Елки, которыми знаменитости украсили свои дома и квартиры

В конце декабря у популярных персон работы так много, что наряжать елки просто некогда. Именно поэтому самые дальновидные из них занимаются этим важным вопросом заранее. И уже вовсю хвастаются тем, что получилось.
Фото: личная страница Елены Ксенофонтовой в социальной сети
Елена Ксенофонтова не только играет в театре и кино, но и профессионально наряжает елки, так что сейчас наступило ее время. Артистка несколько лет делает это «под ключ»: привозит искусственную лесную красавицу и наряжает, а после праздников увозит домой. На фото Елена стоит у своей елочки, при оформлении которой смешались разные стили. Отметим большие кувшинки, усыпанные серебряным инеем.
Фото: личная страница Елены Ксенофонтовой в социальной сети
А это новое изобретение Ксенофонтовой - елочка на потолке, ветки закреплены на люстре.
Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальной сети
Филипп Киркоров украсил дом в привычном стиле «дорого-богато». Певцу нравится, когда гирлянд много, а игрушек мало.
Фото: личная страница Кати Лель в социальной сети
Катя Лель в восторге от елки, которую нарядила ей Елена Ксенофонтова. Джагу-джагу певица устроит у дерева, наряженного в детском стиле: много игрушек-зверюшек, кусков торта и пирожных.
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Ольга Орлова поставила пусть маленькое, но зато натуральное дерево. Запах хвои и мандаринов - отличный способ создать новогоднее настроение. Рядом на полочке у ведущей «Дома-2» стоит ароматизатор для помещений, помогающий добавить праздничные нотки.
Фото: личная страница Юлии Пересильд в социальной сети
Этот симпатичный кот, хозяйкой которого является самая «космическая» актриса планеты Юлия Пересильд, охраняет ящик с ценными новогодними игрушками - шарами из прошлого века, принадлежавшими бабушке и дедушке артистки. Такие ретроигрушки сейчас невероятно актуальны.
Фото: личная страница Ани Лорак в социальной сети
Ани Лорак с дочкой веселятся у елки, украшенной в стиле бохо, который еще называют декоративным хаосом. Здесь для оформления подходит все - игрушки из детства, поделки из школы, новые эффектные шары...
Фото: личная страница Ольги Бузовой в социальной сети
Ольга Бузова наняла декораторов, и они оформили ей новогоднюю красавицу в стиле Зеленого Деревянного Дракона. Актуальные цвета для встречи 2024 года: красный, золотой, серебряный и белый. Шары такой расцветки и выбрали для бузовской елки. Модная изюминка - много игрушек-шишек. А еще по всей квартире расставили икебаны - ветки, игрушки, свечи. Еще одно интересное решение - расставить большие прозрачные вазы и наполнить их мандаринами.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Ксения Бородина пригласила декораторов, которые соорудили для заказчицы самую модную елку. Здесь минимум игрушек актуального красного цвета, много инея и гирлянды с мелкими огоньками. Если елка усыпана искусственным снегом, можно нарядить ее только гирляндой.