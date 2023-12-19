От карьеры в кинематографе до озвучивания анимационных фильмов: жизненный путь Джоан Кьюсак

Краткий обзор
Актриса Джоан Кьюсак появилась на свет 11 октября 1962 года. Карьеру в кинематографе она начала в юном возрасте и скоро прославилась благодаря исполнению ярких второстепенных ролей в таких картинах, как «Мой телохранитель» (1980 г.) и «Шестнадцать свечей» (1984 г.). Взлет ее карьеры в кино произошел после участия в фильме «Деловая женщина» (1988 г.).
В начале 90-х актриса сделала перерыв в съемках, посвятив освободившееся время семье. Возвращение Кьюсак на экраны состоялось в 1997 г. с выходом фильма «Вход и выход». Критика восприняла эту работу крайне положительно, а следом актриса удостоилась телевизионной премии “Эмми” за исполнение гостевой роли в сериале «Бесстыжие».
Джоан Кьюсак. Фото: кадр из сериала «Бесстыжие» (2011-2021)
Ранняя жизнь
Актриса Джоан Кьюсак появилась на свет 11 октября 1962 года в городе Нью-Йорк, где на тот момент проживала ее семья. Отец Джоан был актером, а мать — учителем математики. В таком окружении Джоан не могла не заинтересоваться актерским мастерством, и ее интерес был активно поддержан братьями и сестрами, также выбравшими эту профессию.
Кьюсак провела свое детство в пригороде Чикаго, где посещала театральные курсы Пивена и в конечном итоге окончила Висконсинский Университет в Мэдисон по специальности «английский язык» в 1985 году.
Джон Кьюсак и Джоан Кьюсак в фильме «Игра по-крупному» 2007 г. Фото: Global Look Press
Ранние фильмы
Карьера Джоан Кьюсак в кинематографе началась в подростковом возрасте. Актрису быстро заметили и полюбили зрители за яркие, трогательные образы второго плана в фильмах «Мой телохранитель» и «Шестнадцать свечей».
Постепенно Кьюсак стали предлагать более серьезные роли. Особого внимания заслуживает ее работа в фильме «Деловая женщина» вместе с Мелани Гриффит, вышедшем в 1988 году. Эта картина принесла актрисе номинацию на «Оскар» за лучшую роль второго плана. В следующем году актриса была отмечена критиками за участие в драме «Мужчины не уходят», где ее партнершей стала Джессика Лэнг.
Мелани Гриффит и Джоан Кьюсак. Фото: кадр из фильма «Деловая женщина» 1988 г.
Фильмы 1990-х годов
В начале 90-х годов Кьюсак сделала перерыв в своей карьере, уехав из Голливуда и перебравшись в Чикаго. Это решение было продиктовано желанием актрисы проводить больше времени в кругу семьи. Возвращение актрисы на большие экраны состоялось в 1997 году. Ее роль в фильме «Вход и выход» была воспринята критиками с большим интересом. Кьюсак снова была номинирована на получение премии «Оскар», на этот раз за лучшую роль второго плана.
В конце десятилетия актриса сыграла ряд значимых ролей второго плана, включая фильмы «Дорога на Арлингтон» (1998), «Сбежавшая невеста» (1999), и «Колыбель будет качаться» (1999). Также Кьюсак озвучила персонажа Джесси в анимационном фильме «Истории игрушек 2» (тоже в 1999 г.).
Джулия Робертс и Джоан Кьюсак. Фото: кадр из фильма «Сбежавшая невеста» 1999 г.
Новый век
Вступление Кьюсак в новое тысячелетие ознаменовалось продолжением ее актерской карьеры. Актриса часто играла роли второго плана, однако список ее работ включает множество ярких проектов. Среди них - «Фанатик» (2000 г.), «Школа рока» (2003 г.) и «Модная мамочка» (2004 г.).
Актриса также активно работала над озвучиванием анимационных фильмов, таких как «Цыпленок Цыпа» (2005 г.), «История игрушек: Большой побег» (2010 г.) и «Красная Шапка против зла» (2011 г.). Она получила роль в телесериале Showtime в 2011 году и сыграла Шейлу Джексон в комедийной драме «Бесстыжие». В 2015 году Кьюсак была удостоена премии «Эмми» как лучшая актриса за роль в этом сериале.
Джек Блэк и Джоан Кьюсак. Фото: кадр из фильма «Школа рока» (2003 г.)
Личная жизнь
Кьюсак вступила в брак с адвокатом Ричардом Берком в 1993 году. У них с Берком двое сыновей: Дилан и Майлз.
Джоан Кьюсак, Ричард Берк и сыновья Майлз Берк и Дилан Берк, 15 сентября 2013 г., Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press