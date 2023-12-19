Как Оксана Лаврентьева построила карьеру модели, основала модные бренды одежды, а теперь развивает инфобизнес

Оксана Алексеевна Лаврентьева, модель, бизнес-леди и коуч, родом из Ленинграда. Она появилась на свет 30 декабря 1978 года в семье рабочих фабрики «Красный Октябрь». С детства она мечтала стать модельером, посещала художественную школу и рисовала эскизы.
Оксана Лаврентьева в детстве. Фото: соцсети О.Лаврентьевой
Когда Оксане исполнилось 14, семья переехала в Венгрию – отцу предложили работу в закрытом военном городке. Поступать в вуз Лаврентьева вернулась в Петербург и стала студенткой государственного университет промышленных технологий и дизайна. Но не окончила, поскольку переехала в Москву, где окончила Финансовую академию.
Оксана Лаврентьева в юности. Фото: соцсети О.Лаврентьевой
Модельная карьера
Свою карьеру Оксана начале не по специальности. Обладая от рождения не модельными данными – ростом 164 см и весом 50 кг, - девушка стала фотомоделью. Ее снимки украшали обложки глянцевых журналов, она сотрудничала с Elle, Hello!, XXL, InStyle, OK! и других, принимала участие в рекламных кампаниях брендов Citroën и «МТС», была лицом ювелирной марки «Космос Золото».
Оксана Лаврентьева была фотомоделью. Фото: соцсети О.Лаврентьевой
Кино и телевидение
Лаврентьева не собиралась в актрисы, но судьба сама подкинула ей такой опыт. Сначала она стала телеведущей, вела с 2006 по 2007 годы программы «В моде» на Третьем канале, а затем дебютировала в телесериале «Клуб», исполнив роль модели Ксаны.
Оксана Лаврентьева в триллере "Юленька". Кадр из фильма
В 2009 году Лаврентьева снялась в триллере «Юленька», ей досталась роль возлюбленной главного героя. В том же году на экраны вышел сериал «Маргоша», в 2013-м – «Девушка с коробкой» с участием Оксаны.
Также Лаврентьева снялась в клипах Димы Билана («Невозможное возможно»), Валерия Меладзе («Без суеты»), Валерии («Расставание»).
Бизнес
С миром моды Лаврентьева была связана долго. Окончив модельную карьеру, в 2010 году она занялась развитием брендов модной одежды и основала собственную компанию «Русмода», которая занималась производством коллекций совместно с модельерами Аленой Ахмадуллиной, Александром Тереховым, брендом American Retro.
С 2011 года Лаврентьева открыла сеть салонов красоты «Белый Сад» в Москве, пользующуюся популярностью у столичного бомонда.
В 2020 году Лаврентьева завершила сотрудничество с Тереховым, закрыв одноименный бренд. И запустила собственную линейку премиальной женской одежды OLOLOL.
Оксана Лаврентьева в своем магазине одежды. Фото: соцсети О.Лаврентьевой
Также после пандемии Лаврентьева стала заниматься коучингом и учить других людей быть богатыми. Например, в 2023 году она запустила марафон «Изобилие», цены на участие в котором начинаются с 15 тысяч рублей и доходят до 300 – все зависит от выбранного тарифа.
Скандалы
На старте карьеры Лаврентьева была колумнистом журнала Tatler, будучи бизнесвумен, дружила с редакцией и другими изданиями холдинга. Поэтому на 10-летии глянца, которое прошло пышно в 2018 году, Оксана присутствовал в числе приглашенных. Только приятным это времяпрепровождение не оказалось: на празднике был представлен пародийный фильм (режиссер Константин Богомолов), где Лаврентьева усмотрела оскорбление себя и своего мужа Александра Цыпкина.
Скандал случился страшный, последовали извинения, но осадок, что называется, остался. Примечательно, что до этого Оксана регулярно покупала рекламу на страницах глянца, а сотрудники Tatler и других редакций холдинга пользовались услугами салона красоты Лаврентьевой безвозмездно, причем, как выяснилось после скандала, чересчур активно – на пару десятков миллионов. Оксана была, мягко говоря, поражена такому отношению к своей семье, которое получила в ответ на свою любезность.
Продюсер фильма Михаил Друян публично извинился, гостей вечера просили удалять фрагменты фильма.
Оксана Лаврентьева (в центре) с Ксенией Собчак и Леной Перминовой. Фото: Global Look Press
Еще один скандал с участием Лаврентьевой произошел в Интернете. Ксения Собчак опубликовала пост в соцсети, где осудила публикации женщин за 40 в бикини. А накануне это как раз сделала Оксана. В комментарии к Собчак пришел Александр Цыпкин и встал на защиту жены, потребовав матом отстать от Оксаны, потому что не будет она дружить с Собчак. На что блондинка в шоколаде ответила – не о Лаврентьевой, мол, речь.
Личная жизнь
О своей личной жизни Лаврентьева предпочитает не высказываться. Известно, что в 16 лет у нее был бурный роман с избранником, который стал отцом ее дочери Алины. Но через год после рождения дочки Оксана ушла от него – он оказался настоящим тираном.
Оксана Лаврентьева с дочкой Алиной. Фото: соцсети О.Лаврентьевой
После переезда в Москву Лаврентьева познакомилась с финансистом Андреем Костиным, у них был гражданский брак, в котором она родила сына Егора. Но вскоре рассталась избранником.
Оксана Лаврентьева с сыном Егором. Фото: соцсети О.Лаврентьевой
В 2011 году Лаврентьева вышла замуж за банкира Антона Пака. Он удочерил падчерицу Алину. Но через три года брак распался, Оксана развелась с ним, поняв, что это не тот человек, с которым ей бы хотелось провести всю жизнь рядом.
Оксана Лаврентьева с Антоном Паком. Фото: Global Look Press
Вскоре поползли слухи, что Лаврентьева снова собирается замуж. В 2016 году ее все чаще видели в обществе главы компании «Новые облачные технологии» Дмитрия Комиссарова. Но роман не привел к серьезным шагам, и они расстались.
Оксана Лаврентьева с Александром Цыпкиным. Фото: Global Look Press
А вот в 2018 году свадьба произошла. Правда, с другим избранником. Мужем Лаврентьевой стал писатель Александр Цыпкин. Они познакомились на благотворительном вечере, стали общаться и сблизились.
Карьера сегодня
Сегодня Лаврентьева продолжает вести бьюти-бизнес, а также выпускает коллекции женской одежды собственного бренда. Также она занимается коучингом и проводит онлайн-марафоны в соцсетях, стоимость участия в которых варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.
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