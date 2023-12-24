На что знаменитости тратили деньги в 2023 году.

Клава радуется: «Скоро буду жить в квартире мечты — с огромной гардеробной, лоджиями, розовой ванной и даже детской... Вот так простая девчонка из Екатеринбурга — сначала родным, а теперь и себе». Речь о том, что недавно певица приобрела квартиру в столице своим родителям.

✔ Ирина Дубцова приобрела сразу две квартиры сыну — первокурснику МГИМО Артему Черницыну: одну в Москве, другую — в Дубае. Сейчас Артем живет с мамой, но Ирина просчитывает все на несколько ходов вперед: «Мне так спокойнее: у сына есть своя крыша над головой. Любой родитель, имея такую возможность, сделал бы то же самое. Понятно, что сын все еще зависим от меня финансово. Но Артем не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его».

✔ Актриса Наталья Рудова тоже сделала подарок маме: порадовала ее на день рождения двухкомнатной квартирой в Москве. Стоимость презента — около 20 миллионов рублей.

✔ Участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сообщила, что купила жилплощадь в Москве за 35,8 миллиона рублей: «Квартира без ремонта, и такая цена была, когда дом еще не был сдан». У Ефременковой есть еще две квартиры в родном Краснодаре и уже четыре — в Москве.