От карьеры в кинематографе до озвучивания анимационных фильмов: жизненный путь Джоан Кьюсак

Краткий обзор

Актриса Джоан Кьюсак появилась на свет 11 октября 1962 года. Карьеру в кинематографе она начала в юном возрасте и скоро прославилась благодаря исполнению ярких второстепенных ролей в таких картинах, как «Мой телохранитель» (1980 г.) и «Шестнадцать свечей» (1984 г.). Взлет ее карьеры в кино произошел после участия в фильме «Деловая женщина» (1988 г.).

В начале 90-х актриса сделала перерыв в съемках, посвятив освободившееся время семье. Возвращение Кьюсак на экраны состоялось в 1997 г. с выходом фильма «Вход и выход». Критика восприняла эту работу крайне положительно, а следом актриса удостоилась телевизионной премии “Эмми” за исполнение гостевой роли в сериале «Бесстыжие».