Какое наследство оставил танцор и ведущий Дмитрий Красилов, известный как Пухляш

Не стало знаменитого танцора и ведущего Дмитрия Красилова, известного как Пухляш. В это очень сложно поверить, поскольку практически ни одно мероприятие в Москве не обходилось без присутствия этого весельчака, заряжающего всех своим оптимизмом.

Только недавно он появлялся на одном из новогодних событий и подводил итоги года. Хвастался журналистам, что в этом году впервые запел. Дмитрию было всего 29 лет.

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Чем известен Дмитрий Красилов

Широкую известность Дмитрий Красилов получил после выхода клипа на песню UNO группы Little Big (лидер Илья Прусикин признан иностранным агентом). Коллектив должен был представлять Россию на «Евровидение», но конкурс был отменен из-за коронавируса. Дмитрий, станцевавший танец вог в забавном голубом костюме, стал главным героем этого ролика и сразу же завоевал тысячи сердец. А видео набрало более 200 миллионов просмотров на YouTube.

Сам Пухляш неоднократно рассказывал, что большую роль в его становлении сыграла мама. Именно она и привела робкого мальчика, которого дразнили в школе из-за лишнего веса, в танцевальную студию. Поначалу Дима хотел было уйти, но растаял перед обещанным мамой лакомством – мороженым. Так и начал заниматься эстрадными танцами в ансамбле «Улыбка», который со временем трансформировался в танцевальный театр «Зазеркалье».