на самую верхушку российской эстрады. Оцените сами: в 2017 году девушка выложила в сеть дебютный трек, а в 2020 году журнал Forbes поместил артистку в рейтинг самых успешных женщин русского шоу-бизнеса, оценив годовой доход певицы в $3,1 миллиона.
Согласитесь, форма бортпроводницы Zivert к лицу. Фото: личная страница Юлии Зиверт в социальной сети
Юлия редко дает интервью, так что прошлое Zivert в целом скрыто темной пеленой. Известно лишь про переезд из Москвы в Одессу в детстве - там у родственников будущая звезда прожила около пяти лет, после чего вернулась в столицу. Мама девочки любила слушать музыку и «делать прикольные вечеринки», что не могло не повлиять на вкусы ребенка - по легенде, Юля уже с детства организовывала «домашние концерты» перед родителями и гостями, а еще успела позаниматься танцами, в том числе и классическим балетом.
Бабушка привила ей интерес к шитью - и модница Юля поступила в институт, чтобы выучиться на модельера. Однако бросила учебу из-за нехватки средств на ее оплату. Тогда девушка пошла работать. Сначала - флористом. Потом - в ночном клубе. В интернете есть снимки, на которых очень похожая на певицу девушка танцует в ночном клубе go-go (специальный вид танца, направленный на развлечение публики, к стриптизу отношения не имеет). Сама звезда о таком опыте не вспоминает (то ли не хочет, то ли его и впрямь не было). Зато честно рассказывает, как в конце нулевых пошла учиться на бортпроводницу и вскоре попала в элитное четвертое подразделение «Аэрофлота» - бизнес-класс международной авиации.
- Профессию стюардессы выбрала потому, что заработок намного выше, общение с разными людьми, да и офисная работа была мне не по душе, - вспоминала артистка. - Ну и родители все детство брали меня с собой в командировки, поездки, путешествия, и я к самолетам привыкла с младенчества.
Перелеты давались все труднее, да и за здоровьем Юля, как признавалась после, особенно не следила: злоупотребляла алкоголем, много курила, ночи напролет тусовалась в клубах. И в итоге произошел загадочный и, возможно, спасительный щелчок - в 2014 году тусовщица Юля трансформировалась в Zivert, будущую суперзвезду.
«Этот маленький человек, снова потерявший 8 кг, смог уговорить свой измученный желудок на пару тарелок каши и выбежал с больной кровати в этот весенний день, который навсегда оставил в прошлом девчонку с большим количеством вредных привычек... - написала тогда в соцсетях Юлия. - Да здравствует мой новый мир, в котором нет места алкоголю, никотину и вредной еде!»
Эта девочка словно чувствовала, что станет звездой. Фото: личная страница Юлии Зиверт в социальной сети
Песенка спета
Петь всерьез она начала поздно, в 24 года. Зиверт обратилась в музыкальную студию Vocalmix, где и обрела команду, с которой, по сути, работает до сих пор. Однако перед этим все же попробовала вернуться к бабушкиному искусству.
- У меня не было никого вообще из музыкального мира, у меня не было музыкального образования, - признавалась певица. - Но у нас с моей подругой Настей был свой маленький бренд одежды. Вот мы с ней в подвале по ночам строчили какие-то платья. У нас даже начало получаться... Казалось бы, надо в это углубиться, а я, помню, вышла на улицу, села на тротуар и стала слушать свой внутренний голос... И решила, что я буду добиваться того, чего хочу...
И Юля начала записывать самопальные короткие ролики с песнями и выкладывать их в сеть: «С юности я писала стихи, но никогда не имела дела с музыкальными текстами, а это абсолютно разные формы изложения мыслей. Поэтому первое время я стеснялась показывать свои наброски».
Помогал (и помогает до сих пор) начинающей певице композитор и продюсер Богдан Леонович. Богдан создает 80% текста и музыки, после чего Zivert дошлифовывает треки.
Юля долго оттачивала фирменную манеру: она называет это «петь в груве и качать вокалом», то есть вести вокальную партию не точно в ритме, а слегка отставая или опережая его.
В 2016 году Zivert приняла участие во Всероссийском вокальном конкурсе и одержала победу. А в 2017 году вышла полноценная дебютная песня артистки «Чак»: композиция «зашла» аудитории на YouTube. Настоящий прорыв случился через год, после выхода по сути автобиографической песни Life («Эта life в кайф, когда ты сделал выбор сам и по пустякам не ищешь повода в глазах»), у которой сейчас только в Ютубе более трехсот миллионов прослушиваний.
То ли внешность певицы так зацепила публику, то ли ее слегка «расщепленный» тембр голоса, но Zivert начали крутить повсюду без остановки. Вскоре даже Филипп Киркоров признал, что зафанател от этого трека, - и записал на него кавер-дуэт с Юлией. Потом был другой перепетый хит - «Ветер перемен», затем еще один звездный дуэт, с Бастой, а еще бронебойные хиты «Двусмысленно», Beverly Hills, «Сияй» и «Паруса».
Теперь Zivert катает масштабные гастрольные туры по России, получает многомиллионные гонорары на корпоративах. Вот поэтому певица и оказалась в числе наставников «Голоса». Что бы ни говорили про консервативность Первого канала, руку его музыкальная дирекция всегда держит на пульсе. Появление Егора Крида в жюри «Голоса» это тоже подтверждает.
Кстати, о Криде: с Zivert ему приписывали отношения, которых, конечно, не было. Зато Юлия встречалась с неким загадочным бородачом Евгением, с которым еще пять лет назад выкладывала фото в соцсети, но затем резко перестала. Или расстались, или зашифровались. Замужем певица никогда не была, детей не имеет. Так что все силы и время может спокойно отдавать музыке.