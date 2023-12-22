Гений актерского мастерства: биография маэстро перевоплощений Бена Кингсли

Кто такой Бен Кингсли?
Бен Кингсли, родившийся под именем Кришна Бханджи в Снейнтоне, Англия, 31 декабря 1943 года, начал свою сценическую карьеру с Королевской Шекспировской труппой. С течением времени и переключением на экранизации, актер получил признание благодаря своему участию в известном фильме «Ганди», за что был удостоен премии «Оскар».
С тех пор Кингсли сыграл в большом количестве проектов, к примеру, «Багси», «Дэйв», «Двенадцатая ночь или Что угодно», «Сексуальная тварь», «Дом песка и тумана», «Хранитель времени», «Железный человек 3» и «Книга джунглей», и показал свой широкий диапазон, завоевав множество дополнительных номинаций на «Оскар» и других наград. В 2002 году актер был посвящен в рыцари.
Сэр Бен Кингсли удостоен звезды на Аллее славы на Голливудском бульваре, 27 мая 2010 г. – Голливуд, Калифорния – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Сэр Бен Кингсли родился 31 декабря 1943 года в деревушке Снейнтон в английском графстве Северный Йоркшир. Будучи сыном Рахимтуллы Харжи Бханджи из Кении индийского происхождения и Анны Лины Марии Бханджи - английской фотомодели, Кингсли вырос в Солфорде. Еще подростком он начал сниматься, параллельно развивая свои музыкальные способности. Несмотря на то, что позже он отзывался о родителях как об эмоционально отстраненных людях, он выбрал имя Бен в честь отца, которого друзья по колледжу звали так же.
Хотя Кингсли и предложили контракт на запись как певца и гитариста, он все же предпочел актерскую карьеру и вступил в престижную Королевскую Шекспировскую труппу (RSC). В 1967 году он начал выступать в ведущих ролях, исполнив, в том числе, роль Деметрия в постановке «Сна в летнюю ночь». Эту роль он повторил и для американской публики в 1971 году. В 1975 он сыграл заглавного героя в «Гамлете». Кингсли впервые появился на большом экране в триллере «Страх отпирает двери» (1972). Этот фильм показывали по британскому телевидению.
«Ганди»
В середине семидесятых Кингсли сотрудничал с Национальным театром, после чего вернулся в RSC и сыграл Сквира в «Николасе Никльби». Когда постановка переехала на Бродвей, он не смог снова сыграть эту роль из-за съемок. В 1981 его карьера достигла новых высот с нашумевшим биографическим фильмом Ричарда Этвоша «Ганди» о культовом и уважаемом лидере движения за независимость в Индии. Уже во втором полнометражном фильме Кингсли получил много наград за игру, включая «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Бен Кингсли. Фото: кадр из фильма «Ганди» 1982 г.
«Измена», «История Симона Визенталя»
Кингсли также снялся в нескольких европейских фильмах, включая «Измена» Гарольда Пинтера (1983) с Джереми Айронсом и «Морис» Джеймса Айвори (1987). Он вернулся на Бродвей с моноспектаклем «Эдмунд Кин» (1984), перед тем как сделать свой американский кинодебют в «Без единой улики» (1988), где он сыграл роль доктора Ватсона вместе с Майклом Кейном, который играл Шерлока Холмса. Его решение сняться в комедийном фильме вызвало разнонаправленные отзывы.
В 1989 году он сыграл главную роль в фильме HBO «История Симона Визенталя», за что получил похвалу критиков. В этом фильме он играл знаменитого выжившего после Холокоста, который стремился отомстить нацистам.
Бен Кингсли и Майкл Кейн. Фото: кадр из фильма «Без единой улики» (1988)
«Багси», «Выбор игры», «Дэйв», «Список Шиндлера»
Кингсли был номинирован на вторую премию «Оскар» за роль второго плана - еврейского гангстера Мейера Лански в фильме Уорена Битти «Багси» 1991 года. После злодейской роли в триллере 1992 года «Тихушники» с Робертом Редфордом, он сыграл три более благожелательных роли: терпеливого тренера вундеркиндов по шахматам в «Выбор игры», вице-президента в комедии «Дэйв» с Кевином Клайном и Сигурни Уивер и Ицхака Стерна, верного друга Оскара Шиндлера (Лиам Нисон), в нашумевшей эпической картине Стивена Спилберга «Список Шиндлера» о холокосте.
Последнее выступление принесло ему самые положительные отзывы со времен «Ганди». Это еще раз доказывает талант актера изображать сложные персонажи с необыкновенным достоинством и исторической значимостью.
Бен Кингсли. Фото: кадр из фильма «Список Шиндлера» 1993 г.
«Правила боя», «Пророк Моисей: Вождь-освободитель» и «Алиса в стране чудес»
Далее последовала череда менее известных фильмов, таких как «Смерть и девушка» Романа Полански 1994 года, научно-фантастический триллер «Особь» 1995 года, шпионская драма «Двойник» 1997 года, комедия «С какой ты планеты?» 2000 года с Гарри Шендлером и Аннет Беннинг в главных ролях и военная драма «Правила боя» 2000 г.
Помимо этого, Кингсли снимался в различных громких телевизионных проектах, в числе которых минисериалы TNT «Иосиф Прекрасный: Наместник фараона» 1995 и «Пророк Моисей: Вождь-освободитель» 1996 (в последнем Кингсли исполнил главную роль), сериал Showtime «Суини Тодд» 1998 и фильмы NBC «Преступление и наказание» Достоевского 1998 года и «Алиса в стране чудес» 1999 года.
Бен Кингсли. Фото: кадр из фильма «Пророк Моисей: Вождь-освободитель» 1996 г.
«Искусственный разум», «Дом из песка и тумана»
Кингсли начал 2001 год с леденящей душу роли крутого английского гангстера Дона Логана, за которую он получил восторженные отзывы, множество похвал и третью номинацию на «Оскар». В том же году ему вручили «Эмми» за еще одну роль второго плана, Отто Франко в нашумевшем сериале ABC «Анна Франк».
Кингсли также комментировал научно-фантастический фильм Спилберга «Искусственный разум» и снялся с Мирой Сорвино в «Триумфе любви», выпущенном в прокат в 2002. В 2004 Кингсли номинировали на четвертый «Оскар» за исполнение роли опального иранского полковника в адаптации знаменитого романа Андре Дюбюса «Дом песка и тумана».
Бен Кингсли в фильме «Дом из песка и тумана» 2003 г. Фото: Global Look Press
«Остров проклятых», «Хранитель времени»
Кингсли не замедляет темп и продолжает браться за множество ролей, некоторые проекты принимаются лучше, чем другие. Он снимался в крупнобюджетных фильмах, таких как «Последний Легион» (2007 год), «Безумие» (2008 год), «Путешествие в Мекку» (2009 год) и «Принц Персии: Пески времени» (2010 год).
Он также сотрудничал с культовым режиссером Мартином Скорсезе в двух проектах: триллер «Остров проклятых» (2010 год) и семейный фильм «Хранитель времени» (2011 год), очаровательная фантастическая работа, которая была номинирована на «Оскар» как лучшая картина, получив несколько премий в других категориях. В фильме «Хранитель времени», Кингсли исполнил роль пионера кинематографа Жоржа Мельеса, известный по фильму «Путешествие на Луну», 1902 год.
Бен Кингсли и Эйса Баттерфилд. Фото: кадр из фильма «Хранитель времени» 2011 г.
«Железный человек – 3», «Тут», «Книга джунглей»
Кингсли выделился среди других персонажей и завоевал популярность у поклонников комиксов благодаря созданному им образу Мандарина в фильме «Железный человек – 3» 2013 года. Он сыграл роль вместе с Робертом Дауни-младшим, Гвинет Пэлтроу и Доном Чидлом. Эта роль была повторена им в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец» 2021 года.
В конце лета 2014 года актер снялся в роли таксиста-сикха в артхаусной комедии/драме «Уроки вождения» с Патрицией Кларксон. Во время летнего сезона он появился в крупнобюджетном фильме «Исход: Цари и боги» Ридли Скотта, который провалился в прокате в США. После участия в телевизионном мини-сериале «Тут» и драмы «Прогулка» в 2015, Кингсли вернулся к ролям для детей. Он озвучил Багиру в экранизации «Книги джунглей» от Диснея 2016 г., ремейк, который собрал почти 1 млрд. долларов по всему миру.
В 2018 году он снялся в исторической драме «Операция «Финал» в роли офицера СС Адольфа Эйхмана, за которым охотятся еврейские нацисты.
Бен Кингсли и Патрисия Кларксон в фильме «Уроки вождения» 2014 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
У Кингсли есть дети: сын и дочь, Томас и Жасмин, от первого брака с актрисой Анджелой Моран, и два сына, Эдмунд и Фердинанд, от второго брака с театральным режиссером Элисон Сатклиф, с которой у него был совместный проект. Он был женат на бразильской актрисе Даниэлле Барбозе де Карнейру, более известной как Даниэлла Лаванда, с 2007 года.
Кингсли был удостоен рыцарского звания королевой Великобритании Елизаветой II 19 марта 2002 года. Он выразил глубокую благодарность и гордость за оказанную честь.
Бен Кингсли (справа) целует свою жену Даниэлу Лаванду, 22 ноября 2021 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press