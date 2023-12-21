50-летняя карьера, 13 премий «Грэмми» и 2000 песен: история жизни звезды джаза Эллы Фицджеральд

Кем была Элла Фицджеральд?
У Эллы Фицджеральд было непростое детство, тяга к пению в 1934 году привела ее в театр «Аполлон». Она обратила на себя внимание на одном из любительских конкурсов, что в конце концов привело к тому, что она стала лучшей джазовой певицей на многие десятилетия. Она стала первой афроамериканкой, получившей премию «Грэмми» — это случилось в 1958 году.
В немалой степени благодаря ее качественному вокалу, ясной интонации и широкому диапазону в три октавы певица выиграла в общей сложности 13 премий «Грэмми» и продала более 40 миллионов альбомов. Ее многотомные «песенники» на Verve Records входят в число сокровищ звукозаписи Америки.
Пол Маккартни с Эллой Фицджеральд на церемонии вручения премии «Грэмми», 1990 год. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Элла Фицджеральд родилась 25 апреля 1917 года в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния в семье Уильяма Фицджеральда и Темпи Уильямс Фицджеральд. Родители Эллы не были скреплены официально узами брака. Вскоре после рождения девочки они расстались.
Вскоре Элла с матерью переехали в город Йонкерс, что в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Они жили там с новым мужем матери, Джозефом Да Сильвой, который стал отчимом Эллы Фицджеральд. В 1923 году в семье появилась Фицджеральда Фрэнсис, единоутробная сестра будущей певицы. Семья жила бедно, и Элла была вынуждена браться за любую работу: она трудилась посыльной, «проверяя цифры», и наблюдала за борделем. В эти годы она мечтала о карьере танцовщицы.
Когда Элле было 14 лет, ее мама умерла от сердечного приступа. Будущая звезда была вынуждена переехать к тете. Начались трудности со школой, Элли прогуливала занятия и вскоре была отправлена в специальную исправительную школу, но пробыла там недолго.
К 1934 году Фицджеральд пыталась добиться успеха самостоятельно, ей негде было жить, она фактически стала бездомной. Все еще мечтая стать артисткой эстрады, приняла участие в любительском конкурсе в гарлемском театре Apollo.
На конкурсе она исполнила мелодию Хоги Кармайкла «Джуди», а также «Объект моей привязанности», поразив публику. Выиграв конкурс, Фицджеральд получила свой первый приз — 25 долларов.
Элла Фицджеральд в юности. Фото: соцсети
Ранняя карьера
С этого началась ее звездная карьера. Фицджеральд познакомилась с лидером и ударником музыкальной группы Чиком Уэббом, начала выступать с группой и уже вскоре стала солисткой коллектива.
Фицджеральд записала Love and Kisses с Уэббом в 1935 году и начала регулярные выступления в the Savoy — в одном из самых популярных клубов Гарлема. Фицджеральд также выпустила свой первый хит № 1 — A-Tasket — в 1938 году. Вскоре Фицджеральд записала свой второй хит — I Found My Yellow Basket.
В дополнение к своей работе с Уэббом Фицджеральд выступала и записывала композиции с оркестром Бенни Гудмана. У нее также был свой сайд-проект, известный как Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight.
После смерти Уэбба в 1939 году Фицджеральд стал лидером группы, которая была переименована в Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. (В некоторых источниках группа упоминается как «Элла Фитцджеральд и ее знаменитая группа».)
Элла Фицджеральд. Фото: соцсети
В 1941 году Фицджеральд в первый раз вышла замуж за Бена Корнеги. Брак оказался недолгим, так как супруг Элли Фицджеральд оказался наркоторговцем и аферистом. Вскоре союз по инициативе Фицджеральд был анулирован.
Восходящая звезда
Имя Фицджеральд становилось все более известным, она заключила контракт с компанией Decca Records. В начале 1940-х она записала несколько хитов с the Ink Spots и Луисом Джорданом.
Фицджеральд также снялась в небольшой роли в фильме 1942 года «Загони их, ковбой» с Бадом Эбботтом и Лу Костелло.
По-настоящему ее карьера по-настоящему пошла вверх в 1946 году, после знакомства с основателем компании Verve Records Норманом Гранцем. Она начала гастролировать Норманом Гранцем и его масштабными выступлениями Jazz At The Philharmonic (JATP) в 1949 году. В 1950-х годах JATP выступала по всей территории США и Европы и даже дала знаменитый концерт в Японии. Игра Эллы с инструменталистами была постоянной и любимой частью концертов JATP. Гранц, который считал Эллу величайшей певицей джаза, стал ее менеджером в 1953 году. В 1954 году Элла появилась на первом джазовом фестивале в Ньюпорте с пианистом Джоном Льюисом. Ее выступления в те годы имели ошеломляющий успех. Фотограф Берт Годблатт написал после одного из концертов:
«Нервничала Элла Фицджеральд или нет, но она привела толпу в безумие. В конце ее выступления рев был оглушительным».
Элла Фицджеральд на сцене. Фото: соцсети
Позже Фицджеральд отправилась в турне с Диззи Гиллеспи и его группой. Она начала менять свой стиль пения, включая скэт во время своих выступлений.
В это время у Фицджеральд вспыхнули чувства к Рэю Брауну — участнику группы Gillespie. Влюбленные поженилась в 1947 году. Своих детей у них не было, и пара усыновила племянника Эллы Фицджеральд (сына ее сестры Френсис). Мальчика назвали Рэймонд (Рэй) Браун – младший. Однако брак оказался недолговечным, пара рассталась в 1952 году.
Первая Леди Песни
1950-е и 1960-е годы оказались периодом большого коммерческого успеха Фицджеральд. Она получила прозвище Первая Леди Песни за свою популярность и непревзойденные вокальные таланты. Ее уникальная способность имитировать инструментальные звуки помогла популяризировать вокальную импровизацию scatting, которая стала ее фирменной техникой.
В 1956 году Фицджеральд начал записываться для недавно созданной группы Verve. Она записала несколько своих самых популярных альбомов для лейбла, начиная с альбома 1956 года «Элла Фитцджеральд поет в сборнике песен Коула Портера».
Элла Фицджеральд на концерте в Цюрихе. Кистоун Цюрих, 26 февраля 1967 года. Фото: Global Look Press
Первые две премии «Грэмми» Фицджеральд получила в 1958 году. Она стала первой афроамериканкой, отмеченной «Грэмми» как за «лучшее индивидуальное джазовое исполнение», так и за «лучшее женское вокальное исполнение».
Фицджеральд активно сотрудничала с другими певцами, такими как Луи Армстронг, Куант Бейси и Фрэнк Синатра.
Элла Фицджеральд на совместном концерте с Луи Армстронгом. 20 марта 1965 года, Берлин. Фото: Global Look Press
В 1960 году Фицджеральд ворвалась в музыкальные поп-чарты. Выступая вживую перед публикой, Элла передала радостную энергию и драйв, которые сводили с ума ее поклонников. Некоторые из ее лучших джазовых записей были сделаны на живых концертах, например Mack the Knife: Ella in Berlin (1960), где она забыла текст и импровизировала перед 12-тысячной толпой.
Элла Фицджеральд и Фрэнк Синатра. Фото: соцсети
Более поздние годы и смерть
Фицджеральд продолжала гастролировать и выступать по 40–45 недель в году, даже когда в 1980-х годах ее здоровье начало ухудшаться. Напряженный график вознаградил ее взаимодействием с публикой и аплодисментами, которых она жаждала, что, в свою очередь, придало ей энергии. Однако проблемы со здоровьем становились все более серьезными. В 1986 году она перенесла операцию на сердце и страдала диабетом. Из-за болезни она ослепла, и в 1994 году ей ампутировали обе ноги.
Она сделала свою последнюю запись в 1989 году и свое последнее публичное выступление в 1991 году в нью-йоркском Карнеги-холле. Фицджеральд умерла 15 июня 1996 года в своем доме в Беверли-Хиллз.
Всего за свою жизнь Фицджеральд записала более 200 альбомов и около 2000 песен. Общий объем продаж ее пластинок превысил 40 миллионов. Среди ее многочисленных наград — 13 премий «Грэмми», премия NAACP Image Award за пожизненные достижения и президентская медаль Свободы.
Звезда Эллы Фицджеральд на голливудской «Аллее славы». Фото: Global Look Press
В последние годы жизни она подверглась критике. Писали, что ее стилю и голосу не хватает глубины некоторых ее более блюзовых коллег. Однако история расставила все на свои места, и Элла Фицджеральд доказала, что ее успех и уважение неслучайны и она является одной из лучших джазовых певиц в истории.
Мел Торм описал ее как «верховную жрицу песни», а Перл Бейли назвала ее «величайшей певицей из всех». Согласно официальному сайту Фицджеральд. Бинг Кросби однажды сказал: «Мужчина, женщина или ребенок, Элла — величайшая из них всех».
После ее ухода из жизни Фицджеральд почитали и помнили многими способами. Почтовая служба Соединенных Штатов почтила покойную певицу памятной маркой, посвященной 90-летию со дня ее рождения.
Почтовая марка с изображением Эллы Фицджеральд. Фото: соцсети
В том же году вышел трибьют-альбом We All Love Ella: Celebrating the First Lady of Song, в котором такие артисты, как Глэдис Найт, Этта Джеймс и Куин Латифа, исполнили некоторые классические произведения Фицджеральд.
Состояние и капитал
Элла Фицджеральд сделала себе имя и состояние благодаря тому, что стала одной из лучших джазовых певиц своего времени. Она считалась одной из самых богатых джазовых исполнительниц. Ее капитал в 1996 году ( на момент ее смерти) составил 10 млн долларов.