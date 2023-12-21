50-летняя карьера, 13 премий «Грэмми» и 2000 песен: история жизни звезды джаза Эллы Фицджеральд

Ранние годы

Элла Фицджеральд родилась 25 апреля 1917 года в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния в семье Уильяма Фицджеральда и Темпи Уильямс Фицджеральд. Родители Эллы не были скреплены официально узами брака. Вскоре после рождения девочки они расстались.

Вскоре Элла с матерью переехали в город Йонкерс, что в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Они жили там с новым мужем матери, Джозефом Да Сильвой, который стал отчимом Эллы Фицджеральд. В 1923 году в семье появилась Фицджеральда Фрэнсис, единоутробная сестра будущей певицы. Семья жила бедно, и Элла была вынуждена браться за любую работу: она трудилась посыльной, «проверяя цифры», и наблюдала за борделем. В эти годы она мечтала о карьере танцовщицы.

Когда Элле было 14 лет, ее мама умерла от сердечного приступа. Будущая звезда была вынуждена переехать к тете. Начались трудности со школой, Элли прогуливала занятия и вскоре была отправлена в специальную исправительную школу, но пробыла там недолго.

К 1934 году Фицджеральд пыталась добиться успеха самостоятельно, ей негде было жить, она фактически стала бездомной. Все еще мечтая стать артисткой эстрады, приняла участие в любительском конкурсе в гарлемском театре Apollo.

На конкурсе она исполнила мелодию Хоги Кармайкла «Джуди», а также «Объект моей привязанности», поразив публику. Выиграв конкурс, Фицджеральд получила свой первый приз — 25 долларов.