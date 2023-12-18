Звезда сериала «Перекати-поле» Ксения Гусева сама пережила несчастную любовь: история жизни молодой актрисы

Детство и юность

Свой жизненный путь актриса начала 28 января 1998 года в подмосковном Подольске. Семья Ксении не была творческой, но родители поддерживали любые начинания своей дочери. Кроме них для Гусевой стал опорой и другом ее старший брат Дима. Несмотря на то что у него уже своя семья, он по-прежнему всегда рядом с любимой сестренкой.

Артистичности девочке было не занимать с самого детства. Она играла на фортепиано, пела, затем стала выступать музыкальном театре «Яхонт». Сначала Ксения была солисткой и актрисой, а позже начала сама преподавать сценическое мастерство детям.

К 2015 году Ксения определилась с будущей профессией и поступила в ГИТИС. Учебный процесс полностью захватил юную актрису. Она была уверена, что выбрала правильный путь и начала строить свою профессиональную карьеру не только на театральных подмостках, но и посещала всевозможные кастинги, кинопробы.

В 2019 году Гусева отпраздновала выпускной и свой красный диплом. К этому времени она уже имела небольшой опыт в съемках.