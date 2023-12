50-летняя карьера, 13 премий «Грэмми» и 2000 песен: история жизни звезды джаза Эллы Фицджеральд

Ранняя карьера

С этого началась ее звездная карьера. Фицджеральд познакомилась с лидером и ударником музыкальной группы Чиком Уэббом, начала выступать с группой и уже вскоре стала солисткой коллектива.

Фицджеральд записала Love and Kisses с Уэббом в 1935 году и начала регулярные выступления в the Savoy — в одном из самых популярных клубов Гарлема. Фицджеральд также выпустила свой первый хит № 1 — A-Tasket — в 1938 году. Вскоре Фицджеральд записала свой второй хит — I Found My Yellow Basket.

В дополнение к своей работе с Уэббом Фицджеральд выступала и записывала композиции с оркестром Бенни Гудмана. У нее также был свой сайд-проект, известный как Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight.

После смерти Уэбба в 1939 году Фицджеральд стал лидером группы, которая была переименована в Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. (В некоторых источниках группа упоминается как «Элла Фитцджеральд и ее знаменитая группа».)