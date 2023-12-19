Как Оксана Лаврентьева построила карьеру модели, основала модные бренды одежды, а теперь развивает инфобизнес

В 2009 году Лаврентьева снялась в триллере «Юленька», ей досталась роль возлюбленной главного героя. В том же году на экраны вышел сериал «Маргоша», в 2013-м – «Девушка с коробкой» с участием Оксаны.

Также Лаврентьева снялась в клипах Димы Билана («Невозможное возможно»), Валерия Меладзе («Без суеты»), Валерии («Расставание»).

Бизнес

С миром моды Лаврентьева была связана долго. Окончив модельную карьеру, в 2010 году она занялась развитием брендов модной одежды и основала собственную компанию «Русмода», которая занималась производством коллекций совместно с модельерами Аленой Ахмадуллиной, Александром Тереховым, брендом American Retro.

С 2011 года Лаврентьева открыла сеть салонов красоты «Белый Сад» в Москве, пользующуюся популярностью у столичного бомонда.

В 2020 году Лаврентьева завершила сотрудничество с Тереховым, закрыв одноименный бренд. И запустила собственную линейку премиальной женской одежды OLOLOL.