Гений актерского мастерства: биография маэстро перевоплощений Бена Кингсли

Кто такой Бен Кингсли?

Бен Кингсли, родившийся под именем Кришна Бханджи в Снейнтоне, Англия, 31 декабря 1943 года, начал свою сценическую карьеру с Королевской Шекспировской труппой. С течением времени и переключением на экранизации, актер получил признание благодаря своему участию в известном фильме «Ганди», за что был удостоен премии «Оскар».

С тех пор Кингсли сыграл в большом количестве проектов, к примеру, «Багси», «Дэйв», «Двенадцатая ночь или Что угодно», «Сексуальная тварь», «Дом песка и тумана», «Хранитель времени», «Железный человек 3» и «Книга джунглей», и показал свой широкий диапазон, завоевав множество дополнительных номинаций на «Оскар» и других наград. В 2002 году актер был посвящен в рыцари.