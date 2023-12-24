На что знаменитости тратили деньги в 2023 году.

Времена нынче непростые, но важнейший элемент звездного бытия — умение и стремление жить красиво — никакими санкциями не задушишь. Медийные персоны продолжают неплохо зарабатывать и так же неплохо тратить, балуя себя и своих близких дорогостоящими транспортными средствами и объектами недвижимости. В уходящем году таких ярких покупок было немало.
Машина — от 4 до 30 миллионов рублей
А в 2023-м появился еще один. Фото: личная страница Анастасии Ивлевой в социальной сети
✔ Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Urus стоимостью тоже около 30 миллионов рублей. Хотя, казалось бы, у нее и так есть на чем ездить: Lamborghini Aventador, BMW i8, Ferrari Tributo, Mercedes G-класса. Новый Lamborghini Настя взяла в кредит под залог сроком на 7 лет.
Инстасамка, она же Дарья Зотеева, комфортно чувствует себя в минивэне, подаренном ей мужем Олегом Еропкиным. Фото: личная страница Инстасамки в социальной сети
✔ Певица и блогер Инстасамка получила презент от супруга: «Олег подарил машину за 30 миллионов рублей». Речь идет о люксовом минивэне «Мерседес» V-класса.
Фото: exeed.ru
✔ Олимпийский чемпион Роман Костомаров обзавелся новинкой китайского автопрома — кроссовером Exeed RX белого цвета.
Роман Костомаров и Оксана Домнина осваивают китайского «железного коня». Фото: личная страница Романа Костомарова в социальной сети
Кроссовер пока водит жена фигуристка Оксана Домнина, но сам Роман уже тоже пробует рулить новеньким авто. Дверь у этой модели можно открыть сенсорной кнопкой, что имеет большое значение для Романа, потерявшего кисти рук. Цена подобной машины — от 5 млн руб.
Ольга довольна своим новеньким авто. Фото: личная страница Ольги Кабо в социальной сети
✔ Актриса Ольга Кабо приобрела китайский внедорожник: «Сделала себе подарок! Буду «летать» с ветерком на сильной и стильной машине». Ольга выбрала кроссовер EXEED VX (стоимость — от 4 миллионов рублей).
Квартиры — от 20 до 350 миллионов рублей
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
✔ Певица Клава Кока купила квартиру в новостройке в районе метро «Белорусская» и делает там ремонт. Площадь квартиры — 135 квадратных метров. По мнению риелторов, похожие варианты на этапе строительства стоят около 70 миллионов рублей.
Клава наслаждается панорамными видами. Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
Клава радуется: «Скоро буду жить в квартире мечты — с огромной гардеробной, лоджиями, розовой ванной и даже детской... Вот так простая девчонка из Екатеринбурга — сначала родным, а теперь и себе». Речь о том, что недавно певица приобрела квартиру в столице своим родителям.
✔ Ирина Дубцова приобрела сразу две квартиры сыну — первокурснику МГИМО Артему Черницыну: одну в Москве, другую — в Дубае. Сейчас Артем живет с мамой, но Ирина просчитывает все на несколько ходов вперед: «Мне так спокойнее: у сына есть своя крыша над головой. Любой родитель, имея такую возможность, сделал бы то же самое. Понятно, что сын все еще зависим от меня финансово. Но Артем не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его».
✔ Актриса Наталья Рудова тоже сделала подарок маме: порадовала ее на день рождения двухкомнатной квартирой в Москве. Стоимость презента — около 20 миллионов рублей.
✔ Участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сообщила, что купила жилплощадь в Москве за 35,8 миллиона рублей: «Квартира без ремонта, и такая цена была, когда дом еще не был сдан». У Ефременковой есть еще две квартиры в родном Краснодаре и уже четыре — в Москве.
Дима очарован ретроатмосферой просторной квартиры в центре Москвы. Фото: личная страница Димы Билана в социальной сети
✔ У Димы Билана уже есть загородный дом и квартира в центре столицы. А теперь будет еще одна — в отреставрированном элитном доме, из окон которого видна Красная площадь. Билан рассказал, что планирует оборудовать здесь музыкальную студию: «Рядом, в нескольких минутах ходьбы, моя прекрасная Гнесинка. Квартира эксклюзивная. Она никогда не продавалась (по словам Димы, сам Иосиф Сталин когда-то подарил ее некоему заслуженному ученому. — Прим. ред.). Исключительно раритет, который даже ремонтировать не хочется. Потому что каждая паркетина там дышит историей». Площадь квартиры — более 100 квадратов, и, по оценкам риелторов, минимальная цена подобных апартаментов — 90 миллионов рублей.
✔ Артистка шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева купила трехкомнатную квартиру в Дубае за 19 миллионов рублей. Илана объяснила: «Мы с семьей жить в Дубае не собираемся — будем прилетать в отпуск, поэтому выбрали квартиру недалеко от воды. Дом пока не построен, но квартира будет с ремонтом, мебелью и техникой. В доме есть спа и бассейн».
✔ Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия приобрела квартиру в Дубае. Место считается элитным: 150-метровые апартаменты с видом на Персидский залив обошлись Топурии в 350 миллионов рублей.
✔ Певец Анатолий Цой купил сразу две квартиры в Дубае в строящемся ЖК, но количество потраченных денег не афиширует.