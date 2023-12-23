Елки, которыми знаменитости украсили свои дома и квартиры

Елена Ксенофонтова не только играет в театре и кино, но и профессионально наряжает елки, так что сейчас наступило ее время. Артистка несколько лет делает это «под ключ»: привозит искусственную лесную красавицу и наряжает, а после праздников увозит домой. На фото Елена стоит у своей елочки, при оформлении которой смешались разные стили. Отметим большие кувшинки, усыпанные серебряным инеем.