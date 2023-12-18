Звезда сериала «Перекати-поле» Ксения Гусева сама пережила несчастную любовь: история жизни молодой актрисы

Детство и юность
Свой жизненный путь актриса начала 28 января 1998 года в подмосковном Подольске. Семья Ксении не была творческой, но родители поддерживали любые начинания своей дочери. Кроме них для Гусевой стал опорой и другом ее старший брат Дима. Несмотря на то что у него уже своя семья, он по-прежнему всегда рядом с любимой сестренкой.
Артистичности девочке было не занимать с самого детства. Она играла на фортепиано, пела, затем стала выступать музыкальном театре «Яхонт». Сначала Ксения была солисткой и актрисой, а позже начала сама преподавать сценическое мастерство детям.
К 2015 году Ксения определилась с будущей профессией и поступила в ГИТИС. Учебный процесс полностью захватил юную актрису. Она была уверена, что выбрала правильный путь и начала строить свою профессиональную карьеру не только на театральных подмостках, но и посещала всевозможные кастинги, кинопробы.
В 2019 году Гусева отпраздновала выпускной и свой красный диплом. К этому времени она уже имела небольшой опыт в съемках.
Молодая актриса Ксения Гусева. Фото: сообщество ВК Актрисы и певицы России
Карьера в кино
Дебютной ролью в студенческие годы стала работа в эпизоде сериала НТВ «Глаза в глаза». После выпуска Гусевой предложили главную роль в мелодраме телеканала Домашний «Люблю отца и сына».
Она воплотила образ студентки филфака Ирины, которая начинает отношения со взрослым мужчиной и ждет от него ребенка. Разочаровавшись в избраннике, девушка решает одна воспитывать двойню, но в ее жизнь вмешивается сын бывшего возлюбленного, который начинает испытывать к ней чувства.
Таким же закрученным получился сюжет сериала «Не приходи ко мне во сне», где в этом же году появилась Гусева.
Ксения Гусева в фильме «Некрасивая подружка. Дело о четырёх блондинках». Фото: какдр из сериала «Некрасивая подружка. Дело о четырёх блондинках»
В 2021 году Ксения появилась в главной роли в мелодраме телеканала «Россия 1» «Перекати-поле». По сюжету Маша Измайлова, которую сыграла актриса, в начале самостоятельного жизненного пути сталкивается с разочарованиями. Ей не удается поступить в выбранный медицинский вуз, затем ее возлюбленный женится на другой. Но девушка преодолевает все трудности жизни и закаляет свой характер.
Ксения Гусева в картине «Перекати-поле». Фото: кадр из сериала «Перекати-поле»
Гусева освоила и другой жанр, кроме мелодрам. Весной 2021 года она исполнила роль Ирины в 4-серийном детективе «Женская версия. Мышеловка».В этой же время зрители увидели ее в комедии ТНТ «Милиционер с Рублевки».
Личная жизнь
О личной жизни Ксении известно немного. Ее соцсети пестрят в основном профессиональными фото, и судя по постам можно сделать вывод, что ее связывают тесные отношения с актером Иваном Клещевниковым, который также занимается фотографией под псевдонимом Вани Пушкинского.
Ксения Гусева в детективе «Женская версия. Мышеловка». Фото: кадр из сериала «Женская версия. Мышеловка»
Артистка натура увлекающаяся, как она сама признается. Ксения влюбляется в книги, фильмы, места, а бывает и в лица в метро, а затем пытается направить эту энергию в творчество.
Первая любовь оставила боль в сердце Гусевой. В отношениях открытая и душевная девушка встретилась с манипуляциями, которые до сих пор тяжело вспоминать. После расставания она поняла, что молодой человек жестоко направлял ее сознание в нужное ему русло, делая девушку несчастной и неуверенной в себе. Гусева до сих пор не простила этого своему бывшему возлюбленному.
Актриса с легкостью переключается с проекта на проект, легко справляется с работой в режиме многозадачности, Ксения пунктуальна и ответственна.
По-прежнему одним из ее любимых занятий остались танцы. Она предпочитает находиться в движении, занимается йогой и познает себя при помощи медитаций.
Ксения Гусева в фильме «Дама с собачкой». Фото: кадр из сериала «Дама с собачкой»
Ксения Гусева в настоящее время
В 2022 году Гусева появилась еще в трех картинах, в том числе в сериале «Тест на беременность-4». В 2023 году Ксения снялась в комедийном проекте «Кафе «Куба» и в молодежном сериале «Юность».
В следующем году к выпуску планируется сериал «Галка», где Гусева сыграла главную роль медсестры Галины, разыскивающей своих настоящих родителей. Также Ксения задействована и в других проектах.
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