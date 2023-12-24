Выступление перед собаками и другие странные корпоративы, в которых участвовали знаменитости.

Народный артист России недавно вспомнил, как получил один из самых необычных, если не сказать унизительных, заказов. Организатором мероприятия выступила мегаобеспеченная женщина, посулившая артисту любые деньги за исполнение песен на ее празднике. Для кого организовано торжество, не уточнялось: «Мне сказали, надо срочно выступить в ресторане в Подмосковье. Говорят, тебя хотят, за любые деньги, умирают, пускай приедет».

Николай приехал. И выяснил, что петь он будет для... хвостатого питомца заказчицы, отмечавшего день рождения: «Там сидела женщина такая роскошная, вся была увешана бриллиантами, как новогодняя елка, диадема на голове... И она говорит: «Николай, пойте, он ест!» И уже на второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру - у него тоже ошейник в бриллиантах - и говорит: «Вот Джорджик, нам сегодня годик!»

Ваня Дмитриенко