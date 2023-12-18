Какое наследство оставил танцор и ведущий Дмитрий Красилов, известный как Пухляш

Не стало знаменитого танцора и ведущего Дмитрия Красилова, известного как Пухляш. В это очень сложно поверить, поскольку практически ни одно мероприятие в Москве не обходилось без присутствия этого весельчака, заряжающего всех своим оптимизмом.
Только недавно он появлялся на одном из новогодних событий и подводил итоги года. Хвастался журналистам, что в этом году впервые запел. Дмитрию было всего 29 лет.
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Чем известен Дмитрий Красилов
Широкую известность Дмитрий Красилов получил после выхода клипа на песню UNO группы Little Big (лидер Илья Прусикин признан иностранным агентом). Коллектив должен был представлять Россию на «Евровидение», но конкурс был отменен из-за коронавируса. Дмитрий, станцевавший танец вог в забавном голубом костюме, стал главным героем этого ролика и сразу же завоевал тысячи сердец. А видео набрало более 200 миллионов просмотров на YouTube.
Сам Пухляш неоднократно рассказывал, что большую роль в его становлении сыграла мама. Именно она и привела робкого мальчика, которого дразнили в школе из-за лишнего веса, в танцевальную студию. Поначалу Дима хотел было уйти, но растаял перед обещанным мамой лакомством – мороженым. Так и начал заниматься эстрадными танцами в ансамбле «Улыбка», который со временем трансформировался в танцевальный театр «Зазеркалье».
Дмитрий Красилов. Фото: Global Look Press
В каких только проектах не участвовал Дмитрий Красилов. Так, он был участником шоу «Форт Боярд», где прыгал с тарзанки, вел трэвел-шоу «Приехали», в котором рассказывал о достопримечательностях и кухне разных уголков России, входил в жюри передачи «Фантастика», где нужно было угадывать артиста по его аватару.
Снимался в фильмах и сериалах «Толя-робот», «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Стриптизеры», «Вторжение», «Добро пожаловать в семью».
По информации официальных СМИ, Дмитрий не был женат. Хотя однажды рассказал журналистам, что пережил несчастную любовь. Так, бывшая девушка ведущего выгнала его со съемного жилья. Правда, тогда Дмитрий не имел такой широкой популярности, как сейчас.
Потом Дмитрий, который старался успеть принять участие в разных телепроектах, все-таки взял в Москве собственную квартиру в ипотеку, и в короткие сроки выплатил за нее кредит. Кто же сегодня может на нее претендовать, учитывая, что у Дмитрия Красилова также есть сестра?
Комментарий адвоката Юрия Шеля
«Наследство будет делиться между родителями. Хотя отец или мать могут отказаться от своей доли в пользу друг друга. Именно они являются наследниками первой очереди. Наследники же второй очереди – братья, сестры, племянники – не могут ни на что претендовать, если только не указаны в завещании. Но учитывая возраст Дмитрия, вряд ли идет речь о нем», - прокомментировал в разговоре с нашим изданием адвокат Юрий Шель.
Дмитрий Красилов. Фото: Global Look Press
В июле этого года на вечере выпускников, организованном каналом Муз-ТВ, корреспондент Teleprogramma.pro попросила Дмитрия ответить на вопрос шуточной викторины: «Кто по законам физики летать не может, но он об этом не знает и летает?» и вот что он сказал:
«Димасик Красилов. Он вроде маленький, юркий, сила тяжести, притяжения к Земле работает, а он как выйдет на сцену, как начнет порхать, так и всех удивляет. Правильно или нет?».
На самом деле речь идет о шмеле. Но, наверное, в тот вечер Пухляш тоже дал правильный ответ.