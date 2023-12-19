Биография и творчество выдающегося фотографа-портретиста Энни Лейбовиц

Ранняя жизнь и главный фотограф журнала Rolling Stone

Анна-Лу Лейбовиц родилась 2 октября 1949 года в г. Уотербери, шт. Коннектикут (США). Она была одной из 6 детей в семье военного пилота Сэма Лейбовица и преподавателя современных танцев Мэрилин. В 1967 г. она поступила в Художественную академию в Сан-Франциско, где сначала изучала живопись. Однако вскоре увлеклась фотографией.

После краткого пребывания в израильском кибуце Энни Лейбовиц вернулась в США и в 1970 году подала заявление о приеме на работу в новый журнал рок-музыки Rolling Stone. Редактор Янн Веннер, впечатленный портфолио Лейбовиц (включая фото иконы контркультуры Аллена Гинзберга), предложил ей место штатного фотографа. Два года спустя, в возрасте 23 лет, Лейбовиц стала главным фотографом и сохраняла этот статус в течение следующего десятилетия. Эта должность позволила ей сопровождать рок-группу Rolling Stones в их международном туре в 1975 году. Однако эта поездка привела к потере самоидентификации и, в конечном счете, к зависимости от запрещенных препаратов.

Работая в Rolling Stone, Лейбовиц усовершенствовала свой стиль, который включал смелые основные цвета и неожиданные ракурсы. Это видно на примере обложки с изображением Бетт Мидлер, вдохновленной рок-фильмом «Роза», созданной в 1979 году. Лейбовиц приписывают создание множества коллекционных обложек Rolling Stone, включая выпуск с изображением обнаженного Джона Леннона, обнимающего свою полностью одетую жену Йоко Оно. Снимок бывшего участника группы «Битлз», сделанный Лейбовиц 8 декабря 1980 года, представляет собой полароидное фото, которое было сделано всего за несколько часов до его смерти.