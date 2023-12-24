Выступление перед собаками и другие странные корпоративы, в которых участвовали знаменитости.

Известные артисты, что бы кто о них ни думал, - люди зависимые и порой даже подневольные. Любовь аудитории, гонорары - все это величины крайне непостоянные, а ведь именно от них зависит срок творческой жизни артиста. Поэтому звезды стараются не отказываться от корпоративных выступлений, где можно заработать в два-три раза больше, чем на рядовом концерте. Под Новый год предложения бывают особенно жирными! Только вот аудитория порой крайне своеобразная...
Николай Басков
Николай не только любит собак, но порой и выступает перед ними - такова участь артиста. Фото: личная страница Николая Баскова в социальной сети
Народный артист России недавно вспомнил, как получил один из самых необычных, если не сказать унизительных, заказов. Организатором мероприятия выступила мегаобеспеченная женщина, посулившая артисту любые деньги за исполнение песен на ее празднике. Для кого организовано торжество, не уточнялось: «Мне сказали, надо срочно выступить в ресторане в Подмосковье. Говорят, тебя хотят, за любые деньги, умирают, пускай приедет».
Николай приехал. И выяснил, что петь он будет для... хвостатого питомца заказчицы, отмечавшего день рождения: «Там сидела женщина такая роскошная, вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове... И она говорит: «Николай, пойте, он ест!» И уже на второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру - у него тоже ошейник в бриллиантах - и говорит: «Вот Джорджик, нам сегодня годик!»
Ваня Дмитриенко
Фото: Андрей Никеричев/Агенство-«Москва»
Ваня сам пишет песни, одна из которых - «Венера - Юпитер» - стала настоящим хитом в 2020 году, после чего 15-летнего парня начали разрывать на части. Теперь ему 18, он с сольной программой колесит по стране. Конечно, не обходится без корпоративов, на которых Дмитриенко тоже взрослеет, познавая тонкости жизни.
- И вот мы приезжаем на корпоратив - юбилей, мальчику исполняется 5 лет, как нам сказали, - вспоминал вокалист. - Имя еще такое необычное - Персей, что ли... Сидим в гримерке, заходит организатор: «Вы готовы?» Мы отвечаем: «Ну да...» «Точно готовы?» - уточняет она. Я говорю: «Естественно, у меня с детьми всегда отличные отношения! Мы еще с родителями подружимся». «Ну да, вы же профессионалы, чего это я пристала?» И уходит. И вот я выхожу, а передо мной сидит... корги. Собака. Корги в костюме, вокруг него куча других собак бегает. Хозяева смотрят на все это. Представляете ощущения? Выходишь на сцену - и у тебя перед глазами мальчик счастливый, но в шерсти...
Тимати
Фото: Global Look Press
Это теперь выпускник «Фабрики звезд» Тимур Юнусов (больше известный как Тимати) называет себя крутым рэпером, бизнесменом и продюсером. А в нулевые молодой музыкант не гнушался любых корпоративов и клубных шоу, приносящих прибыль. В одном из интервью бывший продюсер Тимура Василий Евсиков вспомнил, как его подопечный выступал перед домашним питомцем. Дело было в 2007 году.
- Концерт был для собаки, мелкой такой, - пояснил Евсиков. - Это было лучшее мероприятие, там почти никого не было, кроме ее хозяев...
Дмитрий Маликов
Фото: Андрей Любимов/Агенство-«Москва»
- На корпоративе во Вьетнаме в девяностые годы отдыхали банкиры, - вспоминает Дмитрий. - И перед тем как начался вечер, все гости мероприятия, на которое выехало руководство банка, должны были совершить ритуал: выпить кровь змеи. Свежую. Для местных это считается особым кайфом. Этих змей убивали при нас - фу, жуть! Русские делать этого не могли, поэтому мешали противную кровь с водкой...
«Ленинград»
Фото: ТАСС
Продавец трендов Сергей Шнуров еще на заре нулевых, в расцвете эпохи офисного планктона, одним из первых учуял, что нужно публике, и начал писать разнузданные матерные хиты («Тебе повезло, ты не такой как все - ты работаешь в офисе»), которые потом закрепощенные рядовые клерки, вырвавшись из рабочей клетки, радостно распевали на корпоративах. Собственно, в итоге целевая аудитория и настигла музыканта. Конечно, это не были выступления перед животными в прямом смысле слова. Но...
- Банкетный зал выходил прямо к бассейну, - рассказывала Алиса Вокс, бывшая солистка группы. - Когда мы вышли на сцену, поняли, что в зале ровно один человек, и тот спит лицом в салате.
Фото: Алиса Вокс/You Tube
Но, когда заиграла музыка, в помещение зашли абсолютно голые девушки, а за ними мужчины: кто в халатах, а кто с полотенцами на бедрах. Все танцевали! Конечно, мальчикам-музыкантам было сложно сосредоточиться. После окончания концерта, когда мы сматывали провода, человек, который спал за столом, проснулся, крикнул «браво!» и снова уснул.
ЦЕНА ВОПРОСА
По данным компаний, организующих концерты звезд в частном порядке, в предновогодние дни - с 29 по 31 декабря - доходы первой десятки артистов за один вечер могут достигать 5 - 15 миллионов рублей. Самые высокие гонорары за 45-минутное выступление получают Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста (7 - 10 млн рублей). Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, «Руки Вверх!», «Иванушки International» могут выручить за вечер от 3 до 5 миллионов рублей. Примерно столько же зарабатывают и звезды новой волны: Zivert (о певице читайте на стр. 12), SHAMAN, Анна Асти и проч.