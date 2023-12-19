Биография и творчество выдающегося фотографа-портретиста Энни Лейбовиц

Кто такая Энни Лейбовиц?
Энни Лейбовиц является известным фотографом, специализирующимся на портретной фотографии. Ее карьера началась в 1970 году, когда она получила работу в журнале Rolling Stone, где создавала узнаваемые образы для издания, выступая в качестве главного фотографа. Десятью годами позже, в 1983, она начала сотрудничать с журналом Vanity Fair, также создавая культовые и провокационные изображения.
Фотографии Лейбовиц, включая ее работы над крупными рекламными проектами, были опубликованы в ряде книг и показывались на значительных выставках по всему миру.
Американский фотограф Энни Лейбовиц перед своими фотографиями женщин в художественной ассоциации Familie Montez возле штаб-квартиры ЕЦБ, где она открывает свою выставку «Женщины: новые портреты» во Франкфурте-на-Майне, Германия, 11 октября 2016 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и главный фотограф журнала Rolling Stone
Анна-Лу Лейбовиц родилась 2 октября 1949 года в г. Уотербери, шт. Коннектикут (США). Она была одной из 6 детей в семье военного пилота Сэма Лейбовица и преподавателя современных танцев Мэрилин. В 1967 г. она поступила в Художественную академию в Сан-Франциско, где сначала изучала живопись. Однако вскоре увлеклась фотографией.
После краткого пребывания в израильском кибуце Энни Лейбовиц вернулась в США и в 1970 году подала заявление о приеме на работу в новый журнал рок-музыки Rolling Stone. Редактор Янн Веннер, впечатленный портфолио Лейбовиц (включая фото иконы контркультуры Аллена Гинзберга), предложил ей место штатного фотографа. Два года спустя, в возрасте 23 лет, Лейбовиц стала главным фотографом и сохраняла этот статус в течение следующего десятилетия. Эта должность позволила ей сопровождать рок-группу Rolling Stones в их международном туре в 1975 году. Однако эта поездка привела к потере самоидентификации и, в конечном счете, к зависимости от запрещенных препаратов.
Работая в Rolling Stone, Лейбовиц усовершенствовала свой стиль, который включал смелые основные цвета и неожиданные ракурсы. Это видно на примере обложки с изображением Бетт Мидлер, вдохновленной рок-фильмом «Роза», созданной в 1979 году. Лейбовиц приписывают создание множества коллекционных обложек Rolling Stone, включая выпуск с изображением обнаженного Джона Леннона, обнимающего свою полностью одетую жену Йоко Оно. Снимок бывшего участника группы «Битлз», сделанный Лейбовиц 8 декабря 1980 года, представляет собой полароидное фото, которое было сделано всего за несколько часов до его смерти.
Энни Лейбовиц. Жизнь фотографа 1990–2005 гг. Вена, Кунстхаус, 29 октября 2009 г. Фото: Global Look Press
Культовые обложки для Vanity Fair
В 1983 году Энни Лейбовиц покинула Rolling Stone и начала работать в Vanity Fair. Ее фотографии для журнала охватывали широкий спектр тем - от портретов президентов до изображений литературных знаменитостей и подростковых идолов. Фотографии Лейбовиц также стали известны благодаря своим чрезмерным бюджетам, что впоследствии стало причиной серьезных финансовых проблем.
На сегодняшний день Энни Лейбовиц создала ряд потрясающих (и порой противоречивых) портретов знаменитостей для журнала Vanity Fair. Среди самых запоминающихся были изображения Деми Мур (беременной и полностью обнаженной), Вупи Голдберг (погруженной наполовину в ванну с молоком), Сильвестра Сталлоне (полностью обнаженного и принявшего позу, вдохновленную скульптурой Родена «Мыслитель») и Кейтлин Дженнер. Известная своей способностью вовлекать своих моделей в творческий процесс, Лейбовиц сделала еще один знаменитый портрет - покойного художника Кита Харинга, изобразившего самого себя в виде полотна для фотографии.
Королевская семья: новая фотография королевы дома в Виндзорском замке, сделанная Энни Лейбовиц. Фото: Global Look Press
Олимпийские игры
В 1980-х Энни Лейбовиц приступила к ряду крупных рекламных проектов. Один из самых заметных был для American Express: за него портреты известных держателей карт, как Элмор Леонард, Том Селлек и Лучано Паваротти, заслужили премию Clio в 1987. В 1991 больше 200 её работ были представлены на показе в Национальной портретной галерее Вашингтона: это была первая такая демонстрация в честь фотографа женского пола.
В том же году опубликовали книгу об этой выставке под названием «Фото: Энни Лейбовиц, 1970—1990». В 1996 Лейбовиц была фотографом на летних Олимпийских играх в Атланте. Чёрно-белые снимки американских атлетов, включая Карла Льюиса и Майкла Джонсона, включили в книгу «Олимпийцы».
Выставка «15 лет фотографу Энни Лейбовиц» в Эрмитаже. На выставке собраны избранные фотографии Лейбовиц с 1990 по 2005 год. 21 июня 2011 г. – Россия, Санкт-Петербург. Фото: Global Look Press
Книги, выставки и дополнительные проекты
Энни Лейбовиц широко известна как один из величайших фотохудожников-портретистов в Америке. В 1999 году она опубликовала книгу «Женщины», которая сопровождалась эссе от ее романтического партнера, известного интеллектуала Сьюзан Зонтаг. Лейбовиц удалось создать ряд портретов женщин, начиная от судей Верховного Суда до танцовщиц Вегаса, шахтёров и фермеров. Этот проект продолжается в формате передвижной выставки, премьера которой состоялась в Лондоне в январе 2016 года.
В 2003 году Энни Лейбовиц выпустила книгу «Американская музыка», которая акцентировала внимание на значимых фигурах в жанрах блюза, кантри, фолка, хип-хопа и джаза. В 2006 Бруклинский музей провел ретроспективную выставку «Энни Лейбовиц: Жизнь фотографа, 1990–2005», а также выпустил книгу, посвященную этой теме. Затем последовала выставка «Паломничество», которая впервые была представлена в Вашингтоне в 2012 и была посвящена работам, связанным с известными личностями, такими как Авраам Линкольн и Мариан Андерсон.
Сегодня Лейбовиц продолжает активно работать и пользоваться спросом в качестве фотографа. Среди ее недавних проектов - рекламная кампания для Marcs & Spencer в 2014 и календарь производителя шин Pirelli в 2016. Для календаря Pirelli Лейбовиц выбрала изображения в основном одетых женщин разных возрастов и социальных слоев, в отличие от предыдущих календарей с изображениями почти не одетых моделей.
Энни Лейбовиц: портреты Энни Лейбовиц 2005–2016 годов. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
У Энни Лейбовиц трое детей. Когда ей было 51, она родила дочь Сару. В 2005 с помощью суррогатной матери у нее родились близнецы, дочери Сьюзен и Саманта.
Энни Лейбовиц и Сара Лейбовиц, 2012 г. Фото: Global Look Press